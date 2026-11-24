JawaPos.com - Memaafkan seseorang bukanlah perkara sederhana, terutama ketika orang yang menyakiti kita bahkan tidak pernah meminta maaf.

Ada luka yang mungkin terlihat kecil bagi orang lain, tetapi terasa begitu dalam bagi orang yang mengalaminya. Ada pula pengalaman menyakitkan yang terus membekas karena tidak pernah mendapatkan pengakuan, penjelasan, atau pertanggungjawaban dari orang yang menyebabkannya.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar nasihat seperti, "Belajarlah memaafkan agar hidupmu lebih tenang."

Nasihat tersebut memang memiliki niat baik. Namun, ada satu hal yang kerap dilupakan: memaafkan tidak selalu mudah, apalagi ketika seseorang yang melukai kita justru bersikap seolah-olah tidak pernah melakukan kesalahan.

Bagi sebagian orang, yang paling menyakitkan bukan hanya perbuatan buruk yang mereka terima, melainkan kenyataan bahwa pelakunya tidak pernah merasa perlu meminta maaf. Seolah-olah perasaan kita tidak penting, penderitaan kita tidak berarti, dan kejadian tersebut tidak perlu dibicarakan lagi.

Menurut perspektif psikologi, kesulitan memaafkan dalam situasi seperti ini bukan semata-mata menunjukkan bahwa seseorang pendendam atau belum dewasa secara emosional. Ada sejumlah mekanisme psikologis yang membuat seseorang sulit melepaskan luka ketika tidak ada pengakuan dari pihak yang menyakitinya.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (24/11), terdapat enam alasan mengapa begitu sulit memaafkan seseorang yang tidak pernah meminta maaf.

1. Luka Emosional Terasa Tidak Diakui dan Dianggap Tidak Penting

Salah satu alasan terbesar mengapa seseorang sulit memaafkan adalah karena rasa sakit yang dialaminya tidak pernah mendapatkan pengakuan.

Ketika seseorang menyakiti kita, kemudian menyadari kesalahannya dan meminta maaf dengan tulus, setidaknya ada pengakuan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Permintaan maaf memberikan pesan bahwa perasaan kita diperhatikan dan pengalaman menyakitkan tersebut dianggap penting.

Sebaliknya, ketika seseorang tidak pernah meminta maaf, kita bisa merasa seolah-olah penderitaan yang dialami tidak memiliki arti bagi orang tersebut.

Dalam psikologi, pengalaman ketika perasaan, pikiran, atau penderitaan seseorang diabaikan sering dikaitkan dengan konsep emotional invalidation, yaitu kondisi ketika pengalaman emosional seseorang tidak diakui atau dianggap tidak sah.

Misalnya, seseorang pernah dikhianati oleh sahabatnya. Setelah kejadian tersebut, sahabatnya justru bertindak biasa saja, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak ada penjelasan, tidak ada penyesalan, bahkan tidak ada usaha untuk memperbaiki hubungan.

Bagi orang yang terluka, sikap tersebut bisa terasa lebih menyakitkan daripada kejadian awal.

Mengapa demikian?

Karena selain harus menghadapi rasa sakit akibat pengkhianatan, ia juga harus menghadapi kenyataan bahwa orang yang menyakitinya tidak menganggap perlu untuk mengakui kesalahannya.

Akibatnya, luka emosional menjadi semakin rumit. Seseorang bukan hanya berusaha menerima apa yang telah terjadi, tetapi juga berusaha menerima kenyataan bahwa pengalaman menyakitkan tersebut mungkin tidak akan pernah diakui oleh pelakunya.

Inilah sebabnya memaafkan terkadang terasa seperti mengkhianati perasaan sendiri. Seolah-olah kita diminta melupakan sesuatu yang bahkan tidak pernah dianggap penting oleh orang yang melakukannya.

2. Tidak Adanya Permintaan Maaf Membuat Pikiran Terus Mencari Penjelasan

Manusia memiliki kecenderungan untuk mencari makna dari pengalaman yang dialaminya, terutama pengalaman yang menyakitkan dan membingungkan.

Ketika seseorang melakukan kesalahan terhadap kita, pikiran secara alami mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi.

Mengapa dia melakukan itu?

Apakah dia tidak menyadari bahwa tindakannya menyakitkan?

Apakah selama ini dia memang tidak menghargai kita?

Mengapa dia bisa bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat terus muncul ketika tidak ada penjelasan yang memadai.

Dalam psikologi, kecenderungan untuk terus memikirkan pengalaman negatif secara berulang dikenal sebagai rumination atau perenungan berulang.

