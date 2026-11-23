JawaPos.com - Hubungan asmara yang sehat semestinya menjadi tempat bagi dua orang untuk saling mendukung, menghargai, dan berkembang bersama. Cinta seharusnya menghadirkan rasa nyaman, bukan justru membuat seseorang terus-menerus merasa terluka.

Sayangnya, tidak semua orang mampu mengenali perbedaan antara hubungan yang penuh kasih sayang dan relasi yang justru merugikan secara emosional. Ada orang yang tetap mempertahankan pasangannya meskipun sering mendapatkan perlakuan buruk.

Sebagian bahkan menganggap pertengkaran, kecemburuan berlebihan, dan pengorbanan tanpa batas sebagai sesuatu yang wajar dalam hubungan percintaan. Mereka berharap keadaan akan membaik meskipun kenyataannya terus mengalami kekecewaan.

Dilansir dari Geediting, terdapat delapan faktor psikologis yang dapat membuat seseorang kesulitan membedakan cinta yang tulus dengan perilaku tidak sehat dalam sebuah hubungan. Berikut penjelasannya.

1. Memiliki Pola Keterikatan Emosional yang Tidak Aman

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi cara seseorang menjalani hubungan adalah gaya keterikatan atau attachment style.

Individu dengan pola anxious attachment, misalnya, cenderung memiliki kekhawatiran berlebihan terhadap kemungkinan ditinggalkan oleh pasangan. Mereka membutuhkan kepastian dan perhatian secara terus-menerus agar merasa aman.

Ketika pasangan mulai menjauh atau menunjukkan sikap tidak konsisten, kecemasan tersebut bisa semakin meningkat. Alih-alih menyadari bahwa perilaku pasangan tidak sehat, mereka justru berusaha lebih keras mempertahankan hubungan.

Akibatnya, perhatian yang diberikan secara tidak menentu terkadang dianggap sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan demi mendapatkan cinta.

2. Pengalaman Buruk di Masa Lalu Membuat Konflik Terasa Wajar

Lingkungan tempat seseorang tumbuh dapat memengaruhi pandangannya mengenai hubungan percintaan.

Mereka yang sejak kecil terbiasa menyaksikan pertengkaran, perlakuan manipulatif, atau ketidakstabilan emosi dalam keluarga mungkin memiliki pemahaman yang berbeda tentang hubungan yang sehat.

Ketika dewasa, pola serupa bisa terasa familiar sehingga sulit dikenali sebagai sesuatu yang bermasalah. Mereka bahkan mungkin menganggap pertengkaran hebat dan ketidakpastian sebagai bagian biasa dari kehidupan bersama pasangan.

Dalam psikologi terdapat konsep repetition compulsion, yaitu kecenderungan mengulang pola pengalaman emosional tertentu yang pernah dialami sebelumnya.

Tanpa disadari, seseorang bisa kembali terjebak dalam dinamika hubungan yang menyerupai pengalaman masa lalunya.

3. Menganggap Gejolak Emosi sebagai Tanda Cinta yang Kuat

Perasaan berdebar, rasa rindu berlebihan, hingga kecemasan ketika pasangan tidak memberikan kabar sering kali disalahartikan sebagai bukti cinta yang mendalam.

Padahal, intensitas emosi tidak selalu menunjukkan kualitas hubungan yang baik.

Hubungan yang dipenuhi ketidakpastian dapat membuat seseorang mengalami perubahan suasana hati secara ekstrem. Saat pasangan bersikap romantis, mereka merasa sangat bahagia. Namun, ketika pasangan kembali menjauh, muncul kecemasan dan kesedihan.

Perubahan emosi yang terus berulang terkadang menciptakan keterikatan yang sulit dilepaskan.

Seseorang akhirnya lebih berfokus mengejar kembali momen bahagia daripada menyadari bahwa hubungan tersebut sebenarnya lebih banyak memberikan tekanan.

4. Harga Diri Rendah Membuat Seseorang Mudah Menerima Perlakuan Buruk

Cara seseorang memandang dirinya sendiri turut menentukan perlakuan seperti apa yang bersedia diterimanya dalam hubungan.

Individu dengan harga diri rendah mungkin merasa tidak cukup baik untuk mendapatkan pasangan yang memperlakukannya dengan penuh penghargaan.

