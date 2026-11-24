JawaPos.com - Pernahkah Anda sedang bekerja, belajar, membaca buku, atau menyelesaikan tugas penting, tetapi tiba-tiba pikiran justru dipenuhi bayangan makanan? Anda mulai membayangkan nasi goreng hangat, semangkuk mi ayam, potongan kue cokelat, atau makanan favorit lainnya. Tanpa disadari, perhatian yang semula tertuju pada pekerjaan perlahan berpindah ke sesuatu yang ingin dimakan.

Fenomena ini sangat manusiawi. Makanan bukan sekadar kebutuhan biologis untuk mempertahankan kehidupan. Makanan juga berkaitan erat dengan emosi, ingatan, kebiasaan, sistem penghargaan otak, serta cara manusia merespons lingkungan.

Dalam psikologi, pikiran yang terus-menerus tertuju pada makanan dapat berkaitan dengan beberapa proses, seperti rasa lapar, food craving atau keinginan kuat terhadap makanan tertentu, regulasi emosi, hingga pengaruh isyarat lingkungan. Ketika pikiran tentang makanan muncul berulang kali, kapasitas perhatian kita dapat terbagi sehingga pekerjaan terasa lebih sulit diselesaikan.

Namun, penting untuk dipahami bahwa memikirkan makanan tidak selalu berarti seseorang kurang disiplin atau tidak mampu mengendalikan diri. Ada berbagai mekanisme psikologis dan biologis yang dapat menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (24/11), terdapat enam alasan mengapa kita kerap kehilangan fokus karena memikirkan makanan menurut psikologi.

1. Otak Memprioritaskan Kebutuhan yang Berkaitan dengan Kelangsungan Hidup

Salah satu alasan utama kita mudah terdistraksi oleh pikiran tentang makanan adalah karena otak manusia secara alami dirancang untuk memperhatikan kebutuhan yang penting bagi kelangsungan hidup.

Makanan merupakan kebutuhan dasar. Tanpa asupan energi dan nutrisi yang memadai, tubuh tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Karena itu, otak memiliki berbagai mekanisme untuk mendeteksi rasa lapar dan mendorong seseorang mencari makanan.

Ketika tubuh membutuhkan energi, sinyal biologis dapat memengaruhi aktivitas otak dan meningkatkan perhatian terhadap makanan. Hormon seperti ghrelin, misalnya, berperan dalam mengatur rasa lapar. Sinyal-sinyal tersebut dapat membuat makanan terasa lebih menarik dan lebih mudah muncul dalam pikiran.

Dalam psikologi evolusioner, kecenderungan memperhatikan sumber makanan dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme adaptasi. Manusia yang mampu mengenali dan mengingat keberadaan makanan memiliki keuntungan dalam memenuhi kebutuhan energinya.

Masalahnya, mekanisme yang dahulu membantu manusia bertahan hidup terkadang mengganggu konsentrasi dalam kehidupan modern.

Bayangkan Anda sedang mengerjakan laporan penting. Anda belum makan selama beberapa jam. Di tengah pekerjaan, pikiran mulai membayangkan makanan yang tersedia di rumah atau restoran favorit. Anda mencoba mengabaikannya, tetapi bayangan tersebut kembali muncul.

Hal ini dapat terjadi karena perhatian otak sedang dipengaruhi oleh kebutuhan biologis yang belum terpenuhi.

Mengapa hal ini mengganggu fokus?

Ketika rasa lapar cukup kuat, sebagian sumber daya perhatian dan memori kerja dapat tersita oleh pikiran mengenai makanan. Akibatnya, mempertahankan konsentrasi pada tugas yang membutuhkan pemikiran mendalam menjadi lebih sulit.

Apa yang bisa dilakukan?

Jangan sengaja menunda makan terlalu lama jika hal tersebut membuat Anda sulit berkonsentrasi.

Atur jadwal makan yang sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas harian.

Pilih makanan yang cukup mengenyangkan dan memiliki komposisi gizi seimbang.

Perhatikan perbedaan antara rasa lapar fisik dan keinginan makan yang muncul karena kebiasaan atau emosi.

