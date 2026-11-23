JawaPos.com-Seiring meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan mental (mental health) dan cepatnya arus informasi yang bisa diperoleh melalui mesin pencari internet, muncul pula perilaku yang tidak sehat lain termasuk self diagnosis.

Lebih lanjut, maraknya video pendek pada media sosial seperti TikTok, Instagram, Youtube. Mesin pencari, bahkan chat bot AI juga turut menimbulkan masalah tersendiri.

Beberapa alasan yang mendasari mengapa banyak orang melakukan self diagnosis antara lain banyaknya informasi baik di kanal berita maupun di internet yang tidak memiliki dasar ilmiah, rasa ingin tahu yang cepat untuk mendapatkan jawaban·, kekhawatiran untuk datang ke tenaga profesional kesehatan jiwa karena stigma dan biaya, sampai tren romantisasi mental health yang dianggap kekinian.

Fenomena ini juga terlihat dari anak muda yang lebih nyaman bercerita pada chatbot AI daripada membicarakan masalahnya dengan orang-orang disekitar termasuk tenaga profesional. Bahkan mereka membagikan hasil diagnosis yang dibuat sendiri ke media sosial.

Menurut informasi dari laman (23/11) Self diagnosis adalah perilaku mendiagnosis diri sendiri terkena suatu penyakit berdasarkan pengetahuan yang dimiliki atau setelah membaca informasi di internet yang berkaitan dengan keluhan tersebut.

Self-diagnosis ternyata justru menyimpan berbagai bahaya terhadap kondisi kesehatan anda. Melakukan tes Kesehatan jiwa dari sumber yang tidak kredibel berisiko menyebabkan berbagai kerugian, termasuk penyakit yang dialami tidak terdeteksi secara tepat untuk mendapatkan penanganan. Kondisi tersebut tentu dapat mengganggu produktivitas anda.

Beberapa resiko yang perlu anda pahami saat melakukan self diagnosis dan alasan mengapa perilaku tersebut dapat membahayakan kondisi kesehatan anda dalam jangka panjang.

Under diagnosis

Self diagnosis yang dilakukan justru bisa membuat anda terjebak dalam kondisi under diagnosis. Hal ini berisiko membuat anda mengabaikan penyakit serius yang sebenarnya membutuhkan penanganan segera.

Kondisi ini terjadi karena mesin pencari dan chatbot tidak selalu mampu menerjemahkan seluruh gejala yang anda alami secara tepat. Selain itu, tidak ada pemeriksaan lanjutan yang dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan anda.

Menurut kemenkes self diagnosis ini juga berisiko menyesatkan karena AI tidak selalu mampu membaca gejala dengan benar.

Over diagnosis

Self-diagnosis yang anda lakukan melalui mesin pencari berisiko membuat anda terjebak dalam perilaku doom scrolling sekaligus mengalami kecemasan berlebih terhadap gejala penyakit yang diduga.

Perilaku ini kemudian berdampak pada kehidupan sehari-hari dengan risiko seseorang menarik diri dari lingkungan sosial karena merasa lebih dipahami oleh chatbot.

Bukannya mendapatkan penanganan yang tepat sejak dini, kondisi kesehatan yang sebenarnya dialami justru berisiko tidak tertangani dengan segera.

Misdiagnosis

Misdiagnosis terjadi ketika anda mendapatkan diagnosis yang salah, sehingga berisiko menjalani terapi dan penanganan yang tidak tepat.

Melakukan self-treatment tanpa konsultasi dokter juga berisiko membahayakan. Tindakan ini dapat berpotensi memperburuk kondisi kesehatan fisik maupun mental health.

Self stigma

Hasil tes atau informasi mengenai kondisi kesehatan yang ditemukan melalui internet, artikel, TikTok, Instagram, dan Youtube berpotensi membuat seseorang memberikan label negatif pada diri sendiri.

Fenomena ini juga terlihat saat pengguna memposting hasil “diagnosis” dari AI ke media sosial lalu melakukan self-treatment tanpa berkonsultasi dengan dokter. Praktik tersebut dapat membahayakan karena membuat seseorang salah memahami kondisi kesehatannya dan memperburuk kondisi mental.