JawaPos.com - Hari besar selalu memiliki daya tarik tersendiri. Menjelang Lebaran, Natal, Tahun Baru, perayaan ulang tahun, festival belanja, atau momen spesial lainnya, suasana di sekitar kita seolah mendorong untuk membeli sesuatu. Pusat perbelanjaan menjadi lebih ramai, toko daring menawarkan diskon besar-besaran, iklan bermunculan, dan orang-orang mulai sibuk mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk menyambut perayaan.

Bagi sebagian orang, berbelanja pada momen tersebut merupakan aktivitas yang menyenangkan dan masih berada dalam batas wajar. Namun, bagi sebagian lainnya, belanja dapat berubah menjadi perilaku yang sulit dikendalikan. Mereka mungkin sudah berjanji tidak akan membeli barang lagi, tetapi ketika melihat promo, produk baru, atau suasana perayaan, keinginan untuk berbelanja kembali muncul. Bahkan, barang yang dibeli terkadang bukan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan.

Fenomena ini tidak selalu sekadar persoalan kurang disiplin dalam mengelola uang. Dalam psikologi, perilaku berbelanja berlebihan dapat berkaitan dengan regulasi emosi, dorongan impulsif, kebutuhan akan penghargaan, tekanan sosial, hingga cara seseorang membangun identitas dirinya. Hari besar dapat memperkuat berbagai faktor tersebut karena menghadirkan suasana emosional, simbol sosial, dan rangsangan konsumsi yang lebih intens dibandingkan hari biasa.

Lalu, mengapa seseorang bisa merasa sulit berhenti berbelanja secara berlebihan saat hari besar?

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (24/11), terdapat tujuh alasan yang dapat menjelaskannya dari sudut pandang psikologi.

1. Belanja menjadi cara untuk mengatur emosi

Salah satu alasan seseorang sulit berhenti berbelanja adalah karena aktivitas tersebut memberikan perubahan suasana hati yang cepat. Ketika seseorang merasa stres, kesepian, bosan, kecewa, atau lelah secara emosional, membeli sesuatu dapat memberikan sensasi menyenangkan yang membuat perasaan negatif sejenak mereda.

Dalam psikologi, perilaku semacam ini dapat berkaitan dengan emotion regulation, yaitu upaya seseorang mengelola atau mengubah kondisi emosional yang sedang dialaminya. Belanja bisa menjadi salah satu strategi regulasi emosi, meskipun tidak selalu merupakan strategi yang sehat dalam jangka panjang.

Saat hari besar tiba, emosi biasanya menjadi lebih kompleks. Ada kegembiraan, antusiasme, tetapi juga tekanan, kecemasan, kesedihan, atau perasaan tidak nyaman yang mungkin muncul karena situasi keluarga, kondisi ekonomi, kesepian, maupun ekspektasi terhadap perayaan. Seseorang yang tidak memiliki cara lain untuk mengelola emosi tersebut mungkin menjadikan belanja sebagai pelarian.

Ketika membeli barang, muncul perasaan senang, lega, atau seolah-olah hidup menjadi lebih baik. Perasaan ini dapat membuat seseorang ingin mengulangi pengalaman yang sama setiap kali menghadapi emosi yang tidak menyenangkan.

Masalahnya, kelegaan tersebut sering kali hanya bersifat sementara. Setelah barang dibeli, emosi yang sebelumnya ditekan dapat kembali muncul. Akibatnya, seseorang kembali mencari sesuatu untuk dibeli agar memperoleh sensasi nyaman yang sama.

Jika siklus ini terus berulang, belanja bukan lagi sekadar aktivitas memenuhi kebutuhan, melainkan cara menghadapi perasaan yang belum benar-benar diselesaikan.

2. Otak terbiasa mengejar sensasi menyenangkan dari proses membeli

Belanja tidak hanya memberikan kesenangan ketika seseorang memiliki barang yang dibeli. Proses mencari produk, membandingkan harga, melihat barang yang menarik, memasukkannya ke keranjang, hingga menunggu paket datang juga dapat memberikan sensasi antisipasi yang menyenangkan.

Sistem penghargaan dalam otak berperan dalam proses ini. Dopamin, yang sering dikaitkan dengan motivasi, pembelajaran, dan antisipasi terhadap penghargaan, terlibat ketika seseorang mengharapkan pengalaman yang menyenangkan. Hal ini tidak berarti dopamin sekadar merupakan zat yang membuat seseorang bahagia, tetapi turut berperan dalam membuat suatu pengalaman terasa menarik dan ingin diulang.

Saat hari besar, rangsangan belanja meningkat. Banyak toko menawarkan diskon terbatas, hadiah, paket bundling, promosi eksklusif, dan berbagai produk yang dikemas dengan nuansa perayaan. Semua itu dapat membuat proses belanja terasa lebih menarik daripada biasanya.