Kita tidak selalu dapat mengendalikan munculnya rasa lapar, tetapi kita dapat mengelola kebutuhan tubuh agar tidak terus-menerus mengganggu aktivitas mental.

2. Makanan Mengaktifkan Sistem Penghargaan di Otak

Alasan kedua berkaitan dengan sistem penghargaan atau reward system dalam otak.

Makanan, terutama yang memiliki kombinasi rasa manis, gurih, asin, dan tekstur yang menyenangkan, dapat memberikan pengalaman yang terasa memuaskan. Pengalaman tersebut melibatkan sistem saraf yang berperan dalam motivasi, pembelajaran, dan penguatan perilaku.

Salah satu zat kimia otak yang sering dibicarakan dalam proses ini adalah dopamin. Dopamin berperan dalam pembelajaran berbasis penghargaan, motivasi, dan dorongan untuk mendekati sesuatu yang dianggap bernilai.

Ketika kita pernah menikmati makanan tertentu, otak dapat mengingat pengalaman tersebut. Pada kesempatan berikutnya, hanya dengan membayangkan makanan itu, kita mungkin sudah merasakan dorongan untuk mendapatkannya kembali.

Misalnya, Anda pernah menikmati sepotong martabak manis setelah menjalani hari yang melelahkan. Pengalaman tersebut terasa menyenangkan. Beberapa hari kemudian, ketika sedang mengerjakan tugas yang membosankan, pikiran tentang martabak muncul kembali.

Mengapa?

Karena otak telah menghubungkan makanan tersebut dengan pengalaman menyenangkan. Bayangan makanan dapat memunculkan antisipasi terhadap kepuasan yang pernah dirasakan.

Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan reward learning, yaitu proses ketika otak mempelajari hubungan antara suatu rangsangan dan hasil yang menyenangkan.

Mengapa hal ini mengganggu fokus?

Tugas yang sedang kita kerjakan mungkin memberikan kepuasan yang tertunda. Sebaliknya, makanan favorit menawarkan gambaran kenikmatan yang lebih langsung dan mudah dibayangkan.

Ketika seseorang merasa bosan atau harus menyelesaikan pekerjaan yang sulit, makanan dapat menjadi sesuatu yang lebih menarik untuk dipikirkan.

Akibatnya, pikiran mulai membandingkan aktivitas yang sedang dilakukan dengan kesenangan yang mungkin diperoleh dari makanan.

Apa yang bisa dilakukan?

Kenali makanan yang paling sering muncul dalam pikiran ketika Anda sedang bosan atau bekerja.

Jangan menjadikan makanan sebagai satu-satunya sumber penghargaan setelah menyelesaikan tugas.

Ciptakan bentuk penghargaan lain, seperti berjalan sebentar, mendengarkan musik, atau menikmati waktu istirahat.

Pecah pekerjaan besar menjadi beberapa bagian kecil agar otak memperoleh rasa pencapaian secara bertahap.

Tujuannya bukan menghilangkan kesenangan terhadap makanan, melainkan membangun keseimbangan antara kepuasan jangka pendek dan tujuan jangka panjang.

3. Isyarat Lingkungan Membuat Pikiran Kita Terus Tertuju pada Makanan

Pernahkah Anda merasa tidak terlalu lapar, tetapi langsung ingin makan setelah melihat foto makanan di media sosial?

Atau, Anda awalnya tidak memikirkan makanan sama sekali, tetapi aroma roti yang baru dipanggang membuat Anda tiba-tiba ingin membelinya?

Hal ini berkaitan dengan food cues, yaitu berbagai isyarat yang dapat memicu perhatian, ingatan, dan keinginan terhadap makanan.

Isyarat tersebut dapat berupa:

Foto atau video makanan.

Aroma masakan.

Suara orang sedang memasak.

Melihat seseorang menikmati makanan.

Iklan restoran atau produk makanan.

Tempat yang mengingatkan kita pada pengalaman makan sebelumnya.

Otak manusia memiliki kemampuan untuk menghubungkan berbagai rangsangan dengan pengalaman masa lalu. Jika suatu aroma atau gambar pernah berkaitan dengan pengalaman makan yang menyenangkan, rangsangan serupa dapat memunculkan keinginan untuk makan kembali.

