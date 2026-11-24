JawaPos.com - Setiap orang tentu ingin menjadi pribadi yang lebih baik, dihargai oleh orang lain, memiliki hubungan sosial yang sehat, dan mampu mencapai tujuan hidupnya. Namun, ada satu hal yang sering kali terlupakan: nilai seseorang tidak hanya ditentukan oleh pencapaian besar, kekayaan, jabatan, penampilan, atau pengakuan dari lingkungan sekitar.

Dalam psikologi, kualitas diri dapat dipahami melalui berbagai aspek, seperti karakter, kebiasaan, kemampuan mengelola emosi, cara berkomunikasi, rasa tanggung jawab, serta kemampuan membangun hubungan yang sehat.

Nilai diri juga berkaitan dengan bagaimana seseorang memandang dan memperlakukan dirinya sendiri. Orang yang memiliki penghargaan diri yang sehat cenderung mampu mengenali kelebihan dan kekurangannya tanpa harus terus-menerus membandingkan kehidupannya dengan orang lain.

Kabar baiknya, meningkatkan kualitas diri tidak selalu membutuhkan perubahan besar. Justru, kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan pengaruh penting terhadap perkembangan kepribadian.

Kebiasaan kecil seperti mendengarkan orang lain, menepati janji, mengendalikan reaksi emosional, dan terus belajar dapat membantu seseorang menjadi lebih matang, dapat dipercaya, serta memiliki hubungan sosial yang lebih baik.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (24/11), terdapat tujuh kebiasaan mudah yang dapat membantu meningkatkan nilai diri seseorang menurut perspektif psikologi.

1. Membiasakan Diri untuk Menepati Janji, Sekecil Apa Pun Janji Tersebut

Salah satu kebiasaan yang dapat meningkatkan kualitas diri adalah membiasakan diri menepati janji.

Janji tidak selalu berkaitan dengan sesuatu yang besar. Janji sederhana seperti datang tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan sesuai kesepakatan, mengembalikan barang yang dipinjam, atau menghubungi seseorang ketika sudah berjanji merupakan bagian dari perilaku yang menunjukkan tanggung jawab.

Dalam psikologi sosial, kepercayaan merupakan salah satu unsur penting dalam membangun hubungan interpersonal. Orang cenderung merasa lebih nyaman berhubungan dengan seseorang yang perilakunya konsisten dan dapat diprediksi.

Ketika seseorang berulang kali menepati perkataannya, orang lain memperoleh bukti bahwa ia dapat diandalkan. Sebaliknya, kebiasaan memberikan janji tanpa berusaha menepatinya dapat mengikis kepercayaan secara perlahan.

Kebiasaan ini juga berkaitan dengan konsep integritas, yaitu kesesuaian antara perkataan, nilai, dan tindakan seseorang.

Menariknya, menepati janji bukan hanya bermanfaat bagi hubungan sosial. Kebiasaan ini juga membantu seseorang membangun kepercayaan terhadap dirinya sendiri.

Sebagai contoh, seseorang berjanji kepada dirinya untuk membaca selama 15 menit setiap hari. Ketika ia menjalankan kebiasaan tersebut secara konsisten, ia memperoleh pengalaman bahwa dirinya mampu membuat keputusan dan melaksanakannya.

Pengalaman kecil seperti ini dapat memperkuat rasa mampu atau self-efficacy, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna mencapai tujuan tertentu.

Cara membiasakannya:

Jangan terlalu mudah menjanjikan sesuatu yang belum tentu dapat dilakukan.

Mulailah dengan komitmen sederhana dan realistis.

Catat janji atau tanggung jawab yang perlu diselesaikan.

Jika tidak dapat memenuhi janji, sampaikan lebih awal dan berikan penjelasan yang jujur.

Biasakan menyelesaikan tanggung jawab tanpa harus selalu diingatkan.

Seseorang tidak harus selalu sempurna untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Ia hanya perlu menunjukkan kesungguhan untuk bertanggung jawab atas perkataan dan tindakannya.

