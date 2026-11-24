JawaPos.com - Komunikasi merupakan salah satu fondasi terpenting dalam kehidupan profesional. Hampir semua aktivitas di tempat kerja membutuhkan komunikasi, mulai dari menyampaikan instruksi, berdiskusi dengan rekan kerja, memberikan kritik, menyelesaikan konflik, hingga mengambil keputusan penting.

Namun, ada satu kenyataan yang sering kali tidak disadari: komunikasi yang gagal tidak selalu disebabkan oleh seseorang yang tidak mampu berbicara dengan baik.

Terkadang, seseorang sudah menjelaskan sesuatu dengan sangat jelas, tetapi orang lain tetap salah memahami maksudnya. Ada karyawan yang merasa sudah menyampaikan pendapat, tetapi atasannya justru menganggapnya tidak kooperatif. Ada pula tim yang memiliki anggota-anggota kompeten, tetapi pekerjaan tetap berantakan karena informasi tidak tersampaikan dengan benar.

Situasi seperti ini menunjukkan bahwa komunikasi di tempat kerja jauh lebih kompleks daripada sekadar berbicara dan mendengarkan.

Menurut psikologi, komunikasi melibatkan berbagai proses mental dan emosional, termasuk persepsi, perhatian, kepercayaan, motivasi, pengalaman masa lalu, serta kemampuan mengelola emosi.

Bahkan, lingkungan organisasi dan hubungan kekuasaan dapat memengaruhi bagaimana seseorang menyampaikan maupun menerima informasi.

Lantas, mengapa komunikasi di tempat kerja kerap kali gagal?

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (24/11), terdapat tujuh alasan yang dapat menjelaskannya dari perspektif psikologi.

1. Setiap Orang Memiliki Persepsi yang Berbeda terhadap Pesan yang Sama

Salah satu penyebab paling umum kegagalan komunikasi adalah anggapan bahwa semua orang akan memahami suatu pesan dengan cara yang sama.

Padahal, manusia tidak selalu memproses informasi secara objektif. Kita menafsirkan pesan berdasarkan pengalaman, pengetahuan, harapan, keyakinan, dan kondisi emosional masing-masing.

Dalam psikologi, proses ini berkaitan dengan perception atau persepsi.

Persepsi merupakan cara seseorang menerima, mengorganisasi, dan menafsirkan informasi dari lingkungannya. Karena setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda, pesan yang sama dapat menghasilkan pemahaman yang berbeda pula.

Sebagai contoh, seorang manajer berkata kepada bawahannya, "Tolong selesaikan pekerjaan ini secepat mungkin."

Bagi manajer, kalimat tersebut mungkin berarti pekerjaan harus diselesaikan sebelum akhir hari. Namun, bagi karyawan, kata "secepat mungkin" bisa berarti pekerjaan harus selesai dalam satu atau dua jam.

Ketika hasil pekerjaan tidak sesuai harapan, kedua pihak mungkin saling menyalahkan.

Manajer merasa sudah memberikan instruksi yang jelas, sementara karyawan merasa telah bekerja sesuai arahan.

Masalahnya bukan semata-mata karena salah satu pihak tidak kompeten. Bisa jadi, sejak awal mereka memiliki interpretasi yang berbeda terhadap pesan yang sama.

Hal ini juga sering terjadi ketika seseorang menggunakan istilah yang terlalu umum, instruksi yang tidak spesifik, atau asumsi bahwa orang lain sudah memahami konteks pembicaraan.

Karena itu, komunikasi yang efektif membutuhkan lebih dari sekadar penyampaian pesan. Dibutuhkan pula upaya memastikan bahwa pesan tersebut diterima dengan pemahaman yang sesuai.

Dalam praktiknya, pemimpin sebaiknya menjelaskan target, tenggat waktu, prioritas, dan standar hasil pekerjaan secara konkret.

Sementara itu, karyawan juga perlu membiasakan diri mengajukan pertanyaan ketika menemukan instruksi yang belum jelas.

Sebab, komunikasi yang baik bukan tentang seberapa banyak seseorang berbicara, melainkan seberapa tepat pesan yang dipahami oleh pihak lain.

2. Emosi Mengambil Alih Cara Seseorang Berkomunikasi

Tidak semua komunikasi berlangsung ketika seseorang berada dalam kondisi emosional yang stabil.

Ada karyawan yang datang ke kantor setelah mengalami masalah pribadi. Ada manajer yang sedang menghadapi tekanan dari atasan. Ada pula anggota tim yang merasa kelelahan karena beban kerja terlalu tinggi.