Rumination dapat membuat seseorang terus memutar kembali kejadian yang sama dalam pikirannya. Ia mengingat percakapan, mengulang situasi, membayangkan respons yang seharusnya diberikan, bahkan mencoba memahami alasan di balik perilaku orang yang menyakitinya.

Masalahnya, ketika pihak yang bersalah tidak pernah meminta maaf atau memberikan penjelasan, pikiran sering kali tidak mendapatkan jawaban yang dibutuhkan.

Akibatnya, pengalaman tersebut terasa seperti cerita yang belum selesai.

Seseorang mungkin sudah lama tidak berkomunikasi dengan orang yang menyakitinya. Bahkan, kehidupan mereka mungkin sudah berjalan ke arah yang berbeda. Namun, ingatan tentang kejadian tersebut masih sesekali muncul dan menimbulkan emosi yang sama.

Hal ini bukan berarti seseorang sengaja mempertahankan kemarahan. Bisa jadi, pikirannya masih berusaha memahami pengalaman yang tidak pernah mendapatkan penyelesaian emosional.

Tanpa disadari, semakin sering seseorang memikirkan kejadian tersebut, semakin sulit pula baginya untuk melepaskan beban emosional yang menyertainya.

3. Permintaan Maaf Berkaitan dengan Rasa Keadilan dan Tanggung Jawab

Dalam hubungan antarmanusia, kita tidak hanya membutuhkan kasih sayang, tetapi juga rasa keadilan.

Ketika seseorang menyakiti kita, ada harapan bahwa ia bersedia mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas dampak dari perbuatannya.

Permintaan maaf menjadi salah satu bentuk tanggung jawab moral tersebut.

Dalam psikologi sosial, keadilan interpersonal berkaitan dengan bagaimana seseorang diperlakukan secara adil, dihargai, dan dihormati dalam interaksi sosial.

Ketika seseorang melakukan kesalahan tetapi tidak pernah mengakuinya, korban dapat merasa bahwa hubungan tersebut kehilangan keseimbangan.

Satu pihak harus menanggung rasa sakit, sementara pihak lainnya tampak bebas dari konsekuensi emosional.

Situasi seperti ini dapat memunculkan perasaan tidak adil.

Bayangkan seseorang yang telah bekerja keras membantu temannya, tetapi justru dikhianati ketika sedang berada dalam situasi sulit. Setelah itu, orang yang mengkhianatinya tidak pernah mengakui kesalahan.

Bagi korban, persoalannya bukan hanya tentang kehilangan kepercayaan. Ada juga perasaan bahwa orang yang melakukan kesalahan seolah-olah tidak perlu bertanggung jawab atas akibat perbuatannya.

Karena itu, keinginan mendapatkan permintaan maaf terkadang bukan berasal dari keinginan untuk membalas dendam. Seseorang hanya ingin melihat bahwa tindakan yang menyakitkan memang diakui sebagai sesuatu yang salah.

Inilah yang membuat proses memaafkan menjadi sulit.

Bagaimana mungkin seseorang merasa bahwa keadilan telah terpenuhi ketika pihak yang menyakitinya bahkan tidak pernah menunjukkan penyesalan?

Namun, ada satu hal penting yang perlu dipahami: memaafkan tidak selalu berarti menyatakan bahwa tindakan orang lain dapat dibenarkan. Seseorang tetap dapat memilih untuk melepaskan kebencian tanpa harus menganggap perilaku buruk sebagai sesuatu yang wajar.

4. Tidak Adanya Penyesalan Membuat Kepercayaan Sulit Dipulihkan

Memaafkan dan mempercayai seseorang merupakan dua hal yang berbeda.

Seseorang mungkin secara perlahan mampu melepaskan kemarahannya, tetapi belum tentu bersedia kembali menjalin hubungan seperti sebelumnya.

Salah satu alasan psikologisnya adalah hilangnya rasa aman dalam hubungan.

Kepercayaan terbentuk melalui pengalaman berulang bahwa seseorang dapat diandalkan, menghormati batasan, dan mempertimbangkan perasaan orang lain.

Ketika seseorang menyakiti kita, kepercayaan tersebut bisa mengalami kerusakan. Permintaan maaf yang tulus, disertai perubahan perilaku, dapat menjadi salah satu langkah untuk memperbaikinya.

Sebaliknya, ketika orang tersebut tidak pernah meminta maaf, korban mungkin menangkap pesan bahwa perilaku yang sama berpotensi terulang.

Akibatnya, muncul kewaspadaan emosional.

Seseorang mungkin mulai menjaga jarak, membatasi cerita pribadi, atau menghindari interaksi yang terlalu dekat dengan orang tersebut.

