JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak selalu bertemu dengan orang-orang yang memiliki kepribadian, pemikiran, dan cara bersikap yang sesuai dengan keinginan kita. Ada orang yang terasa menyenangkan sejak pertama kali bertemu, tetapi ada juga orang yang kehadirannya justru membuat kita mudah kesal, tidak nyaman, bahkan ingin menghindarinya.

Terkadang, kita bertemu seseorang yang selalu memiliki pendapat berbeda, mudah memancing emosi, atau memiliki kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip kita. Awalnya mungkin hanya perbedaan kecil, tetapi jika terus dibiarkan, hal tersebut bisa berkembang menjadi pertengkaran dan hubungan yang penuh ketegangan.

Menariknya, tidak semua orang yang tidak kita sukai harus menjadi musuh. Ada kalanya hubungan yang awalnya dipenuhi ketidaksukaan justru bisa berubah menjadi hubungan yang lebih baik ketika kedua pihak mulai mengubah cara berkomunikasi dan memahami satu sama lain.

Dalam psikologi, hubungan antarmanusia dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk persepsi, prasangka, empati, regulasi emosi, dan pengalaman berinteraksi. Artinya, cara kita memandang seseorang tidak selalu bersifat permanen. Persepsi tersebut bisa berubah seiring bertambahnya pemahaman dan pengalaman.

Namun, menjadikan seseorang sebagai teman bukan berarti kita harus selalu menyetujui pendapatnya, membenarkan perilakunya, atau mengorbankan batasan pribadi.

Tujuannya adalah belajar membangun hubungan yang lebih sehat, mengurangi konflik yang tidak perlu, dan menciptakan ruang untuk saling menghargai.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (23/11), jika kamu ingin berhenti bertengkar dengan orang yang tidak disukai dan mencoba membangun hubungan pertemanan dengannya, berikut tujuh tips yang bisa diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.

1. Berhenti Menganggap Semua Perbedaan sebagai Ancaman

Salah satu penyebab seseorang mudah bertengkar dengan orang lain adalah kecenderungan menganggap perbedaan pendapat sebagai bentuk serangan terhadap dirinya.

Misalnya, ketika seseorang tidak setuju dengan pendapatmu, kamu langsung merasa diremehkan. Ketika dia memberikan kritik, kamu menganggapnya sedang mencari kesalahan. Bahkan, ketika dia memiliki pandangan yang berbeda, kamu merasa harus segera membuktikan bahwa dirimu benar.

Jika pola seperti ini terus berlangsung, interaksi sederhana bisa berubah menjadi pertengkaran.

Dalam psikologi sosial, terdapat konsep psychological reactance, yaitu kecenderungan seseorang untuk menolak atau melawan ketika merasa kebebasan, pilihan, atau pendapatnya sedang terancam.

Ketika kita merasa seseorang sedang menyerang pandangan kita, muncul dorongan untuk mempertahankan diri. Akibatnya, kita lebih sibuk membuktikan bahwa diri sendiri benar daripada berusaha memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan orang tersebut.

Padahal, tidak semua perbedaan harus diselesaikan melalui perdebatan.

Cobalah mengubah cara berpikirmu. Ketika seseorang memiliki pendapat yang berbeda, jangan langsung menganggapnya sebagai musuh. Anggaplah perbedaan tersebut sebagai kesempatan untuk melihat suatu persoalan dari sudut pandang lain.

Kamu bisa mengatakan, "Aku punya pandangan yang berbeda, tetapi aku ingin memahami alasanmu."

Kalimat sederhana seperti itu dapat mengurangi ketegangan karena menunjukkan bahwa kamu tidak sedang berusaha menyerang.

Ingat, hubungan pertemanan tidak membutuhkan dua orang yang selalu memiliki pemikiran sama. Hubungan yang sehat justru memungkinkan dua orang berbeda pendapat tanpa harus saling membenci.

2. Cobalah Memahami Alasan di Balik Perilakunya

Terkadang, kita tidak menyukai seseorang karena hanya melihat perilaku yang ditunjukkannya tanpa mengetahui alasan di balik perilaku tersebut.

Misalnya, ada seseorang yang terlihat pendiam dan jarang menyapa. Kita mungkin langsung menganggapnya sombong.

Ada pula seseorang yang sering berbicara dengan nada tegas. Kita menganggapnya kasar, padahal mungkin dia terbiasa berkomunikasi secara langsung tanpa bermaksud menyakiti siapa pun.