Pikiran seperti merasa tidak menarik, tidak pantas dicintai, atau takut tidak akan menemukan orang lain bisa membuat mereka bertahan dalam hubungan yang menyakitkan.

Bahkan, perhatian kecil dari pasangan yang sering bersikap buruk dapat terasa sangat berarti.

Kondisi ini membuat seseorang sulit menetapkan batasan dan menyadari bahwa dirinya berhak mendapatkan hubungan yang lebih sehat.

5. Terlalu Yakin Pasangan Akan Berubah Suatu Hari Nanti

Harapan bahwa pasangan akan menjadi pribadi yang lebih baik sering menjadi alasan seseorang mempertahankan hubungan yang tidak sehat.

Mereka cenderung mengingat sisi positif pasangan dan meyakini bahwa perilaku buruk yang terjadi hanyalah kesalahan sementara.

Ketika pasangan meminta maaf atau berjanji memperbaiki diri, harapan tersebut kembali tumbuh. Sayangnya, janji perubahan tidak selalu diikuti tindakan nyata.

Akibatnya, seseorang terus memberikan kesempatan meskipun kesalahan yang sama berulang kali terjadi.

Memahami perbedaan antara harapan dan kenyataan menjadi hal penting. Perubahan dalam hubungan membutuhkan kesadaran, tanggung jawab, serta tindakan konsisten dari kedua belah pihak.

6. Takut Sendirian Lebih Besar daripada Keinginan Mengakhiri Hubungan

Kesepian merupakan salah satu hal yang dapat membuat seseorang sulit mengambil keputusan untuk meninggalkan hubungan yang tidak sehat.

Manusia pada dasarnya membutuhkan kedekatan emosional dan hubungan sosial. Karena itu, kehilangan pasangan bisa terasa menakutkan bagi sebagian orang.

Mereka mungkin membayangkan kehidupan tanpa pasangan akan terasa kosong, tidak menyenangkan, atau membuat dirinya kehilangan arah.

Ketakutan tersebut terkadang membuat seseorang memilih bertahan meskipun harus menghadapi perlakuan yang menyakitkan.

Padahal, memiliki pasangan bukan satu-satunya cara untuk memperoleh kebahagiaan. Dukungan keluarga, pertemanan, serta kemampuan membangun hubungan yang baik dengan diri sendiri juga memiliki peran penting.

7. Terjebak dalam Siklus Manipulasi Emosional

Hubungan tidak sehat terkadang memiliki pola perlakuan yang berubah-ubah. Pada satu waktu, pasangan memberikan perhatian berlebihan dan menunjukkan kasih sayang. Namun, tidak lama kemudian, mereka bisa bersikap dingin, merendahkan, atau melakukan manipulasi emosional.

Beberapa perilaku yang dapat muncul di antaranya love bombing, gaslighting, dan idealisasi pasangan secara berlebihan.

Pola tersebut bisa menciptakan kebingungan karena seseorang tidak selalu mendapatkan perlakuan buruk. Ada kalanya pasangan kembali bersikap manis, meminta maaf, dan menjanjikan hubungan yang lebih baik.

Dalam psikologi, kondisi ketika perhatian atau penghargaan diberikan secara tidak terduga dikenal sebagai intermittent reinforcement.

Pola pemberian perhatian yang tidak konsisten dapat memperkuat keterikatan emosional dan membuat seseorang terus berharap mendapatkan kembali perlakuan positif dari pasangannya.

8. Menganggap Pengorbanan Besar sebagai Bukti Cinta Sejati

Banyak orang tumbuh dengan pemahaman bahwa cinta membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Namun, pandangan tersebut terkadang diterapkan secara berlebihan hingga membuat seseorang mengabaikan kebutuhan dirinya sendiri.

Mereka merasa harus selalu mengalah, memaafkan kesalahan berulang, bahkan menerima perlakuan buruk demi mempertahankan hubungan.

Semakin banyak pengorbanan yang dilakukan, semakin sulit pula bagi mereka untuk menerima kenyataan bahwa hubungan tersebut mungkin tidak berjalan dengan baik.

Dalam psikologi populer, kecenderungan mengidentifikasi diri melalui penderitaan atau pengorbanan sering dikaitkan dengan istilah martyr complex.

Padahal, hubungan yang sehat tidak seharusnya menuntut satu pihak terus-menerus menjadi korban. Cinta membutuhkan rasa saling menghargai, tanggung jawab, dan keseimbangan.