Dalam kondisi tertentu, pengalaman buruk sebelumnya juga dapat membuat seseorang lebih sensitif terhadap perilaku yang mengingatkannya pada kejadian tersebut.

Misalnya, seseorang pernah direndahkan oleh pasangannya. Setelah hubungan berakhir, ia mungkin menjadi lebih berhati-hati ketika menjalin hubungan baru karena takut mengalami perlakuan serupa.

Hal ini menunjukkan bahwa luka emosional bukan hanya berkaitan dengan masa lalu, tetapi juga dapat memengaruhi cara seseorang memandang hubungan di masa depan.

Karena itu, tidak mengherankan apabila seseorang merasa sulit memaafkan orang yang tidak pernah menunjukkan penyesalan.

Bukan hanya karena ia masih mengingat kesalahan yang terjadi, melainkan juga karena tidak ada bukti bahwa orang tersebut memahami dampak perbuatannya atau memiliki keinginan untuk berubah.

5. Memaafkan Terasa Seperti Membebaskan Orang yang Tidak Bertanggung Jawab

Ada satu pemikiran yang sering membuat seseorang terjebak dalam kemarahan: jika saya memaafkannya, berarti saya membiarkan dia lolos begitu saja.

Pemikiran ini cukup manusiawi.

Ketika seseorang telah menyakiti kita secara mendalam, memaafkannya bisa terasa seperti memberikan sesuatu yang tidak pantas ia terima.

Terlebih jika orang tersebut tidak pernah meminta maaf, tidak menunjukkan penyesalan, dan bahkan mungkin tetap menjalani hidupnya dengan bahagia.

Sementara itu, kita masih harus berjuang menghadapi dampak emosional dari perbuatannya.

Dalam situasi seperti ini, kemarahan terkadang menjadi cara seseorang mempertahankan harga diri dan menegaskan bahwa apa yang telah terjadi tidak dapat diterima.

Ia mungkin merasa bahwa jika dirinya memaafkan terlalu cepat, orang tersebut akan menganggap tindakannya tidak memiliki konsekuensi.

Padahal, dalam perspektif psikologi, memaafkan tidak harus berarti membebaskan seseorang dari tanggung jawab.

Memaafkan bukan berarti menghapus kesalahan, menyangkal rasa sakit, atau memberikan kesempatan kedua kepada orang yang sama.

Seseorang dapat memaafkan tanpa harus kembali berteman. Ia dapat melepaskan kebencian tanpa harus membuka kembali pintu hubungan. Ia juga dapat memilih untuk tidak membalas dendam sambil tetap menuntut pertanggungjawaban melalui cara yang tepat.

Penting untuk membedakan antara memaafkan dan berdamai.

Memaafkan merupakan proses internal yang berkaitan dengan perubahan cara seseorang merespons luka dan kemarahan. Sementara itu, berdamai melibatkan hubungan antara dua pihak dan membutuhkan pertimbangan mengenai keamanan, kepercayaan, serta kesediaan masing-masing untuk memperbaiki keadaan.

Keduanya tidak selalu harus terjadi bersamaan.

6. Harga Diri yang Terluka Membuat Seseorang Sulit Melepaskan Kejadian Tersebut

Alasan terakhir berkaitan dengan harga diri dan bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri setelah mengalami perlakuan buruk.

Ketika seseorang disakiti oleh orang yang dipercaya, dampaknya tidak selalu berhenti pada rasa kecewa.

Ia mungkin mulai mempertanyakan nilai dirinya.

Mengapa saya diperlakukan seperti itu?

Apakah saya memang tidak cukup berharga?

Mengapa dia merasa bisa memperlakukan saya sesuka hati?

Apakah selama ini saya terlalu mudah dimanfaatkan?

Pertanyaan semacam ini dapat muncul ketika seseorang merasa bahwa dirinya tidak dihormati.

Dalam psikologi, pengalaman penolakan, penghinaan, pengkhianatan, atau perlakuan tidak adil dapat mengancam rasa berharga seseorang.

Situasi menjadi semakin rumit ketika pelaku tidak pernah meminta maaf.

Sebab, tidak adanya pengakuan dapat membuat korban merasa bahwa dirinya memang tidak cukup penting untuk mendapatkan penjelasan atau permintaan maaf.

Padahal, sikap seseorang yang menyakiti kita tidak menentukan nilai diri kita.

Seseorang bisa saja tidak memiliki kedewasaan emosional, tidak mampu mengakui kesalahan, atau memilih menghindari tanggung jawab. Semua itu tidak otomatis berarti bahwa orang yang disakitinya pantas menerima perlakuan tersebut.

Proses memaafkan terkadang baru dapat dimulai ketika seseorang berhenti menggantungkan harga dirinya pada pengakuan orang lain.

