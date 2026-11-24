JawaPos.com - Musim liburan sering menjadi waktu yang penuh dengan berbagai pengalaman emosional. Bagi sebagian orang, periode ini menghadirkan kebahagiaan, kehangatan keluarga, dan kesempatan untuk menciptakan kenangan baru. Namun, bagi orang lain, musim liburan justru menjadi momen ketika kenangan lama kembali muncul dengan begitu kuat.

Terkadang, sebuah lagu yang terdengar di pusat perbelanjaan dapat mengingatkan seseorang pada hubungan masa lalu. Aroma makanan tertentu bisa membawa ingatan tentang rumah masa kecil. Foto lama, tradisi keluarga, atau suasana berkumpul bersama orang-orang terdekat juga dapat membangkitkan perasaan yang sudah lama tidak dirasakan.

Hal yang menarik, kenangan tersebut tidak selalu muncul ketika seseorang sengaja berusaha mengingatnya. Ada kalanya ingatan datang secara tiba-tiba, bahkan ketika seseorang sedang menikmati aktivitas yang menyenangkan.

Dalam psikologi, hal ini dapat dipahami melalui hubungan antara memori, emosi, pengalaman masa lalu, dan rangsangan lingkungan. Otak manusia tidak menyimpan kenangan sebagai kumpulan informasi yang sepenuhnya terpisah. Ingatan sering kali terhubung dengan suasana, tempat, suara, aroma, serta perasaan yang menyertai pengalaman tersebut.

Karena musim liburan biasanya menghadirkan banyak rangsangan yang berulang setiap tahun, periode ini dapat menjadi waktu ketika kenangan lama lebih mudah muncul kembali.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (24/11), terdapat tujuh alasan mengapa kenangan lama kerap muncul kembali selama musim liburan menurut psikologi.

1. Suasana Liburan Mengaktifkan Ingatan yang Terhubung dengan Pengalaman Masa Lalu

Salah satu alasan utama kenangan lama muncul selama musim liburan adalah karena suasana tertentu dapat menjadi pemicu ingatan.

Setiap orang memiliki pengalaman yang berkaitan dengan momen-momen khusus. Ada yang mengingat masa kecil ketika mendengar lagu tertentu, mengingat seseorang ketika mengunjungi tempat tertentu, atau teringat suasana keluarga ketika mencium aroma makanan yang biasa disajikan saat perayaan.

Dalam psikologi, fenomena ini berkaitan dengan associative memory atau memori asosiatif. Konsep ini menjelaskan bagaimana otak menghubungkan suatu informasi dengan informasi lain yang pernah dialami secara bersamaan.

Misalnya, seseorang yang dahulu selalu menghabiskan liburan bersama keluarganya mungkin akan kembali mengingat masa kecil ketika melihat dekorasi atau tradisi yang sama. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, rangsangan tersebut dapat mengaktifkan jaringan ingatan yang berkaitan dengan pengalaman sebelumnya.

Kenangan itu bisa muncul bukan hanya dalam bentuk gambaran peristiwa, tetapi juga melalui perasaan yang menyertainya. Seseorang mungkin tiba-tiba merasa hangat, bahagia, sedih, atau rindu tanpa langsung memahami penyebabnya.

Hal ini terjadi karena ingatan manusia tidak hanya berkaitan dengan apa yang pernah dilihat atau didengar, tetapi juga dengan pengalaman emosional yang menyertainya.

Menariknya, pemicu kenangan tidak harus berupa sesuatu yang besar. Aroma masakan, suara kendaraan, lagu lama, atau percakapan sederhana dapat membawa seseorang kembali pada pengalaman tertentu.

Mengapa hal ini terjadi?

Otak cenderung menghubungkan pengalaman yang terjadi bersamaan. Ketika seseorang kembali menemukan rangsangan yang mirip dengan pengalaman masa lalu, ingatan yang berkaitan dengannya dapat lebih mudah diakses.

2. Tradisi Tahunan Membuat Seseorang Membandingkan Masa Kini dengan Masa Lalu

Musim liburan sering menghadirkan tradisi yang dilakukan berulang kali. Misalnya, berkumpul bersama keluarga, mengunjungi kampung halaman, memasak makanan khas, bertukar hadiah, atau melakukan perjalanan ke tempat tertentu.