Dalam kondisi seperti itu, seseorang bisa menjadi lebih sensitif terhadap perkataan orang lain.

Komentar sederhana dapat dianggap sebagai kritik. Pertanyaan biasa bisa terdengar seperti tuduhan. Bahkan, nada bicara yang sebenarnya netral dapat ditafsirkan sebagai bentuk kemarahan.

Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan regulasi emosi atau emotional regulation, yaitu kemampuan seseorang untuk mengenali, mengelola, dan merespons emosi secara tepat.

Ketika kemampuan mengelola emosi sedang terganggu, seseorang mungkin bereaksi secara impulsif tanpa mempertimbangkan dampak perkataannya.

Contohnya, seorang atasan memberikan masukan bahwa laporan yang dibuat bawahannya masih memiliki beberapa kekurangan.

Alih-alih mendengarkan masukan tersebut, karyawan langsung merasa diserang dan menjawab dengan nada defensif.

Sebaliknya, atasan mungkin menafsirkan respons tersebut sebagai sikap tidak profesional.

Akhirnya, pembicaraan yang seharusnya berfokus pada perbaikan pekerjaan justru berubah menjadi konflik pribadi.

Situasi semacam ini dapat menciptakan lingkaran komunikasi yang tidak sehat.

Satu pihak merasa tidak dihargai, pihak lainnya merasa tidak didengarkan, dan keduanya semakin sulit memahami sudut pandang masing-masing.

Karena itu, kemampuan mengelola emosi sangat penting dalam lingkungan profesional.

Seseorang perlu belajar mengenali kapan dirinya sedang marah, kecewa, atau terlalu lelah untuk melakukan percakapan yang produktif.

Terkadang, menunda pembicaraan selama beberapa menit hingga kondisi emosional lebih stabil jauh lebih baik daripada memaksakan komunikasi ketika emosi sedang memuncak.

Profesionalisme bukan berarti tidak boleh memiliki emosi. Profesionalisme berarti mampu mengelola emosi agar tidak merusak hubungan dan pekerjaan.

3. Kurangnya Rasa Aman Membuat Karyawan Takut Berbicara Jujur

Salah satu penyebab kegagalan komunikasi yang sering luput dari perhatian adalah tidak adanya rasa aman secara psikologis di lingkungan kerja.

Bayangkan sebuah perusahaan yang selalu meminta karyawan menyampaikan ide, kritik, dan masukan.

Namun, setiap kali seseorang mengemukakan pendapat berbeda, ia justru dianggap membangkang. Ketika melakukan kesalahan, ia dipermalukan di depan rekan kerja. Ketika mengajukan pertanyaan, ia dicap tidak kompeten.

Dalam situasi seperti ini, apakah karyawan masih akan berani berbicara secara terbuka?

Kemungkinan besar tidak.

Dalam psikologi organisasi, kondisi ketika anggota tim merasa aman untuk mengambil risiko interpersonal, seperti bertanya, mengakui kesalahan, atau menyampaikan pendapat berbeda, dikenal sebagai psychological safety.

Konsep ini banyak dipopulerkan oleh Amy Edmondson, seorang profesor Harvard Business School.

Psychological safety bukan berarti lingkungan kerja harus selalu nyaman atau bebas dari kritik. Artinya, seseorang tidak perlu takut mengalami penghinaan atau hukuman interpersonal yang tidak proporsional hanya karena mengemukakan pendapat atau mengakui kesalahan.

Ketika rasa aman psikologis rendah, karyawan cenderung memilih diam.

Mereka mungkin mengetahui adanya kesalahan dalam prosedur kerja, tetapi tidak berani melaporkannya. Mereka memiliki ide yang berpotensi meningkatkan produktivitas, tetapi takut dianggap terlalu banyak bicara.

Akibatnya, organisasi kehilangan informasi penting yang sebenarnya dapat membantu meningkatkan kualitas keputusan.

Lebih buruk lagi, masalah yang seharusnya dapat diselesaikan sejak awal justru berkembang menjadi persoalan yang lebih besar karena tidak ada orang yang berani membicarakannya.

Karena itu, pemimpin memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan komunikasi terbuka.

Mendengarkan pendapat berbeda, tidak mempermalukan karyawan yang melakukan kesalahan secara jujur, dan memberikan respons yang konstruktif merupakan beberapa langkah untuk membangun rasa aman tersebut.

Karyawan juga perlu memahami bahwa menyampaikan pendapat secara profesional bukan tindakan melawan atasan.

Justru, komunikasi terbuka merupakan salah satu bentuk kontribusi terhadap keberhasilan organisasi.