Proses ini berhubungan dengan pembelajaran asosiatif dan pengondisian klasik.

Contohnya, seseorang yang terbiasa membeli kopi dan roti setiap pagi mungkin akan langsung memikirkan sarapan ketika melewati kedai langganannya. Bahkan ketika belum benar-benar merasa lapar, lingkungan tersebut dapat memicu keinginan untuk membeli makanan.

Di era digital, paparan terhadap makanan menjadi semakin mudah. Media sosial dipenuhi foto hidangan, video memasak, ulasan restoran, dan konten kuliner yang dapat muncul kapan saja.

Mengapa hal ini mengganggu fokus?

Setiap kali kita melihat atau mencium sesuatu yang berkaitan dengan makanan, perhatian dapat beralih dari aktivitas utama menuju rangsangan tersebut.

Jika paparan terjadi berulang kali, pikiran tentang makanan dapat terus muncul meskipun kita sedang berusaha menyelesaikan pekerjaan.

Gangguan ini bisa menjadi lebih besar ketika seseorang bekerja sambil membuka media sosial atau menonton video kuliner.

Apa yang bisa dilakukan?

Kurangi membuka konten kuliner ketika sedang mengerjakan tugas penting.

Letakkan makanan ringan di tempat yang tidak mudah terlihat jika keberadaannya mengganggu konsentrasi.

Hindari kebiasaan membuka aplikasi pesan makanan hanya karena merasa bosan.

Ciptakan lingkungan kerja yang minim gangguan visual dan aroma yang memancing perhatian.

Kita memang tidak dapat menghindari semua isyarat makanan, tetapi kita dapat mengatur lingkungan agar perhatian tidak mudah teralihkan.

4. Stres dan Emosi Membuat Makanan Menjadi Pelarian Mental

Tidak semua keinginan makan muncul karena tubuh membutuhkan energi. Terkadang, kita memikirkan makanan karena sedang mengalami stres, kecemasan, kesepian, frustrasi, atau kebosanan.

Dalam psikologi, fenomena ini berkaitan dengan emotional eating, yaitu kecenderungan menggunakan makanan sebagai respons terhadap kondisi emosional.

Bagi sebagian orang, makanan memberikan rasa nyaman sementara. Menikmati makanan favorit dapat menjadi cara untuk mengalihkan perhatian dari masalah yang sedang dihadapi.

Misalnya, seseorang sedang menghadapi tekanan pekerjaan. Ia merasa kewalahan, tetapi tidak dapat langsung menyelesaikan sumber stresnya. Kemudian, pikirannya mulai tertuju pada makanan yang dianggap mampu memberikan kesenangan.

Dalam situasi tersebut, makanan bukan hanya dipandang sebagai sumber energi, tetapi juga sebagai sarana memperoleh kenyamanan emosional.

Hubungan antara emosi dan makanan dapat terbentuk melalui pengalaman berulang. Jika seseorang sering memperoleh kenyamanan setelah makan ketika sedang sedih, otak dapat mempelajari hubungan antara kondisi emosional tersebut dan perilaku makan.

Lama-kelamaan, stres ringan sekalipun dapat memicu pikiran tentang makanan.

Namun, respons setiap orang berbeda. Sebagian orang cenderung makan lebih banyak ketika stres, sementara sebagian lainnya justru kehilangan nafsu makan.

Mengapa hal ini mengganggu fokus?

Ketika pikiran sedang dipenuhi masalah emosional, kemampuan untuk mempertahankan perhatian dapat menurun. Jika makanan menjadi salah satu cara untuk mencari kenyamanan, pikiran tentang makanan mungkin muncul berulang kali sebagai bentuk pengalihan.

Akibatnya, seseorang tidak sepenuhnya hadir dalam aktivitas yang sedang dilakukan. Ia mungkin terus membayangkan makanan, memikirkan kapan akan makan, atau mencari kesempatan untuk mendapatkan makanan tertentu.

Apa yang bisa dilakukan?

Kenali emosi yang muncul sebelum keinginan makan menjadi kuat.

