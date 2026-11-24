JawaPos.com - Tidak semua orang tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya layak dicintai hanya karena ia ada. Sebagian orang belajar bahwa cinta harus diperoleh melalui usaha, prestasi, kepatuhan, pengorbanan, atau kemampuan memenuhi harapan orang lain.

Mereka mungkin tumbuh dalam lingkungan yang memberikan kasih sayang ketika mereka berperilaku baik, tetapi menjadi dingin, menjauh, atau kritis ketika mereka melakukan kesalahan.

Pengalaman semacam itu dapat membentuk cara seseorang memahami cinta ketika dewasa. Ia mungkin merasa harus selalu menjadi pasangan yang menyenangkan, tidak boleh mengecewakan, harus terlihat kuat, selalu memberikan sesuatu, atau terus membuktikan bahwa dirinya pantas dipertahankan.

Dalam hubungan, cinta bukan lagi sesuatu yang dapat dirasakan dengan aman, melainkan sesuatu yang harus terus diperjuangkan agar tidak hilang.

Secara psikologis, pola ini dapat berkaitan dengan pengalaman attachment atau keterikatan masa kecil, harga diri yang bergantung pada penilaian orang lain, pengalaman penolakan, serta pola pengasuhan yang membuat penerimaan terasa tidak konsisten.

Seseorang bisa sangat ingin dicintai, tetapi pada saat yang sama kesulitan percaya bahwa dirinya tetap layak dicintai ketika sedang tidak sempurna.

Akibatnya, ia mungkin tidak benar-benar menikmati hubungan yang dimilikinya. Ia justru sibuk menjaga agar dirinya tidak kehilangan cinta tersebut.

Lalu, apa saja tanda bahwa seseorang menganggap cinta harus diperoleh, bukan diberikan dengan penerimaan yang mendasar?

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (24/11), terdapat tujuh tandanya menurut perspektif psikologi.

1. Merasa harus selalu membuktikan diri agar layak dicintai

Seseorang yang memandang cinta sebagai sesuatu yang harus diperoleh sering merasa bahwa dirinya tidak cukup hanya dengan menjadi dirinya sendiri. Ia merasa perlu melakukan sesuatu agar orang lain memiliki alasan untuk mencintainya.

Dalam hubungan, hal ini dapat terlihat dari kebiasaan selalu berusaha menjadi pasangan terbaik, terus memberikan perhatian, mengalah, memenuhi kebutuhan orang lain, atau memastikan dirinya tidak pernah mengecewakan. Ia mungkin merasa harus selalu berguna, menarik, menyenangkan, sukses, atau mampu memberikan sesuatu agar tetap memiliki tempat di hati pasangannya.

Ketika tidak sedang melakukan apa-apa, ia bisa merasa tidak nyaman. Saat sedang sakit, lelah, membutuhkan bantuan, atau tidak mampu memberikan perhatian seperti biasanya, muncul kecemasan bahwa pasangannya mungkin akan kehilangan ketertarikan.

Dalam psikologi, pola ini dapat berkaitan dengan contingent self-worth, yaitu harga diri yang bergantung pada kondisi tertentu. Seseorang merasa dirinya berharga ketika berhasil memenuhi standar, memperoleh pujian, atau menerima respons positif dari orang lain. Namun, ketika standar tersebut tidak terpenuhi, harga dirinya dapat menurun drastis.

Ia mungkin tidak menyadari bahwa selama ini dirinya menjalani hubungan dengan pola pikir seperti sedang mengikuti ujian. Setiap tindakan terasa seperti upaya mempertahankan kelayakan untuk dicintai.

Akibatnya, hubungan dapat menjadi sangat melelahkan. Ia tidak hanya mencintai pasangan, tetapi juga terus berusaha membuktikan bahwa dirinya pantas mendapatkan cinta. Bahkan ketika pasangannya sudah memberikan penerimaan, ia mungkin masih merasa belum cukup karena rasa aman tersebut belum benar-benar tumbuh dari dalam dirinya.

2. Sangat takut melakukan kesalahan karena menganggap kesalahan bisa membuat cinta hilang

Bagi seseorang yang percaya bahwa cinta harus diperoleh, kesalahan bukan sekadar bagian normal dari kehidupan manusia. Kesalahan dapat terasa seperti ancaman terhadap hubungan.