4. Terlalu Banyak Berasumsi dan Terlalu Sedikit Bertanya

Banyak masalah komunikasi di tempat kerja bermula dari sesuatu yang sebenarnya sederhana: asumsi.

Seseorang mengira rekannya sudah memahami instruksi. Manajer menganggap karyawan mengetahui perubahan kebijakan. Karyawan menganggap atasannya sudah membaca laporan yang dikirimkan.

Padahal, tidak ada kepastian bahwa semua asumsi tersebut benar.

Dalam psikologi kognitif, manusia menggunakan berbagai jalan pintas mental atau cognitive shortcuts untuk memproses informasi dengan lebih cepat.

Salah satu bentuknya adalah heuristics, yaitu strategi mental sederhana yang membantu seseorang membuat penilaian tanpa harus menganalisis seluruh informasi secara mendalam.

Heuristik berguna dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dapat menghasilkan kesalahan ketika seseorang terlalu cepat mengambil kesimpulan.

Misalnya, seorang karyawan mengirimkan pesan kepada atasannya mengenai perkembangan proyek. Pesan tersebut tidak segera dibalas.

Karyawan kemudian berasumsi bahwa atasannya tidak menghargai pekerjaannya.

Padahal, atasannya mungkin sedang menghadiri rapat penting atau menangani persoalan mendesak.

Contoh lainnya terjadi ketika seorang manajer melihat karyawan yang tidak banyak berbicara dalam rapat. Ia langsung menganggap karyawan tersebut tidak memiliki ide atau tidak tertarik terhadap pekerjaan.

Padahal, karyawan tersebut mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk menyusun pemikiran sebelum menyampaikannya.

Masalah muncul ketika asumsi dianggap sebagai fakta.

Akibatnya, seseorang bereaksi terhadap sesuatu yang belum tentu benar-benar terjadi.

Cara mengatasinya adalah membiasakan diri melakukan klarifikasi.

Daripada berkata, "Kamu sepertinya tidak peduli dengan proyek ini," seseorang dapat bertanya, "Apakah ada kendala yang membuat perkembangan proyek belum sesuai jadwal?"

Daripada menganggap seseorang mengabaikan pesan, lebih baik memastikan apakah pesan tersebut sudah diterima dan dipahami.

Dalam komunikasi profesional, bertanya bukan menunjukkan kelemahan. Justru, bertanya merupakan cara untuk mengurangi kesalahpahaman dan mencegah keputusan yang keliru.

5. Ego dan Keinginan untuk Selalu Benar Menghambat Dialog

Komunikasi seharusnya menjadi proses pertukaran informasi dan pemahaman.

Namun, dalam praktiknya, sebagian orang memasuki percakapan bukan untuk memahami orang lain, melainkan untuk membuktikan bahwa dirinya benar.

Mereka lebih sibuk mempertahankan pendapat daripada mendengarkan argumen. Mereka memotong pembicaraan, menolak kritik, dan merasa bahwa mengakui kesalahan akan mengurangi wibawa atau harga dirinya.

Dalam psikologi, perilaku seperti ini dapat berkaitan dengan defensiveness, yaitu kecenderungan mempertahankan diri ketika seseorang merasa identitas, harga diri, atau keyakinannya sedang terancam.

Ketika menerima kritik, seseorang mungkin tidak lagi memandang isi pesan secara objektif. Ia justru fokus pada perasaan terancam yang muncul akibat kritik tersebut.

Sebagai contoh, dua orang anggota tim sedang membahas strategi pemasaran.

Salah satu mengusulkan metode baru. Rekannya memberikan alasan mengapa metode tersebut mungkin kurang efektif.

Namun, alih-alih membahas data dan argumen, orang pertama justru berkata, "Kamu selalu merasa paling pintar."

Percakapan pun berubah menjadi pertentangan pribadi.

Hal yang sama dapat terjadi dalam hubungan antara atasan dan bawahan.

Seorang manajer mungkin enggan menerima masukan karena merasa posisinya sebagai pemimpin harus selalu terlihat benar.

Padahal, kepemimpinan yang baik tidak diukur dari kemampuan seseorang mempertahankan semua pendapatnya, melainkan juga dari kesediaannya menerima informasi baru.

Salah satu keterampilan penting dalam komunikasi adalah active listening atau mendengarkan secara aktif.

Artinya, seseorang berusaha memahami apa yang disampaikan orang lain sebelum memberikan respons.

Mendengarkan bukan berarti harus menyetujui semua pendapat. Seseorang tetap boleh tidak setuju, tetapi ketidaksetujuan tersebut sebaiknya disampaikan dengan alasan yang jelas dan sikap saling menghormati.