Tanyakan kepada diri sendiri apakah Anda benar-benar lapar atau sedang membutuhkan kenyamanan.

Coba alternatif pengelolaan emosi, seperti berjalan kaki, menulis jurnal, berbicara dengan orang tepercaya, atau melakukan latihan pernapasan.

Jangan menghakimi diri sendiri ketika sesekali menggunakan makanan sebagai sumber kenyamanan.

Jika hubungan dengan makanan terasa mengganggu kehidupan sehari-hari, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional.

Makanan boleh menjadi bagian dari pengalaman menyenangkan dalam hidup. Namun, kita juga perlu memiliki cara lain untuk menghadapi emosi agar makanan tidak menjadi satu-satunya tempat mencari ketenangan.

5. Pikiran tentang Makanan Menghabiskan Kapasitas Memori Kerja

Alasan kelima berkaitan dengan kemampuan kognitif, terutama memori kerja atau working memory.

Memori kerja merupakan sistem mental yang memungkinkan kita menyimpan dan mengolah informasi dalam waktu singkat ketika melakukan suatu tugas.

Kemampuan ini sangat penting ketika kita membaca, menghitung, membuat keputusan, menyusun kalimat, atau menyelesaikan masalah.

Sebagai contoh, ketika sedang menulis laporan, kita perlu mengingat informasi dari sumber bacaan, menghubungkannya dengan gagasan sebelumnya, dan menyusun kalimat yang masuk akal.

Semua aktivitas tersebut membutuhkan kapasitas mental.

Namun, kapasitas perhatian dan memori kerja manusia memiliki keterbatasan. Ketika sebagian pikiran terus digunakan untuk memikirkan hal lain, kemampuan untuk mempertahankan fokus pada tugas utama dapat berkurang.

Bayangkan Anda sedang mengikuti rapat penting. Anda berusaha mendengarkan penjelasan rekan kerja, tetapi pikiran terus membayangkan makanan yang ingin dibeli setelah rapat selesai.

Secara fisik, Anda tetap berada di dalam ruangan. Namun, secara mental, sebagian perhatian sedang digunakan untuk memikirkan hal lain.

Akibatnya, Anda mungkin kehilangan informasi penting, kesulitan mengikuti pembicaraan, atau harus meminta orang lain mengulangi penjelasannya.

Dalam psikologi kognitif, keadaan ketika perhatian terbagi antara beberapa aktivitas disebut sebagai divided attention.

Pikiran tentang makanan dapat menjadi salah satu bentuk gangguan internal yang membuat seseorang kesulitan mempertahankan perhatian.

Mengapa hal ini mengganggu fokus?

Karena otak harus terus-menerus mengalihkan perhatian antara dua hal: pekerjaan yang sedang dilakukan dan pikiran mengenai makanan.

Perpindahan perhatian tersebut dapat menimbulkan biaya kognitif. Kita membutuhkan waktu dan usaha mental untuk kembali memahami pekerjaan setelah perhatian teralihkan.

Jika hal ini terjadi berulang kali, pekerjaan dapat terasa lebih melelahkan dan membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan.

Apa yang bisa dilakukan?

Tuliskan hal-hal yang sedang dipikirkan agar tidak perlu terus mengulanginya dalam pikiran.

Jika memang sudah waktunya makan, jadwalkan istirahat untuk makan dengan tenang.

Kerjakan tugas dalam periode fokus yang realistis, kemudian berikan jeda singkat.

Hindari mengerjakan banyak hal sekaligus ketika tugas membutuhkan konsentrasi tinggi.

Jauhkan gangguan yang tidak diperlukan selama bekerja atau belajar.

Salah satu cara terbaik menjaga fokus adalah mengurangi beban pikiran yang tidak perlu, bukan memaksa otak untuk terus berkonsentrasi tanpa istirahat.

6. Kebiasaan Makan yang Tidak Teratur Membuat Pikiran Sulit Lepas dari Makanan

Alasan terakhir berkaitan dengan kebiasaan dan pola makan sehari-hari.

Manusia merupakan makhluk yang sangat dipengaruhi oleh rutinitas. Kita terbiasa makan pada jam tertentu, membeli makanan di tempat tertentu, atau menikmati camilan ketika melakukan aktivitas tertentu.

