JawaPos.com - Otak merupakan salah satu organ paling menakjubkan dalam tubuh manusia. Organ ini tidak hanya mengatur kemampuan berpikir, mengingat, dan mengambil keputusan, tetapi juga berperan dalam mengelola emosi, membentuk kebiasaan, memahami lingkungan, serta menentukan bagaimana kita merespons berbagai pengalaman kehidupan.

Namun, ada satu hal yang sering kali kurang disadari: kemampuan otak tidak harus berhenti berkembang seiring bertambahnya usia.

Banyak orang menganggap bahwa kecerdasan, daya ingat, dan kemampuan belajar hanya dapat berkembang secara optimal ketika seseorang masih muda. Setelah memasuki usia dewasa, mereka merasa bahwa kemampuan berpikir akan semakin menurun dan otak tidak lagi mudah mempelajari sesuatu yang baru.

Padahal, penelitian dalam bidang psikologi dan ilmu saraf menunjukkan bahwa otak manusia memiliki kemampuan untuk berubah dan beradaptasi sepanjang kehidupan. Kemampuan ini dikenal sebagai neuroplasticity atau neuroplastisitas.

Neuroplastisitas merupakan kemampuan otak untuk membentuk dan memperkuat koneksi antarsel saraf sebagai respons terhadap pengalaman, pembelajaran, latihan, dan lingkungan.

Artinya, kebiasaan yang kita lakukan setiap hari dapat ikut memengaruhi bagaimana otak bekerja dan beradaptasi.

Memperkuat otak bukan berarti membuat seseorang selalu menjadi lebih pintar dalam segala hal. Namun, kita dapat membantu mempertahankan kemampuan kognitif, meningkatkan fleksibilitas berpikir, melatih daya ingat, serta menjaga kesehatan otak seiring bertambahnya usia.

Lantas, bagaimana cara memperkuat otak agar tetap berfungsi dengan baik sepanjang kehidupan?

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (24/11), terdapat lima cara yang dapat dilakukan berdasarkan prinsip psikologi dan ilmu saraf.

1. Terus Menantang Otak dengan Mempelajari Hal-Hal Baru

Salah satu cara terbaik untuk menjaga kemampuan otak adalah tidak berhenti belajar.

Banyak orang menjalani kehidupan sehari-hari dengan rutinitas yang hampir selalu sama. Mereka bangun, bekerja, menyelesaikan tugas, menggunakan perangkat digital, kemudian beristirahat dengan aktivitas yang tidak jauh berbeda.

Rutinitas memang membantu kehidupan menjadi lebih teratur. Namun, jika seseorang jarang menghadapi tantangan intelektual baru, kesempatan untuk melatih kemampuan berpikir juga menjadi lebih terbatas.

Dalam ilmu saraf, kemampuan otak untuk menyesuaikan diri melalui pengalaman baru berkaitan erat dengan neuroplastisitas.

Ketika kita mempelajari keterampilan baru, otak perlu memproses informasi, membangun hubungan antarkonsep, dan memperkuat jalur saraf yang terlibat dalam pembelajaran tersebut.

Misalnya, ketika seseorang mulai mempelajari bahasa asing, otaknya harus mengenali kosakata, memahami tata bahasa, menghubungkan bunyi dengan makna, dan mengingat informasi baru.

Proses tersebut melibatkan berbagai fungsi kognitif, termasuk perhatian, memori, dan kemampuan memproses bahasa.

Hal serupa juga terjadi ketika seseorang belajar memainkan alat musik, menguasai keterampilan digital, mempelajari sejarah, atau mencoba aktivitas yang membutuhkan koordinasi dan pemecahan masalah.

Menariknya, Anda tidak harus mempelajari sesuatu yang sangat sulit untuk memberikan tantangan kepada otak.

Aktivitas sederhana seperti membaca buku dengan topik baru, mempelajari resep masakan, mencoba permainan strategi, atau mengikuti kursus singkat juga dapat menjadi bentuk stimulasi kognitif.

Yang terpenting adalah memberikan kesempatan kepada otak untuk menghadapi informasi dan tantangan yang belum terlalu familiar.

Dalam psikologi pembelajaran, proses belajar yang melibatkan usaha aktif untuk memahami dan menerapkan informasi umumnya lebih bermanfaat daripada sekadar menerima informasi secara pasif.

