JawaPos.com – Kepercayaan diri merupakan salah satu bekal penting yang perlu dimiliki anak sejak usia dini. Kemampuan tersebut membantu mereka mengenali potensi diri, berani menyampaikan pendapat, serta menghadapi berbagai tantangan tanpa mudah merasa rendah diri. Anak yang mempunyai rasa percaya diri cenderung lebih berani mencoba pengalaman baru dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan. Mereka juga berpeluang tumbuh menjadi pribadi yang mandiri serta mampu mengambil keputusan dengan lebih baik. Namun, membangun kepercayaan diri bukanlah proses yang terjadi secara instan. Lingkungan keluarga, pola pengasuhan, dan kebiasaan sehari-hari memiliki peran besar dalam membentuk cara anak memandang dirinya sendiri. Dilansir dari English Jagran, terdapat tujuh kebiasaan positif yang sebaiknya diperkenalkan orang tua sejak dini untuk membantu anak mengembangkan rasa percaya diri. Berikut beberapa di antaranya. 1. Membiasakan Anak untuk Berani Bertanya Rasa ingin tahu merupakan bagian penting dari proses belajar anak. Karena itu, orang tua sebaiknya memberikan ruang bagi anak untuk mengajukan berbagai pertanyaan tanpa merasa takut dianggap merepotkan. Ketika anak bertanya mengenai sesuatu, usahakan memberikan jawaban yang mudah dipahami dan sesuai dengan usianya. Jika belum mengetahui jawabannya, orang tua juga bisa mengajak anak mencari informasi bersama. Kebiasaan ini dapat membantu anak merasa bahwa pendapat dan rasa ingin tahunya dihargai. Selain itu, mereka akan lebih terbiasa mengungkapkan pemikiran serta mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. 2. Menghargai Proses dan Usaha, Bukan Hanya Prestasi Memberikan pujian kepada anak merupakan hal yang positif, tetapi orang tua sebaiknya tidak hanya berfokus pada hasil akhir. Ketika anak berhasil menyelesaikan tugas atau memperoleh pencapaian tertentu, berikan apresiasi terhadap usaha yang telah mereka lakukan. Misalnya, orang tua dapat memuji kegigihan anak ketika belajar meskipun hasil ujiannya belum sesuai harapan. Cara ini mengajarkan bahwa keberhasilan tidak selalu diukur dari kesempurnaan, melainkan juga dari kesungguhan dalam menjalani proses. Dengan demikian, anak tidak mudah kehilangan kepercayaan diri ketika mengalami kegagalan. Mereka akan memahami bahwa setiap kesulitan bisa menjadi kesempatan untuk belajar dan memperbaiki kemampuan. 3. Menjadi Contoh Sikap Percaya Diri dalam Kehidupan Sehari-hari Orang tua merupakan salah satu figur yang paling sering diperhatikan dan ditiru oleh anak. Oleh karena itu, cara orang tua berbicara, bersikap, serta menghadapi persoalan dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak. Jika ingin anak tumbuh dengan rasa percaya diri, orang tua perlu memperlihatkan sikap tersebut melalui tindakan nyata. Contohnya, berani menyampaikan pendapat dengan sopan, tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, dan mampu mengambil keputusan secara bijaksana. Ketika anak melihat orang tuanya menghadapi tantangan dengan sikap positif, mereka dapat belajar menerapkan hal serupa dalam kehidupannya. 4. Memberikan Tanggung Jawab Sesuai Usia Anak Melibatkan anak dalam pekerjaan sederhana di rumah dapat menjadi cara untuk melatih kemandirian sekaligus membangun rasa percaya diri. Orang tua bisa memulainya dengan memberikan tugas ringan, seperti merapikan tempat tidur, menyimpan mainan, menyiapkan perlengkapan sekolah, atau membantu menata meja makan. Meskipun terlihat sederhana, tanggung jawab tersebut dapat membuat anak merasa dipercaya dan dilibatkan dalam kehidupan keluarga. Ketika berhasil menyelesaikan tugasnya, mereka akan memperoleh pengalaman bahwa dirinya mampu melakukan sesuatu secara mandiri. Seiring bertambahnya usia, tanggung jawab yang diberikan juga dapat ditingkatkan secara bertahap sesuai kemampuan anak. 5. Mengajarkan Anak Menggunakan Kata-Kata Positif kepada Diri Sendiri Cara seseorang berbicara kepada dirinya sendiri dapat memengaruhi cara mereka menghadapi tantangan. Anak yang sering mengatakan dirinya tidak mampu mungkin akan lebih mudah merasa takut sebelum mencoba sesuatu. Karena itu, orang tua perlu membiasakan anak menggunakan kalimat yang lebih membangun. Misalnya, mengubah ucapan "Aku tidak bisa" menjadi "Aku akan mencoba lagi" atau "Aku masih perlu belajar". Kebiasaan tersebut membantu anak memahami bahwa kemampuan dapat berkembang melalui latihan dan pengalaman. Selain itu, orang tua juga perlu memberikan dukungan ketika anak merasa kecewa agar mereka tidak terus-menerus menyalahkan diri sendiri. 6. Mendukung Minat dan Bakat yang Dimiliki Anak Setiap anak mempunyai ketertarikan dan kemampuan yang berbeda. Ada yang menyukai olahraga, seni lukis, musik, menari, membaca, maupun kegiatan lainnya. Orang tua sebaiknya memberikan kesempatan kepada anak untuk mengenali dan mengembangkan minat tersebut. Tidak perlu langsung menuntut prestasi tinggi. Hal terpenting adalah memberikan ruang bagi anak untuk bereksplorasi dan menikmati kegiatan yang disukainya. Ketika anak berhasil menguasai keterampilan tertentu, mereka akan memperoleh pengalaman positif yang dapat meningkatkan keyakinan terhadap kemampuan diri. Dukungan orang tua juga membuat anak merasa diterima tanpa harus selalu dibandingkan dengan pencapaian orang lain. 7. Mengajarkan bahwa Kesalahan Merupakan Bagian dari Pembelajaran Salah satu penyebab anak kehilangan kepercayaan diri adalah ketakutan berlebihan terhadap kegagalan. Jika setiap kesalahan selalu direspons dengan kemarahan atau hukuman yang tidak proporsional, anak bisa menjadi takut mencoba hal baru. Karena itu, orang tua perlu membantu anak memahami bahwa melakukan kesalahan merupakan bagian alami dari proses belajar. Ketika anak melakukan sesuatu yang kurang tepat, ajak mereka membicarakan penyebabnya dan mencari cara untuk memperbaiki keadaan. Dengan pendekatan tersebut, anak akan belajar bertanggung jawab atas tindakannya tanpa harus merasa bahwa satu kesalahan menentukan nilai dirinya. Mereka juga menjadi lebih berani menghadapi tantangan karena memahami bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Pada akhirnya, membangun rasa percaya diri anak membutuhkan proses panjang yang melibatkan kesabaran, perhatian, dan dukungan orang tua. Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri, berani, serta mampu menghargai potensi dirinya sendiri.