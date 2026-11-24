ilustrasi orang yang merasa murung saat hujan. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Kondisi cuaca ternyata dapat memiliki kaitan dengan suasana hati dan emosi seseorang.

Perubahan suasana di sekitar, mulai dari langit yang mendung hingga turunnya hujan dapat memengaruhi cara seseorang merasakan dan merespons lingkungan.

Bagi sebagian orang, hujan bukan sekadar fenomena alam yang menghadirkan udara sejuk dan suasana tenang.

Suara rintik hujan, langit yang gelap, serta suasana yang lebih sunyi justru bisa membangkitkan perasaan sedih, sendu, bahkan melankolis.

Menurut psikologi, terdapat sejumlah pola perilaku yang kerap dikaitkan dengan orang-orang yang mengalami perubahan suasana hati ketika hujan.

Dilansir geediting, berikut tujuh perilaku yang sering ditunjukkan oleh mereka yang merasa murung dan melankolis saat hujan turun.

1. Mereka menemukan kenyamanan dalam kesendirian

Saat awan berkumpul dan hujan mulai turun, orang-orang yang cenderung merasa melankolis sering kali mengurung diri.

Mereka mungkin membatalkan rencana, lebih memilih tinggal di dalam rumah atau mencari sudut tenang di tempat umum.

Perilaku ini sering dikaitkan dengan introspeksi. Suara rintik hujan yang menenangkan dapat menjadi katalisator untuk pemikiran mendalam dan refleksi diri.

2. Mereka merasakan hubungan kuat dengan alam

Banyak orang yang merasa melankolis saat hujan.

Langit yang kelabu, gemericik hujan, angin semilir tampaknya menarik mereka menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang proses alam.

3. Mereka mengalami peningkatan dalam hasil karya kreatif

Bagi mereka yang merasa sedih dan melankolis saat hujan, peningkatan kreatif bukan sekadar kejadian acak.

Hujan, dengan efek menenangkan dan iramanya yang konstan, sering kali dapat bertindak sebagai inspirasi.

Seolah-olah cuaca mendung mencerminkan pusaran pikiran di dalam benak mereka, memfasilitasi curahan kreativitas.

4. Mereka memiliki kepekaan yang tinggi

Orang-orang yang merasa muram saat hujan sering menunjukkan kepekaan tinggi, tidak hanya terhadap lingkungan sekitar, tetapi juga dalam respons emosional.

Kepekaan ini dapat membuat mereka lebih berempati karena mampu terhubung dengan emosi orang lain pada tingkat yang lebih dalam.

5. Mereka mencari kenyamanan dalam nostalgia

Banyak orang yang merasa sedih dan melankolis saat hujan cenderung mencari kenyamanan dalam nostalgia.

Suara hujan dapat menjadi pemicu, membawa mereka kembali ke masa dan tempat yang berbeda.

6. Mereka menemukan kegembiraan dalam kesedihan

Orang yang merasa muram dan melankolis saat hujan mungkin sebenarnya menemukan kegembiraan dalam kesedihan tersebut.

Kedengarannya berlawanan dengan intuisi. Namun, hujan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kondisi emosional batin mereka.

7. Mereka menyukai ketenangan

Orang yang merasa sedih saat hujan turun sering kali menyukai ketenangan yang menyertainya.