JawaPos.com - Kehadiran hari Senin kerap memunculkan reaksi yang berbeda pada setiap orang. Ada yang menyambutnya dengan penuh semangat karena menjadi kesempatan untuk memulai rutinitas baru. Namun, tidak sedikit pula yang justru merasa terbebani ketika akhir pekan berakhir. Bagi sebagian orang, pergantian menuju hari kerja bisa memicu rasa malas, cemas, hingga hilangnya motivasi. Perasaan tersebut terkadang muncul melalui kebiasaan sehari-hari yang tidak disadari. Dilansir dari geediting, terdapat sejumlah perilaku yang kerap ditunjukkan oleh orang-orang yang kurang menyukai hari Senin. Kebiasaan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi bisa memengaruhi suasana hati, pola pikir, bahkan kesejahteraan hidup secara keseluruhan. Berikut tujuh perilaku yang bisa menjadi tanda seseorang merasa berat ketika harus menghadapi hari Senin. Baca Juga:7 Perilaku Buruk yang Selama Ini Anda Maklumi, Padahal Perlahan Mengganggu Mental Health 1. Selalu Menganggap Akhir Pekan sebagai Waktu Terbaik Salah satu tanda yang cukup mudah dikenali adalah bagaimana seseorang memandang akhir pekan. Mereka yang tidak menyukai hari Senin biasanya menganggap Sabtu dan Minggu sebagai momen paling menyenangkan dalam seminggu. Waktu libur terasa begitu berharga karena dapat digunakan untuk beristirahat, berkumpul bersama orang terdekat, atau melakukan berbagai kegiatan favorit. Sebaliknya, hari kerja sering dipandang sebagai periode yang penuh tekanan dan membatasi kebebasan. Jika perbedaan pandangan antara hari libur dan hari kerja terlalu besar, hal tersebut bisa menjadi gambaran bahwa seseorang kurang menikmati rutinitasnya. 2. Tidak Berusaha Mencari Cara Mengurangi Stres Orang yang merasa terbebani dengan kedatangan hari Senin terkadang terus terjebak dalam pikiran negatif. Mereka lebih sering mengeluhkan pekerjaan dibandingkan mencari langkah sederhana untuk memperbaiki keadaan. Padahal, ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar awal pekan terasa lebih ringan. Misalnya, menyiapkan perlengkapan kerja sejak malam sebelumnya, menyusun daftar tugas, atau mengatur jadwal agar tidak terlalu padat. Sayangnya, berbagai solusi tersebut sering diabaikan. Akibatnya, kecemasan yang sebenarnya bisa dikurangi justru terus berulang setiap awal pekan. 3. Gemar Menghabiskan Banyak Uang Saat Akhir Pekan Keinginan menikmati waktu libur semaksimal mungkin terkadang membuat seseorang sulit mengendalikan pengeluaran. Mereka mungkin lebih sering berbelanja, mencoba restoran mahal, atau memilih hiburan yang membutuhkan biaya besar. Menikmati akhir pekan tentu bukan sesuatu yang keliru. Namun, kebiasaan mengeluarkan uang secara berlebihan demi mendapatkan kesenangan sesaat dapat menimbulkan persoalan baru. Ketika hari Senin tiba, seseorang justru berhadapan dengan kekhawatiran mengenai kondisi keuangan. Hal ini dapat menambah beban pikiran yang seharusnya tidak perlu terjadi. 4. Kurang Memperhatikan Kebahagiaan Sederhana Terlalu fokus pada hal-hal yang tidak disukai dapat membuat seseorang kehilangan kesempatan menikmati momen kecil dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang selalu merasa terbebani menjelang hari Senin terkadang lebih banyak memikirkan pekerjaan, tenggat waktu, dan berbagai tanggung jawab yang menanti. Akibatnya, mereka kurang menyadari hal-hal menyenangkan yang sebenarnya terjadi setiap hari. Padahal, menikmati secangkir kopi, berbincang dengan keluarga, atau berjalan santai bisa memberikan kebahagiaan tersendiri. Belajar menghargai momen sederhana dapat membantu seseorang memiliki pandangan yang lebih positif terhadap kehidupan. 5. Tidak Mampu Menjaga Keseimbangan Pekerjaan dan Kehidupan Pribadi Pekerjaan memang menjadi bagian penting dalam kehidupan, tetapi bukan berarti seluruh waktu dan energi harus dihabiskan untuk urusan profesional. Seseorang yang kesulitan memisahkan pekerjaan dari kehidupan pribadi berisiko mengalami kelelahan fisik maupun mental. Bahkan, waktu akhir pekan yang seharusnya digunakan untuk beristirahat bisa ikut terganggu oleh urusan pekerjaan. Karena itu, menetapkan batasan yang jelas antara jam kerja dan waktu pribadi sangatlah penting. Gunakan waktu luang untuk menjalankan hobi, berkumpul dengan keluarga, atau sekadar beristirahat. Keseimbangan tersebut dapat membantu menjaga suasana hati sekaligus meningkatkan produktivitas ketika kembali bekerja. 6. Sering Melewatkan Sarapan Kesibukan pada pagi hari terkadang membuat seseorang tidak sempat menikmati sarapan. Kondisi ini juga bisa dialami oleh mereka yang sudah merasa terbebani sebelum memulai aktivitas hari Senin. Rasa cemas menghadapi pekerjaan, kurangnya persiapan, atau keinginan segera berangkat dapat membuat waktu makan pagi terabaikan. Padahal, sarapan merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan energi sebelum menjalani aktivitas. Jika terus dilewatkan, seseorang bisa lebih mudah merasa lemas dan kesulitan berkonsentrasi. Oleh sebab itu, menyempatkan diri untuk sarapan dengan menu bergizi dapat menjadi langkah sederhana dalam memulai hari dengan lebih baik. 7. Sering Mengabaikan Kebutuhan Diri Sendiri Kebiasaan terakhir yang tidak kalah penting adalah kurang memperhatikan perawatan diri atau self-care. Orang yang terus merasa tertekan menghadapi rutinitas terkadang lupa bahwa kesehatan fisik dan mental juga membutuhkan perhatian. Perawatan diri sebenarnya tidak harus dilakukan dengan cara yang rumit atau mengeluarkan banyak biaya. Aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, membaca buku, melakukan meditasi, hingga mencukupi waktu tidur sudah bisa menjadi bentuk perhatian terhadap diri sendiri. Dengan memberikan waktu untuk memulihkan energi dan menjaga kondisi emosional, seseorang dapat menghadapi aktivitas harian dengan lebih baik. Pada akhirnya, hari Senin tidak selalu harus menjadi sesuatu yang menakutkan. Mengubah kebiasaan kecil, menjaga keseimbangan hidup, dan memberikan ruang untuk diri sendiri bisa membantu membuat awal pekan terasa lebih menyenangkan.