Dalam psikologi sosial, hal ini berkaitan dengan fundamental attribution error, yaitu kecenderungan menilai perilaku orang lain berdasarkan karakter pribadinya dan kurang mempertimbangkan situasi yang mungkin memengaruhi perilaku tersebut.

Kita sering lebih cepat menyimpulkan bahwa seseorang memang memiliki sifat buruk daripada mempertimbangkan kemungkinan bahwa ada keadaan tertentu yang membuatnya bersikap demikian.

Bukan berarti semua perilaku buruk harus dimaklumi. Namun, memahami konteks dapat membantu kita menghindari penilaian yang terlalu cepat.

Cobalah bertanya kepada diri sendiri:

Apakah dia memang sengaja ingin menyakitiku?

Apakah aku sudah benar-benar memahami maksud perkataannya?

Apakah ada kemungkinan aku salah menafsirkan sikapnya?

Apakah aku hanya mengenalnya dari satu atau dua pengalaman buruk?

Ketika kamu mulai memberikan ruang bagi kemungkinan lain, penilaian terhadap orang tersebut bisa menjadi lebih objektif.

Terkadang, seseorang yang awalnya terlihat menyebalkan ternyata hanya memiliki gaya komunikasi yang berbeda.

Semakin banyak kita memahami seseorang, semakin kecil kemungkinan kita membangun konflik hanya berdasarkan asumsi.

3. Kendalikan Emosi Sebelum Memberikan Respons

Jika kamu ingin mengubah hubungan yang penuh pertengkaran menjadi hubungan yang lebih baik, kemampuan mengendalikan emosi merupakan salah satu hal terpenting.

Bayangkan seseorang mengatakan sesuatu yang membuatmu tersinggung. Secara spontan, kamu ingin membalas dengan perkataan yang lebih tajam agar dia merasakan hal yang sama.

Namun, respons spontan seperti ini sering kali justru memperburuk keadaan.

Dalam psikologi, kemampuan mengelola dan mengendalikan respons emosional dikenal sebagai emotion regulation atau regulasi emosi.

Regulasi emosi bukan berarti kamu harus menekan perasaan atau berpura-pura tidak marah. Sebaliknya, kemampuan ini membantu seseorang mengenali emosinya dan memilih respons yang lebih tepat.

Ketika merasa marah, cobalah berhenti sejenak sebelum berbicara.

Tarik napas perlahan, berikan waktu kepada diri sendiri, dan pikirkan apakah respons yang akan kamu berikan benar-benar diperlukan.

Kamu juga bisa menggunakan teknik cognitive reappraisal, yaitu mengubah cara menafsirkan suatu situasi agar respons emosional menjadi lebih terkendali.

Contohnya, daripada langsung berpikir, "Dia sengaja membuatku marah," cobalah mempertimbangkan, "Mungkin cara bicaranya memang kurang tepat, tetapi aku belum mengetahui maksud sebenarnya."

Perubahan sudut pandang seperti ini dapat membantu mengurangi dorongan untuk bereaksi secara berlebihan.

Ingat, tidak semua perkataan yang menyebalkan harus dibalas. Terkadang, memilih untuk tidak memperpanjang konflik justru menunjukkan kedewasaan emosional.

4. Mulailah dengan Interaksi Kecil yang Positif

Kamu tidak harus langsung menjadi sahabat dengan seseorang yang selama ini tidak kamu sukai.

Memaksakan kedekatan secara tiba-tiba justru bisa membuat interaksi terasa canggung dan tidak alami.

Mulailah dari hal-hal sederhana.

Misalnya, menyapa ketika bertemu, mengucapkan terima kasih ketika dibantu, memberikan respons yang sopan, atau sesekali memulai percakapan ringan.

Dalam psikologi sosial, terdapat konsep mere exposure effect, yaitu kecenderungan seseorang menjadi lebih familiar dan terkadang lebih menyukai sesuatu setelah berulang kali terpapar dengannya.

Efek ini menunjukkan bahwa keakraban dapat memengaruhi penilaian kita terhadap orang lain, meskipun hasilnya tidak selalu sama untuk setiap individu.

Ketika sebelumnya kamu jarang berinteraksi dengan seseorang, pikiranmu mungkin lebih banyak dipenuhi asumsi mengenai dirinya.

Namun, ketika mulai berkomunikasi dalam situasi yang positif, kamu memiliki kesempatan untuk mengenal sisi lain dari kepribadiannya.

Misalnya, seseorang yang awalnya kamu anggap tidak ramah ternyata cukup humoris ketika diajak berbicara. Atau orang yang selama ini kamu anggap menyebalkan ternyata memiliki perhatian yang baik terhadap orang-orang di sekitarnya.

