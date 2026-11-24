JawaPos.com - Kencan pertama atau first date sering menjadi momen penting ketika dua orang mulai mengenal satu sama lain secara lebih dekat.

Pertemuan ini bukan sekadar kesempatan untuk mengobrol atau menghabiskan waktu bersama, tetapi juga menjadi pengalaman awal yang dapat memengaruhi bagaimana seseorang memandang calon pasangannya.

Tidak sedikit orang merasa gugup sebelum menjalani kencan pertama. Ada yang sibuk memikirkan pakaian yang akan dikenakan, topik pembicaraan yang harus disiapkan, hingga cara bersikap agar terlihat menarik. Sebagian bahkan merasa harus menunjukkan versi terbaik dirinya agar mendapatkan kesan positif.

Padahal, menjadi pasangan kencan pertama yang berkesan tidak selalu berkaitan dengan penampilan sempurna, tempat mahal, atau kemampuan berbicara tanpa henti.

Dalam psikologi, kesan yang baik justru sering terbentuk melalui hal-hal sederhana, seperti perhatian, kehangatan, rasa aman, ketulusan, dan kemampuan membuat orang lain merasa dihargai.

Kencan pertama yang menyenangkan bukan berarti harus membuat seseorang langsung jatuh cinta. Tujuan utamanya adalah menciptakan pengalaman yang nyaman sehingga kedua orang memiliki kesempatan untuk mengenal satu sama lain secara alami.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (24/11), terdapat tujuh kunci untuk menjadi pasangan first date yang berkesan menurut psikologi.

1. Tunjukkan Ketertarikan yang Tulus melalui Mendengarkan Secara Aktif

Salah satu cara paling sederhana untuk membuat seseorang merasa dihargai adalah dengan benar-benar mendengarkan ketika ia berbicara.

Dalam kencan pertama, banyak orang terlalu sibuk memikirkan apa yang harus dikatakan berikutnya. Mereka berusaha terlihat menarik dengan menceritakan pekerjaan, pengalaman, pencapaian, atau berbagai hal tentang dirinya. Tanpa disadari, percakapan bisa berubah menjadi seperti wawancara sepihak.

Padahal, ketertarikan tidak hanya ditunjukkan melalui kemampuan bercerita, tetapi juga melalui kesediaan memberikan perhatian kepada orang lain.

Dalam psikologi komunikasi, terdapat konsep active listening atau mendengarkan secara aktif. Artinya, seseorang tidak sekadar mendengar kata-kata lawan bicara, tetapi juga berusaha memahami maksud, emosi, dan pengalaman yang disampaikan.

Contohnya, ketika pasangan kencan bercerita tentang pekerjaannya, jangan hanya menjawab dengan anggukan singkat. Berikan respons yang menunjukkan bahwa Anda mengikuti ceritanya.

Anda bisa bertanya, "Bagian paling menyenangkan dari pekerjaan itu apa?" atau "Apa yang membuat kamu tertarik menekuni bidang tersebut?"

Pertanyaan seperti ini dapat membuat percakapan terasa lebih hidup karena menunjukkan bahwa Anda benar-benar ingin mengenalnya.

Mendengarkan secara aktif juga berarti tidak terburu-buru memotong pembicaraan, mengalihkan topik kepada diri sendiri, atau memberikan nasihat yang tidak diminta.

Seseorang cenderung lebih nyaman ketika merasa bahwa dirinya didengarkan tanpa harus bersaing untuk mendapatkan perhatian.

Mengapa hal ini berkesan?

Karena perhatian yang tulus dapat menciptakan pengalaman emosional positif. Seseorang mungkin lupa detail pakaian yang Anda kenakan atau tempat yang dikunjungi, tetapi ia bisa mengingat bagaimana perasaannya ketika berbicara dengan Anda.

2. Jadilah Diri Sendiri tanpa Terlalu Sibuk Menciptakan Kesan Sempurna

Keinginan untuk memberikan kesan pertama yang baik merupakan hal yang wajar. Namun, masalah bisa muncul ketika seseorang terlalu berusaha terlihat sempurna sampai kehilangan kealamian dalam bersikap.