Seseorang mungkin merasa sangat bersemangat ketika menemukan barang yang diinginkan dengan harga promo. Bahkan, terkadang sensasi mendapatkan penawaran tersebut terasa lebih menyenangkan daripada kegunaan barangnya sendiri.

Inilah sebabnya seseorang bisa membeli barang yang sebenarnya tidak direncanakan. Ia bukan hanya tertarik pada produk, melainkan juga pada sensasi menemukan, mendapatkan, dan memiliki sesuatu yang memberikan penghargaan instan bagi dirinya.

Jika otak terus belajar bahwa belanja merupakan sumber pengalaman menyenangkan yang mudah diperoleh, keinginan untuk melakukannya dapat semakin kuat, terutama ketika rangsangan yang tersedia meningkat selama hari besar.

3. Takut tertinggal dari orang lain atau kehilangan kesempatan

Hari besar sering kali membuat seseorang merasa harus segera membeli sesuatu. Ketika melihat produk dengan label diskon, stok terbatas, atau promosi yang hanya berlaku beberapa jam, muncul kekhawatiran bahwa kesempatan tersebut akan hilang jika tidak segera dimanfaatkan.

Perasaan ini dikenal sebagai Fear of Missing Out (FOMO), yaitu ketakutan tertinggal dari pengalaman, kesempatan, atau sesuatu yang dianggap sedang dinikmati orang lain.

Dalam konteks belanja, FOMO dapat membuat seseorang berpikir:

“Kalau tidak beli sekarang, nanti harganya naik.”

“Semua orang sudah punya, masa aku tidak?”

“Promo ini hanya sekali, sayang kalau dilewatkan.”

“Aku takut nanti menyesal karena tidak membelinya.”

Padahal, tidak semua kesempatan yang terlihat menarik benar-benar menguntungkan. Diskon dapat membuat seseorang merasa sedang menghemat uang, meskipun sebenarnya ia mengeluarkan uang untuk barang yang tidak pernah direncanakan.

Saat hari besar, FOMO juga dapat muncul karena media sosial. Seseorang melihat teman, keluarga, atau influencer membeli pakaian baru, dekorasi rumah, hadiah, gadget, maupun berbagai kebutuhan perayaan. Secara tidak sadar, ia mulai membandingkan dirinya dengan orang lain dan merasa harus ikut membeli agar tidak tertinggal.

Dorongan ini membuat keputusan belanja menjadi lebih reaktif. Seseorang tidak lagi bertanya apakah barang itu dibutuhkan, tetapi lebih fokus pada ketakutan kehilangan kesempatan untuk memilikinya.

4. Belanja menjadi simbol identitas dan harga diri

Bagi sebagian orang, membeli barang bukan hanya tentang fungsi, tetapi juga tentang bagaimana mereka ingin dilihat oleh orang lain dan bagaimana mereka melihat dirinya sendiri.

Pakaian baru, gadget, aksesori, dekorasi rumah, hadiah mahal, atau barang bermerek dapat memberikan perasaan bahwa dirinya lebih menarik, lebih sukses, lebih layak, atau lebih dihargai. Barang yang dimiliki kemudian menjadi simbol status, identitas, dan pencapaian pribadi.

Saat hari besar, kebutuhan untuk tampil baik atau memberikan kesan tertentu dapat meningkat. Seseorang mungkin merasa harus mengenakan pakaian baru saat perayaan, membawa hadiah yang pantas, menyiapkan rumah yang terlihat bagus, atau membeli sesuatu agar tidak merasa rendah diri ketika berinteraksi dengan orang lain.

Dalam psikologi sosial, hal ini berkaitan dengan konsep self-concept atau konsep diri, serta bagaimana konsumsi dapat menjadi bagian dari cara seseorang mengekspresikan identitasnya. Ketika harga diri terlalu bergantung pada apa yang dimiliki, seseorang dapat merasa bahwa membeli barang tertentu akan membuat dirinya lebih berharga.

Namun, nilai diri yang dibangun melalui kepemilikan materi cenderung mudah goyah. Ketika muncul produk baru, tren baru, atau orang lain yang memiliki sesuatu lebih baik, rasa puas yang sebelumnya muncul bisa memudar.

Akibatnya, seseorang terus membeli untuk mempertahankan perasaan berharga yang sebenarnya tidak bisa bertahan hanya melalui barang. Hari besar pun menjadi momen ketika kebutuhan akan pengakuan dan penerimaan tersebut semakin kuat.

5. Tekanan sosial dan budaya membuat belanja terasa seperti kewajiban

Tidak semua pembelian berlebihan berasal dari keinginan pribadi. Dalam banyak situasi, seseorang berbelanja karena merasa harus memenuhi harapan keluarga, lingkungan, atau budaya tertentu.

