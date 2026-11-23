ilustrasi orang yang makan berlebihan. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Bagi sebagian orang, makanan menjadi salah satu cara untuk meredakan perasaan tidak nyaman ketika sedang menghadapi tekanan.

Menikmati hidangan favorit sering kali dianggap mampu memberikan ketenangan sementara saat pikiran dipenuhi berbagai masalah.

Kebiasaan ini biasanya muncul ketika seseorang merasa cemas, lelah secara emosional, atau kesulitan mengendalikan stres.

Alih-alih mencari cara lain untuk mengatasi tekanan, mereka justru menjadikan makanan sebagai pelarian untuk memperbaiki suasana hati.

Menurut psikologi, orang yang terbiasa melampiaskan stres melalui makanan umumnya memperlihatkan enam ciri tertentu.

Dilansir geediting, berikut enam ciri orang dengan kebiasaan makan yang dipengaruhi oleh kondisi emosional.

1. Hubungan emosional dengan makanan

Orang yang makan karena stres memiliki ikatan emosional dan ini lebih dari sekadar memuaskan rasa lapar.

Bagi mereka, makanan bukan hanya bahan bakar bagi tubuh, namun juga sumber kenyamanan dan cara untuk mengatasi perasaan tidak menyenangkan.

Jadi, ketika pemakan stres dihadapkan pada situasi sulit atau tingkat stres tinggi, respons alami mereka adalah mencari hiburan dalam makanan.

2. Beralih ke makanan untuk mengalihkan perhatian

Kala tenggat waktu menumpuk dan tingkat stres memuncak, orang-orang ini akan mendapati diri mengunyah camilan tanpa berpikir.

Bukan karena lapar, tetapi itu adalah cara untuk mengalihkan perhatian dari tekanan pekerjaan yang meningkat.

Makanan menjadi bentuk pelarian, menawarkan jeda sementara dari masalah yang ada.

3. Makanan sebagai hadiah

Pernahkah Anda berjanji pada diri sendiri untuk memberikan makanan manis atau camilan setelah menyelesaikan tugas yang sulit?

Tandanya Anda menggunakan makanan sebagai hadiah.

Namun, perilaku semacam ini dapat dengan cepat berubah menjadi suatu siklus, di mana makanan menjadi hadiah utama untuk setiap pemicu stres.

4. Kurangnya kesadaran dalam makan

Makan dengan penuh kesadaran berarti menikmati setiap gigitan, memperhatikan sinyal lapar dan kenyang dari tubuh, serta menghargai makanan yang disantap.

Namun, saat stres, beberapa orang mengabaikan perhatian penuh.

Alih-alih menikmati makanan, mereka mungkin akan menghabiskannya, hampir tidak merasakannya, atau makan hingga melewati batas kepuasan.

5. Kesalahpahaman terhadap tanda-tanda lapar

Orang yang makan karena stres sering salah memahami isyarat lapar.

Stres memicu pelepasan kortisol, hormon yang dapat meningkatkan nafsu makan.

Jadi, meskipun baru saja makan, stres dapat membuat seseorang merasa masih lapar.

6. Kurangnya metode penghilang stres alternatif

Bila makanan menjadi sumber utama kenyamanan selama masa-masa stres, ini karena mereka tidak punya cara lain untuk mengatasinya.