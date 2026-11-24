JawaPos.com - Banyak orang saat ini yang berpura-pura bersikap baik sampai mereka sendiri percaya bahwa hal tersebut benar-benar mencerminkan kepribadian mereka.

Menurut informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (24/11) anda mungkin dapat menyadarinya, tetapi kemudian meragukan penilaian diri sendiri dan memilih untuk melupakan hal tersebut.

Namun, anda bisa mengenali ciri-ciri orang yang berpura-pura baik dari pola perilakunya.

Kebaikan yang tulus biasanya tetap terlihat dari berbagai situasi. Sementara itu, kebaikan yang hanya dibuat-buat akan lebih mudah terbongkar dan terasa palsu.

Bersikap ramah tergantung siapa orangnya

Beberapa orang bisa langsung berubah saat seseorang yang dianggap penting menghampiri mereka. Suara mereka menjadi lebih ramah, tawa mereka terlihat dipaksakan, atau memberikan perhatian penuh.

Jika anda pernah merasa tidak nyaman saat melihat orang lain melakukan hal tersebut, percayalah pada intuisi tersebut. Mereka cenderung mudah merendahkan orang-orang yang berada di bawanya.

Gangguan kecil membuat mereka frustasi

Perilaku displaced aggression terjadi saat seseorang yang merasa frustasi sering kali melampiaskan emosinya pada seseorang yang sebenarnya tidak berkaitan dengan masalah tersebut.

Mereka hanya menjadi sasaran karena dianggap sebagai sosok yang aman untuk diperlakukan dengan buruk.

Kata “kami” berubah menjadi “saya” saat menceritakan keberhasilan

Pengakuan atas keberhasilan menjadi milik “saya” sedangkan kesalahan justru dibebankan kepada orang lain, merupakan salah satu ciri-ciri orang yang tidak baik.

Orang yang tidak tulus akan bersikap defensif, mengabaikan kontribusi anda, dan bahkan menuduh anda terlalu memperhitungkan jasa masing-masing.

Sementara itu, seseorang yang memiliki kepribadian yang baik akan mengakui kontribusi anda dan menceritakan ulang kejadian tersebut dengan tepat.

Mendadak diam saat menerima kabar baik

Masa-masa bahagia dapat menunjukkan banyak hal termasuk terkait dengan karakter seseorang.

Jika setiap keberhasilan yang anda ceritakan hanya ditanggapi dengan sikap acuh, mengalihkan pembicaraan, atau komentar yang diawali kata “tetapi”, anda berhak segera menyadarinya.

Ekspresi meremehkan

Ekspresi merendahkan merupakan salah satu cara melihat seseorang tidak menghargai anda. Anda bisa menganggapnya sebagai petunjuk untuk lebih bisa memperhatikan perilaku seseorang.

Perilaku bercanda yang menjadi tameng

Candaan yang disampaikan secara menyenangkan justru dapat membuat hubungan antarmanusia menjadi lebih dekat.

Namun, jika leluconnya ternyata menyakiti perasaan, dilakukan untuk menyerang justru semakin menunjukkan perilaku buruknya.

Untuk membuktikannya, cobalah berkata “perkataan anda tadi menyakiti saya”. Kemudian, perhatikan apakah mereka berusaha memahami perasaan anda atau justru semakin memperburuk keadaan.

Minta maaf disertai pembenaran

Saat sebuah permintaan maaf terasa tidak tulus, tanyakan dua hal sederhana pada diri sendiri.

Apakah mereka mengakui kesalahannya? Apakah mereka menawarkan diri untuk memperbaiki keadaan?.

Jika jawaban dari dua pertanyaan tersebut adalah tidak, kemungkinan besar intuisi anda sudah tepat.

Mendadak bersikap cuek

Orang baik juga bisa merasa kecewa saat menerima penolakan. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Namun, mereka tidak akan menghukum anda karena keputusan tersebut. Mereka akan menerimanya, lalu melanjutkan kehidupan seperti biasa.

Tidak memperbaiki kesalahan

Satu kesalahan saja tidak cukup untuk menggambarkan karakter seseorang.justru, hal yang terjadi setelah kesalahan tersebut dapat memberikan banyak petunjuk.