Karena itu, jangan hanya menonton video pembelajaran. Cobalah membuat catatan, menjelaskan kembali materi dengan kata-kata sendiri, atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Semakin beragam pengalaman belajar yang bermakna, semakin banyak kesempatan bagi otak untuk beradaptasi.

Cara menerapkannya:

Luangkan waktu 20–30 menit sehari untuk mempelajari sesuatu yang baru.

Bacalah buku dengan topik yang belum pernah Anda pelajari.

Pelajari bahasa asing atau keterampilan baru.

Cobalah permainan yang membutuhkan strategi dan pemecahan masalah.

Biasakan mencari penjelasan lebih dalam ketika menemukan sesuatu yang menarik.

Jangan menganggap usia sebagai alasan untuk berhenti belajar. Selama kehidupan masih berjalan, selalu ada kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir.

2. Biasakan Berolahraga karena Otak Membutuhkan Tubuh yang Aktif

Banyak orang menganggap olahraga hanya bermanfaat untuk menjaga berat badan, memperkuat otot, atau meningkatkan kesehatan jantung.

Padahal, aktivitas fisik juga memiliki hubungan erat dengan kesehatan otak.

Otak membutuhkan pasokan oksigen dan nutrisi yang memadai agar dapat menjalankan berbagai fungsinya. Aktivitas fisik secara teratur membantu menjaga kesehatan sistem kardiovaskular, termasuk pembuluh darah yang memasok darah ke otak.

Selain itu, olahraga berkaitan dengan berbagai proses biologis yang mendukung kesehatan saraf.

Salah satu faktor yang banyak diteliti adalah brain-derived neurotrophic factor atau BDNF.

BDNF merupakan protein yang berperan dalam mendukung kelangsungan hidup sel saraf, plastisitas sinaps, serta proses pembelajaran dan memori.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik, terutama latihan aerobik, dapat meningkatkan kadar BDNF dalam kondisi tertentu.

Inilah salah satu alasan mengapa olahraga sering dikaitkan dengan peningkatan fungsi kognitif dan kesehatan otak.

Contohnya, berjalan cepat, bersepeda, berenang, atau berlari ringan dapat menjadi pilihan aktivitas yang membantu menjaga kebugaran tubuh sekaligus mendukung fungsi otak.

Olahraga juga dapat membantu mengurangi stres dan memperbaiki suasana hati.

Ketika seseorang berolahraga, tubuh mengalami perubahan fisiologis yang dapat memengaruhi sistem pengaturan stres dan suasana hati.

Dampaknya, seseorang mungkin merasa lebih segar, lebih rileks, dan lebih siap berkonsentrasi setelah melakukan aktivitas fisik.

Menariknya, olahraga tidak harus selalu dilakukan dengan intensitas tinggi.

Berjalan kaki secara rutin, menggunakan tangga, berkebun, atau melakukan aktivitas fisik ringan juga dapat memberikan manfaat jika dilakukan secara konsisten.

Pedoman kesehatan umum bagi orang dewasa menganjurkan setidaknya 150 menit aktivitas aerobik intensitas sedang setiap minggu, ditambah latihan penguatan otot setidaknya dua hari dalam seminggu, sesuai kemampuan dan kondisi kesehatan masing-masing.

Cara menerapkannya:

Berjalan cepat selama 20–30 menit hampir setiap hari.

Lakukan latihan kekuatan dua kali seminggu.

Kurangi kebiasaan duduk terlalu lama.

Pilih aktivitas fisik yang Anda sukai agar lebih mudah konsisten.

Kombinasikan olahraga dengan aktivitas yang melibatkan koordinasi, seperti menari atau bersepeda.

Ingatlah bahwa menjaga kesehatan otak tidak hanya dilakukan dengan membaca dan berpikir. Tubuh yang aktif juga membantu menciptakan kondisi yang mendukung fungsi otak dalam jangka panjang.

3. Tidur yang Cukup untuk Membantu Otak Memulihkan dan Mengatur Informasi

Banyak orang mengorbankan waktu tidur demi menyelesaikan pekerjaan, belajar, atau menikmati hiburan.