Ia mungkin sangat takut mengatakan sesuatu yang salah, membuat pasangan kecewa, mengambil keputusan yang tidak disukai, atau menunjukkan sisi dirinya yang kurang baik. Ketika terjadi konflik, ia bisa langsung merasa bahwa hubungan sedang berada dalam bahaya, meskipun masalahnya sebenarnya masih dapat dibicarakan dengan sehat.

Sebagian orang akan berusaha meminta maaf berkali-kali, bahkan untuk hal yang bukan sepenuhnya kesalahan mereka. Ada pula yang langsung panik ketika pasangannya berubah nada bicara, menjadi lebih diam, atau terlihat kecewa.

Ketakutan ini dapat berkaitan dengan pengalaman masa lalu ketika kesalahan direspons dengan penolakan, penghinaan, kemarahan berlebihan, pengabaian, atau penarikan kasih sayang. Jika seseorang pernah belajar bahwa melakukan kesalahan membuat dirinya kehilangan kedekatan, ia dapat membawa pelajaran tersebut ke dalam hubungan dewasa.

Secara psikologis, ini dapat berkaitan dengan sensitivitas terhadap penolakan dan kecemasan dalam keterikatan. Individu mungkin menjadi sangat waspada terhadap perubahan perilaku pasangan, terus mencari tanda-tanda bahwa dirinya tidak lagi disukai, dan menganggap konflik sebagai sinyal bahwa cinta akan segera berakhir.

Padahal, dalam hubungan yang sehat, seseorang tetap dapat merasa kecewa terhadap perilaku pasangannya tanpa berhenti menghargai dirinya sebagai manusia. Kesalahan dapat dibicarakan, tanggung jawab tetap perlu diambil, dan hubungan tidak harus selalu berada dalam keadaan harmonis agar terasa aman.

Ketika seseorang menganggap kesalahan sebagai ancaman kehilangan cinta, ia akan lebih sibuk menghindari ketidaksempurnaan daripada membangun kedekatan yang jujur.

3. Sulit mengatakan "tidak" karena takut dianggap tidak layak dipertahankan

Seseorang yang percaya bahwa cinta harus diperoleh sering kali merasa bahwa menjadi pasangan yang baik berarti selalu tersedia, selalu mengerti, dan selalu mengutamakan kebutuhan orang lain.

Ia mungkin kesulitan menolak permintaan, mengungkapkan ketidaknyamanan, atau menyampaikan batasan. Bahkan ketika dirinya lelah, kecewa, atau merasa diperlakukan tidak adil, ia tetap berusaha mengakomodasi pasangan agar tidak memicu konflik.

Di dalam pikirannya, menolak bisa terasa berbahaya. Ia mungkin membayangkan bahwa jika dirinya tidak lagi mudah diakses, tidak selalu mengalah, atau tidak terus memberikan apa yang diinginkan pasangan, orang tersebut akan merasa tidak puas dan memilih pergi.

Dalam psikologi hubungan, perilaku ini dapat berkaitan dengan people-pleasing, yaitu kecenderungan mengutamakan kepuasan orang lain secara berlebihan, terutama ketika hal itu didorong oleh ketakutan akan penolakan, konflik, atau kehilangan penerimaan.

Namun, people-pleasing bukan diagnosis klinis, dan tidak semua sikap baik atau kompromi merupakan tanda masalah. Perbedaannya terletak pada apakah seseorang dapat memberi dengan tulus sekaligus tetap mempertahankan kebutuhan, nilai, dan batasan dirinya.

Orang yang menganggap cinta harus diperoleh mungkin memberikan banyak hal, tetapi sulit merasa bahwa dirinya juga berhak menerima. Ia bisa memahami pasangan, tetapi tidak berani meminta dipahami. Ia bisa memaafkan, tetapi sulit mengungkapkan bahwa dirinya terluka. Ia bisa mendukung orang lain, tetapi merasa bersalah ketika membutuhkan dukungan.

Lama-kelamaan, hubungan menjadi tidak seimbang. Ia mungkin terlihat sangat penyayang, padahal di balik itu ada ketakutan bahwa jika dirinya berhenti memberi, dirinya juga akan berhenti dicintai.

