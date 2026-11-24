JawaPos.com - Ketika membicarakan komunitas sosial, banyak orang membayangkan kelompok anak muda, perkumpulan hobi, komunitas olahraga, ruang diskusi, atau tempat untuk membangun relasi dan memperluas pertemanan.

Namun, kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain sebenarnya tidak berhenti ketika seseorang memasuki usia lanjut. Kakek dan nenek, yang mungkin sudah pensiun, memiliki anak-anak yang sibuk dengan kehidupannya sendiri, atau mulai kehilangan teman-teman sebaya, justru tetap membutuhkan ruang sosial untuk merasa terhubung dengan kehidupan.

Di masyarakat, masa tua sering kali dianggap sebagai fase untuk beristirahat, mengurangi aktivitas, tinggal di rumah, dan menikmati waktu bersama keluarga.

Padahal, menjadi tua bukan berarti seseorang berhenti membutuhkan percakapan, persahabatan, pengalaman baru, kesempatan berkontribusi, atau perasaan bahwa dirinya masih menjadi bagian penting dari lingkungan sosial. Kebutuhan tersebut tetap ada, bahkan ketika tubuh mulai mengalami perubahan dan aktivitas sehari-hari tidak lagi sama seperti dahulu.

Dalam perspektif psikologi, hubungan sosial memiliki peran penting sepanjang kehidupan manusia. Interaksi dengan orang lain dapat memberikan dukungan emosional, membantu menjaga kesehatan mental, memperkuat identitas, serta memberikan rasa aman dan makna hidup.

Bagi lansia, komunitas sosial bukan sekadar tempat berkumpul atau mengisi waktu luang, melainkan salah satu ruang yang membantu mereka tetap merasa hidup, terhubung, dan dihargai.

Lalu, mengapa kakek dan nenek juga membutuhkan komunitas sosial?

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (24/11), terdapat enam alasan yang dapat menjelaskannya dari sudut pandang psikologi.

1. Mengurangi kesepian dan perasaan terisolasi

Salah satu tantangan psikologis yang dapat dialami seseorang ketika memasuki usia lanjut adalah kesepian. Seiring bertambahnya usia, perubahan dalam kehidupan dapat membuat lingkaran sosial seseorang semakin kecil. Anak-anak mungkin sudah tinggal di kota lain, pasangan hidup bisa meninggal dunia, teman-teman sebaya mulai mengalami keterbatasan kesehatan, dan aktivitas yang dahulu mempertemukan mereka dengan banyak orang mungkin sudah berhenti.

Perubahan tersebut dapat membuat seseorang memiliki lebih sedikit kesempatan untuk berbicara, berbagi cerita, atau merasa dekat dengan orang lain. Bahkan, seseorang yang tinggal bersama keluarga pun bisa mengalami kesepian apabila tidak memiliki hubungan emosional yang cukup bermakna.

Dalam psikologi, kesepian tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa banyak orang yang berada di sekitar seseorang. Kesepian lebih berkaitan dengan kesenjangan antara hubungan sosial yang diharapkan dengan hubungan sosial yang benar-benar dirasakan. Seseorang bisa berada di tengah keramaian tetapi tetap merasa tidak dipahami, tidak didengarkan, atau tidak memiliki siapa pun yang benar-benar dekat.

Komunitas sosial dapat membantu mengurangi perasaan tersebut dengan menyediakan kesempatan untuk bertemu secara rutin, saling menyapa, berbincang, dan membangun hubungan yang tumbuh secara alami. Pertemuan sederhana seperti minum teh bersama, bermain permainan, mengikuti kegiatan kelompok, atau membicarakan pengalaman hidup dapat memberikan perasaan bahwa ada orang lain yang menantikan kehadirannya.

Bagi kakek dan nenek, mengetahui bahwa mereka memiliki tempat untuk datang, teman untuk berbicara, dan orang-orang yang mengenali keberadaan mereka dapat memberikan rasa nyaman yang sangat berarti.

