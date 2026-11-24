JawaPos.com - Banyak orang terjebak di dalam pemikiran bahwa kehidupan yang berharga adalah sesuatu yang produktif.

Hal tersebut bisa tercermin dari membangun keluarga, membangun karir, mencapai pencapaian besar, atau bahkan gambaran kehidupan ideal yang seakan-akan terlihat sukses, sehingga banyak orang berusaha keras untuk mencapainya.

Namun, perasaan lelah mengejar kehidupan tersebut tidak bisa dibohongi. Cara seperti ini, terkadang tidak selalu memberikan kepuasan seperti yang selama ini anda bayangkan.

Melansir informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (24/11) berikut tanda bahwa anda sedang mengejar kehidupan namun tidak akan memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya.

Menunda istirahat

Istirahat merupakan bentuk pemeliharaan bagi otak dan tubuh. Jika anda termasuk orang yang berorientasi pada tujuan dan memiliki impian besar, anda mungkin tidak akan pernah merasa memiliki kesempatan untuk beristirahat.

Istirahat bukan sesuatu yang harus anda perjuangkan. Istirahat merupakan kebutuhan. Tubuh dan pikiran anda akan mengalami kelelahan sampai tidak mampu lagi berfungsi dengan baik.

Merasa bersalah saat beristirahat

Banyak orang menyamakan kehidupan yang berharga dengan perilaku produktif. Anda hidup dalam sebuah masyarakat yang menganggap setiap orang seharusnya berkontribusi untuk menjalani kehidupan.

Kehidupan tetap berharga bagi setiap orang, baik itu anak-anak, kelompok disabilitas, lansia,bahkan seseorang yang seseorang yang sebenarnya mampu bekerja namun menjalani kehidupan dengan tempo yang lebih lambat.

Nilai diri anda tidak ditentukan oleh seberapa banyak hasil yang mampu anda peroleh. Nilai tersebut sudah melekat pada diri anda sebagai manusia.

Percaya bahwa kebahagiaan datang setelah ada pencapaian

Kebahagiaan selalu diasosiasikan terhadap tujuan di masa depan yang baru bisa diraih dengan memperoleh gelar pendidikan, profesi, atau mendapatkan pekerjaan yang baik.

Namun, banyak diri anda yang setelah berhasil mendapatkan hal-hal tersebut justru merasa tidak bahagia. Sebab, semua pencapaian tersebut ternyata tidak mampu memberikan rasa kebahagaiaan yang berjalan lama.

Arrival fallacy merujuk pada keyakinan keliru bahwa mencapai suatu pencapaian tertentu akan memberikan kebahagiaan dan kepuasan yang bertahan lama.

Padahal, kenyataannya bisa jadi tidak demikian. Kebahagiaan merupakan sesuatu yang bisa anda ciptakan saat ini.

Mengukur harga diri berdasarkan pencapaian

Seseorang yang selalu membutuhkan pengakuan dari orang lain seringkali berusaha mengisi kekosongan pada dirinya.

Mereka merasa tidak cukup berharga atau tidak memiliki nilai sebagai seorang individu sehingga menganggap bahwa mereka harus berusaha mendapatkan pengakuan tersebut.

Menganggap kesibukan sebagai tanda kemajuan

Terkadang, kesibukan hanya menghabiskan waktu dan perhatian yang sebenarnya bisa anda gunakan untuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Cobalah untuk melihat mana kegiatan yang benar-benar membawa anda menuju kemajuan dan mana yang justru membuat anda berada di tempat yang sama.

Mengubah hobi sebagai side hustle

Hobi seharusnya menjadi bagian dari waktu istirahat dan relaksasi. Saat anda melakukannya, anda tidak harus selalu mendapatkan target atau memikirkan apakah sesuatu yang dihasilkan bisa mendatangkan keuntungan.

Mengejar tujuan demi orang lain

Pencapaian memang dianggap berharga oleh banyak orang. Tapi sebenarnya tidak benar-benar berarti bagi diri sendiri.

Cobalah keluar dari batasan ekspektasi sosial yang selama ini membentuk kehidupan anda. Jika ada sesuatu yang berbeda dan benar-benar menarik hati, anda mungkin akan menyesal jika tidak pernah mencoba mengeksplorasi kemungkinan tersebut.

Pastikan bahwa tujuan besar yang ingin anda capai merupakan sesuatu yang anda inginkan, bukan sekedar harapan banyak orang.

Menambahkan target baru

Rasa hampa yang muncul akibat mengejar tujuan yang sebenarnya tidak menarik bagi anda tentu terasa melelahkan.

Mengejar gambaran kehidupan yang dianggap berharga oleh orang lain sampai anda merasa kelelahan bisa berdampak pada kesejahteraan mental anda.