JawaPos.com - Tidak semua orang memiliki cara yang sama dalam menyambut tamu. Ada yang merasa senang ketika teman atau kerabat datang secara tiba-tiba, bahkan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Namun, ada pula orang yang membutuhkan waktu beberapa hari untuk mempersiapkan rumah sebelum menerima kunjungan.

Perbedaan kebiasaan ini bukan selalu berkaitan dengan tingkat keramahan seseorang. Pengalaman dan aturan yang diterapkan dalam keluarga sejak masa kecil bisa ikut membentuk cara seseorang memandang rumah serta kedatangan orang lain.

Menurut artikel Hack Spirit, salah satu pengaruhnya adalah aturan tidak tertulis tentang kondisi rumah ketika menerima tamu.

Anak yang tumbuh dalam keluarga dengan kebiasaan merapikan seluruh ruangan sebelum orang lain datang mungkin terbiasa menganggap rumah harus selalu terlihat sempurna ketika dikunjungi.

Sebaliknya, mereka yang dibesarkan di lingkungan dengan pintu rumah yang selalu terbuka cenderung menganggap kedatangan tamu sebagai bagian biasa dari kehidupan sehari-hari.

Kebiasaan tersebut bisa terbawa hingga seseorang dewasa. Orang yang membutuhkan pemberitahuan lebih awal mungkin bukan tidak menyukai tamu, melainkan merasa perlu menyiapkan kondisi rumah dan mental sebelum menerima kunjungan.

Bahkan, sebagian orang tetap membersihkan kamar mandi atau merapikan ruang tamu meskipun yang datang adalah teman dekat yang sudah mengenal mereka selama bertahun-tahun. Standar yang digunakan terkadang berasal dari penilaian pribadi, bukan tuntutan orang yang berkunjung.

Menariknya, kebutuhan akan pemberitahuan tiga hari sebelumnya ternyata tidak selalu berhubungan dengan pekerjaan rumah.

Ada orang yang sebenarnya hanya membutuhkan satu jam untuk membersihkan ruangan, tetapi tetap merasa lebih nyaman jika mengetahui rencana kunjungan sejak jauh-jauh hari.

Waktu tersebut memberikan kesempatan untuk menyesuaikan diri secara emosional dan mental. Dengan begitu, kedatangan tamu tidak terasa seperti gangguan terhadap rutinitas yang sedang dijalani.

Sebagian orang juga lebih memilih bertemu teman di kafe atau restoran daripada mengundangnya ke rumah. Pilihan ini bukan berarti hubungan pertemanan mereka kurang dekat.

Tempat umum memberikan suasana yang lebih netral karena tidak ada tuntutan untuk membersihkan ruangan, menyiapkan makanan, atau memikirkan bagaimana kondisi rumah akan dinilai orang lain.

Menariknya, orang yang paling membutuhkan persiapan justru terkadang menjadi tuan rumah yang sangat perhatian karena sudah memikirkan makanan, tempat duduk, hingga kenyamanan setiap tamu.

Kebiasaan tersebut tidak bisa dijelaskan hanya melalui pengalaman masa kecil. Kepribadian, kebutuhan privasi, kondisi tempat tinggal, pekerjaan, tanggung jawab mengurus anak, hingga keadaan finansial juga dapat memengaruhi kenyamanan seseorang ketika menerima tamu.

Hack Spirit menekankan bahwa tidak ada satu pola menjamu tamu yang lebih baik daripada pola lainnya. Jika seseorang ingin lebih nyaman menerima kunjungan mendadak, ia bisa mulai dari pertemuan sederhana bersama orang yang dipercaya.

Namun, tidak ada kewajiban untuk mengubah batasan pribadi apabila kebiasaan meminta pemberitahuan terlebih dahulu memang membuatnya merasa nyaman.