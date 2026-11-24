ilustrasi orang yang melewatkan sarapan. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Sarapan sering dianggap sebagai salah satu waktu makan paling penting karena membantu tubuh mendapatkan energi untuk memulai aktivitas sehari-hari.

Meski demikian, tidak semua orang menjadikan sarapan sebagai bagian dari rutinitas pagi mereka.

Padahal, kebiasaan tidak mengisi perut di pagi hari dapat memengaruhi kondisi tubuh dan suasana hati.

Dalam beberapa situasi, kurangnya asupan energi juga bisa membuat seseorang lebih mudah merasa lelah, sulit berkonsentrasi, dan kurang bersemangat menjalani kegiatan.

Menurut psikologi, kebiasaan melewatkan sarapan juga kerap dikaitkan dengan sejumlah pola perilaku tertentu.

Dilansir yourtango, terdapat empat ciri kepribadian orang-orang yang tidak terbiasa sarapan pagi. Apakah Anda salah satunya?

1. Mereka tidak memiliki kendali impuls

Orang yang melewatkan sarapan tidak selalu memiliki pengendalian diri yang baik.

Rasa lapar dapat mempersulit pengaturan emosi dan impuls sehingga menyebabkan keputusan tergesa-gesa untuk hal-hal yang sebenarnya kecil dan tidak penting.

Sebuah studi menemukan bahwa ketika tubuh membutuhkan makanan, perut mulai memproduksi hormon ghrelin, yang membuat Anda merasa lapar.

Para peneliti menemukan bahwa hormon lapar atau sebutan untuk ghrelin, dapat menyebabkan kurangnya pengendalian impuls jika tidak terpuaskan.

2. Mereka menunjukkan gejala depresi dan kecemasan

Penelitian menyebutkan bahwa melewatkan sarapan cenderung menunjukkan peningkatan gejala depresi dan kecemasan dibandingkan mereka yang rutin makan di pagi hari.

Melewatkan sarapan dikaitkan dengan peningkatan gejala depresi, dengan gangguan kontrol atensi menjadi mekanisme penting dalam hubungan ini.

3. Mereka berjuang dengan produktivitas

Rasa lapar menguras tenaga. Tanpa asupan dari makanan yang baik, sulit untuk duduk dan berkonsentrasi.

Pikiran Anda tidak bisa fokus pada apa pun selain keroncongan perut. Ketika Anda tidak bisa fokus, produktivitas pun menurun.

Hal ini juga berkaitan dengan kesejahteraan emosional karena terus-menerus melewatkan sarapan berarti Anda akan semakin stres karena tidak bisa menyelesaikan apa pun.

Alhasil ini memicu gejala depresi.

4. Mereka cenderung menarik diri dari interaksi sosial

Melewatkan sarapan tidak hanya memengaruhi suasana hati dan fokus Anda. Hal ini juga dapat memengaruhi cara Anda berinteraksi dengan orang lain.

Intinya, Anda kekurangan energi untuk bersosialisasi, ini pun dapat meningkatkan perasaan depresi dan kecemasan.