Kebiasaan tersebut dapat membentuk hubungan antara waktu, lingkungan, dan perilaku makan.

Misalnya, seseorang terbiasa mengonsumsi camilan setiap sore ketika bekerja di depan komputer. Setelah beberapa minggu atau bulan, waktu sore dan aktivitas bekerja dapat menjadi pemicu munculnya keinginan makan.

Bahkan sebelum merasa lapar, ia mungkin sudah mulai memikirkan camilan.

Fenomena ini berkaitan dengan pembentukan kebiasaan atau habit formation. Kebiasaan terbentuk ketika suatu perilaku dilakukan berulang kali dalam konteks yang relatif sama.

Selain itu, pola makan yang tidak teratur juga dapat membuat seseorang lebih sering memikirkan makanan. Ketika waktu makan terus berubah atau kebutuhan energi tidak terpenuhi dengan baik, perhatian terhadap makanan dapat meningkat.

Hal ini bukan berarti setiap orang harus mengikuti jadwal makan yang kaku. Kebutuhan makan dapat berbeda-beda bergantung pada kondisi tubuh, aktivitas, dan preferensi masing-masing.

Yang penting adalah mengenali pola yang membuat tubuh merasa nyaman dan aktivitas berjalan lebih baik.

Mengapa hal ini mengganggu fokus?

Ketika kebiasaan makan dikaitkan dengan aktivitas tertentu, otak dapat secara otomatis memunculkan keinginan makan setiap kali situasi tersebut terjadi.

Seseorang yang terbiasa ngemil ketika bekerja mungkin akan merasa ada sesuatu yang kurang ketika mencoba bekerja tanpa camilan.

Pikiran tentang makanan akhirnya menjadi bagian dari rutinitas, bahkan ketika kebutuhan fisik untuk makan belum tentu muncul.

Apa yang bisa dilakukan?

Amati kapan pikiran tentang makanan paling sering muncul.

Bangun pola makan yang cukup teratur dan sesuai kebutuhan tubuh.

Bedakan kebiasaan ngemil otomatis dengan rasa lapar yang sebenarnya.

Jika ingin mengubah kebiasaan, lakukan secara bertahap dan realistis.

Ganti sebagian rutinitas yang tidak diperlukan dengan aktivitas lain, seperti meregangkan tubuh atau berjalan sebentar.

Dengan memahami pemicu kebiasaan, kita dapat mengurangi perilaku makan otomatis dan mengembalikan perhatian pada aktivitas yang lebih penting.

Bagaimana Membedakan Rasa Lapar, Keinginan Makan, dan Pikiran tentang Makanan?

Meskipun ketiganya sering muncul bersamaan, rasa lapar fisik, keinginan makan, dan pikiran tentang makanan bukanlah hal yang sepenuhnya sama.

Memahami perbedaannya dapat membantu kita merespons kebutuhan tubuh dan mengelola perhatian dengan lebih baik.

1. Rasa lapar fisik

Rasa lapar fisik merupakan sinyal biologis bahwa tubuh membutuhkan energi. Biasanya, rasa lapar berkembang secara bertahap dan dapat disertai sensasi tertentu, seperti perut kosong, energi menurun, atau kesulitan berkonsentrasi.

2. Keinginan makan atau food craving

Food craving merupakan dorongan kuat untuk mengonsumsi makanan tertentu. Keinginan ini bisa muncul meskipun seseorang tidak sedang mengalami rasa lapar fisik yang kuat.

Contohnya, seseorang baru saja makan siang, tetapi tetap ingin menikmati es krim karena teringat rasanya.

3. Pikiran tentang makanan

Pikiran tentang makanan dapat berupa bayangan, ingatan, rencana, atau percakapan mental mengenai makanan. Pikiran tersebut tidak selalu berarti seseorang harus segera makan.

Contohnya, Anda melihat iklan restoran dan mulai membayangkan menu yang tersedia, meskipun sebelumnya tidak sedang ingin makan.

Mengenali perbedaan ini membantu kita menghindari kesimpulan bahwa setiap kali memikirkan makanan, kita pasti harus makan atau justru harus menahan diri.