Mereka menganggap tidur sebagai aktivitas yang bisa dikurangi ketika memiliki banyak kesibukan.

Padahal, tidur bukan sekadar waktu ketika tubuh berhenti beraktivitas. Saat tidur, otak tetap menjalankan berbagai proses penting yang berkaitan dengan pemulihan, pengaturan emosi, dan konsolidasi memori.

Dalam psikologi kognitif, memory consolidation atau konsolidasi memori merupakan proses ketika informasi yang telah dipelajari menjadi lebih stabil dan terintegrasi dalam sistem memori.

Proses ini melibatkan berbagai tahap tidur, termasuk tidur non-REM dan REM.

Misalnya, Anda mempelajari materi baru pada siang hari. Setelah tidur yang cukup, informasi tersebut dapat menjadi lebih mudah diingat dibandingkan ketika Anda terus memaksakan diri belajar tanpa istirahat.

Tidur juga membantu menjaga kemampuan perhatian dan fungsi eksekutif.

Fungsi eksekutif merupakan sekumpulan kemampuan mental yang digunakan untuk merencanakan, mengendalikan perilaku, mempertahankan fokus, dan mengambil keputusan.

Ketika seseorang kurang tidur, kemampuan tersebut dapat terganggu.

Ia mungkin menjadi lebih mudah lupa, sulit berkonsentrasi, lebih emosional, dan kesulitan menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan pemikiran mendalam.

Dalam jangka panjang, kebiasaan tidur yang buruk juga berkaitan dengan berbagai risiko kesehatan, termasuk gangguan metabolisme dan kesehatan kardiovaskular yang turut memengaruhi kesehatan otak.

Karena itu, menjaga kualitas tidur merupakan salah satu investasi penting untuk mempertahankan fungsi kognitif sepanjang kehidupan.

Bagi sebagian besar orang dewasa, kebutuhan tidur umumnya berkisar antara tujuh hingga sembilan jam setiap malam.

Namun, kualitas tidur juga sama pentingnya dengan durasinya.

Tidur selama delapan jam tetapi sering terbangun atau memiliki jadwal yang tidak teratur belum tentu memberikan pemulihan yang optimal.

Cara menerapkannya:

Usahakan tidur dan bangun pada waktu yang relatif sama setiap hari.

Hindari konsumsi kafein terlalu dekat dengan waktu tidur.

Kurangi penggunaan perangkat elektronik menjelang tidur jika mengganggu waktu istirahat.

Ciptakan kamar tidur yang nyaman, gelap, dan tenang.

Hindari kebiasaan bekerja hingga larut malam secara terus-menerus.

Jangan merasa bersalah ketika tubuh membutuhkan istirahat. Memberikan waktu kepada otak untuk memulihkan diri merupakan bagian penting dari produktivitas dan kesehatan mental.

4. Latih Kemampuan Mengelola Stres agar Pikiran Tidak Terus Berada dalam Tekanan

Stres merupakan bagian alami dari kehidupan manusia.

Dalam kadar tertentu, stres dapat membantu seseorang meningkatkan kewaspadaan dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan.

Namun, ketika tekanan berlangsung terlalu lama tanpa pemulihan yang memadai, stres dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan fisik maupun psikologis.

Otak memiliki sistem yang bertugas merespons ancaman dan tekanan. Salah satu bagian penting dalam sistem tersebut adalah sumbu hipotalamus-hipofisis-adrenal atau hypothalamic-pituitary-adrenal axis (HPA axis).

Sistem ini terlibat dalam pengaturan respons stres, termasuk pelepasan hormon kortisol.

Kortisol sebenarnya memiliki fungsi penting bagi tubuh. Namun, paparan stres berkepanjangan dan disregulasi sistem stres dapat mengganggu berbagai proses fisiologis yang berhubungan dengan kesehatan otak.

Beberapa penelitian mengaitkan stres kronis dengan perubahan pada fungsi perhatian, memori, dan pengaturan emosi.

Salah satu bagian otak yang sering dibahas dalam penelitian mengenai stres adalah hipokampus, yaitu struktur otak yang berperan penting dalam pembentukan memori.

Selain itu, stres juga dapat memengaruhi fungsi korteks prefrontal yang terlibat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian perilaku.

