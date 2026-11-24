JawaPos.com - Pernahkah Anda berkunjung ke rumah seseorang yang sebenarnya terlihat bersih dan rapi, tetapi pemiliknya justru lebih dulu meminta maaf karena kondisi rumah?

Kalimat seperti "Maaf ya, rumahnya berantakan" terkadang muncul bahkan sebelum tamu sempat memperhatikan keadaan ruangan.

Kebiasaan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dari sudut pandang psikologi, ada kemungkinan pengalaman masa kecil ikut memengaruhi cara seseorang memandang kondisi rumah dan dirinya sendiri.

Menurut artikel Hack Spirit, salah satu kemungkinan penyebabnya adalah aturan tidak tertulis yang dipelajari sejak kecil, yaitu kondisi rumah dianggap sebagai cerminan kualitas pribadi penghuninya.

Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga dengan standar kebersihan sangat tinggi mungkin terbiasa menganggap rumah harus selalu sempurna.

Akibatnya, ketika dewasa, mereka merasa perlu meminta maaf terlebih dahulu karena khawatir orang lain memberikan penilaian negatif, meskipun sebenarnya tidak ada yang mempermasalahkan keadaan rumah.

Kebiasaan tersebut juga dapat terlihat dari cara seseorang memperhatikan lingkungan sekitarnya. Saat berkunjung ke rumah orang lain, mereka mungkin secara otomatis memperhatikan sudut ruangan, jendela, hingga bagian-bagian kecil yang jarang dilihat tamu pada umumnya.

Perilaku ini bisa terbentuk karena sejak kecil mereka terbiasa mengamati kondisi rumah dan suasana hati orang dewasa di sekitarnya. Namun, kebiasaan memperhatikan detail juga bisa sekadar menunjukkan karakter teliti, bukan selalu menandakan pengalaman buruk.

Hal menarik lainnya muncul ketika seseorang justru sulit menerima pujian tentang rumahnya. Ketika tamu mengatakan ruang tamunya terlihat nyaman, ia mungkin langsung menjawab bahwa rumah tersebut sebenarnya lebih berantakan sehari sebelumnya.

Bahkan, ada yang buru-buru menjelaskan bahwa kamar mandi belum sempat dibersihkan. Respons seperti ini dapat terjadi karena seseorang menghubungkan kondisi rumah dengan harga diri.

Rumah yang berantakan dianggap sebagai kegagalan pribadi, sedangkan rumah yang rapi hanya dipandang sebagai sesuatu yang memang sudah seharusnya dilakukan.

Tekanan tersebut terkadang semakin terlihat menjelang kedatangan tamu. Sebagian orang rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk membersihkan rumah, menyembunyikan barang-barang ke dalam lemari, hingga mudah marah kepada anggota keluarga hanya karena ada benda yang tidak berada di tempatnya.

Setelah tamu datang, mereka kembali bersikap ramah seolah tidak terjadi apa-apa. Pola ini dapat menjadi kebiasaan yang berulang karena seseorang merasa harus menyelesaikan seluruh pekerjaan rumah sebelum berhak menikmati waktu istirahat.

Hack Spirit juga menyoroti kebiasaan membersihkan rumah ketika sedang menghadapi masalah lain. Seseorang yang mengalami tekanan pekerjaan, pertengkaran, atau kabar buruk mungkin memilih merapikan dapur dan lemari sebagai cara mendapatkan rasa tenang.

Aktivitas tersebut memberikan kepuasan karena hasilnya dapat langsung terlihat. Namun, jika kebiasaan ini membuat seseorang merasa tidak pantas beristirahat sebelum seluruh rumah sempurna, ada baiknya mulai belajar menerima bahwa rumah merupakan tempat untuk hidup, bukan ruang pamer yang harus selalu terlihat tanpa cela.

Kebiasaan meminta maaf sebelum tamu mengeluh tidak selalu berasal dari pola asuh masa kecil. Kecemasan, pengalaman pernah dikritik, budaya keluarga, keterbatasan waktu, kondisi tempat tinggal, hingga standar pribadi juga dapat memengaruhinya.