2. Membiasakan Diri Mendengarkan Orang Lain Tanpa Terburu-buru Menghakimi

Kebiasaan kedua adalah belajar menjadi pendengar yang baik.

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang lebih sibuk memikirkan apa yang akan mereka katakan daripada benar-benar memahami perkataan orang lain.

Ketika seseorang bercerita, kita terkadang langsung menyela, memberikan nasihat, membandingkan pengalamannya dengan pengalaman sendiri, atau bahkan menghakimi sebelum memahami seluruh situasi.

Padahal, kemampuan mendengarkan merupakan keterampilan sosial yang sangat berharga.

Dalam psikologi komunikasi, mendengarkan secara aktif atau active listening merupakan proses memberikan perhatian penuh kepada pembicara, memahami pesan yang disampaikan, dan memberikan respons yang menunjukkan bahwa kita benar-benar mengikuti percakapan.

Kebiasaan ini dapat membuat orang lain merasa dihargai dan dipahami.

Misalnya, seorang teman sedang menceritakan kesulitannya di tempat kerja. Alih-alih langsung mengatakan bahwa ia terlalu sensitif atau seharusnya melakukan sesuatu yang berbeda, kita dapat terlebih dahulu mendengarkan ceritanya sampai selesai.

Kita juga dapat mengajukan pertanyaan seperti, "Bagian mana yang paling membuatmu merasa terbebani?"

Pertanyaan sederhana tersebut menunjukkan ketertarikan untuk memahami, bukan sekadar keinginan untuk memberikan penilaian.

Mengapa kebiasaan ini meningkatkan nilai diri?

Orang yang mampu mendengarkan biasanya lebih mudah membangun hubungan yang sehat. Ia dapat memahami sudut pandang berbeda, mengurangi kesalahpahaman, dan merespons situasi sosial dengan lebih bijaksana.

Kebiasaan mendengarkan juga berkaitan dengan empati, yaitu kemampuan memahami atau ikut merasakan perspektif dan pengalaman emosional orang lain.

Namun, mendengarkan bukan berarti harus selalu menyetujui pendapat orang lain. Kita tetap dapat memiliki pandangan berbeda tanpa merendahkan orang yang sedang berbicara.

Cara membiasakannya:

Berikan perhatian kepada orang yang sedang berbicara.

Hindari memotong pembicaraan sebelum orang tersebut selesai.

Ajukan pertanyaan untuk memperjelas maksudnya.

Jangan langsung memberikan nasihat jika orang tersebut hanya ingin didengarkan.

Cobalah memahami sudut pandang orang lain sebelum menyampaikan pendapat sendiri.

Kemampuan mendengarkan membuat seseorang tidak hanya terlihat lebih bijaksana, tetapi juga membantu menciptakan hubungan yang lebih tulus dan saling menghormati.

3. Mengendalikan Reaksi Emosional Sebelum Mengambil Keputusan

Kebiasaan ketiga adalah belajar mengelola emosi sebelum memberikan respons.

Setiap orang mengalami emosi yang berbeda-beda, mulai dari kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, kecemasan, hingga kekecewaan. Emosi merupakan bagian normal dari kehidupan manusia.

Namun, masalah dapat muncul ketika seseorang membiarkan emosi sesaat menentukan semua tindakan dan perkataannya.

Misalnya, ketika menerima kritik, seseorang langsung marah dan menyerang orang yang memberikan masukan. Ketika merasa kecewa, ia mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Ketika sedang cemas, ia mengambil keputusan secara terburu-buru hanya untuk menghilangkan ketidaknyamanan.

Dalam psikologi, kemampuan memahami dan mengelola respons emosional berkaitan dengan regulasi emosi atau emotion regulation.

Regulasi emosi bukan berarti menekan semua perasaan atau berpura-pura selalu tenang. Sebaliknya, kemampuan ini membantu seseorang mengenali emosi yang sedang dialami, memahami penyebabnya, dan memilih respons yang lebih sesuai.

Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah memberikan jeda sebelum bereaksi.

Contohnya, ketika menerima pesan yang membuat marah, jangan langsung membalasnya. Berikan waktu beberapa menit untuk menenangkan diri, membaca kembali pesan tersebut, dan mempertimbangkan respons yang paling tepat.

Jeda sederhana ini dapat mencegah konflik yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Mengapa kebiasaan ini meningkatkan nilai diri?

Orang yang mampu mengelola emosi cenderung lebih siap menghadapi perbedaan pendapat, tekanan, dan situasi yang tidak sesuai harapan.

Ia tidak harus selalu memenangkan perdebatan atau membuktikan bahwa dirinya benar. Ia dapat mempertimbangkan akibat dari tindakannya sebelum mengambil keputusan.

Kematangan emosional juga membantu seseorang membangun reputasi sebagai pribadi yang stabil dan dapat diajak bekerja sama.

Cara membiasakannya:

Kenali emosi yang sedang muncul sebelum merespons.

Tarik napas perlahan ketika merasa sangat marah atau tertekan.

Hindari mengambil keputusan penting ketika emosi sedang memuncak.

Bedakan antara perasaan yang sedang dialami dan tindakan yang akan dilakukan.

Jika perlu, sampaikan bahwa Anda membutuhkan waktu untuk berpikir sebelum melanjutkan percakapan.

Ingatlah bahwa kita tidak selalu dapat memilih emosi yang muncul, tetapi kita dapat belajar memilih bagaimana meresponsnya.

4. Meluangkan Waktu untuk Belajar Sesuatu yang Baru Setiap Hari

Kebiasaan keempat adalah mempertahankan rasa ingin tahu dan kemauan untuk terus belajar.

Seseorang yang terus belajar memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan pengetahuan, memperluas cara berpikir, dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan.

Belajar tidak harus selalu dilakukan melalui pendidikan formal atau pelatihan yang mahal. Aktivitas sederhana seperti membaca beberapa halaman buku, mempelajari keterampilan baru, mendengarkan materi edukatif, atau mencoba memahami topik yang belum dikenal juga merupakan bentuk pembelajaran.

Dalam psikologi pendidikan, proses belajar berkaitan dengan perkembangan kemampuan kognitif, pembentukan pengetahuan, dan perubahan perilaku berdasarkan pengalaman.

Selain itu, kebiasaan belajar sepanjang hayat dapat membantu seseorang mengembangkan pola pikir berkembang atau growth mindset.

Konsep growth mindset yang dipopulerkan oleh psikolog Carol Dweck menjelaskan keyakinan bahwa kemampuan tertentu dapat dikembangkan melalui usaha, strategi yang tepat, dan pembelajaran.

Seseorang dengan pola pikir berkembang tidak selalu menganggap kegagalan sebagai bukti bahwa dirinya tidak mampu. Ia dapat melihat kesalahan sebagai kesempatan untuk memahami apa yang perlu diperbaiki.

Misalnya, seseorang yang belum mahir berbicara di depan umum tidak langsung menyimpulkan bahwa dirinya tidak memiliki bakat. Ia dapat mulai berlatih, meminta masukan, dan memperbaiki kemampuannya secara bertahap.

Mengapa kebiasaan ini meningkatkan nilai diri?

Pengetahuan dan keterampilan dapat memperluas kontribusi seseorang dalam kehidupan pribadi maupun profesional.

Orang yang memiliki kemauan belajar juga biasanya lebih terbuka terhadap ide baru dan tidak mudah merasa bahwa dirinya sudah mengetahui segalanya.

Sikap rendah hati secara intelektual seperti ini membantu seseorang berkembang tanpa harus merendahkan orang lain.

Cara membiasakannya:

Luangkan waktu 10–20 menit setiap hari untuk belajar.

Pilih satu bidang yang benar-benar ingin dikembangkan.