Tradisi semacam ini dapat membuat seseorang secara tidak sadar membandingkan kehidupannya sekarang dengan kehidupan beberapa tahun sebelumnya.

Dahulu, mungkin ia selalu merayakan liburan bersama orang tua, saudara, atau teman dekat. Namun, seiring berjalannya waktu, keadaan berubah. Ada anggota keluarga yang sudah meninggal, teman yang tinggal jauh, hubungan yang berakhir, atau orang-orang yang kini memiliki kesibukan masing-masing.

Perubahan tersebut dapat membuat seseorang menyadari bahwa masa lalu tidak bisa diulang dengan cara yang sama.

Dalam psikologi, proses mengingat dan membandingkan pengalaman masa lalu dengan keadaan sekarang berkaitan dengan autobiographical memory, yaitu ingatan mengenai pengalaman dan peristiwa dalam kehidupan pribadi seseorang.

Ingatan autobiografis membantu manusia memahami perjalanan hidupnya. Melalui kenangan, seseorang dapat menghubungkan siapa dirinya dahulu dengan siapa dirinya sekarang.

Namun, ketika tradisi tahunan menghadirkan perbedaan yang mencolok antara masa lalu dan masa kini, kenangan lama bisa terasa lebih kuat.

Misalnya, seseorang yang dahulu selalu merayakan liburan dengan keluarga besar mungkin merasa suasana sekarang jauh lebih sepi. Ia bukan hanya mengingat perayaan sebelumnya, tetapi juga menyadari perubahan hubungan dan keadaan hidupnya.

Hal ini dapat menimbulkan nostalgia sekaligus kesedihan.

Mengapa hal ini berkesan secara emosional?

Tradisi memberikan rasa kesinambungan dalam kehidupan. Ketika sesuatu yang dahulu selalu ada kini berubah atau menghilang, seseorang dapat merasakan kerinduan terhadap masa ketika kehidupannya terasa lebih lengkap.

3. Waktu Luang Memberikan Kesempatan bagi Pikiran untuk Mengingat Hal-Hal yang Terpendam

Selama hari kerja, seseorang biasanya memiliki banyak hal yang harus diperhatikan. Pekerjaan, tanggung jawab rumah tangga, pendidikan, dan berbagai aktivitas dapat membuat pikiran terus berfokus pada hal-hal yang perlu diselesaikan.

Ketika musim liburan tiba, sebagian rutinitas tersebut berhenti sementara. Seseorang memiliki lebih banyak waktu untuk beristirahat, menikmati kesunyian, atau melakukan aktivitas tanpa jadwal yang padat.

Dalam keadaan seperti ini, pikiran mungkin memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengembara.

Fenomena tersebut berkaitan dengan konsep mind-wandering, yaitu keadaan ketika pikiran beralih dari aktivitas yang sedang dilakukan menuju berbagai pemikiran lain yang tidak selalu berhubungan dengan situasi saat ini.

Saat pikiran mengembara, seseorang bisa mulai mengingat pengalaman masa kecil, hubungan yang pernah dijalani, keputusan yang disesali, atau momen yang sudah lama tidak dipikirkan.

Contohnya, seseorang yang biasanya sangat sibuk mungkin baru menyadari rasa rindunya kepada sahabat lama ketika sedang duduk santai selama liburan. Tanpa kesibukan yang biasanya memenuhi pikirannya, kenangan tersebut muncul dengan lebih jelas.

Waktu luang juga dapat membuat seseorang lebih memperhatikan kondisi emosionalnya sendiri. Perasaan yang selama ini tertutupi oleh aktivitas mungkin menjadi lebih terasa ketika lingkungan mulai tenang.

Namun, bukan berarti semua kenangan yang muncul selama waktu senggang merupakan emosi yang terpendam. Pikiran manusia memang dapat berpindah-pindah secara alami, termasuk menuju pengalaman yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan.

Apa yang bisa dipahami dari hal ini?

Munculnya kenangan saat liburan tidak selalu menunjukkan bahwa seseorang belum bisa melupakan masa lalu. Bisa jadi, ia hanya memiliki lebih banyak ruang mental untuk memikirkan pengalaman yang sebelumnya jarang mendapat perhatian.

