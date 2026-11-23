JawaPos.com-Musim hujan membuat anda perlu mempersiapkan diri lebih baik daripada biasanya.

Termasuk soal daya tahan tubuh. Pada musim hujan virus, mikroba, dan bakteri cenderung lebih mudah berkembang biak.

Belum lagi penyakit yang rentan muncul saat musim hujan dan pancaroba seperti Demam Berdarah Dengue (DBD), Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), Flu, Diare, Tifus, dan penyakit lain akibat virus, seperti Cacar Air dan Campak.

Menurut informasi dari laman kemkes.go.id (23/11) Penyakit musiman seperti ini dapat terjadi akibat perubahan suhu udara drastis yang ternyata bisa mempengaruhi sistem kekebalan tubuh serta meningkatkan risiko berkembangnya virus maupun bakteri.

Oleh sebab itu,diperlukan imun tubuh yang kuat selama musim hujan untuk membantu anda terhindar dari risiko terserang penyakit.

Beberapa langkah berikut bisa anda lakukan selama musim hujan untuk membantu mencegah penyakit yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.

Pola makan sehat dan seimbang

Daya tahan tubuh dapat menurun drastis jika asupan nutrisi tidak terpenuhi dengan baik. Akibatnya, tubuh bisa lebih rentan terserang penyakit, terutama saat musim hujan.

Oleh sebab itu, penting untuk menjaga pola makan bergizi dan seimbang khususnya saat musim pancaroba seperti sekarang.

Pola makan seimbang mencakup pemenuhan nutrisi dari berbagai kelompok makanan, seperti makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan, serta minum air putih yang cukup, agar asupan gizi terpenuhi atau cukup.

Jangan lupa untuk batasi gula, garam, dan minyak. Selain itu konsumsilah probiotik seperti yogurt, tahu, tempe, atau fermentasi sayuran seperti acar/kimchi untuk menjaga sistem pencernaan supaya tetap sehat.

Konsisten berolahraga

Siapa sangka, olahraga secara rutin saat cuaca tidak menentu justru dapat meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki mood, melancarkan sirkulasi darah, sampai membuat tubuh tetap hangat.

Anda tetap bisa konsisten berolahraga meskipun sedang musim hujan dengan memilih aktivitas fisik di dalam ruangan seperti gym, yoga, pilates, badminton indoor.

Selain itu, anda juga bisa melakukan olahraga outdoor seperti jogging, bersepeda hingga jalan kaki.

Istirahat yang cukup

Musim hujan seringkali membuat mood berantakan. Oleh karena itu, anda perlu memenuhi waktu tidur dengan cukup selama 7-9 jam per malam.

Tidur yang cukup dapat membantu tubuh beristirahat, memperbaiki mood, dan menjaga daya tahan tubuh.dengan demikian, anda tidak mudah merasa lelah saat menjalani berbagai aktivitas, terutama saat beban kegiatan meningkat selama musim hujan.

Melindungi tubuh

Musim Hujan membuat anda perlu menjaga tubuh agar tetap terlindungi. Termasuk memastikan suhu tubuh agar tetap hangat. Anda bisa menggunakan jaket, sewater sampai minum air hangat untuk menjaga suhu tuubuh supaya tidak kedinginan dan imun tubuh tetap terjaga.

Selain itu, sediakan juga masker, jaket, payung, dan jas hujan setiap kali beraktivitas di luar ruangan untuk melindungi tubuh dari air hujan.

Menjaga kebersihan

Guyuran hujan seringkali membuat tubuh menjadi basah dan kedinginan, sehingga anda lebih mudah terpapar penyakit, seperti dari air yang kotor, polusi, termasuk bakteri yang mudah berkembang saat cuaca lembab.

Oleh karena itu, anda perlu memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan agar tidak mudah terserang penyakit.

Langkah yang bisa anda lakukan termasuk mandi dua kali sehari dengan air hangat setelah terkena hujan, cuci tangan secara rutin, menerapkan 3M, mencuci kaki dan mengupayakan agar kaki tidak menginjak genangan air banjir.

Konsumsi suplemen dan vitamin C

Selain mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, tubuh anda juga perlu didukung suplemen dan vitamin untuk membantu memperkuat daya tahan tubuh.

Anda bisa mengkonsumsi vitamin C karena berguna untuk membantu meningkatkan ketahanan tubuh sehingga membantu mencegah dari infeksi bakteri serta virus.

Hidrasi tubuh

Hidrasi tubuh juga sangat penting untuk mendukung daya tahan tubuh saat musim hujan.