ilustrasi orang yang cerdas. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Banyak orang menganggap bahwa kecerdasan seseorang dapat diukur dari pencapaian akademis, prestasi di sekolah, atau kemampuan intelektual yang menonjol.

Padahal, kecerdasan tidak selalu tercermin melalui angka maupun keberhasilan dalam dunia pendidikan.

Dalam kehidupan sehari-hari, ada berbagai perilaku sederhana yang terkadang dianggap tidak biasa oleh orang lain.

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Menariknya, beberapa kebiasaan tersebut dapat berkaitan dengan cara seseorang berpikir, memproses informasi, dan memahami lingkungan di sekitarnya.

Menurut psikologi, kecerdasan juga dapat terlihat melalui pola perilaku dan kebiasaan tertentu.

Melansir geediting, simak delapan perilaku unik yang kerap dikaitkan dengan orang-orang cerdas.

1. Berbicara pada diri sendiri

Pernahkah Anda mendapati diri bergumam pelan saat mengerjakan suatu masalah?

Mungkin kedengarannya aneh, tetapi psikologi mengatakan bahwa berbicara dengan diri sendiri sebenarnya adalah alat kognitif yang ampuh.

Ini bantu meningkatkan fokus, daya ingat, dan mempertajam keterampilan memecahkan masalah.

2. Suka begadang

Begadang sering dikaitkan dengan kecerdasan yang lebih tinggi, di mana orang-orang dengan IQ tinggi cenderung lebih suka tidur larut malam.

Orang-orang cerdas sering mencari kesendirian dan introspeksi, keduanya lebih mudah ditemukan di malam hari.

3. Berpikir berlebihan

Orang-orang cerdas sering meninjau situasi dari setiap sudut dan tidak takut mempertanyakan asumsi mereka sendiri.

Tentu, terkadang hal itu bisa terasa melelahkan. Namun, hal itu juga berarti pikirannya sudah terbiasa dengan kompleksitas dan nuansa.

4. Lebih sering mengumpat

Sebuah studi menemukan bahwa orang yang sering mengumpat cenderung memiliki kosakata yang lebih luas secara keseluruhan.

Dengan kata lain, sering mengumpat dikaitkan dengan kefasihan verbal dan ekspresi emosi.

5. Sering melamun

Penelitian menemukan bahwa orang yang sering melamun cenderung memperoleh skor lebih tinggi pada tes kecerdasan.

Ternyata membiarkan pikiran melayang adalah bagian dari cara otak memecahkan masalah yang rumit.

6. Suka menunda-nunda namun tetap menyelesaikan sesuatu

Orang-orang cerdas terkadang suka menunda bukan karena kemalasan, tetapi karena pikiran mereka masih memproses sesuatu.

Ketika bertindak, mereka sering kali lebih jelas, cepat, dan orisinal.

7. Suka menyendiri

Kesendirian bukan sekadar pilihan bagi orang-orang cerdas, ini merupakan kebutuhan.

Mereka mengalami kepuasan hidup yang lebih rendah ketika terlalu sering bersosialisasi dan lebih puas ketika memiliki waktu untuk diri sendiri.

8. Sering bertanya

Orang-orang cerdas cenderung memiliki rasa rendah hati, kesediaan untuk mengakui bahwa mereka tidak tahu segalanya dan mempertanyakan apa pun.