4. Nostalgia Membantu Seseorang Menjaga Hubungan dengan Identitas Dirinya

Kenangan lama tidak selalu muncul karena kesedihan. Ada kalanya seseorang sengaja atau tanpa sadar mengingat masa lalu karena kenangan tersebut memberikan rasa nyaman dan membantu mempertahankan hubungan dengan identitas dirinya.

Dalam psikologi, nostalgia dipahami sebagai kerinduan sentimental terhadap masa lalu. Pengalaman nostalgia sering melibatkan kenangan pribadi yang memiliki makna emosional, seperti masa kecil, persahabatan, hubungan keluarga, atau pengalaman penting dalam kehidupan.

Nostalgia dapat membantu seseorang merasa terhubung dengan perjalanan hidupnya.

Misalnya, ketika seseorang mengingat liburan masa kecil, ia mungkin tidak hanya mengingat tempat yang pernah dikunjungi. Ia juga mengingat bagaimana dirinya dahulu, siapa saja yang hadir, serta nilai-nilai yang terbentuk melalui pengalaman tersebut.

Kenangan semacam ini dapat memberikan rasa kesinambungan identitas. Seseorang menyadari bahwa meskipun kehidupannya sudah banyak berubah, pengalaman masa lalu tetap menjadi bagian dari dirinya.

Beberapa penelitian psikologi menunjukkan bahwa nostalgia dapat berhubungan dengan peningkatan perasaan terhubung secara sosial, makna hidup, dan emosi positif. Namun, dampaknya dapat berbeda pada setiap orang dan bergantung pada isi serta konteks kenangan yang muncul.

Selama musim liburan, nostalgia mungkin semakin kuat karena banyak aktivitas yang mengingatkan seseorang pada kehidupan sebelumnya.

Contohnya, seseorang yang kini tinggal jauh dari keluarga mungkin mengingat bagaimana dahulu ia selalu membantu menyiapkan makanan bersama orang tua. Kenangan tersebut dapat membuatnya merasa dekat dengan rumah meskipun secara fisik berada di tempat yang berbeda.

Mengapa nostalgia penting?

Nostalgia dapat membantu seseorang memahami bahwa masa lalu bukan hanya sesuatu yang telah berlalu, tetapi juga bagian dari pengalaman yang membentuk nilai, kepribadian, dan cara pandangnya terhadap kehidupan.

5. Pertemuan dengan Keluarga dan Teman Lama Memunculkan Kembali Kenangan Bersama

Musim liburan sering menjadi kesempatan untuk bertemu kembali dengan orang-orang yang sudah lama tidak dijumpai. Pertemuan tersebut dapat menghadirkan berbagai cerita lama, lelucon masa kecil, pengalaman bersama, hingga kejadian yang sebelumnya jarang dibicarakan.

Ketika seseorang bertemu kembali dengan orang yang memiliki sejarah bersama dengannya, kenangan lama dapat muncul melalui percakapan dan interaksi.

Dalam psikologi sosial, proses ini dapat dikaitkan dengan social remembering, yaitu aktivitas mengingat yang berlangsung melalui interaksi dengan orang lain.

Kenangan pribadi tidak selalu terbentuk dan dipertahankan secara individual. Orang-orang yang pernah mengalami peristiwa bersama dapat saling mengingatkan, melengkapi, atau bahkan memiliki sudut pandang berbeda mengenai kejadian yang sama.

Misalnya, ketika berkumpul bersama saudara, seseorang mungkin mendengar cerita tentang kejadian lucu ketika masih kecil. Cerita tersebut dapat membangkitkan ingatan yang sudah lama tidak muncul.

Namun, pertemuan dengan orang-orang dari masa lalu juga dapat mengaktifkan kenangan yang kurang menyenangkan.

Seseorang mungkin kembali teringat konflik keluarga, pengalaman dibanding-bandingkan, atau hubungan yang pernah membuatnya merasa tidak dihargai.

Bahkan, bertemu dengan seseorang yang dahulu dekat dengannya dapat memunculkan perasaan yang bercampur, seperti bahagia, canggung, sedih, atau kecewa.

Hal ini menunjukkan bahwa kenangan tidak hanya berkaitan dengan peristiwa, tetapi juga dengan hubungan sosial yang pernah dimiliki seseorang.

Apa yang bisa dilakukan?