4. Merasa harus selalu menjadi versi terbaik diri sendiri agar pasangan tidak kecewa

Seseorang yang menganggap cinta harus diperoleh mungkin memiliki standar yang sangat tinggi terhadap dirinya sendiri dalam hubungan. Ia merasa harus selalu terlihat dewasa, kuat, sabar, menarik, produktif, emosionalnya stabil, dan mampu menyelesaikan semua masalah tanpa merepotkan pasangan.

Ia mungkin menyembunyikan kesedihan, menutupi rasa insecure, atau berpura-pura baik-baik saja ketika sebenarnya membutuhkan pertolongan. Ia juga dapat merasa malu ketika mengalami kegagalan, kehilangan pekerjaan, masalah keuangan, perubahan fisik, atau situasi lain yang membuatnya tidak mampu memenuhi gambaran ideal tentang dirinya.

Pola ini sering berkaitan dengan perfectionism, terutama ketika seseorang menghubungkan kesempurnaan dengan penerimaan dan keamanan dalam hubungan.

Ia tidak sekadar ingin menjadi lebih baik. Ia merasa tidak boleh menjadi kurang baik.

Dalam kondisi tersebut, hubungan bisa menjadi tempat untuk menampilkan diri, bukan tempat untuk menjadi diri sendiri. Seseorang mungkin terus menyunting perilakunya, memilih kata-kata dengan sangat hati-hati, menyembunyikan kebutuhan, dan menghindari menunjukkan sisi yang dianggap tidak menarik.

Ketika pasangan melihat dirinya sedang kesulitan, ia mungkin merasa malu atau takut dinilai. Ketika pasangan menawarkan bantuan, ia bahkan bisa menolak karena merasa harus tetap mampu dan mandiri.

Padahal, kedekatan emosional tidak hanya dibangun melalui kekaguman terhadap kelebihan seseorang. Kedekatan juga tumbuh ketika dua individu dapat saling mengenal secara lebih utuh, termasuk keterbatasan, ketakutan, kebutuhan, dan ketidaksempurnaan masing-masing.

Hubungan yang sehat bukan berarti seseorang berhenti berkembang. Namun, berkembang seharusnya berasal dari keinginan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, bukan dari ketakutan bahwa dirinya tidak akan dicintai jika berhenti berusaha menjadi sempurna.

5. Menganggap perhatian dan kasih sayang sebagai sesuatu yang harus dibayar dengan pengorbanan

Orang yang percaya bahwa cinta harus diperoleh sering kali memiliki kesulitan menerima sesuatu tanpa merasa perlu membalasnya. Ketika seseorang memberikan perhatian, hadiah, bantuan, atau kasih sayang, ia mungkin langsung merasa memiliki utang emosional.

Ia sulit menerima kebaikan hanya karena dirinya dicintai. Sebaliknya, ia merasa harus segera melakukan sesuatu agar tidak menjadi beban, tidak dianggap egois, atau tidak terlihat kurang berusaha.

Dalam hubungan romantis, hal ini dapat membuat seseorang menganggap pengorbanan sebagai ukuran utama cinta. Ia mungkin merasa semakin banyak yang diberikan, semakin besar peluang dirinya untuk dipertahankan. Bahkan, ia bisa mengabaikan kebutuhan pribadi, kesehatan, waktu, atau kondisi keuangannya demi menunjukkan keseriusan.

Pola tersebut dapat terbentuk dari pengalaman ketika kasih sayang selalu disertai tuntutan. Misalnya, seseorang menerima perhatian hanya ketika berprestasi, membantu keluarga, menuruti keinginan orang lain, atau memenuhi tanggung jawab tertentu. Ia kemudian belajar bahwa cinta tidak datang secara bebas, melainkan selalu memiliki harga yang harus dibayar.

Dalam psikologi, pola ini dapat berkaitan dengan keyakinan inti mengenai kelayakan diri, seperti merasa harus berguna agar diterima, merasa kebutuhan pribadi kurang penting, atau merasa bahwa menerima tanpa membalas merupakan tindakan egois.

