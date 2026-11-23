JawaPos.com - Mencapai keberhasilan dalam kehidupan bukan hanya tentang memiliki bakat luar biasa atau mendapatkan kesempatan yang tepat. Ada sejumlah kebiasaan sederhana yang apabila dilakukan secara konsisten dapat membantu seseorang berkembang dan mencapai berbagai target. Orang-orang yang mampu meraih pencapaian di bidang pekerjaan, bisnis, kesehatan, hingga kehidupan pribadi umumnya memiliki cara tersendiri dalam mengatur waktu dan menjaga fokus. Mereka memahami bahwa hasil besar membutuhkan proses panjang yang dibangun melalui tindakan kecil setiap hari. Pandangan tersebut juga sering disampaikan oleh Tony Robbins, seorang motivator sekaligus pelatih pengembangan diri yang dikenal secara internasional. Ia menekankan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh potensi seseorang, tetapi juga bagaimana seseorang mengelola pikiran, kebiasaan, dan tindakannya. Dilansir dari laman Global English Editing, terdapat lima kebiasaan yang dapat diterapkan untuk membangun kehidupan lebih produktif, memiliki tujuan jelas, dan terus mengalami perkembangan. Berikut penjelasannya. 1. Mengawali Pagi dengan Rutinitas untuk Menenangkan Pikiran Cara seseorang memulai pagi dapat memengaruhi suasana hati dan kesiapan dalam menjalani aktivitas sepanjang hari. Karena itu, Tony Robbins memperkenalkan metode yang dikenal dengan istilah priming. Metode ini merupakan latihan singkat untuk memusatkan perhatian sekaligus membangun kondisi mental yang lebih positif sebelum mulai bekerja. Ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan dalam rutinitas tersebut. Pertama, luangkan waktu sekitar dua hingga tiga menit untuk mengatur pernapasan agar tubuh terasa lebih segar. Selanjutnya, gunakan beberapa menit untuk mengingat tiga hal yang patut disyukuri. Hal tersebut tidak harus berupa pencapaian besar, tetapi bisa berasal dari pengalaman sederhana yang memberikan kebahagiaan. Terakhir, bayangkan tujuan yang ingin dicapai pada hari itu. Visualisasi ini dapat membantu seseorang memiliki gambaran lebih jelas mengenai hal yang ingin diwujudkan. Robbins dikenal dengan prinsip Where focus goes, energy flows. Artinya, perhatian yang diberikan pada suatu hal dapat memengaruhi energi dan tindakan seseorang. 2. Membiasakan Diri Mengajukan Pertanyaan yang Lebih Berkualitas Pola pikir seseorang sering kali terbentuk dari pertanyaan yang terus muncul dalam benaknya. Itulah sebabnya Robbins menilai bahwa pertanyaan yang tepat dapat membantu seseorang menemukan sudut pandang dan solusi yang lebih baik. Ketika menghadapi persoalan, sebagian orang cenderung terjebak dalam pertanyaan negatif seperti mengapa hidup terasa sulit atau mengapa segala sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Padahal, cara bertanya tersebut bisa diganti dengan pertanyaan yang lebih berorientasi pada penyelesaian masalah. Misalnya, daripada terus memikirkan alasan sebuah pekerjaan terasa berat, cobalah bertanya tentang langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk menyelesaikannya. Begitu pula ketika menghadapi konflik dengan orang lain. Daripada hanya menyalahkan keadaan, seseorang bisa mencoba memahami kebutuhan dan sudut pandang pihak yang terlibat. Kebiasaan ini membantu pikiran lebih terarah dalam mencari jawaban. Dengan begitu, energi tidak hanya habis untuk memikirkan masalah, tetapi juga digunakan untuk menemukan jalan keluar. 