Respons yang tepat bergantung pada kebutuhan tubuh, situasi, dan kondisi emosional.

Cara Praktis Mengembalikan Fokus Ketika Pikiran Terus Memikirkan Makanan

Memikirkan makanan sesekali merupakan hal yang normal. Namun, jika hal tersebut mulai mengganggu produktivitas, ada beberapa strategi yang dapat dicoba.

1. Periksa kebutuhan tubuh terlebih dahulu

Sebelum memaksa diri untuk kembali bekerja, periksa apakah Anda memang lapar, haus, lelah, atau membutuhkan istirahat.

Jangan menganggap semua gangguan fokus sebagai masalah kedisiplinan. Terkadang, tubuh memang membutuhkan perhatian.

2. Jadwalkan waktu makan dan istirahat

Memiliki pola aktivitas yang cukup teratur dapat membantu mengurangi ketidakpastian mengenai kapan Anda akan makan.

Ketika sudah waktunya makan, berikan kesempatan kepada diri sendiri untuk menikmati makanan tanpa terburu-buru.

3. Kurangi paparan terhadap pemicu makanan

Jika konten kuliner membuat Anda sulit berkonsentrasi, hindari membuka media sosial selama bekerja.

Anda juga dapat mengatur lingkungan kerja agar tidak terlalu banyak menampilkan benda atau gambar yang memancing keinginan makan.

4. Gunakan teknik fokus bertahap

Cobalah bekerja selama 25–30 menit, kemudian beristirahat selama beberapa menit. Durasi tersebut dapat disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan kemampuan konsentrasi Anda.

Selama periode fokus, pilih satu tugas utama dan hindari berpindah-pindah aktivitas.

5. Catat pikiran yang mengganggu

Ketika tiba-tiba teringat makanan, Anda dapat menuliskan keinginan tersebut secara singkat.

Misalnya, tuliskan: "Saya ingin membeli mi ayam setelah pekerjaan selesai."

Setelah itu, kembalilah pada tugas yang sedang dikerjakan jika Anda tidak sedang membutuhkan makanan saat itu.

Cara ini membantu mengurangi kebutuhan untuk terus memikirkan hal yang sama.

6. Bangun hubungan yang sehat dengan makanan

Jangan memandang makanan sebagai musuh produktivitas. Makanan merupakan bagian penting dari kehidupan dan memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan fisik maupun memberikan kenikmatan.

Tujuan mengelola fokus bukanlah menekan semua keinginan makan, melainkan memahami kapan tubuh membutuhkan makanan dan kapan pikiran hanya sedang merespons kebiasaan, emosi, atau rangsangan lingkungan.

Kesimpulan

Kehilangan fokus karena terus memikirkan makanan merupakan fenomena yang dapat dijelaskan melalui berbagai proses psikologis dan biologis.

Otak manusia secara alami memprioritaskan kebutuhan dasar seperti makanan. Selain itu, sistem penghargaan membuat makanan tertentu terasa menarik, sementara isyarat lingkungan dapat memicu ingatan dan keinginan untuk makan.

Stres, emosi, keterbatasan memori kerja, serta kebiasaan makan yang terbentuk dari waktu ke waktu juga dapat membuat pikiran kita terus tertuju pada makanan.

Karena itu, sulit berkonsentrasi akibat memikirkan makanan tidak selalu berarti seseorang malas, tidak disiplin, atau memiliki pengendalian diri yang buruk. Ada banyak faktor yang saling berinteraksi di balik pengalaman tersebut.

Hal terpenting adalah belajar mengenali penyebabnya. Jika tubuh memang lapar, penuhi kebutuhannya. Jika pikiran muncul karena stres, carilah cara lain untuk mengelola emosi. Jika gangguan berasal dari lingkungan, ciptakan suasana yang lebih mendukung konsentrasi.

Pada akhirnya, fokus yang baik bukan berarti kita harus mengabaikan semua kebutuhan tubuh. Justru, kemampuan berkonsentrasi dapat berkembang ketika kita memahami kebutuhan fisik dan psikologis secara seimbang.