Terkadang, hal yang paling dibutuhkan seseorang di masa tua bukanlah aktivitas yang besar atau fasilitas yang mewah. Mereka hanya membutuhkan kesempatan untuk merasa bahwa dirinya tidak sendirian menjalani hari.

2. Menjaga kesehatan mental dan memberikan dukungan emosional

Usia lanjut membawa berbagai perubahan yang tidak selalu mudah diterima. Perubahan kondisi fisik, kehilangan pasangan atau teman, berkurangnya kemandirian, pensiun, hingga perubahan peran dalam keluarga dapat memunculkan kesedihan, kecemasan, perasaan tidak berguna, atau ketidakpastian tentang masa depan.

Dalam situasi seperti ini, komunitas sosial dapat menjadi sumber dukungan emosional yang penting. Ketika seseorang memiliki kesempatan untuk berbicara dengan orang lain yang memahami pengalaman hidupnya, ia tidak harus selalu menyimpan perasaan sendiri.

Interaksi sosial dapat membantu seseorang merasa didengarkan, memperoleh perspektif baru, dan menyadari bahwa pengalaman yang sedang dihadapi bukan sesuatu yang hanya terjadi pada dirinya. Kakek atau nenek mungkin bertemu orang lain yang juga mengalami kesulitan tidur, kehilangan pasangan, merasa rindu kepada anak-anak, atau sedang beradaptasi dengan kehidupan setelah pensiun.

Pengalaman saling memahami tersebut dapat menciptakan rasa kebersamaan. Mereka tidak harus selalu memberikan solusi terhadap masalah satu sama lain. Kadang-kadang, mendengarkan tanpa menghakimi sudah cukup untuk membuat seseorang merasa lebih ringan.

Dalam psikologi, dukungan sosial diketahui berkaitan dengan kesejahteraan psikologis dan kemampuan menghadapi stres. Dukungan dapat hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari dukungan emosional berupa empati dan perhatian, dukungan praktis dalam kehidupan sehari-hari, hingga dukungan informasional berupa saran atau berbagi pengetahuan.

Komunitas juga dapat membantu lansia memiliki rutinitas yang lebih terstruktur dan aktivitas yang dinantikan. Memiliki agenda untuk bertemu teman, mengikuti kegiatan, atau terlibat dalam acara bersama dapat memberikan sesuatu yang dinanti di tengah hari-hari yang mungkin terasa monoton.

Meski komunitas bukan pengganti perawatan profesional ketika seseorang mengalami masalah kesehatan mental, lingkungan sosial yang suportif dapat menjadi salah satu faktor pelindung yang membantu mereka menghadapi perubahan hidup dengan lebih baik.

3. Mempertahankan identitas diri dan rasa bahwa dirinya masih berharga

Ketika seseorang memasuki masa tua, banyak peran yang sebelumnya melekat pada dirinya mengalami perubahan. Seseorang yang dahulu bekerja, memimpin tim, mengurus keluarga, menjalankan usaha, atau aktif dalam berbagai kegiatan mungkin kini lebih banyak berada di rumah.

Perubahan peran ini terkadang membuat seseorang merasa kehilangan sebagian identitasnya. Ia mungkin terbiasa menjadi orang yang dibutuhkan, diandalkan, dan memiliki tanggung jawab. Ketika aktivitas tersebut berkurang, muncul pertanyaan dalam dirinya: “Sekarang, apa lagi yang bisa saya lakukan?” atau “Apakah keberadaan saya masih berarti bagi orang lain?”

Kebutuhan untuk merasa berharga tidak hilang seiring bertambahnya usia. Setiap manusia ingin merasa bahwa dirinya memiliki arti, bahwa pengalaman hidupnya dihargai, dan bahwa keberadaannya memberikan sesuatu bagi orang lain.