Akibatnya, ia bisa merasa tidak nyaman ketika berada dalam hubungan yang lebih seimbang. Pasangan yang tidak menuntut banyak pengorbanan justru mungkin terasa asing. Ia bahkan dapat mengira bahwa hubungan yang tidak penuh perjuangan berarti kurang serius atau kurang dalam.

Padahal, pengorbanan yang sehat berbeda dengan mengorbankan diri secara terus-menerus. Hubungan yang saling mencintai memang melibatkan kompromi, tetapi tidak seharusnya mengharuskan seseorang kehilangan dirinya demi memperoleh penerimaan.

6. Terlalu bergantung pada validasi pasangan untuk merasa berharga

Seseorang yang menganggap cinta harus diperoleh mungkin sulit merasa baik tentang dirinya tanpa adanya respons positif dari pasangan. Pujian, perhatian, pesan, ekspresi kasih sayang, atau reassurance dapat menjadi sumber utama untuk menenangkan keraguan tentang dirinya.

Ketika pasangan memberikan perhatian, ia merasa aman dan berharga. Namun, ketika pasangan sibuk, tidak segera membalas pesan, tampak kurang ekspresif, atau sedang membutuhkan ruang, ia dapat langsung merasa tidak dicintai.

Ia mungkin berpikir:

“Apa aku sudah melakukan sesuatu yang salah?”

“Apakah dia mulai bosan denganku?”

“Apa aku tidak cukup menarik lagi?”

“Apakah aku harus berusaha lebih keras supaya dia kembali seperti dulu?”

Dalam psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan harga diri yang bergantung pada hubungan (relationship-contingent self-esteem) dan pola keterikatan cemas pada sebagian individu.

Kebutuhan akan kepastian dalam hubungan merupakan hal yang manusiawi. Kita semua membutuhkan perhatian, kehangatan, dan komunikasi dari orang yang kita cintai. Namun, ketika seluruh rasa berharga bergantung pada respons pasangan, perubahan kecil dalam hubungan dapat terasa seperti ancaman besar terhadap identitas diri.

Seseorang mungkin mulai terus mencari bukti bahwa dirinya dicintai, menginterpretasikan perubahan kecil secara berlebihan, atau sulit menikmati waktu sendiri karena pikirannya dipenuhi kekhawatiran mengenai hubungan.

Dalam jangka panjang, hal ini dapat membuat hubungan terasa penuh tekanan bagi kedua pihak. Individu yang membutuhkan validasi terus-menerus tidak benar-benar merasa aman, sementara pasangan mungkin merasa harus selalu memberikan kepastian agar konflik tidak muncul.

Membangun rasa berharga yang lebih stabil bukan berarti berhenti membutuhkan pasangan. Artinya, seseorang mulai menyadari bahwa hubungan merupakan bagian penting dari hidupnya, tetapi bukan satu-satunya sumber penentu nilai dirinya.

7. Sulit percaya bahwa dirinya tetap layak dicintai ketika tidak sedang memberikan apa-apa

Ini mungkin tanda yang paling mendasar dari seseorang yang menganggap cinta harus diperoleh.

Ia merasa lebih mudah dicintai ketika sedang memberikan perhatian, membantu, bekerja keras, menjadi menarik, memenuhi kebutuhan pasangan, atau mencapai sesuatu. Namun, ketika sedang lelah, sakit, mengalami kegagalan, membutuhkan bantuan, atau tidak memiliki sesuatu untuk ditawarkan, ia kesulitan percaya bahwa dirinya tetap layak menerima cinta.

Ia mungkin terbiasa menjadi orang yang mengurus semuanya, tetapi tidak tahu bagaimana rasanya diurus. Ia dapat memberikan dukungan emosional, tetapi merasa canggung ketika orang lain ingin mendukungnya. Ia mungkin menerima pujian, tetapi segera meremehkan dirinya atau merasa pujian tersebut tidak sepenuhnya benar.

Hal ini dapat berkaitan dengan pengalaman penerimaan yang terasa bersyarat, skema tentang ketidaklayakan diri, atau keyakinan mendalam bahwa dirinya hanya berharga ketika memenuhi kebutuhan orang lain.

Dalam pendekatan psikologi, keyakinan semacam ini dapat menjadi bagian dari pola yang terbentuk melalui pengalaman relasional berulang. Seseorang mungkin tidak secara sadar mengingat semua pengalaman masa kecilnya, tetapi tetap membawa cara tertentu dalam memandang cinta, penerimaan, dan dirinya sendiri ke dalam hubungan dewasa.