Ia mulai memahami bahwa dirinya tetap berharga meskipun tidak pernah mendapatkan permintaan maaf yang diharapkan.

Pada titik ini, memaafkan bukan lagi tentang memberikan kemenangan kepada orang yang menyakiti, melainkan tentang mengambil kembali kendali atas kehidupan emosional sendiri.

Bagaimana Cara Mulai Memaafkan Seseorang yang Tidak Pernah Meminta Maaf?

Memahami alasan mengapa memaafkan terasa sulit merupakan langkah awal yang penting. Namun, memahami saja terkadang belum cukup untuk mengurangi beban emosional.

Ada beberapa pendekatan yang dapat membantu seseorang menjalani proses tersebut.

1. Akui bahwa Anda memang terluka.

Jangan memaksakan diri untuk terlihat baik-baik saja ketika sebenarnya masih menyimpan kekecewaan. Mengakui rasa sakit bukan tanda kelemahan. Justru, itu merupakan langkah penting untuk memahami kebutuhan emosional diri sendiri.

2. Berhenti menunggu permintaan maaf sebagai satu-satunya jalan menuju ketenangan.

Memang wajar mengharapkan seseorang mengakui kesalahannya. Namun, tidak semua orang memiliki kesadaran atau keberanian untuk melakukannya. Jika ketenangan sepenuhnya bergantung pada keputusan orang lain, kehidupan emosional kita bisa terus terikat pada sesuatu yang tidak dapat dikendalikan.

3. Bedakan antara memaafkan dan memberikan kesempatan kedua.

Anda tidak harus kembali menjalin hubungan dengan seseorang hanya karena sudah memaafkannya. Menjaga jarak, menetapkan batasan, dan melindungi diri merupakan pilihan yang sah.

4. Berikan waktu kepada diri sendiri.

Memaafkan bukan perlombaan. Tidak ada kewajiban untuk segera memaafkan seseorang hanya karena orang lain mengatakan bahwa Anda harus melakukannya. Setiap orang memiliki pengalaman, kedalaman luka, dan proses pemulihan yang berbeda.

5. Fokus pada hal-hal yang masih bisa Anda kendalikan.

Anda tidak dapat memaksa seseorang untuk menyesal, mengakui kesalahan, atau berubah. Namun, Anda dapat menentukan bagaimana ingin menjalani kehidupan setelah pengalaman tersebut. Anda dapat membangun kembali kepercayaan diri, memperbaiki batasan pribadi, dan memilih hubungan yang lebih sehat.

6. Pertimbangkan bantuan profesional jika luka terus mengganggu kehidupan.

Jika pengalaman tersebut terus memengaruhi tidur, hubungan, pekerjaan, atau kesehatan emosional, berbicara dengan psikolog dapat membantu. Terapi dapat menjadi ruang aman untuk memahami pengalaman, mengelola emosi, dan mengembangkan cara menghadapi luka secara lebih sehat.

Penutup: Anda Tidak Harus Menunggu Seseorang Meminta Maaf untuk Mulai Menyembuhkan Diri

Sulit memaafkan seseorang yang tidak pernah meminta maaf merupakan pengalaman emosional yang dapat dipahami secara psikologis.

Ada rasa sakit yang belum diakui, pertanyaan yang tidak pernah dijawab, keadilan yang terasa tidak terpenuhi, kepercayaan yang rusak, harga diri yang terluka, serta ketakutan bahwa memaafkan berarti membiarkan orang lain bebas dari tanggung jawab.

Karena itu, jangan terlalu cepat menghakimi diri sendiri hanya karena belum mampu memaafkan seseorang.

Anda tidak harus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Anda juga tidak harus kembali dekat dengan orang yang pernah menyakiti Anda hanya untuk membuktikan bahwa Anda sudah menjadi pribadi yang lebih dewasa.

Hal terpenting adalah memahami bahwa proses penyembuhan tidak harus menunggu orang lain berubah.

Terkadang, kita memang tidak akan pernah mendapatkan permintaan maaf yang layak. Tidak semua orang bersedia mengakui kesalahannya. Tidak semua orang memiliki keberanian untuk bertanggung jawab atas luka yang mereka sebabkan.

Namun, kehidupan kita tidak seharusnya terus-menerus dikendalikan oleh penyesalan yang tidak pernah mereka tunjukkan.

Pada akhirnya, memaafkan bukan berarti mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan tidak menyakitkan. Memaafkan juga bukan berarti menganggap bahwa mereka benar.

Memaafkan, jika suatu saat kita siap melakukannya, dapat menjadi cara untuk berhenti membiarkan kesalahan orang lain terus mengambil ruang dalam kehidupan kita.