Komunitas sosial dapat menjadi ruang bagi kakek dan nenek untuk mempertahankan atau membentuk kembali identitas diri. Mereka dapat dikenal bukan hanya sebagai orang tua atau lansia, tetapi sebagai individu dengan minat, kemampuan, kepribadian, cerita, dan potensi yang unik.

Dalam komunitas, seorang nenek mungkin dikenal sebagai orang yang pandai memasak dan senang berbagi resep. Seorang kakek mungkin menjadi sosok yang gemar bercerita, mengajarkan keterampilan, bermain catur, berkebun, atau membantu anggota lain. Ada pula lansia yang menikmati menjadi pendengar, menyambut orang baru, atau mengorganisasi kegiatan sederhana.

Kesempatan untuk berkontribusi membuat mereka merasa bahwa dirinya masih memiliki peran. Mereka tidak hanya datang untuk menerima perhatian, tetapi juga dapat memberikan sesuatu kepada orang lain.

Perasaan berharga ini penting karena membantu seseorang memandang masa tua bukan semata-mata sebagai fase kehilangan kemampuan, melainkan sebagai fase kehidupan yang tetap memiliki ruang untuk berkembang, berbagi, dan menjadi diri sendiri.

4. Memberikan stimulasi kognitif dan menjaga pikiran tetap aktif

Bertambahnya usia sering disertai perubahan pada kemampuan kognitif, seperti kecepatan memproses informasi, daya ingat, atau kemampuan melakukan beberapa hal sekaligus. Perubahan ini dapat berbeda pada setiap individu dan tidak selalu berarti seseorang mengalami gangguan kognitif.

Meski demikian, menjaga pikiran tetap aktif merupakan bagian penting dari kehidupan lansia. Komunitas sosial dapat menyediakan berbagai bentuk stimulasi mental melalui percakapan, permainan, kegiatan kreatif, diskusi, belajar keterampilan baru, atau aktivitas yang membutuhkan perhatian dan pemecahan masalah.

Ketika kakek dan nenek berbincang dengan orang lain, mereka mengingat pengalaman, memahami cerita, merespons pertanyaan, menyampaikan pendapat, dan memproses berbagai informasi. Aktivitas sederhana seperti bermain kartu, berdiskusi tentang berita, belajar menggunakan teknologi, bernyanyi bersama, atau mengikuti permainan kelompok dapat melibatkan berbagai proses kognitif.

Selain stimulasi mental, kegiatan bersama juga dapat memberikan motivasi untuk terus belajar. Seseorang mungkin awalnya datang hanya untuk bertemu teman, tetapi kemudian tertarik mempelajari cara menggunakan ponsel, mencoba kegiatan seni, menanam tanaman, memasak hidangan baru, atau mengikuti kelas tertentu.

Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa manusia memiliki kapasitas untuk belajar dan beradaptasi sepanjang hidup. Masa tua bukan berarti pintu untuk memperoleh pengalaman baru telah tertutup.

Komunitas dapat membantu menghadirkan lingkungan yang mendorong aktivitas tersebut tanpa membuat lansia merasa sedang diuji atau dipaksa. Belajar menjadi lebih menyenangkan ketika dilakukan bersama orang lain, terutama jika suasananya santai, tidak kompetitif, dan memberikan ruang untuk mencoba tanpa takut salah.

Kegiatan sosial dan mental yang aktif dapat menjadi bagian dari gaya hidup yang mendukung kesehatan kognitif, meskipun tidak menjamin seseorang terhindar dari demensia atau penurunan kognitif.

5. Menumbuhkan rasa memiliki, tujuan, dan makna dalam kehidupan

Manusia memiliki kebutuhan mendasar untuk merasa menjadi bagian dari sesuatu. Kita ingin memiliki tempat di mana kehadiran kita diterima, di mana kita dapat berbagi pengalaman, dan di mana kita merasa tidak sekadar menjalani hidup sendirian.

