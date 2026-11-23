JawaPos.com – Memiliki kehidupan finansial yang mapan merupakan impian banyak orang. Namun, untuk mencapai kondisi tersebut, seseorang tidak selalu membutuhkan penghasilan fantastis atau keberuntungan besar dalam waktu singkat.

Kekayaan justru sering terbentuk melalui proses panjang yang melibatkan kedisiplinan, kemampuan mengatur keuangan, serta keputusan bijak dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal-hal sederhana yang dilakukan secara konsisten bisa memberikan pengaruh besar terhadap kondisi finansial seseorang.

Dilansir dari English Jagran, terdapat lima kebiasaan kecil yang dapat membantu seseorang membangun kekayaan secara bertahap sebelum memasuki usia 50 tahun. Kebiasaan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi jika diterapkan secara rutin, dampaknya berpotensi membantu menciptakan masa depan keuangan yang lebih stabil.

Menariknya, kebiasaan tersebut tidak mengharuskan seseorang memiliki modal besar. Kuncinya terletak pada konsistensi, kemauan belajar, dan kemampuan mengelola uang dengan baik.

Berikut lima kebiasaan yang bisa mulai diterapkan untuk membangun kekayaan sejak sekarang.

1. Membiasakan Diri Melakukan Hal Kecil untuk Mengatur Keuangan

Salah satu langkah awal membangun kekayaan adalah membiasakan diri memperhatikan kondisi keuangan setiap hari.

Tidak perlu langsung melakukan perubahan besar. Anda bisa memulainya dengan menyediakan waktu sekitar 10 menit untuk memeriksa anggaran, mengevaluasi pengeluaran, atau menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan.

Sebagai contoh, menyimpan uang Rp50 ribu secara rutin mungkin terlihat tidak terlalu berarti. Namun, jika dilakukan secara konsisten, jumlahnya akan terus bertambah dan bisa menjadi modal untuk kebutuhan di masa mendatang.

Kebiasaan sederhana seperti ini juga membantu seseorang lebih disiplin dalam menggunakan uang.

Semakin terbiasa mengatur keuangan, semakin mudah pula menentukan prioritas antara kebutuhan, keinginan, dan tujuan finansial jangka panjang.

2. Rajin Membaca untuk Memperluas Pengetahuan

Kebiasaan membaca juga menjadi salah satu aktivitas yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang berhasil membangun kekayaan.

Mereka tidak hanya mengandalkan pengalaman, tetapi juga berusaha mendapatkan pengetahuan baru melalui berbagai sumber bacaan.

Anda bisa memulai dengan membaca beberapa halaman buku setiap hari yang membahas keuangan pribadi, investasi, bisnis, atau pengembangan diri.

Pengetahuan tersebut dapat membantu memperluas sudut pandang sekaligus meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan.

Selain itu, membaca juga membuat seseorang lebih mudah memahami berbagai peluang dan risiko yang mungkin muncul dalam perjalanan finansialnya.

Dengan terus belajar, Anda tidak harus selalu mengalami kegagalan terlebih dahulu untuk mendapatkan pelajaran berharga.

3. Mencatat Pendapatan dan Pengeluaran Secara Teratur

Mengelola uang tanpa mengetahui ke mana penghasilan digunakan dapat membuat kondisi finansial sulit berkembang.

Karena itu, membiasakan diri mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan keuangan.

Catatan tersebut membantu Anda mengetahui berapa banyak uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, berapa yang berhasil ditabung, serta pengeluaran apa saja yang sebenarnya bisa dikurangi.

Tidak perlu menggunakan sistem yang rumit. Anda dapat memanfaatkan buku catatan, spreadsheet, maupun aplikasi pengatur keuangan di ponsel.

Dengan melakukan evaluasi secara berkala, kebocoran pengeluaran bisa lebih mudah diketahui.

Kebiasaan ini juga membantu seseorang menetapkan target tabungan yang realistis dan memastikan penggunaan penghasilan tetap sesuai kebutuhan.

4. Menyisihkan Uang untuk Investasi Secara Konsisten

Selain menabung, investasi juga dapat menjadi salah satu cara untuk mengembangkan kekayaan dalam jangka panjang.

Kebiasaan menyisihkan sebagian penghasilan secara rutin dapat membantu seseorang membangun aset sedikit demi sedikit.

Salah satu konsep yang perlu dipahami adalah bunga berbunga atau compounding, yaitu kondisi ketika keuntungan investasi berpotensi menghasilkan keuntungan tambahan pada periode berikutnya.

Semakin panjang jangka waktu investasi, semakin besar pula kesempatan pertumbuhan aset melalui proses tersebut, meskipun hasilnya tidak selalu pasti.

Beberapa instrumen yang dapat dipelajari antara lain reksa dana indeks dan produk investasi untuk persiapan pensiun.

Namun, sebelum memilih instrumen investasi, penting untuk memahami risiko, biaya, dan karakteristik produk tersebut.

Memulai dengan nominal terjangkau sesuai kemampuan jauh lebih baik daripada memaksakan investasi dalam jumlah besar tanpa perencanaan matang.

5. Tetap Rendah Hati dan Tidak Berhenti Belajar

Kebiasaan terakhir yang tidak kalah penting adalah mempertahankan sikap rendah hati serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.

Orang yang mampu membangun kekayaan dalam jangka panjang biasanya tidak merasa sudah mengetahui segalanya.

Mereka tetap terbuka terhadap masukan, mau mendengarkan pengalaman orang lain, dan bersedia mempelajari hal-hal baru yang dapat meningkatkan kemampuan diri.

Sikap seperti ini membantu seseorang lebih bijak ketika menghadapi perubahan kondisi ekonomi maupun peluang baru.

Selain itu, tidak mudah merasa puas juga membuat seseorang terus berusaha memperbaiki kualitas hidup dan mengembangkan sumber penghasilannya.

Kesuksesan finansial sebaiknya tidak membuat seseorang menjadi sombong atau kehilangan kemampuan menghargai orang lain.