Ada orang yang sengaja membicarakan pencapaiannya secara berlebihan, berpura-pura memiliki minat yang sama, atau menyembunyikan kepribadian aslinya karena takut tidak disukai.

Dalam psikologi sosial, perilaku mengelola bagaimana diri dipersepsikan orang lain dikenal sebagai impression management. Setiap orang pada dasarnya melakukan pengelolaan kesan dalam situasi sosial tertentu. Hal tersebut tidak selalu buruk, karena bersikap sopan dan memperhatikan penampilan juga merupakan bagian dari penyesuaian sosial.

Namun, ketika pengelolaan kesan dilakukan secara berlebihan, seseorang bisa merasa tertekan dan percakapan menjadi kurang autentik.

Misalnya, Anda sebenarnya tidak menyukai kegiatan mendaki gunung, tetapi berpura-pura menyukainya hanya karena pasangan kencan memiliki hobi tersebut. Anda mungkin merasa tindakan itu dapat meningkatkan peluang untuk disukai. Namun, jika hubungan berlanjut, ketidaksesuaian tersebut bisa menjadi sumber ketidaknyamanan.

Menjadi diri sendiri bukan berarti mengabaikan etika atau berbicara tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. Artinya, Anda tetap menunjukkan kepribadian, minat, nilai, dan pandangan secara jujur dengan cara yang menghargai lawan bicara.

Tidak perlu memaksakan diri menjadi orang yang selalu lucu, selalu percaya diri, atau selalu memiliki jawaban menarik.

Jika merasa gugup, Anda bahkan boleh mengakuinya dengan santai. Kejujuran sederhana seperti, "Aku sedikit gugup karena ini pengalaman first date yang menyenangkan sekaligus menegangkan," dapat membuat suasana terasa lebih manusiawi.

Mengapa hal ini berkesan?

Karena hubungan yang sehat membutuhkan keaslian. Ketika seseorang merasa tidak sedang berhadapan dengan citra yang dibuat-buat, ia memiliki kesempatan untuk mengenal pribadi Anda yang sebenarnya.

3. Gunakan Bahasa Tubuh yang Terbuka dan Ramah

Komunikasi tidak hanya terjadi melalui kata-kata. Ekspresi wajah, kontak mata, postur tubuh, dan gerakan kecil juga dapat memengaruhi bagaimana seseorang menafsirkan interaksi.

Dalam psikologi komunikasi nonverbal, bahasa tubuh merupakan salah satu bagian penting dari penyampaian pesan sosial.

Bayangkan dua situasi berikut.

Dalam situasi pertama, seseorang duduk sambil terus melihat ponsel, jarang tersenyum, dan memberikan jawaban singkat. Dalam situasi kedua, seseorang menunjukkan ekspresi ramah, sesekali melakukan kontak mata, dan mengarahkan tubuhnya kepada lawan bicara.

Meskipun keduanya mungkin mengucapkan kalimat yang sama, pengalaman yang dirasakan pasangan kencan bisa sangat berbeda.

Bahasa tubuh yang terbuka dapat membantu menciptakan kesan bahwa Anda hadir dan tertarik dalam interaksi tersebut.

Beberapa hal sederhana yang dapat dilakukan antara lain:

Berikan kontak mata secara wajar ketika pasangan berbicara.

Tersenyumlah secara alami ketika ada sesuatu yang menyenangkan.

Hindari terlalu sering melihat ponsel.

Arahkan tubuh kepada lawan bicara tanpa membuatnya merasa terintimidasi.

Gunakan ekspresi wajah yang sesuai dengan suasana percakapan.

Namun, penting untuk memahami bahwa tidak semua orang nyaman melakukan kontak mata dalam intensitas yang sama. Ada individu yang lebih pendiam, mudah gugup, atau memiliki kebiasaan komunikasi berbeda.

