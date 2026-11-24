JawaPos.com - Semakin lama anda berusaha menghindari kebenaran yang tidak dapat dielakkan, maka semakin besar pula dampaknya terhadap kehidupan.

Selama ini, mungkin anda terus menghindar dari kenyataan. Bahkan anda mungkin merasa bingung tentang bagaimana cara menghadapinya untuk menemukan jalan keluar.

Trauma yang masih membekas tidak akan bisa hilang dengan sendirinya, jika anda belum berusaha berdamai dengan luka yang terjadi di masa lalu.

Melansir informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (24/11) realita yang terjadi dalam kehidupan tidak dapat dihindari dan tidak akan menghilang begitu saja.

Menghadapinya bisa menjadi salah satu cara untuk memulihkan diri daripada terus-menerus mendengarnya sampai berdampak pada kehidupan sehari-hari.

Kenali bagian hidup anda

Anda tidak mungkin berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa masalah tersebut sebenarnya tidak terlalu buruk.

Pada akhirnya, dengan menyangkal ingatan sendiri atau meragukan apa yang sedang terjadi, anda merasa lebih mudah untuk menjauhkan diri secara emosional dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja.

Untuk mengetahui kehidupan mana yang membuat anda merasa terluka, anda bisa menuangkan perasaan dan pikiran ke dalam tulisan.

Ceritakan setiap detailnya secara menyeluruh

Saat menuliskan berbagai hal yang selama ini menghantui pikiran, cobalah mengingat setiap kenangan tersebut sedetail mungkin.

Meskipun menyakitkan untuk kembali diingat, mengulang berbagai detail seperti ini dapat membantu anda memahami kenyataan yang sebenarnya, bukan sekadar cerita yang selama ini disampaikan orang lain kepada anda atau bahkan yang ada bangun sendiri dalam pikiran.

Kenali ketidaksesuaian keyakinan dan tindakan anda

Kebenaran yang selama ini anda hindari hanya akan tersembunyi di balik pikiran. Hal itu berpengaruh terhadap keyakinan dan bagaimana anda menjalani kehidupan sehari-hari.

Meski tidak mudah, penting untuk melihat lebih dalam berbagai sisi kehidupan yang selama ini anda hindari. Perhatikan apakah ada ketidaksesuaian antara keyakinan dan tindakan ataupun kemunafikan di dalam diri sendiri.

Akui tindakan yang pernah anda lakukan di masa lalu

Beberapa orang menolak membicarakan apapun yang pernah terjadi karena tidak sanggup menerima dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain.

Sementara itu, sebagian lainnya memilih menghilang atau memutus komunikasi dengan orang-orang yang pernah mereka sakiti demi meninggalkan masa lalu.

Hadapi satu kebenaran

Jika ada banyak kenyataan sulit yang tidak dapat dihindari dan terus menghantui kehidupan, anda mungkin merasa terlalu kewalahan bahkan untuk sekedar menghadapinya, apalagi menentukan langkah selanjutnya.

Jika tidak tahu harus mulai dari mana, cobalah menentukan kenyataan mana yang akan memberikan dampak paling besar terhadap kehidupan anda jika tidak segera diselesaikan.

Berbicara dengan teman yang dipercaya

Teman sejati yang bisa dipercaya memiliki banyak manfaat. Namun,salah satu hal terbesar yang dapat mereka berikan adalah kejujuran.

Mereka merupakan orang-orang yang menyayangi dan mendukung anda, serta dapat saling mempercayai dalam berbagai situasi.

Biarkan mereka menunjukkan kekurangan atau kelemahan yang mungkin anda miliki, kemudian dengarkan saran yang diberikan.

Minta bantuan profesional

Terkadang, kenyataan yang selama ini anda hindari bisa terasa seperti membuka masalah yang lebih besar.

Artinya hal tersebut dapat memicu serangkaian trauma dan dampak yang dapat mempengaruhi anda dalam menjalani berbagai aspek kehidupan.