Bayangkan seseorang yang setiap hari terus memikirkan pekerjaan, masalah keuangan, konflik keluarga, dan berbagai kemungkinan buruk di masa depan.

Bahkan ketika sedang beristirahat, pikirannya tetap dipenuhi kekhawatiran.

Dalam kondisi seperti ini, kemampuan untuk berkonsentrasi dan menikmati aktivitas sehari-hari bisa terganggu.

Karena itu, mengelola stres bukan hanya penting untuk menjaga kesehatan mental, tetapi juga membantu menciptakan kondisi yang lebih baik bagi fungsi otak.

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah mindfulness, yaitu latihan memperhatikan pengalaman saat ini dengan sikap terbuka dan tidak menghakimi.

Latihan mindfulness dapat membantu seseorang mengenali pikiran dan emosi tanpa harus langsung bereaksi terhadap semuanya.

Selain itu, aktivitas seperti meditasi, latihan pernapasan, berjalan di alam terbuka, dan melakukan hobi yang menyenangkan juga dapat membantu mengelola tekanan psikologis.

Namun, mindfulness bukan berarti memaksa pikiran untuk selalu kosong atau menghilangkan semua masalah.

Tujuannya adalah membangun hubungan yang lebih sehat dengan pikiran dan perasaan sendiri.

Cara menerapkannya:

Luangkan waktu 5–10 menit untuk latihan pernapasan atau mindfulness.

Berikan jeda istirahat di antara pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi.

Kurangi kebiasaan memikirkan pekerjaan di luar jam kerja.

Luangkan waktu untuk berinteraksi dengan orang-orang yang memberikan dukungan emosional.

Lakukan aktivitas yang membantu Anda merasa rileks dan menikmati kehidupan.

Otak membutuhkan tantangan untuk berkembang, tetapi juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dari tekanan.

5. Bangun Hubungan Sosial yang Bermakna dan Terus Aktif Berinteraksi dengan Orang Lain

Manusia merupakan makhluk sosial. Kita membutuhkan hubungan dengan orang lain untuk berbagi pengalaman, bertukar informasi, mendapatkan dukungan, dan membangun rasa memiliki.

Namun, manfaat hubungan sosial tidak hanya berkaitan dengan kebahagiaan emosional.

Interaksi sosial juga melibatkan berbagai fungsi otak yang kompleks.

Ketika berbicara dengan orang lain, kita perlu memperhatikan informasi, memahami bahasa, membaca ekspresi wajah, mengingat konteks pembicaraan, dan menyesuaikan respons.

Semua proses tersebut melibatkan berbagai jaringan otak.

Dalam psikologi sosial dan kognitif, interaksi semacam ini dapat dipahami sebagai bentuk stimulasi mental yang melibatkan kemampuan bahasa, perhatian, memori, serta pemahaman terhadap perspektif orang lain.

Misalnya, ketika Anda berdiskusi dengan teman mengenai sebuah persoalan, otak perlu mengingat informasi, mempertimbangkan argumen, dan menyusun respons yang relevan.

Ketika bermain permainan strategi bersama orang lain, Anda juga melibatkan kemampuan berpikir, membuat prediksi, dan mengambil keputusan.

Selain itu, hubungan sosial yang positif dapat memberikan dukungan emosional yang membantu seseorang menghadapi tekanan kehidupan.

Sebaliknya, isolasi sosial dan kesepian berkepanjangan telah dikaitkan dengan berbagai risiko kesehatan, termasuk risiko penurunan kesehatan kognitif pada kelompok usia tertentu.

Hal ini tidak berarti seseorang harus memiliki banyak teman untuk menjaga kesehatan otak.

Kualitas hubungan sering kali lebih penting daripada jumlah orang yang dikenal.

Memiliki beberapa hubungan yang saling mendukung, memberikan rasa aman, dan memungkinkan percakapan yang bermakna dapat menjadi bagian penting dari kehidupan yang sehat.

Interaksi sosial juga tidak harus selalu dilakukan melalui kegiatan besar.

Mengobrol dengan keluarga, berdiskusi dengan teman, mengikuti komunitas, atau membantu orang lain dapat menjadi aktivitas yang memberikan stimulasi mental sekaligus memperkuat hubungan emosional.