Karena itu, bahasa tubuh sebaiknya digunakan secara alami, bukan sebagai teknik untuk mengendalikan respons orang lain.

Mengapa hal ini berkesan?

Bahasa tubuh yang ramah dapat membantu menciptakan suasana interaksi yang hangat. Pasangan kencan akan lebih mudah merasa bahwa Anda benar-benar hadir, bukan sekadar duduk bersama secara fisik.

4. Bangun Percakapan yang Menyenangkan tanpa Terasa seperti Wawancara

Percakapan merupakan salah satu unsur utama dalam kencan pertama. Melalui percakapan, dua orang dapat mengetahui minat, pengalaman, cara berpikir, dan kepribadian masing-masing.

Namun, tidak semua pertanyaan menghasilkan suasana yang menyenangkan.

Jika Anda terus bertanya, "Kerja di mana?", "Umur berapa?", "Sudah berapa lama tinggal di sini?", atau "Punya saudara berapa?", percakapan bisa terasa seperti sesi wawancara.

Sebaliknya, jika terlalu banyak membicarakan diri sendiri, pasangan kencan mungkin merasa tidak mendapatkan ruang untuk berpartisipasi.

Dalam psikologi sosial, percakapan yang baik melibatkan timbal balik atau reciprocity. Kedua orang perlu memiliki kesempatan untuk berbicara, mendengarkan, bertanya, dan memberikan respons.

Salah satu cara membangun percakapan yang menarik adalah menggunakan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka mendorong seseorang memberikan jawaban yang lebih luas daripada sekadar "ya" atau "tidak".

Contohnya:

"Hal sederhana apa yang akhir-akhir ini membuat kamu bahagia?"

"Kalau punya waktu libur panjang, kamu ingin pergi ke mana?"

"Apa pengalaman yang paling banyak mengubah cara pandangmu?"

"Kegiatan apa yang bisa membuat kamu lupa waktu?"

"Hal apa yang sedang ingin kamu pelajari sekarang?"

Pertanyaan seperti ini memberi kesempatan kepada pasangan untuk menceritakan pengalaman dan pandangannya.

Namun, jangan menjadikan semua pertanyaan sebagai daftar yang harus diselesaikan. Dengarkan jawaban pasangan, lalu kembangkan percakapan berdasarkan hal-hal yang menarik dari jawabannya.

Misalnya, ketika ia bercerita tentang perjalanan ke suatu tempat, Anda bisa menanyakan pengalaman paling berkesan selama perjalanan tersebut.

Dengan begitu, percakapan berkembang secara alami dan tidak terasa dipaksakan.

Mengapa hal ini berkesan?

Percakapan yang menyenangkan membuat seseorang merasa dilibatkan. Ia tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi bagian aktif dari pengalaman bersama.

5. Tunjukkan Empati dan Buat Pasangan Merasa Aman secara Emosional

Kesan yang baik tidak hanya terbentuk ketika seseorang merasa terhibur. Rasa aman secara emosional juga memiliki peran penting.

Dalam kencan pertama, seseorang mungkin belum sepenuhnya nyaman untuk menceritakan banyak hal tentang dirinya. Ia bisa merasa canggung, takut dinilai, atau khawatir perkataannya disalahartikan.

Karena itu, empati menjadi salah satu kualitas penting yang dapat membuat Anda lebih berkesan.

Empati adalah kemampuan untuk memahami atau berusaha memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Dalam interaksi sosial, empati membantu seseorang memberikan respons yang lebih peka terhadap pengalaman emosional lawan bicara.

Misalnya, pasangan kencan bercerita bahwa ia sedang menghadapi tekanan pekerjaan. Anda tidak harus langsung memberikan solusi atau membandingkannya dengan pengalaman pribadi.

Anda bisa merespons dengan kalimat sederhana seperti, "Kedengarannya cukup melelahkan. Kamu sudah menghadapi banyak hal akhir-akhir ini."

Respons tersebut menunjukkan bahwa Anda berusaha memahami perasaannya.