Jika pertemuan keluarga atau teman lama terasa emosional, seseorang dapat memberikan ruang bagi dirinya sendiri. Tidak semua cerita masa lalu harus dibicarakan, dan tidak semua hubungan lama harus kembali seperti dahulu.

6. Perasaan Kesepian Membuat Kenangan tentang Kedekatan Masa Lalu Terasa Lebih Kuat

Musim liburan sering digambarkan sebagai waktu untuk berkumpul bersama orang-orang terdekat. Namun, kenyataannya tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menikmati kebersamaan tersebut.

Ada individu yang harus bekerja jauh dari keluarga, tinggal sendirian, baru saja mengakhiri hubungan, kehilangan orang yang dicintai, atau belum memiliki lingkungan sosial yang dekat.

Ketika melihat orang lain menikmati kebersamaan, mereka mungkin justru merasa semakin kesepian.

Dalam kondisi tersebut, kenangan tentang hubungan masa lalu dapat muncul lebih sering. Seseorang mungkin mengingat teman yang dahulu selalu menemaninya, keluarga yang sudah lama tidak ditemui, atau pasangan yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya.

Dalam psikologi, kesepian merupakan pengalaman subjektif ketika seseorang merasa bahwa hubungan sosial yang dimiliki tidak sesuai dengan kedekatan atau koneksi yang diinginkan.

Kesepian tidak selalu berarti seseorang benar-benar tidak memiliki teman. Seseorang bisa berada di tengah keramaian, tetapi tetap merasa tidak dipahami atau tidak memiliki hubungan emosional yang mendalam.

Musim liburan dapat memperkuat perasaan tersebut karena ekspektasi sosial mengenai kebersamaan sering meningkat.

Akibatnya, seseorang mungkin lebih sering memikirkan masa ketika ia merasa memiliki hubungan yang dekat dan berarti.

Namun, penting untuk tidak menganggap bahwa mengingat orang-orang dari masa lalu selalu berarti ingin kembali menjalin hubungan dengan mereka. Terkadang, yang dirindukan bukan orangnya secara khusus, melainkan perasaan aman, diterima, dan ditemani yang pernah hadir dalam hubungan tersebut.

Mengapa hal ini perlu dipahami?

Dengan memahami bahwa nostalgia bisa berkaitan dengan kebutuhan emosional saat ini, seseorang dapat mencari cara untuk membangun koneksi baru tanpa harus terus-menerus membandingkan kehidupannya dengan masa lalu.

7. Akhir Tahun atau Musim Liburan Mendorong Seseorang Mengevaluasi Perjalanan Hidupnya

Musim liburan, terutama ketika berdekatan dengan pergantian tahun, sering menjadi waktu bagi seseorang untuk mengevaluasi kehidupannya.

Banyak orang mulai memikirkan apa yang sudah dicapai, apa yang belum berhasil dilakukan, hubungan yang berubah, serta keputusan yang pernah diambil.

Proses evaluasi tersebut dapat membuat kenangan lama kembali muncul.

Seseorang mungkin mengingat impian yang pernah dimiliki, pekerjaan yang dahulu diinginkan, hubungan yang pernah diperjuangkan, atau kesempatan yang tidak sempat dimanfaatkan.

Dalam psikologi, proses ini dapat dikaitkan dengan life review, yaitu kegiatan meninjau kembali pengalaman hidup untuk memahami makna, perubahan, dan perjalanan diri.

Mengingat masa lalu dalam konteks evaluasi kehidupan dapat membantu seseorang mengenali perkembangan dirinya. Ia mungkin menyadari bahwa dirinya sekarang lebih kuat, lebih dewasa, atau memiliki pemahaman yang berbeda dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

Namun, proses evaluasi juga dapat memunculkan penyesalan.

Misalnya, seseorang mungkin merasa belum mencapai tujuan yang pernah direncanakan pada awal tahun. Ia kemudian mengingat berbagai keputusan yang dianggap menghambat kemajuannya.

Perasaan tersebut dapat membuat kenangan lama terasa lebih emosional, terutama jika seseorang terlalu fokus pada hal-hal yang belum berhasil dicapai.

Padahal, perjalanan hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Perubahan keadaan, tanggung jawab, kesempatan, dan kebutuhan pribadi dapat membuat seseorang mengambil arah yang berbeda.

Bagaimana menyikapinya?