Biasakan membaca atau mencari informasi dari sumber yang dapat dipercaya.

Jangan takut mencoba sesuatu yang belum dikuasai.

Evaluasi perkembangan kemampuan secara berkala.

Nilai diri tidak hanya meningkat ketika seseorang memperoleh gelar atau sertifikat. Nilai diri juga berkembang ketika ia menjadi pribadi yang lebih berpengetahuan, terampil, dan terbuka terhadap pembelajaran.

5. Berhenti Terlalu Sering Membandingkan Diri dengan Orang Lain

Kebiasaan kelima adalah mengurangi kecenderungan membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain.

Dalam kehidupan sosial, membandingkan diri sebenarnya merupakan hal yang cukup alami. Psikolog Leon Festinger memperkenalkan teori perbandingan sosial atau social comparison theory, yang menjelaskan bahwa manusia sering menilai kemampuan dan pendapatnya dengan membandingkannya dengan orang lain.

Perbandingan sosial dapat memberikan manfaat jika digunakan sebagai sumber pembelajaran dan motivasi.

Misalnya, melihat rekan kerja yang memiliki keterampilan komunikasi lebih baik dapat mendorong kita untuk belajar dan mengembangkan kemampuan yang sama.

Namun, perbandingan dapat menjadi tidak sehat ketika seseorang terus-menerus merasa kurang berharga karena melihat pencapaian orang lain.

Media sosial dapat memperkuat kecenderungan ini. Kita sering melihat orang lain menampilkan keberhasilan, perjalanan menyenangkan, penampilan menarik, atau kehidupan yang tampak sempurna.

Tanpa disadari, kita membandingkan seluruh kehidupan pribadi yang kompleks dengan sebagian kecil kehidupan orang lain yang ditampilkan kepada publik.

Akibatnya, seseorang dapat merasa tertinggal meskipun sebenarnya sudah mengalami banyak perkembangan.

Mengapa kebiasaan ini meningkatkan nilai diri?

Mengurangi perbandingan sosial yang tidak sehat membantu seseorang membangun penghargaan diri yang lebih stabil.

Ia tidak lagi sepenuhnya menggantungkan rasa berharga pada pencapaian orang lain, jumlah pengikut, pengakuan sosial, atau standar kehidupan yang belum tentu sesuai dengan kebutuhannya.

Seseorang juga dapat lebih fokus pada perkembangan pribadinya daripada terus-menerus mengejar kehidupan yang terlihat menarik dari luar.

Cara membiasakannya:

Batasi konsumsi media sosial jika membuat Anda terus merasa tidak cukup baik.

Gunakan keberhasilan orang lain sebagai inspirasi, bukan alasan untuk merendahkan diri.

Catat kemajuan pribadi, sekecil apa pun.

Bandingkan kemampuan Anda saat ini dengan kemampuan Anda pada masa lalu.

Tetapkan tujuan berdasarkan nilai dan kebutuhan pribadi.

Kita tidak harus menjadi lebih baik daripada semua orang untuk menjadi pribadi yang bernilai. Terkadang, perkembangan terbaik adalah ketika kita berhasil menjadi lebih baik daripada diri sendiri sebelumnya.

6. Membiasakan Diri Mengucapkan Terima Kasih dan Menghargai Orang Lain

Kebiasaan keenam adalah membangun sikap menghargai melalui tindakan sederhana.

Mengucapkan terima kasih, memberikan apresiasi, mengakui bantuan orang lain, dan memperlakukan setiap orang dengan sopan merupakan perilaku kecil yang dapat memberikan dampak besar terhadap hubungan sosial.

Dalam psikologi positif, rasa syukur atau gratitude merupakan salah satu aspek yang banyak dipelajari karena berkaitan dengan kesejahteraan subjektif dan pengalaman emosi positif.

Rasa syukur membantu seseorang memperhatikan hal-hal yang bernilai dalam kehidupannya, termasuk dukungan, kesempatan, dan kebaikan yang diterima dari orang lain.