Hal-hal kecil seperti ini bisa mengubah kualitas hubungan secara perlahan.

Tidak perlu terburu-buru. Biarkan hubungan berkembang melalui interaksi yang konsisten, wajar, dan saling menghargai.

5. Cari Kesamaan daripada Terus Memperdebatkan Perbedaan

Ketika dua orang tidak saling menyukai, biasanya perhatian mereka lebih banyak tertuju pada hal-hal yang membuat keduanya berbeda.

Kamu mungkin lebih sering mengingat kebiasaan buruknya, sementara dia juga lebih sering memperhatikan hal-hal yang tidak disukainya darimu.

Akibatnya, setiap pertemuan terasa seperti kesempatan untuk menemukan alasan baru untuk tidak menyukai satu sama lain.

Untuk mengubah keadaan tersebut, cobalah mencari kesamaan yang bisa menjadi titik awal hubungan.

Mungkin kalian memiliki hobi yang sama, menyukai jenis musik yang serupa, bekerja di bidang yang sama, atau memiliki tujuan tertentu yang bisa dicapai bersama.

Dalam psikologi sosial, prinsip kesamaan atau similarity-attraction effect menjelaskan bahwa kesamaan dalam sikap, minat, dan nilai tertentu dapat meningkatkan ketertarikan interpersonal.

Ketika menemukan kesamaan, seseorang biasanya memiliki lebih banyak bahan untuk membangun percakapan dan merasa lebih mudah terhubung.

Misalnya, daripada terus membahas perbedaan pendapat yang membuat kalian bertengkar, cobalah membicarakan aktivitas yang sama-sama disukai.

Jika kalian bekerja dalam satu tim, fokuslah pada tujuan bersama daripada mempermasalahkan perbedaan gaya kerja.

Kesamaan tidak harus selalu besar. Bahkan, kesukaan terhadap makanan, film, olahraga, atau pengalaman sehari-hari bisa menjadi awal percakapan yang menyenangkan.

Namun, jangan berpura-pura menyukai sesuatu hanya untuk mendapatkan penerimaan. Hubungan yang baik seharusnya dibangun melalui ketulusan, bukan kepura-puraan.

6. Belajar Mendengarkan Tanpa Selalu Ingin Membantah

Salah satu kebiasaan yang membuat hubungan antarmanusia sulit berkembang adalah keinginan untuk selalu membantah.

Ketika orang lain sedang berbicara, kita terkadang tidak benar-benar mendengarkan. Kita justru sibuk menyiapkan jawaban, mencari kelemahan argumennya, atau memikirkan cara membuktikan bahwa pendapat kita lebih benar.

Akibatnya, percakapan berubah menjadi kompetisi.

Padahal, salah satu fondasi hubungan yang sehat adalah kemampuan mendengarkan secara aktif.

Dalam psikologi komunikasi, active listening merupakan keterampilan mendengarkan dengan penuh perhatian untuk memahami pesan, perasaan, dan maksud orang lain.

Mendengarkan secara aktif tidak berarti kamu harus menyetujui semua perkataannya.

Kamu hanya perlu memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk menyampaikan pemikirannya tanpa terus-menerus dipotong atau dihakimi.

Ada beberapa cara sederhana untuk menerapkannya:

Berikan perhatian ketika orang lain sedang berbicara.

Jangan langsung memotong pembicaraan.

Ajukan pertanyaan untuk memperjelas maksudnya.

Hindari membuat kesimpulan sebelum memahami seluruh penjelasannya.

Tunjukkan bahwa kamu menghargai pendapatnya meskipun tidak selalu setuju.

Misalnya, kamu bisa mengatakan, "Jadi, menurutmu masalahnya ada pada cara kita berkomunikasi, begitu?"

Respons seperti ini menunjukkan bahwa kamu berusaha memahami, bukan sekadar menunggu giliran untuk membalas.

Ketika seseorang merasa didengarkan, komunikasi biasanya menjadi lebih terbuka.

Bisa jadi, konflik yang selama ini terjadi sebenarnya bukan karena kalian benar-benar saling membenci, melainkan karena keduanya belum memiliki cara komunikasi yang baik.

7. Berikan Kesempatan untuk Memperbaiki Hubungan, tetapi Tetap Miliki Batasan

Tips terakhir yang tidak kalah penting adalah belajar memberikan kesempatan kepada seseorang untuk membangun hubungan yang lebih baik tanpa mengorbankan harga diri sendiri.