Hari besar sering memiliki aturan sosial tidak tertulis. Misalnya, seseorang merasa harus membeli pakaian baru, menyiapkan hidangan dalam jumlah banyak, memberikan hadiah, menghias rumah, membawa buah tangan, atau menyediakan barang tertentu agar perayaan dianggap lengkap.

Dalam psikologi sosial, perilaku ini dapat berkaitan dengan social norms, yaitu norma yang memengaruhi bagaimana seseorang merasa seharusnya bertindak dalam suatu kelompok atau lingkungan.

Seseorang mungkin sebenarnya tidak ingin membeli banyak barang, tetapi takut dianggap pelit, tidak peduli, kurang menghargai keluarga, tidak mengikuti tradisi, atau tidak mampu memenuhi standar sosial.

Tekanan semacam ini dapat membuat seseorang sulit membedakan antara keinginan pribadi dan tuntutan lingkungan. Ia membeli bukan karena benar-benar menginginkannya, melainkan karena merasa tidak punya pilihan lain.

Ketika tekanan sosial menjadi bagian dari alasan belanja, mengurangi pengeluaran dapat terasa seperti tindakan yang berisiko secara emosional. Seseorang mungkin khawatir akan mengecewakan orang lain, kehilangan penerimaan, atau dianggap tidak ikut merayakan.

Oleh karena itu, memahami batas antara tradisi, kebutuhan, dan tekanan sosial menjadi penting. Tidak semua bentuk perayaan harus diwujudkan melalui konsumsi materi, dan tidak semua standar lingkungan harus dipenuhi untuk membuktikan kepedulian.

6. Impulsivitas dan kemampuan mengendalikan diri sedang melemah

Berbelanja berlebihan juga dapat berkaitan dengan impulsivitas, yaitu kecenderungan bertindak cepat berdasarkan dorongan saat ini tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang secara matang.

Ketika seseorang melihat barang menarik, ia mungkin langsung membelinya tanpa berpikir panjang. Keputusan tersebut terasa benar pada saat itu, tetapi beberapa jam atau hari kemudian, ia baru menyadari bahwa pembelian tersebut tidak diperlukan.

Kemampuan mengendalikan impuls dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti stres, kelelahan, kondisi emosional, kebiasaan, lingkungan, dan banyaknya rangsangan yang harus dihadapi.

Hari besar sering menjadi situasi yang membuat pengendalian diri lebih sulit. Seseorang menghadapi banyak pilihan, iklan, promo, tuntutan persiapan, dan keputusan finansial dalam waktu bersamaan. Ketika mental sudah lelah, kemampuan untuk menunda keinginan dan mempertimbangkan konsekuensi dapat menurun.

Belanja daring juga membuat proses membeli menjadi semakin mudah. Barang dapat diperoleh hanya dengan beberapa sentuhan layar, tanpa perlu pergi ke toko atau merasakan secara langsung uang yang dikeluarkan. Kemudahan ini dapat memperpendek jarak antara munculnya keinginan dan tindakan membeli.

Dalam kondisi seperti itu, seseorang mungkin merasa bahwa dirinya tidak memiliki kendali. Ia mengetahui bahwa seharusnya tidak membeli, tetapi tetap melakukannya karena dorongan sesaat terasa lebih kuat daripada pertimbangan rasional.

Bukan berarti setiap orang yang impulsif memiliki gangguan psikologis. Namun, jika impulsivitas dalam berbelanja terus menimbulkan masalah keuangan, konflik, rasa bersalah, atau gangguan terhadap kehidupan sehari-hari, pola tersebut perlu diperhatikan lebih serius.

7. Belanja berlebihan telah menjadi kebiasaan yang terbentuk dari siklus berulang

Alasan terakhir yang membuat seseorang sulit berhenti berbelanja adalah karena perilaku tersebut mungkin sudah menjadi kebiasaan yang terbentuk selama bertahun-tahun.

Kebiasaan sering berkembang melalui pola sederhana: ada pemicu, muncul dorongan untuk melakukan sesuatu, kemudian perilaku dilakukan, dan akhirnya seseorang memperoleh konsekuensi yang memperkuat atau melemahkan perilaku tersebut.

Dalam belanja berlebihan, siklusnya dapat terlihat seperti ini:

Pemicu → Dorongan → Membeli → Kelegaan atau kesenangan → Dorongan untuk mengulang.

Misalnya, seseorang merasa stres menjelang hari besar. Ia membuka aplikasi belanja untuk mengalihkan pikirannya. Kemudian menemukan produk menarik, membeli beberapa barang, dan merasakan kesenangan atau kelegaan. Otaknya belajar bahwa ketika stres muncul, berbelanja merupakan salah satu cara cepat untuk memperoleh perasaan yang lebih baik.