Cara menerapkannya:

Luangkan waktu untuk berbicara dengan keluarga atau teman.

Ikuti komunitas yang memiliki minat positif.

Biasakan berdiskusi mengenai topik yang menantang pemikiran.

Cobalah aktivitas kelompok seperti olahraga, permainan, atau kegiatan sukarela.

Jaga hubungan yang saling memberikan dukungan dan rasa hormat.

Jangan menganggap interaksi sosial sebagai sesuatu yang membuang waktu. Hubungan manusia yang bermakna juga merupakan bagian penting dari kehidupan yang mendukung kesehatan otak.

Kebiasaan Tambahan yang Perlu Diperhatikan untuk Menjaga Kesehatan Otak

Selain lima cara utama tersebut, ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang juga penting diperhatikan.

1. Perhatikan pola makan.

Konsumsi makanan bergizi seimbang yang mencakup sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, ikan, dan sumber protein yang baik. Pola makan seperti Mediterania atau MIND sering diteliti karena kaitannya dengan kesehatan kardiovaskular dan kesehatan kognitif.

2. Jaga kesehatan jantung dan pembuluh darah.

Tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol yang tidak terkontrol, dan kebiasaan merokok dapat meningkatkan risiko gangguan pembuluh darah yang berdampak pada otak.

3. Kurangi kebiasaan mengonsumsi alkohol secara berlebihan.

Konsumsi alkohol berlebihan dapat berdampak buruk terhadap kesehatan otak, kualitas tidur, dan kemampuan kognitif.

4. Jaga kesehatan pendengaran dan penglihatan.

Gangguan sensorik yang tidak ditangani dapat memengaruhi interaksi sosial dan aktivitas sehari-hari. Pemeriksaan serta penanganan yang tepat dapat membantu mempertahankan kualitas hidup.

5. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Kondisi seperti hipertensi, diabetes, gangguan tidur, dan masalah kesehatan lainnya perlu ditangani dengan baik karena dapat memengaruhi kesehatan otak dalam jangka panjang.

Penutup: Otak Tidak Harus Berhenti Berkembang Hanya karena Usia Bertambah

Menjaga kekuatan otak sepanjang kehidupan bukanlah tentang mencari cara instan agar menjadi lebih cerdas atau memiliki ingatan yang sempurna.

Sebaliknya, hal tersebut berkaitan dengan membangun kebiasaan yang mendukung kesehatan fisik, emosional, dan kognitif secara konsisten.

Belajar hal baru membantu memberikan stimulasi mental. Olahraga mendukung kesehatan pembuluh darah dan berbagai proses biologis di otak. Tidur memberikan kesempatan bagi otak untuk memulihkan diri dan mengonsolidasikan memori. Pengelolaan stres membantu menjaga keseimbangan emosional, sedangkan hubungan sosial memberikan stimulasi kognitif sekaligus dukungan psikologis.

Kelima kebiasaan tersebut saling melengkapi.

Tidak perlu mengubah seluruh kehidupan dalam satu hari. Mulailah dengan langkah sederhana yang dapat dilakukan secara konsisten.

Bacalah beberapa halaman buku setiap hari. Berjalan kaki setelah bekerja. Tidur lebih teratur. Luangkan waktu untuk berbicara dengan orang terdekat. Beranikan diri mempelajari keterampilan yang selama ini ingin Anda kuasai.

Hal-hal sederhana tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi kebiasaan yang dilakukan secara berulang dapat memberikan kontribusi penting terhadap kesehatan dalam jangka panjang.

Perlu diingat bahwa penuaan otak merupakan proses biologis yang kompleks. Tidak ada metode yang dapat menjamin seseorang terbebas sepenuhnya dari penurunan fungsi kognitif atau penyakit neurodegeneratif.

Namun, kita tetap dapat melakukan banyak hal untuk menjaga kesehatan otak dan mengurangi sejumlah faktor risiko yang dapat dimodifikasi.

Pada akhirnya, menjaga otak bukan hanya tentang mempertahankan kemampuan mengingat masa lalu, tetapi juga memastikan bahwa kita tetap memiliki kemampuan untuk belajar, berpikir, beradaptasi, dan menikmati kehidupan di masa depan.