Ia bisa saja berkata bahwa dirinya ingin dicintai apa adanya, tetapi ketika benar-benar berada dalam hubungan yang menerima dirinya, ia justru merasa tidak nyaman. Penerimaan tanpa tuntutan terasa asing. Ia mungkin curiga, merasa tidak pantas, atau berusaha mencari sesuatu yang harus dilakukan agar cinta tersebut terasa masuk akal.

Belajar menerima cinta tanpa harus terus membuktikan diri merupakan proses yang membutuhkan waktu. Seseorang perlu mengalami bahwa dirinya dapat membuat kesalahan, memiliki kebutuhan, beristirahat, meminta bantuan, dan tetap memiliki martabat serta nilai sebagai manusia.

Ia tidak harus selalu produktif untuk layak diperhatikan. Tidak harus selalu kuat untuk layak didukung. Tidak harus selalu menyenangkan untuk layak dihormati. Dan tidak harus terus memberikan sesuatu untuk membuktikan bahwa dirinya pantas dicintai.

Mengapa pola ini bisa terbentuk?

Keyakinan bahwa cinta harus diperoleh tidak muncul begitu saja. Pola tersebut dapat berkembang melalui berbagai pengalaman, meskipun tidak semua orang dengan pengalaman yang sama akan membentuk keyakinan serupa.

Beberapa faktor yang dapat berkontribusi antara lain:

Pengasuhan yang terlalu berorientasi pada prestasi atau kepatuhan. Seseorang mungkin terbiasa mendapatkan perhatian ketika berhasil, tetapi menerima kritik atau penarikan perhatian ketika melakukan kesalahan.

Pengalaman penolakan dalam hubungan. Pengalaman ditinggalkan, dikhianati, diabaikan, atau mengalami hubungan yang tidak konsisten dapat membuat seseorang lebih berhati-hati dan merasa harus berusaha ekstra agar tidak kehilangan orang lain.

Harga diri yang rapuh. Ketika seseorang belum memiliki rasa berharga yang cukup stabil, ia mungkin lebih mudah mengandalkan pencapaian, penampilan, atau penerimaan pasangan untuk merasa baik tentang dirinya.

Norma sosial mengenai cinta. Banyak orang tumbuh dengan gagasan bahwa cinta harus selalu dibuktikan melalui pengorbanan, perjuangan, kesabaran tanpa batas, atau kemampuan memenuhi kebutuhan pasangan. Sebagian nilai tersebut dapat bermakna positif, tetapi menjadi tidak sehat ketika membuat seseorang mengabaikan keselamatan, martabat, dan kebutuhan dirinya.

Pengalaman hubungan yang tidak seimbang. Hubungan yang membuat seseorang harus terus mengejar, membujuk, membuktikan, atau berjuang sendirian dapat memperkuat keyakinan bahwa cinta hanya akan bertahan jika ia terus berusaha lebih keras.

Apakah cinta tanpa syarat berarti harus menerima semua perilaku pasangan?

Tidak. Ini merupakan hal penting untuk dipahami.

Cinta tanpa syarat tidak berarti seseorang harus membiarkan dirinya disakiti, mengabaikan batasan, memaafkan semua tindakan, atau bertahan dalam hubungan yang tidak aman. Penerimaan terhadap nilai dasar seseorang sebagai manusia berbeda dengan menyetujui seluruh perilakunya.

Seseorang dapat tetap menghargai pasangannya, tetapi menolak perilaku yang merendahkan, manipulatif, tidak jujur, atau membahayakan. Seseorang dapat mencintai tanpa harus selalu setuju. Ia dapat memberikan kasih sayang sekaligus memiliki batasan. Ia dapat menerima bahwa orang lain tidak sempurna, tetapi tetap mengharapkan tanggung jawab, perubahan, dan rasa saling menghormati.

Hubungan yang sehat bukanlah hubungan tanpa standar. Hubungan yang sehat adalah hubungan di mana standar, kebutuhan, dan batasan dapat dibicarakan tanpa membuat salah satu pihak merasa harus kehilangan harga dirinya untuk mendapatkan cinta.

