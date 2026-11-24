JawaPos.com - Terkadang, kehidupan yang tampak sempurna dan ideal di mata orang lain justru belum tentu membuat anda merasa bahagia.

Rasanya tidak banyak hal yang bisa membuat suasana hati anda membaik.justru, semakin lama perasaan hampa mulai mendominasi.

Aktivitas sehari-hari yang dulu mungkin terasa menyenangkan dan bermakna, kini semuanya terasa hambar.

Menurut informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (24/11) kondisi tersebut menandakan bahwa anda sedang kehilangan semangat hidup.

Ada hal-hal yang membuat anda kehilangan daya tarik terhadap berbagai aktivitas yang sedang dijalani. Kondisi ini dapat menjadi sinyal lebih serius untuk segera mendapat perhatian.

Tidak lagi merasa bahagia

Kondisi ini muncul melalui tanda dan gejala di dalam tubuh. Anda mungkin menyadari bahwa ada sesuatu dalam hidup yang tidak lagi terasa menyenangkan.

Jika hal-hal yang biasanya anda nikmati mulai kehilangan makna dan daya tarik, maka kondisi tersebut sering menjadi sinyal besar yang perlu diperhatikan lebih serius.

Menyimpan dendam

Orang-orang dari luar mungkin melihat segala yang anda miliki dan menganggap anda sudah cukup bahagia dengan kehidupan saat ini.

Namun, anda justru merasakan kekesalan yang tidak bisa disembuhkan terhadap segala sesuatu dan orang-orang di sekitar. Pada akhirnya anda justru merasa terjebak di dalam situasi tersebut.

Merasa iri

Saat bertemu seseorang yang menjalani kehidupan seperti yang anda impikan, anda mungkin merasakan kecemburuan atau kemarahan yang sulit dikendalikan.

Perilaku ini kerap dilakukan oleh orang-orang yang terus merasa tidak bahagia. Sebab, merendahkan seseorang yang terlihat lebih bahagia dapat membuat mereka merasa lebih baik terhadap diri sendiri dan keadaan yang sedang dihadapi.

Membayangkan kehidupan lain

Dulu, kehidupan yang adna miliki sekarang mungkin merupakan segala sesuatu yang pernah diimpikan.

Namun,waktu berlalu dan manusia berubah. Anda mungkin mulai membayangkan seperti apa kehidupan jika dulu mengambil pilihan yang berbeda.

Semua mungkin terasa seperti lamunan. Namun, pada dasarnya anda sedang mencari kemungkinan melarikan diri dari kehidupan yang dijalani saat ini.

Menghindari topik soal kehidupan pribadi

Jika selama ini anda hanya berusaha bertahan menjalani kehidupan, bukan menikmatinya, hal terakhir yang ingin anda lakukan adalah memberikannya sebagai hal-hal yang membuat anda merasa sedih dan tertekan.

Terlebih jika orang lain terus mengatakan betapa beruntungnya anda dan menanyakan berbagai detail menarik tentang kehidupan yang mereka anggap sudah sempurna.

Mencari pelarian

Anda mungkin memilih lebih sering bepergian agar bisa menghabiskan waktu jauh dari rumah. Jika tidak memungkinkan,anda bisa mencari bentuk pelarian lain.

Ada orang yang mengubur lukanya dengan hadir dalam konser. Sementara itu, sebagian yang lain memilih tenggelam dalam hobi atau bekerja sampai berlebihan.

Mati rasa

Anda mungkin merasa kesulitan saat memahami perasaan sendiri terhadap berbagai hal karena seolah-olah sudah memutus hubungan emosional dengan kehidupan yang sedang dijalani.

Jika dahulu anda bisa merasakan kebahagiaan, kesedihan, antusias, marah,dan berbagai emosi lain dengan kuat, kini semuanya terasa hambar.

Perasaan ini kemudian bisa berlanjut pada pembiaran diri untuk semakin tenggelam dalam mati rasa dan menjauh dari kenyataan yang sedang dihadapi (disosiasi).

Lebih mudah sedih

Anda mungkin mendapati diri sendiri membentak anak-anak, menangis di kamar mandi, atau melempar barang,dan perilaku ini muncul secara berulang. Jika selama bertahun-tahun sebelumnya anda memiliki emosi yang relatif stabil, kini hal-hal kecil tersebut akhirnya bisa membuat anda mudah sedih atau diliputi dengan kemarahan yang meledak-ledak.

Self-sabotage

Anda sedang membutuhkan berbagai fondasi yang menopang kehidupan yang membuat anda merasa tidak bahagia.