Terkadang, kita terlalu lama menyimpan rasa tidak suka kepada seseorang karena pengalaman buruk di masa lalu.

Kita terus mengingat kesalahan yang pernah dilakukannya, bahkan ketika orang tersebut sebenarnya sudah menunjukkan perubahan.

Jika kesalahan tersebut masih bisa diperbaiki dan kedua pihak bersedia berusaha, tidak ada salahnya memberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan.

Dalam psikologi hubungan interpersonal, kepercayaan dapat berkembang melalui pengalaman positif yang konsisten, komunikasi terbuka, dan perilaku yang dapat diandalkan.

Artinya, hubungan yang awalnya buruk masih memiliki kemungkinan untuk berubah jika kedua pihak benar-benar menunjukkan usaha.

Namun, ada satu hal yang harus diperhatikan: memaafkan tidak sama dengan membiarkan seseorang terus menyakiti kita.

Kamu tetap berhak memiliki batasan pribadi.

Jika seseorang terus menghina, memanipulasi, merendahkan, atau melakukan kekerasan, kamu tidak berkewajiban menjadikannya teman.

Bahkan, dalam beberapa situasi, menjaga jarak merupakan keputusan yang paling sehat.

Kamu bisa bersikap sopan tanpa harus menjadi dekat. Kamu bisa berhenti bertengkar tanpa harus membangun persahabatan. Dan kamu bisa memaafkan seseorang tanpa harus memberikan kembali akses yang sama ke dalam kehidupanmu.

Tujuan utama membangun hubungan yang baik bukanlah membuat semua orang menyukaimu, melainkan menciptakan kehidupan sosial yang lebih damai tanpa kehilangan penghargaan terhadap diri sendiri.

Mengapa Mengurangi Konflik dengan Orang Lain Penting bagi Kesehatan Psikologis?

Pertengkaran yang terjadi berulang kali dapat menjadi sumber tekanan emosional.

Ketika seseorang terus-menerus terlibat konflik, pikirannya bisa dipenuhi rasa kesal, kekhawatiran, dan keinginan untuk membalas perlakuan orang lain.

Hal tersebut dapat menguras energi mental dan membuat hubungan sosial terasa melelahkan.

Sebaliknya, kemampuan mengelola konflik dapat membantu seseorang membangun lingkungan sosial yang lebih nyaman.

Kita tidak harus menyukai semua orang, tetapi kita bisa belajar memperlakukan mereka dengan rasa hormat.

Ada beberapa manfaat ketika kita mulai mengurangi konflik yang tidak perlu:

Pertama, pikiran menjadi lebih tenang. Kita tidak lagi menghabiskan terlalu banyak energi untuk memikirkan pertengkaran yang sebenarnya bisa dihindari.

Kedua, komunikasi menjadi lebih sehat. Kita mulai belajar menyampaikan ketidaksetujuan tanpa merendahkan atau menyerang orang lain.

Ketiga, hubungan sosial menjadi lebih luas. Ketika tidak terlalu cepat menghakimi seseorang, kita memiliki kesempatan mengenal lebih banyak karakter dan sudut pandang.

Keempat, kemampuan mengelola emosi meningkat. Kita belajar bahwa tidak semua situasi harus direspons dengan kemarahan.

Kelima, kita menjadi lebih dewasa dalam menghadapi perbedaan. Kita memahami bahwa orang lain tidak harus memiliki cara berpikir yang sama agar bisa hidup berdampingan dengan baik.

Kesimpulan

Berhenti bertengkar dengan orang yang tidak disukai bukan berarti kita harus mengubah seluruh kepribadian atau memaksakan diri untuk menyukai semua orang.

Terkadang, perubahan terbesar justru dimulai ketika kita berhenti menjadikan setiap perbedaan sebagai alasan untuk berkonflik.

Belajar memahami orang lain, mengendalikan emosi, membangun komunikasi positif, mencari kesamaan, dan mendengarkan tanpa selalu membantah merupakan langkah sederhana yang bisa mengubah kualitas hubungan sosial.

Kita juga perlu menyadari bahwa tidak semua hubungan harus berakhir menjadi persahabatan. Ada orang yang cukup kita perlakukan dengan baik tanpa harus menjadi bagian dekat dari kehidupan kita.

Sebab, kedewasaan bukan tentang memenangkan setiap perdebatan atau membuktikan bahwa kita selalu benar.

Kedewasaan adalah kemampuan untuk mengetahui kapan harus berbicara, kapan harus mendengarkan, kapan harus mengalah, dan kapan harus menjaga jarak.