3. Mengutamakan Pencapaian Hasil daripada Sekadar Menyelesaikan Tugas Memiliki jadwal pekerjaan yang padat tidak selalu berarti seseorang produktif. Terkadang, banyaknya aktivitas justru membuat seseorang kehilangan fokus terhadap tujuan utama. Untuk mengatasi hal tersebut, Tony Robbins memperkenalkan metode perencanaan bernama RPM atau Rapid Planning Method. Metode ini mengajak seseorang menyusun rencana berdasarkan tiga komponen utama, yaitu Result (hasil), Purpose (tujuan), dan Massive Action Plan (rencana tindakan). Sebelum memulai aktivitas, seseorang dianjurkan menentukan hasil utama yang ingin dicapai. Setelah itu, pikirkan alasan mengapa pencapaian tersebut penting dan langkah konkret apa yang perlu dilakukan. Sebagai contoh, jika ingin meningkatkan kemampuan profesional, jangan hanya membuat daftar aktivitas yang harus diselesaikan. Tentukan terlebih dahulu keterampilan apa yang ingin dikuasai dan tindakan apa yang bisa membantu mencapainya. Dengan pendekatan tersebut, seseorang dapat membedakan aktivitas yang benar-benar memberikan kemajuan dengan pekerjaan yang hanya menyita waktu. 4. Terus Mengembangkan Kemampuan meskipun Melalui Langkah Kecil Salah satu karakter yang sering ditemukan pada orang sukses adalah kemauan untuk terus belajar. Mereka tidak merasa bahwa kemampuan yang dimiliki saat ini sudah cukup untuk menghadapi tantangan di masa mendatang. Tony Robbins mengenalkan prinsip CANI, singkatan dari Constant And Never-ending Improvement, yang berarti melakukan peningkatan secara konsisten tanpa berhenti. Penerapannya tidak harus melalui perubahan besar. Seseorang bisa memulainya dengan mempelajari satu keterampilan baru, membaca beberapa halaman buku, atau memperbaiki kekurangan dari pekerjaan sebelumnya. Selain itu, melakukan evaluasi singkat setiap hari juga dapat membantu mengenali hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Misalnya, setelah menyelesaikan pekerjaan, luangkan waktu untuk memikirkan bagian mana yang sudah berjalan baik dan apa yang bisa dilakukan dengan lebih efektif keesokan harinya. Kebiasaan belajar secara berkelanjutan membuat seseorang lebih siap menghadapi perubahan. Peningkatan kecil yang dilakukan berulang kali dapat memberikan dampak berarti dalam jangka panjang. 5. Mengurangi Ekspektasi Berlebihan dan Memperbanyak Rasa Syukur Kesuksesan tidak hanya berkaitan dengan pencapaian materi atau banyaknya target yang berhasil diraih. Kemampuan menikmati kehidupan dan menghargai hal-hal sederhana juga menjadi bagian penting dari kesejahteraan seseorang. Tony Robbins bersama istrinya, Sage Robbins, menekankan pentingnya mengubah tuntutan yang berlebihan menjadi sikap lebih menghargai kehidupan. Seseorang yang terlalu fokus pada ekspektasi sering kali merasa kecewa ketika kenyataan tidak berjalan sesuai keinginannya. Sebaliknya, membiasakan diri bersyukur dapat membantu seseorang melihat hal-hal positif yang sudah dimiliki. Kebiasaan ini bisa dimulai melalui tindakan sederhana. Misalnya, menyampaikan terima kasih kepada orang yang telah membantu, mengingat hal baik yang terjadi sepanjang hari, atau memberikan bantuan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Robbins juga dikenal dengan ungkapan The secret to living is giving, yang menekankan bahwa memberi dapat menjadi bagian penting dalam menjalani kehidupan yang bermakna. Memberikan perhatian, waktu, dan kebaikan kepada orang lain tidak hanya mempererat hubungan sosial, tetapi juga membantu seseorang memiliki kehidupan yang lebih penuh makna. Pada akhirnya, kesuksesan bukan hanya tentang seberapa cepat seseorang mencapai tujuan. Konsistensi dalam membangun kebiasaan positif, kemampuan mengembangkan diri, serta kesediaan menghargai proses merupakan hal yang tidak kalah penting untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.