Empati juga berarti menghormati batasan pribadi. Jangan memaksa pasangan menceritakan pengalaman masa lalu, masalah keluarga, kondisi finansial, atau hal-hal pribadi yang belum ingin dibagikan.

Kencan pertama bukan tempat untuk mengorek seluruh kehidupan seseorang.

Selain itu, hindari komentar yang merendahkan, candaan yang menyentuh bagian sensitif, atau penilaian berlebihan terhadap pilihan hidupnya.

Rasa aman dapat tumbuh ketika seseorang menyadari bahwa ia bisa berbicara tanpa terus-menerus takut dipermalukan atau dihakimi.

Mengapa hal ini berkesan?

Karena orang cenderung menghargai interaksi yang membuat mereka merasa diterima dan dihormati. Sikap empatik dapat menjadi dasar untuk membangun kepercayaan apabila hubungan berlanjut.

6. Berikan Perhatian Kecil yang Menunjukkan Kepedulian

Menjadi pasangan first date yang berkesan tidak harus dilakukan dengan memberikan hadiah mahal atau membuat kejutan besar.

Sering kali, perhatian kecil justru lebih mudah diingat karena menunjukkan bahwa seseorang peka terhadap kebutuhan orang lain.

Contohnya, datang tepat waktu, memilih tempat yang memungkinkan percakapan berlangsung dengan nyaman, menanyakan apakah pasangan merasa nyaman dengan tempat yang dipilih, atau memastikan bahwa ia memiliki kesempatan untuk menentukan menu makanan.

Perhatian seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dapat menunjukkan rasa hormat.

Dalam psikologi hubungan, perilaku positif sehari-hari dapat membantu membangun pengalaman interaksi yang menyenangkan. Hubungan tidak hanya dibentuk oleh momen besar, tetapi juga oleh kebiasaan kecil yang menunjukkan kepedulian.

Anda juga bisa menunjukkan perhatian dengan mengingat hal yang pernah disampaikan pasangan selama percakapan.

Misalnya, ia pernah mengatakan bahwa dirinya menyukai kopi tanpa gula. Ketika kesempatan muncul, Anda dapat mengingat preferensi tersebut tanpa harus menjadikannya sesuatu yang berlebihan.

Namun, perhatian harus tetap disertai penghormatan terhadap batasan. Jangan menganggap membayar semua pengeluaran, memberikan hadiah, atau menawarkan bantuan berarti pasangan harus membalas dengan perhatian romantis.

Kepedulian yang sehat tidak digunakan sebagai alat untuk menciptakan rasa berutang.

Mengapa hal ini berkesan?

Perhatian kecil dapat membuat seseorang merasa dipertimbangkan. Ia melihat bahwa Anda tidak hanya memikirkan kenyamanan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan pengalaman orang yang sedang bersama Anda.

7. Akhiri Kencan dengan Sikap Dewasa, Jelas, dan Menghargai

Banyak orang terlalu fokus mempersiapkan awal kencan, tetapi lupa bahwa cara mengakhiri pertemuan juga dapat memengaruhi kesan keseluruhan.

Setelah menghabiskan waktu bersama, penting untuk mengakhiri kencan dengan sikap yang sopan dan jelas.

Jika Anda merasa menikmati pertemuan tersebut, sampaikan secara sederhana. Misalnya, "Aku senang bisa ngobrol dengan kamu hari ini. Ternyata banyak hal menarik yang bisa kita ceritakan."

Jika Anda ingin bertemu kembali, Anda juga dapat mengatakannya secara langsung tanpa harus membuat permainan komunikasi.

Sebaliknya, apabila Anda merasa tidak memiliki kecocokan, tetaplah bersikap jujur dan menghargai perasaan orang lain. Tidak perlu memberikan harapan palsu hanya karena takut mengecewakan.

Dalam psikologi interpersonal, kejelasan komunikasi dapat membantu mengurangi ketidakpastian dalam hubungan. Sikap yang konsisten antara perkataan dan tindakan juga penting untuk membangun kepercayaan.