Gunakan momen evaluasi untuk memahami perjalanan hidup, bukan sekadar menghakimi diri sendiri. Kenangan lama dapat menjadi sumber pembelajaran, tetapi tidak harus menjadi ukuran tunggal untuk menilai keberhasilan hidup saat ini.

Bagaimana Menghadapi Kenangan Lama yang Muncul Selama Musim Liburan?

Kenangan lama yang muncul kembali tidak selalu perlu dihindari. Sebagian kenangan dapat memberikan kebahagiaan, rasa syukur, dan pemahaman baru tentang diri sendiri. Namun, jika kenangan tersebut menimbulkan kesedihan atau mengganggu aktivitas, penting untuk mengelolanya dengan cara yang sehat.

Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan.

1. Terima bahwa setiap kenangan dapat membawa emosi yang berbeda.

Tidak perlu memaksa diri untuk selalu bahagia selama musim liburan. Seseorang bisa merasa bersyukur sekaligus sedih, bahagia sekaligus rindu, atau menikmati kebersamaan sambil mengingat seseorang yang sudah tidak ada.

2. Kenali pemicu emosional.

Perhatikan apakah ada lagu, tempat, tradisi, percakapan, atau situasi tertentu yang membuat kenangan lama muncul. Mengenali pemicu dapat membantu seseorang memahami respons emosionalnya.

3. Hindari membandingkan seluruh kehidupan sekarang dengan masa lalu.

Kenangan sering hanya menampilkan bagian tertentu dari pengalaman. Masa lalu yang terlihat indah belum tentu selalu sempurna. Cobalah mengingat pengalaman secara lebih utuh.

4. Ciptakan pengalaman baru.

Membangun tradisi baru, mencoba kegiatan berbeda, atau menghabiskan waktu dengan orang-orang yang memberikan dukungan dapat membantu seseorang membentuk kenangan positif yang baru.

5. Jaga hubungan sosial yang sehat.

Jika kenangan membuat Anda merasa kesepian, cobalah menghubungi teman, keluarga, atau orang yang dipercaya. Koneksi sosial dapat membantu memberikan dukungan emosional.

6. Berikan ruang untuk beristirahat dan refleksi.

Tidak semua waktu liburan harus dipenuhi kegiatan. Terkadang, seseorang membutuhkan waktu tenang untuk memahami perasaannya sendiri tanpa tekanan untuk selalu terlihat bahagia.

7. Cari bantuan jika kenangan terasa sangat mengganggu.

Jika kenangan yang muncul berkaitan dengan pengalaman traumatis, menimbulkan kecemasan berat, atau mengganggu kehidupan sehari-hari, berbicara dengan psikolog atau tenaga profesional kesehatan mental dapat menjadi langkah yang bermanfaat.

Kesimpulan

Kenangan lama kerap muncul kembali selama musim liburan karena periode ini menghadirkan banyak rangsangan yang terhubung dengan pengalaman masa lalu. Tradisi tahunan, perubahan rutinitas, waktu luang, pertemuan dengan orang-orang lama, perasaan kesepian, hingga evaluasi perjalanan hidup dapat membuat ingatan tertentu terasa lebih kuat.

Menurut psikologi, fenomena tersebut merupakan bagian dari cara manusia menghubungkan pengalaman masa lalu dengan kehidupan saat ini. Kenangan bukan hanya rekaman peristiwa, tetapi juga memiliki hubungan dengan emosi, identitas, dan hubungan sosial.

Karena itu, munculnya kenangan lama tidak selalu berarti seseorang belum bisa melupakan masa lalu atau mengalami kemunduran dalam perkembangan dirinya. Terkadang, kenangan tersebut hadir karena ada sesuatu di lingkungan sekarang yang mengingatkan otak pada pengalaman sebelumnya.

Yang terpenting adalah bagaimana seseorang menyikapi kenangan tersebut. Kenangan indah dapat disyukuri, kenangan menyakitkan dapat dipahami secara bertahap, dan pengalaman masa lalu dapat dijadikan bahan pembelajaran tanpa harus terus-menerus hidup di dalamnya.

Pada akhirnya, musim liburan bukan hanya tentang mengingat apa yang pernah terjadi, tetapi juga tentang menyadari bagaimana pengalaman tersebut membentuk diri kita hari ini.