Pada perayaan berikutnya, pola yang sama dapat muncul secara otomatis. Bahkan, suasana hari besar itu sendiri dapat menjadi pemicu karena telah berkali-kali dikaitkan dengan aktivitas belanja.

Seseorang mungkin mulai berbelanja sebelum menyadari apa yang sedang ia rasakan. Ia membuka aplikasi secara spontan, melihat promo, lalu membeli barang tanpa melalui pertimbangan yang panjang.

Ketika suatu perilaku telah menjadi kebiasaan, mengubahnya tidak cukup hanya dengan mengandalkan niat. Seseorang perlu mengenali pemicu, mengubah lingkungan, membangun rutinitas baru, dan mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan emosional yang sebelumnya dipenuhi melalui belanja.

Kebiasaan tidak terbentuk dalam satu malam, sehingga proses mengubahnya juga membutuhkan waktu, kesadaran, dan latihan yang konsisten.

Bagaimana cara mulai mengendalikan belanja berlebihan saat hari besar?

Memahami alasan psikologis di balik belanja berlebihan merupakan langkah awal yang penting. Seseorang tidak harus langsung menyalahkan diri sendiri atau merasa gagal hanya karena pernah mengeluarkan uang lebih banyak dari rencana.

Beberapa langkah yang dapat membantu antara lain:

1. Kenali emosi sebelum membeli.

Coba berhenti sejenak dan tanyakan kepada diri sendiri apakah sedang membeli karena membutuhkan barang, merasa stres, bosan, kesepian, takut tertinggal, atau ingin mendapatkan kesenangan sesaat.

2. Buat anggaran khusus untuk perayaan.

Tentukan batas pengeluaran sebelum hari besar tiba. Pisahkan kebutuhan utama, hadiah, keinginan pribadi, dan pengeluaran tambahan agar semuanya memiliki batas yang jelas.

3. Terapkan jeda sebelum transaksi.

Untuk barang yang tidak mendesak, beri waktu 24 jam atau lebih sebelum memutuskan membeli. Jeda ini membantu dorongan impulsif mereda dan memberi ruang untuk berpikir lebih rasional.

4. Kurangi pemicu belanja.

Matikan notifikasi promo, berhenti mengikuti akun yang terus memicu keinginan konsumtif, dan hindari membuka aplikasi belanja ketika sedang merasa emosional atau tidak memiliki kegiatan.

5. Cari sumber kesenangan selain belanja.

Bangun aktivitas yang memberikan rasa nyaman dan penghargaan tanpa harus mengeluarkan uang, seperti berjalan santai, berbincang dengan orang terdekat, memasak, membaca, berolahraga, atau melakukan hobi.

6. Evaluasi pola belanja tanpa menghakimi diri sendiri.

Perhatikan kapan dorongan belanja muncul, apa yang memicunya, dan bagaimana perasaan setelah membeli. Catatan sederhana dapat membantu mengenali pola yang sebelumnya tidak disadari.

7. Cari bantuan jika perilaku sudah sulit dikendalikan.

Jika belanja berlebihan menyebabkan utang, konflik keluarga, tekanan emosional, menyembunyikan pembelian, atau mengganggu kehidupan sehari-hari, berkonsultasi dengan psikolog dapat menjadi langkah yang tepat.

Penutup

Tidak bisa berhenti berbelanja berlebihan saat hari besar bukan selalu berarti seseorang tidak memiliki disiplin atau tidak mampu mengelola uang. Di balik perilaku tersebut, bisa terdapat kebutuhan emosional, mekanisme penghargaan dalam otak, tekanan sosial, rasa takut kehilangan kesempatan, kebutuhan akan pengakuan, impulsivitas, dan kebiasaan yang telah terbentuk.

Hari besar memang identik dengan kebahagiaan, kebersamaan, dan berbagai bentuk perayaan. Namun, kebahagiaan tidak harus selalu diwujudkan melalui banyaknya barang yang dibeli atau besarnya uang yang dikeluarkan.

Belajar mengendalikan belanja bukan berarti melarang diri menikmati perayaan. Sebaliknya, hal itu merupakan upaya agar seseorang dapat menikmati momen dengan lebih sadar, tanpa harus dikendalikan oleh dorongan sesaat atau tekanan dari lingkungan.

Pada akhirnya, yang perlu dibangun bukan sekadar kemampuan menahan diri untuk tidak membeli, tetapi juga kemampuan memahami diri sendiri: apa yang sebenarnya sedang dicari ketika kita ingin membeli sesuatu, perasaan apa yang ingin kita hilangkan, dan kebutuhan apa yang sesungguhnya ingin kita penuhi.