Bagaimana belajar bahwa cinta tidak harus terus diperoleh?

Mengubah keyakinan yang sudah lama tertanam tidak selalu mudah. Seseorang mungkin memahami secara logis bahwa dirinya layak dicintai, tetapi secara emosional masih merasa takut ketika tidak memenuhi harapan orang lain.

Prosesnya dapat dimulai dengan beberapa langkah.

1. Sadari kapan kamu sedang berusaha membuktikan diri.

Perhatikan apakah kamu melakukan sesuatu karena benar-benar ingin, atau karena takut pasangan kecewa, marah, menjauh, atau meninggalkanmu.

2. Belajar menerima kebutuhan pribadi.

Kebutuhan untuk beristirahat, meminta bantuan, memiliki waktu sendiri, dan menyampaikan perasaan bukanlah tanda bahwa kamu pasangan yang buruk.

3. Berlatih menetapkan batasan kecil.

Mulailah dengan mengungkapkan preferensi atau menolak hal sederhana yang tidak sesuai dengan kebutuhanmu. Amati bahwa hubungan tidak selalu harus rusak hanya karena kamu menyampaikan keinginan sendiri.

4. Pisahkan kesalahan dari nilai diri.

Kamu bisa melakukan kesalahan dan tetap menjadi manusia yang layak dihormati. Tanggung jawab terhadap perilaku tidak harus disertai penghukuman terhadap seluruh diri.

5. Bangun rasa berharga di luar hubungan.

Kembangkan pertemanan, minat, aktivitas, nilai pribadi, dan tujuan hidup yang tidak seluruhnya bergantung pada pasangan. Hal ini membantu hubungan menjadi tempat berbagi kehidupan, bukan satu-satunya sumber identitas.

6. Belajar menerima kebaikan tanpa buru-buru membalas.

Ketika pasangan memberikan perhatian, cobalah menerima dan mengucapkan terima kasih tanpa langsung merasa harus melakukan sesuatu untuk membayar perhatian tersebut.

7. Cari bantuan profesional bila pola ini sangat melelahkan.

Jika ketakutan kehilangan cinta membuatmu terus mengabaikan kebutuhan sendiri, merasa cemas berlebihan, atau terjebak dalam hubungan yang menyakitkan, psikolog dapat membantu mengeksplorasi pola tersebut dengan lebih aman.

Penutup

Seseorang yang menganggap cinta harus diperoleh sering kali bukan orang yang kurang mampu mencintai. Justru ia mungkin sangat pandai memberikan cinta, perhatian, pengorbanan, dan usaha kepada orang lain. Namun, kesulitan terbesarnya adalah menerima bahwa dirinya juga layak mendapatkan hal yang sama tanpa harus terus membuktikan kualitas dirinya.

Ia mungkin telah belajar bahwa untuk dicintai, dirinya harus menjadi seseorang yang tidak merepotkan, tidak mengecewakan, selalu berguna, selalu menyenangkan, dan selalu mampu memenuhi harapan. Akibatnya, cinta terasa seperti sesuatu yang harus dipertahankan melalui performa, bukan sesuatu yang dapat dialami melalui hubungan yang aman dan saling menerima.

Membangun hubungan yang sehat bukan berarti berhenti berusaha. Cinta tetap membutuhkan komunikasi, tanggung jawab, kesetiaan, kompromi, dan kepedulian. Namun, semua itu seharusnya tumbuh dari keinginan untuk membangun hubungan bersama, bukan dari ketakutan bahwa kita tidak akan layak dicintai jika berhenti berusaha.

Pada akhirnya, ada perbedaan besar antara berusaha menjadi pasangan yang lebih baik karena kita mencintai seseorang dan berusaha menjadi sempurna karena takut tidak akan dicintai.

Mungkin, salah satu bentuk kedewasaan emosional yang paling penting adalah belajar bahwa kita boleh berkembang tanpa menjadikan perkembangan itu sebagai syarat untuk layak menerima cinta.

Kita boleh memiliki kekurangan, mengalami hari yang buruk, gagal, berubah, membutuhkan bantuan, dan tidak selalu mampu memenuhi harapan semua orang. Semua itu tidak menghapus nilai kita sebagai manusia.