Bagi lansia, kebutuhan akan rasa memiliki ini dapat menjadi sangat penting, terutama ketika banyak perubahan membuat mereka merasa kehilangan keterhubungan dengan dunia yang dahulu akrab.

Komunitas sosial memberikan kesempatan untuk membangun rasa memiliki melalui hubungan yang berulang. Ketika seseorang hadir dalam kegiatan secara rutin, orang lain mulai mengenali dirinya. Ada yang menyapa, menanyakan kabar, mengingat kebiasaannya, atau menyadari ketika ia tidak datang.

Hal-hal kecil semacam itu dapat menciptakan perasaan bahwa dirinya memiliki tempat dalam kehidupan orang lain.

Rasa memiliki juga dapat tumbuh ketika seseorang terlibat dalam aktivitas yang memiliki tujuan. Misalnya, ikut membantu menyiapkan acara, menyambut anggota baru, mengajarkan keterampilan, merawat tanaman bersama, menyumbangkan ide, atau mengambil peran kecil dalam kegiatan kelompok.

Dalam psikologi, rasa memiliki dan tujuan hidup berkaitan dengan kesejahteraan, motivasi, serta pengalaman hidup yang bermakna. Bagi seseorang yang sudah pensiun atau mengalami perubahan besar dalam kehidupan, komunitas dapat memberikan kesempatan untuk menemukan tujuan baru yang tidak harus berkaitan dengan pekerjaan atau pencapaian material.

Tujuan tersebut mungkin sederhana: memiliki teman untuk ditemui setiap minggu, menyelesaikan sebuah proyek bersama, membantu orang lain, atau menjadi bagian dari kegiatan yang membuat dirinya merasa dibutuhkan.

Makna hidup tidak selalu harus ditemukan melalui sesuatu yang besar. Bagi kakek dan nenek, makna bisa tumbuh dari rutinitas kecil yang memberikan rasa terhubung, dihargai, dan memiliki alasan untuk bangun serta menjalani hari.

6. Membuka kesempatan untuk tetap aktif, mandiri, dan terhubung dengan dunia

Ketika seseorang semakin tua, aktivitas fisik dan sosial terkadang semakin terbatas. Rasa takut jatuh, kondisi kesehatan, perubahan mobilitas, kehilangan kepercayaan diri, atau kekhawatiran menjadi beban bagi keluarga dapat membuat lansia lebih memilih tinggal di rumah.

Jika keadaan tersebut berlangsung terus-menerus, kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas di luar rumah bisa semakin berkurang. Lingkungan yang semakin sempit dapat membuat seseorang kehilangan rutinitas, koneksi sosial, dan pengalaman yang sebelumnya memberikan semangat.

Komunitas sosial dapat menjadi jembatan agar kakek dan nenek tetap terhubung dengan dunia di luar rumah. Kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan mereka dapat mendorong partisipasi tanpa mengabaikan keterbatasan fisik atau kebutuhan kesehatan.

Misalnya, kelompok jalan santai, senam ringan, berkebun, kegiatan seni, kunjungan bersama, kelas memasak, diskusi, atau aktivitas rekreasi sederhana. Bukan intensitas kegiatan yang menjadi hal utama, melainkan kesempatan untuk bergerak, berinteraksi, dan mempertahankan keterlibatan dalam kehidupan sehari-hari.

Komunitas yang baik tidak membuat lansia merasa harus selalu mengikuti ritme orang lain. Sebaliknya, komunitas yang inklusif memberikan fleksibilitas, menghormati pilihan pribadi, dan memastikan bahwa seseorang tetap dapat berpartisipasi meskipun memiliki keterbatasan tertentu.

Dukungan sosial juga dapat mendorong rasa percaya diri. Ketika seseorang merasa diterima dan tidak takut dinilai, ia mungkin lebih berani mencoba kegiatan baru, belajar keterampilan, atau melakukan hal-hal yang sebelumnya dianggap sudah tidak mungkin dilakukan.