Setelah kencan, Anda boleh mengirim pesan singkat untuk mengucapkan terima kasih. Namun, jangan merasa harus mengirim pesan terus-menerus atau menuntut balasan cepat.

Berikan ruang bagi kedua pihak untuk memproses pengalaman tersebut.

Perlu diingat bahwa kencan pertama bukan kompetisi untuk membuat seseorang langsung jatuh cinta. Tidak semua pertemuan harus berakhir dengan hubungan romantis. Terkadang, pengalaman yang baik justru berarti dua orang dapat saling mengenal dengan jujur dan menyadari apakah mereka cocok untuk melanjutkan hubungan.

Mengapa hal ini berkesan?

Karena sikap dewasa menunjukkan bahwa Anda mampu menghargai orang lain, baik ketika hubungan memiliki peluang untuk berkembang maupun ketika ternyata tidak ada kecocokan.

Hal yang Sebaiknya Dihindari saat First Date

Selain memahami tujuh kunci di atas, ada beberapa perilaku yang sebaiknya dihindari agar kencan pertama tidak berubah menjadi pengalaman yang kurang menyenangkan.

1. Terlalu sering membicarakan mantan pasangan.

Menceritakan pengalaman masa lalu sesekali bukan masalah. Namun, jika sebagian besar percakapan hanya membahas mantan, pasangan kencan mungkin merasa bahwa Anda belum benar-benar siap mengenal orang baru.

2. Terlalu sibuk memainkan ponsel.

Kebiasaan memeriksa notifikasi ketika sedang berbicara dapat memberikan kesan bahwa perhatian Anda terbagi. Simpan ponsel selama tidak ada kebutuhan mendesak.

3. Membanggakan diri secara berlebihan.

Menceritakan pencapaian merupakan hal yang wajar, tetapi jangan sampai percakapan berubah menjadi ajang pembuktian bahwa Anda lebih hebat daripada orang lain.

4. Terlalu cepat membicarakan hal yang sangat pribadi.

Kedekatan membutuhkan proses. Berikan ruang bagi kedua pihak untuk menentukan seberapa banyak informasi pribadi yang ingin dibagikan.

5. Menggunakan strategi tarik-ulur untuk menciptakan ketertarikan.

Sengaja bersikap dingin, membuat pasangan cemburu, atau berpura-pura tidak tertarik bukan dasar yang baik untuk membangun hubungan. Komunikasi yang jujur lebih sehat daripada permainan emosional.

6. Menganggap kencan pertama sebagai penentu harga diri.

Jika seseorang tidak tertarik untuk bertemu kembali, hal tersebut tidak otomatis berarti Anda tidak menarik atau tidak layak dicintai. Kecocokan romantis dipengaruhi oleh banyak faktor dan tidak selalu dapat dipaksakan.

Kesimpulan

Menjadi pasangan first date yang berkesan menurut psikologi bukan tentang bagaimana membuat orang lain terpesona dalam waktu singkat. Hal yang lebih penting adalah bagaimana menciptakan pengalaman yang nyaman, menyenangkan, dan memberikan kesempatan bagi kedua pihak untuk mengenal satu sama lain secara alami.

Mendengarkan secara aktif, menjadi diri sendiri, menunjukkan bahasa tubuh yang ramah, membangun percakapan yang menarik, memiliki empati, memberikan perhatian kecil, serta mengakhiri pertemuan dengan sikap dewasa merupakan tujuh kunci yang dapat membantu menciptakan kesan positif.

Pada akhirnya, seseorang tidak selalu mengingat setiap kata yang Anda ucapkan selama kencan pertama. Namun, ia mungkin mengingat apakah dirinya merasa dihargai, didengarkan, dihormati, dan nyaman ketika berada di dekat Anda.

Kesan terbaik bukanlah kesan yang dibuat melalui kepura-puraan, melainkan pengalaman ketika dua orang dapat menjadi diri sendiri tanpa merasa harus saling mengesankan secara berlebihan.