Sebagai contoh, seseorang yang terbiasa mengucapkan terima kasih kepada rekan kerja atas bantuan kecil dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih hangat.

Begitu pula ketika seseorang menghargai pekerjaan petugas kebersihan, pelayan restoran, atau orang yang memberikan pelayanan kepadanya. Sikap tersebut menunjukkan bahwa ia tidak mengukur martabat manusia hanya berdasarkan jabatan atau status sosial.

Menghargai orang lain bukan berarti harus selalu memberikan pujian. Apresiasi yang baik justru lebih bermakna ketika disampaikan secara tulus dan spesifik.

Misalnya, daripada hanya mengatakan "Kerjamu bagus", kita dapat mengatakan, "Saya menghargai ketelitianmu dalam menyelesaikan laporan tadi."

Mengapa kebiasaan ini meningkatkan nilai diri?

Orang yang terbiasa menghargai orang lain dapat membangun hubungan yang lebih positif dan saling menghormati.

Sikap ini juga menunjukkan bahwa seseorang tidak hanya berorientasi pada kepentingan dirinya sendiri.

Namun, penting untuk diingat bahwa menghargai orang lain tidak berarti mengabaikan kebutuhan dan batasan pribadi. Kita tetap dapat bersikap sopan sekaligus mengatakan tidak ketika sesuatu bertentangan dengan prinsip atau kemampuan kita.

Cara membiasakannya:

Ucapkan terima kasih ketika menerima bantuan.

Berikan apresiasi yang tulus atas usaha orang lain.

Hindari meremehkan pekerjaan yang dianggap sederhana.

Akui kontribusi orang lain ketika bekerja dalam tim.

Luangkan waktu untuk mengenali hal-hal positif dalam kehidupan sehari-hari.

Kebiasaan menghargai orang lain dapat membantu seseorang menjadi pribadi yang lebih menyenangkan untuk diajak berinteraksi tanpa harus berpura-pura menjadi orang yang selalu sempurna.

7. Menjaga Konsistensi dalam Hal-Hal Kecil dan Bertanggung Jawab atas Diri Sendiri

Kebiasaan ketujuh adalah membangun konsistensi melalui tindakan sederhana.

Banyak orang memiliki keinginan untuk berubah. Mereka ingin menjadi lebih sehat, lebih produktif, lebih disiplin, dan lebih sukses. Namun, keinginan tersebut sering kali berhenti pada tahap perencanaan.

Padahal, perkembangan diri lebih banyak dibentuk oleh tindakan yang dilakukan secara berulang daripada motivasi yang muncul sesekali.

Dalam psikologi perilaku, kebiasaan terbentuk melalui pengulangan perilaku dalam konteks tertentu. Seiring waktu, tindakan yang awalnya membutuhkan banyak pertimbangan dapat menjadi lebih otomatis.

Contohnya, seseorang yang membiasakan diri merapikan tempat tidur setiap pagi mungkin tidak lagi membutuhkan banyak dorongan untuk melakukannya setelah kebiasaan tersebut terbentuk.

Hal yang sama berlaku untuk aktivitas seperti berolahraga, membaca, menjaga kebersihan, mengatur keuangan, dan menyelesaikan pekerjaan.

Konsistensi juga berkaitan dengan tanggung jawab pribadi atau personal accountability. Artinya, seseorang bersedia mengakui perannya dalam tindakan dan keputusan yang diambil.

Ia tidak selalu menyalahkan keadaan atau orang lain ketika menghadapi kesulitan. Sebaliknya, ia mencoba memahami bagian mana yang masih dapat diperbaiki.

Tentu saja, tidak semua masalah berada dalam kendali individu. Ada keadaan eksternal yang memang sulit diubah. Namun, tanggung jawab pribadi membantu kita berfokus pada tindakan yang masih memungkinkan dilakukan.

Mengapa kebiasaan ini meningkatkan nilai diri?

