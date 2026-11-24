JawaPos.com - Layaknya sebuah tes kepribadian, apa yang pertama kali terlihat atau menarik minat Anda menggambarkan seperti apa diri Anda, termasuk bagi Anda yang overthinking, Anda termasuk tipe overthinking yang mana.



Dilansir JawaPos.com dari andiesimonwithin pada Selasa (24/11), berikut ini arti dari apa yang pertama kali menarik minat Anda yang berkaitan dengan tipe overthinking yang Anda miliki.



1 · Sang Pengubah Wujud



Anda memerhatikan kalau sesuatu itu berdiri sendiri.



Pilihan ini khas bagi mereka yang mampu beradaptasi di lingkungan manapun, namun dalam hati mendambakan untuk dilihat apa adanya.



Batin Anda berbicara 'bagaimana rasanya jika Saya bisa menjadi diri sendiri sepenuhnya?'.



2 · Sang Pelindung



Hal pertama yang Anda perhatikan adalah bantalan.



Ini sering kali menjadi pilihan bagi Anda yang berhati-hati.



Anda menempatkan sesuatu yang empuk sebagai perantara antara diri dan lingkungan sekitar, sampai-sampai Anda merasa yakin bisa memercayainya.



Batin Anda mungkin berkata 'Saya akan merasa nyaman setelah yakin situasinya aman'.



3 · Sang Pekerja



Perhatian Anda tertuju pada tempat untuk beristirahat.



Pilihan ini mencerminkan Anda yang banyak memberi untuk orang lain, tapi sering mengabaikan diri sendiri.



Anda bekerja keras, memberikan lebih dari yang diminta, dan menempatkan istirahat sebagai prioritas terakhir.



Suara batin mungkin seperti ini, 'Saya akan beristirahat setelah semuanya selesai'.



4 · Sang Perintis



Anda melihat bentuk yang terbuka.



Ini adalah pilihan bagi Anda yang gemar memulai sesuatu.



Ruang kosong membuat Anda bersemangat, karena disanalah sesuatu yang baru bisa dihadirkan.



Batin Anda pun berucap 'Apa langkah selanjutnya?'.



5 · Sang Penjaga



Hal pertama yang Anda lihat adalah cahaya.



Pilihan ini mencerminkan Anda yang senantiasa menjaga suasana tetap hangat bagi siapa pun yang berada di ruangan.



Kehadiran Anda juga membuat orang lain merasa aman.



Mungkin, batin Anda berkata 'Saya akan memastikan semua orang baik-baik saja'.***