Kemandirian pada masa tua bukan berarti seseorang harus melakukan semuanya sendiri. Kemandirian juga berarti memiliki kesempatan untuk membuat pilihan, menentukan aktivitas yang disukai, menerima bantuan ketika dibutuhkan, dan tetap menjalani kehidupan sesuai nilai serta keinginannya.

Komunitas yang suportif membantu menciptakan kondisi tersebut, sehingga lansia tidak hanya bertahan menjalani hari, tetapi tetap memiliki kesempatan untuk menikmati kehidupan.

Seperti apa komunitas sosial yang baik untuk kakek dan nenek?

Tidak semua komunitas harus berbentuk organisasi formal atau memiliki kegiatan yang padat. Komunitas yang bermakna bagi lansia justru dapat tumbuh dari ruang yang sederhana, hangat, dan konsisten.

Komunitas yang baik sebaiknya memiliki beberapa karakteristik:

Rasa aman secara emosional: setiap anggota merasa diterima, tidak direndahkan, dan tidak dipaksa menceritakan hal yang bersifat pribadi.

Kegiatan yang sesuai kebutuhan: aktivitas tidak terlalu melelahkan dan dapat disesuaikan dengan kondisi fisik, minat, serta kemampuan anggota.

Hubungan yang tulus: interaksi tidak hanya berlangsung saat kegiatan, tetapi juga tumbuh menjadi perhatian dan kepedulian yang nyata.

Kesempatan untuk berkontribusi: lansia diberi ruang untuk berbagi pengalaman, mengajar, membantu, atau mengambil peran sesuai keinginannya.

Inklusivitas: tidak membatasi partisipasi berdasarkan kemampuan ekonomi, kondisi kesehatan, status keluarga, atau latar belakang.

Konsistensi: pertemuan rutin dapat membantu membangun hubungan yang lebih kuat daripada kegiatan besar yang hanya berlangsung sesekali.

Komunitas juga tidak harus berisi orang-orang dengan usia yang sama. Hubungan lintas generasi dapat menjadi pengalaman yang berharga, selama interaksi berlangsung saling menghormati dan tidak menempatkan lansia hanya sebagai penerima bantuan.

Anak muda dapat belajar dari pengalaman hidup kakek dan nenek, sementara lansia dapat memperoleh perspektif baru, mengenal perubahan zaman, dan merasa tetap terhubung dengan generasi yang lebih muda.

Penutup

Kakek dan nenek tidak berhenti membutuhkan hubungan sosial ketika memasuki usia lanjut. Mereka tetap membutuhkan teman, percakapan, rasa aman, kesempatan belajar, ruang untuk berkontribusi, dan pengalaman yang membuat hidup terasa bermakna.

Komunitas sosial dapat membantu mengurangi kesepian, mendukung kesehatan mental, mempertahankan identitas, memberikan stimulasi kognitif, menumbuhkan rasa memiliki, serta mendorong lansia tetap aktif dan mandiri.

Kita sering menganggap perhatian kepada lansia cukup diwujudkan dengan memastikan mereka makan dengan baik, memiliki tempat tinggal, memperoleh perawatan kesehatan, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semua itu memang penting, tetapi kehidupan manusia tidak hanya terdiri dari kebutuhan fisik. Ada kebutuhan untuk tertawa bersama, berbagi cerita, memiliki teman, merasa dibutuhkan, dan mengetahui bahwa keberadaan kita masih berarti bagi orang lain.

Mungkin, salah satu hal paling berharga yang bisa kita berikan kepada kakek dan nenek bukan hanya bantuan, tetapi kesempatan untuk tetap menjadi bagian dari kehidupan sosial. Bukan sekadar dirawat, melainkan didengarkan. Bukan sekadar ditemani, melainkan terhubung. Bukan sekadar mengisi waktu, melainkan menemukan alasan untuk menikmati hari.