Ketika ego tidak lagi menjadi pusat percakapan, komunikasi akan lebih mudah diarahkan pada penyelesaian masalah.

6. Perbedaan Gaya Komunikasi Menyebabkan Pesan Sulit Dipahami

Setiap orang memiliki cara berkomunikasi yang berbeda.

Ada orang yang lebih suka berbicara langsung dan singkat. Ada yang membutuhkan penjelasan terperinci. Ada pula yang lebih nyaman menyampaikan pendapat melalui tulisan daripada berbicara dalam rapat.

Perbedaan ini dapat menimbulkan kesalahpahaman apabila setiap orang menganggap gaya komunikasinya sendiri sebagai standar yang paling benar.

Sebagai contoh, seorang manajer memiliki gaya komunikasi yang sangat langsung.

Ketika memberikan instruksi, ia berkata, "Laporan ini harus diperbaiki. Bagian analisisnya belum memadai."

Bagi manajer tersebut, kalimat itu merupakan masukan profesional.

Namun, karyawan yang lebih sensitif terhadap kritik mungkin menafsirkannya sebagai bentuk ketidakpuasan pribadi.

Sebaliknya, seseorang yang terbiasa menggunakan bahasa tidak langsung mungkin menyampaikan kritik dengan kalimat yang terlalu halus sehingga maksud sebenarnya tidak tertangkap.

Perbedaan gaya komunikasi juga dapat dipengaruhi oleh budaya organisasi, kebiasaan keluarga, pengalaman pendidikan, dan norma sosial.

Selain itu, perbedaan posisi dalam hierarki perusahaan dapat memengaruhi bagaimana seseorang memilih kata-kata ketika berbicara.

Karyawan junior mungkin merasa harus menggunakan bahasa yang sangat berhati-hati ketika menyampaikan pendapat kepada direktur.

Sementara itu, seorang pimpinan mungkin tidak menyadari bahwa cara penyampaiannya membuat karyawan merasa terintimidasi.

Karena itu, komunikasi yang efektif membutuhkan kemampuan menyesuaikan cara penyampaian dengan konteks dan lawan bicara.

Bukan berarti seseorang harus mengubah kepribadiannya agar disukai semua orang.

Namun, ia perlu memahami bahwa pesan yang baik bukan hanya pesan yang ingin disampaikan, melainkan juga pesan yang dapat diterima dan dipahami secara tepat.

Gunakan kalimat yang jelas, hindari sindiran, jelaskan konteks, dan sesuaikan media komunikasi dengan kebutuhan pekerjaan.

Untuk instruksi yang kompleks, misalnya, komunikasi tertulis sering kali lebih efektif karena dapat dijadikan acuan bersama.

Sementara itu, persoalan sensitif yang membutuhkan pemahaman emosional biasanya lebih baik dibicarakan secara langsung.

7. Beban Kerja dan Tekanan Lingkungan Membuat Orang Kehilangan Kemampuan untuk Mendengarkan

Tidak semua kegagalan komunikasi disebabkan oleh kurangnya keterampilan interpersonal.

Terkadang, masalahnya justru berasal dari lingkungan kerja yang terlalu menekan.

Karyawan yang memiliki terlalu banyak tugas mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk membaca pesan secara teliti. Manajer yang menghadapi banyak tanggung jawab dapat kesulitan memberikan perhatian penuh ketika bawahannya berbicara.

Rapat yang berlangsung terus-menerus juga dapat mengurangi kesempatan seseorang untuk memproses informasi secara mendalam.

Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan cognitive load, yaitu jumlah beban pemrosesan mental yang harus ditangani seseorang pada suatu waktu.

Kapasitas perhatian dan memori kerja manusia memiliki keterbatasan.

Ketika terlalu banyak informasi harus diproses secara bersamaan, seseorang lebih mudah kehilangan detail penting, membuat kesalahan, atau kesulitan mengambil keputusan.

Selain itu, stres berkepanjangan dapat memengaruhi perhatian, pengambilan keputusan, dan pengelolaan emosi.

Bayangkan seorang karyawan yang harus menangani beberapa proyek sekaligus, menghadapi tenggat waktu yang ketat, dan terus menerima pesan dari berbagai grup kerja.

Dalam situasi seperti itu, ia mungkin membaca instruksi dengan terburu-buru dan melewatkan informasi penting.

Ketika terjadi kesalahan, orang lain menganggapnya tidak teliti atau tidak bertanggung jawab.