Konsistensi membantu seseorang membangun karakter yang lebih dapat diandalkan. Ia tidak hanya pandai berbicara tentang perubahan, tetapi juga berusaha menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kebiasaan ini dapat meningkatkan rasa percaya diri karena seseorang memiliki bukti nyata bahwa dirinya mampu menjalankan komitmen.

Selain itu, konsistensi dalam hal kecil sering kali menjadi fondasi untuk menghadapi tanggung jawab yang lebih besar.

Cara membiasakannya:

Pilih satu kebiasaan sederhana yang ingin dibangun.

Mulailah dari tindakan kecil yang mudah dilakukan.

Tentukan waktu atau situasi tertentu untuk menjalankannya.

Jangan langsung menyerah ketika suatu hari gagal melakukannya.

Evaluasi perkembangan secara berkala dan sesuaikan target jika diperlukan.

Kita tidak harus mengubah seluruh kehidupan dalam satu hari. Perubahan yang bertahan lama sering kali dimulai dari keputusan kecil yang dilakukan berulang kali.

Bagaimana Menerapkan Ketujuh Kebiasaan Ini dalam Kehidupan Sehari-hari?

Mengetahui kebiasaan yang baik merupakan langkah awal. Namun, memahami cara menerapkannya jauh lebih penting.

Jika mencoba mengubah semuanya sekaligus, seseorang mungkin merasa kewalahan dan akhirnya kembali ke pola lama.

Karena itu, mulailah secara bertahap.

Berikut contoh rencana sederhana selama satu minggu:

Hari

Kebiasaan yang dilatih

Tindakan sederhana

Senin

Menepati janji

Selesaikan satu tanggung jawab tepat waktu

Selasa

Mendengarkan

Dengarkan seseorang tanpa menyela

Rabu

Mengelola emosi

Berikan jeda sebelum merespons ketika marah

Kamis

Terus belajar

Baca atau pelajari sesuatu selama 15 menit

Jumat

Mengurangi perbandingan

Fokus pada satu kemajuan pribadi

Sabtu

Menghargai orang lain

Berikan apresiasi yang tulus

Minggu

Konsistensi

Evaluasi kebiasaan dan rencanakan minggu berikutnya

Setelah satu minggu, ulangi kebiasaan tersebut dan perhatikan mana yang mulai terasa lebih alami.

Jangan hanya menilai keberhasilan berdasarkan kesempurnaan. Perhatikan juga usaha, kesadaran, dan kemampuan untuk kembali mencoba setelah mengalami kegagalan.

Kesimpulan

Meningkatkan nilai diri seseorang tidak harus dilakukan melalui perubahan besar, pencapaian luar biasa, atau usaha untuk mendapatkan pengakuan dari semua orang.

Dalam perspektif psikologi, kualitas diri dapat berkembang melalui kebiasaan sehari-hari yang membentuk karakter, keterampilan sosial, pengelolaan emosi, dan cara seseorang memperlakukan dirinya sendiri maupun orang lain.

Menepati janji membantu membangun kepercayaan. Mendengarkan orang lain memperkuat hubungan sosial. Mengelola emosi membantu kita mengambil keputusan dengan lebih bijaksana. Terus belajar memperluas kemampuan, sementara mengurangi perbandingan sosial membantu menjaga penghargaan diri.

Di samping itu, rasa syukur dan konsistensi dapat membuat seseorang lebih menghargai kehidupan serta bertanggung jawab terhadap perkembangan pribadinya.

Pada akhirnya, nilai diri bukanlah perlombaan untuk menjadi lebih hebat daripada orang lain. Nilai diri tercermin dari bagaimana kita menjalani kehidupan, memperlakukan sesama, menghadapi kesulitan, dan terus berusaha memperbaiki diri.

Kita mungkin tidak dapat mengubah seluruh kehidupan dalam waktu singkat. Namun, kita selalu memiliki kesempatan untuk memulai satu kebiasaan baik hari ini.