Padahal, persoalannya mungkin berkaitan dengan beban kerja yang tidak realistis dan sistem komunikasi yang tidak terorganisasi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa memperbaiki komunikasi tidak cukup hanya dengan meminta setiap orang berbicara lebih baik.

Organisasi juga perlu mengevaluasi bagaimana informasi disampaikan, berapa banyak rapat yang diperlukan, bagaimana pembagian tugas dilakukan, dan apakah karyawan memiliki waktu yang cukup untuk memahami instruksi.

Komunikasi yang efektif membutuhkan lingkungan kerja yang mendukung kemampuan manusia untuk berpikir, memperhatikan, dan merespons dengan baik.

Bagaimana Cara Membangun Komunikasi yang Lebih Efektif di Tempat Kerja?

Setelah memahami tujuh penyebab tersebut, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana memperbaikinya?

Ada beberapa kebiasaan sederhana yang dapat diterapkan oleh karyawan maupun pemimpin.

1. Biasakan mengklarifikasi pesan.

Jangan menganggap orang lain sudah memahami instruksi hanya karena Anda merasa telah menjelaskannya. Mintalah mereka mengonfirmasi kembali tugas, prioritas, dan tenggat waktu.

2. Dengarkan untuk memahami, bukan sekadar untuk membalas.

Ketika seseorang berbicara, berikan perhatian penuh. Hindari memotong pembicaraan atau langsung menyusun pembelaan sebelum memahami maksud lawan bicara.

3. Pisahkan kritik terhadap pekerjaan dan penilaian terhadap pribadi.

Katakan bahwa laporan perlu diperbaiki, bukan bahwa orang yang membuatnya tidak kompeten. Kritik yang spesifik lebih mudah diterima dan ditindaklanjuti.

4. Bangun budaya kerja yang aman untuk berbicara.

Pemimpin perlu memberikan ruang bagi karyawan untuk bertanya, menyampaikan ketidaksetujuan, dan mengakui kesalahan tanpa takut dipermalukan.

5. Kelola emosi sebelum percakapan menjadi konflik.

Jika sedang marah atau frustrasi, ambil waktu untuk menenangkan diri. Jangan membiarkan emosi sesaat merusak hubungan profesional.

6. Gunakan media komunikasi yang sesuai.

Informasi penting sebaiknya didokumentasikan. Persoalan yang kompleks atau sensitif perlu dibicarakan dengan cukup waktu dan perhatian.

7. Lakukan evaluasi komunikasi secara berkala.

Tim perlu membicarakan hambatan komunikasi yang muncul selama bekerja. Evaluasi bukan untuk mencari siapa yang paling bersalah, melainkan untuk memperbaiki sistem kerja bersama.

Penutup: Komunikasi yang Baik Bukan Sekadar Kemampuan Berbicara, tetapi Kemampuan Memahami Manusia

Kegagalan komunikasi di tempat kerja sering kali dianggap sebagai persoalan sederhana. Seseorang dinilai kurang jelas, orang lain dianggap tidak mau mendengarkan, atau seorang karyawan dicap sulit diajak bekerja sama.

Namun, perspektif psikologi menunjukkan bahwa persoalan komunikasi jauh lebih kompleks.

Perbedaan persepsi, emosi yang tidak terkendali, rendahnya rasa aman psikologis, asumsi yang berlebihan, ego, perbedaan gaya komunikasi, serta tekanan pekerjaan dapat memengaruhi bagaimana manusia menyampaikan dan menerima pesan.

Karena itu, memperbaiki komunikasi tidak cukup hanya dengan mengajarkan orang berbicara secara efektif.

Kita juga perlu membangun kemampuan memahami perspektif orang lain, mengelola emosi, menerima kritik, dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap orang menyampaikan pemikirannya secara terbuka.

Bagi seorang pemimpin, komunikasi yang baik berarti mampu menyampaikan arahan tanpa merendahkan, memberikan kritik tanpa mempermalukan, dan mendengarkan tanpa merasa kehilangan kewibawaan.

Bagi seorang karyawan, komunikasi yang baik berarti berani bertanya ketika tidak memahami sesuatu, menyampaikan pendapat secara profesional, serta bersedia menerima masukan untuk berkembang.

Pada akhirnya, tempat kerja bukan hanya ruang tempat orang menyelesaikan tugas dan mengejar target. Tempat kerja juga merupakan lingkungan sosial yang mempertemukan manusia dengan kepribadian, pengalaman, kebutuhan, dan cara berpikir yang berbeda.

Komunikasi yang berhasil bukan ketika semua orang selalu setuju, melainkan ketika setiap orang dapat berbeda pendapat tanpa kehilangan rasa saling menghormati.