JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa sangat kesal ketika harus menunggu seseorang yang terlambat datang, menunggu balasan pesan yang tidak kunjung muncul, atau menunggu sebuah keputusan yang tidak kunjung mendapatkan kepastian?

Menariknya, terkadang waktu yang sebenarnya tidak terlalu lama bisa terasa sangat menyiksa ketika kita sedang menunggu sesuatu. Lima menit menunggu teman mungkin terasa biasa saja ketika kita sedang sibuk bermain ponsel. Namun, lima menit menunggu seseorang membalas pesan penting bisa terasa seperti setengah jam.

Mengapa hal tersebut bisa terjadi?

Menurut psikologi, manusia memiliki hubungan yang cukup rumit dengan waktu. Kita tidak selalu merasakan waktu berdasarkan durasi sebenarnya, tetapi juga berdasarkan kondisi emosional, tingkat ketidakpastian, harapan, dan seberapa besar kendali yang kita miliki terhadap situasi tersebut.

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Menunggu bukan sekadar aktivitas pasif ketika seseorang tidak melakukan apa-apa. Dalam banyak situasi, menunggu justru membuat otak bekerja lebih aktif. Kita mulai memikirkan berbagai kemungkinan, membayangkan hasil yang belum terjadi, dan bertanya-tanya kapan sesuatu yang kita harapkan akhirnya datang.

Itulah sebabnya menunggu sering kali terasa lebih melelahkan daripada melakukan sesuatu secara langsung.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (23/11), terdapat enam alasan psikologis mengapa manusia cenderung tidak menyukai aktivitas menunggu.

1. Otak Tidak Suka Ketidakpastian

Salah satu alasan terbesar mengapa kita membenci aktivitas menunggu adalah karena otak manusia cenderung menyukai kepastian.

Ketika kita menunggu sesuatu, sering kali kita tidak mengetahui secara pasti kapan hal tersebut akan terjadi. Kita hanya bisa memperkirakan, berharap, dan mencoba menebak-nebak kemungkinan yang akan muncul.

Misalnya, ketika seseorang mengatakan akan menghubungimu nanti, tetapi tidak memberikan waktu yang jelas, pikiranmu mungkin mulai dipenuhi berbagai pertanyaan.

Apakah dia akan menelepon hari ini? Apakah dia lupa? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Atau sebenarnya dia memang tidak berniat menghubungimu?

Semakin tidak jelas situasinya, semakin besar kemungkinan pikiran kita terus mencari jawaban.

Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan intolerance of uncertainty, yaitu kecenderungan seseorang merasa tidak nyaman ketika menghadapi situasi yang tidak pasti.

Ketidakpastian dapat membuat seseorang mengalami kecemasan karena otak tidak memiliki informasi yang cukup untuk memperkirakan apa yang akan terjadi selanjutnya.

Manusia pada dasarnya membutuhkan sejumlah prediktabilitas agar dapat merasa aman dan mampu mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan.

Ketika kepastian tidak tersedia, pikiran dapat terus bekerja untuk mengisi kekosongan informasi tersebut.

Inilah mengapa menunggu tanpa mengetahui batas waktunya sering kali terasa lebih menyebalkan daripada menunggu sesuatu yang sudah memiliki jadwal jelas.

Kita sebenarnya tidak selalu membenci proses menunggu. Sering kali, kita lebih membenci ketidakjelasan yang menyertainya.

2. Menunggu Membuat Kita Merasa Kehilangan Kendali

Manusia memiliki kebutuhan psikologis untuk merasa bahwa dirinya mempunyai kendali terhadap kehidupan.

Kita ingin bisa menentukan kapan harus melakukan sesuatu, bagaimana sesuatu berlangsung, dan kapan sebuah situasi akan berakhir.

Namun, ketika sedang menunggu, kendali tersebut sering kali berada di tangan orang lain atau bergantung pada keadaan yang tidak bisa kita atur.

Contohnya, ketika menunggu hasil wawancara kerja, kita tidak bisa memaksa perusahaan memberikan keputusan lebih cepat. Ketika menunggu seseorang datang, kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan kecepatan perjalanan orang tersebut.

Kita hanya bisa menunggu.

Kondisi seperti ini dapat memunculkan perasaan tidak berdaya karena tindakan kita tidak banyak memengaruhi hasil yang sedang dinantikan.

Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan perceived control atau persepsi seseorang terhadap kemampuannya mengendalikan suatu keadaan.

Ketika seseorang merasa memiliki kendali, situasi sulit biasanya lebih mudah dihadapi. Sebaliknya, ketika kendali terasa hilang, tingkat stres dan frustrasi dapat meningkat.

Itulah mengapa menunggu sering kali terasa sangat menyebalkan.

Bukan semata-mata karena waktu yang berlalu, melainkan karena kita tidak bisa melakukan banyak hal untuk mempercepat sesuatu yang sedang terjadi.

Bahkan, seseorang bisa merasa lebih tenang ketika diberi perkiraan waktu yang jelas, meskipun waktu tunggunya cukup lama.

Mengapa? Karena informasi tersebut memberikan kembali sebagian rasa kendali.

Setidaknya, kita mengetahui apa yang sedang terjadi dan bisa mempersiapkan diri.

3. Pikiran Terlalu Aktif Membayangkan Berbagai Kemungkinan

Ketika sedang menunggu, tubuh mungkin tidak melakukan banyak aktivitas. Namun, pikiran justru bisa menjadi sangat sibuk.

Kita mulai membayangkan berbagai skenario, mulai dari kemungkinan terbaik hingga kemungkinan terburuk.

Saat menunggu balasan pesan dari seseorang, misalnya, kita mungkin mulai memeriksa ponsel berulang kali. Setiap kali layar menyala, kita berharap ada pemberitahuan darinya.

Jika tidak ada pesan masuk, pikiran kembali bekerja.

Mungkin dia sedang sibuk. Mungkin dia belum membaca pesan. Mungkin dia sengaja mengabaikan. Atau mungkin ada sesuatu yang membuatnya berubah.

Proses berpikir berulang seperti ini dapat berkaitan dengan rumination, yaitu kecenderungan memikirkan suatu persoalan secara berulang tanpa menghasilkan penyelesaian yang jelas.

Rumination dapat membuat pengalaman menunggu terasa lebih melelahkan karena perhatian kita terus tertuju pada sesuatu yang belum terjadi.

Selain itu, manusia juga memiliki kecenderungan untuk memprediksi masa depan berdasarkan informasi yang tersedia. Ketika informasi sangat terbatas, imajinasi dapat mengambil alih.

Masalahnya, tidak semua kemungkinan yang muncul di dalam pikiran merupakan gambaran kenyataan.

Kita bisa menghabiskan banyak energi untuk mengkhawatirkan sesuatu yang bahkan belum tentu terjadi.

Inilah alasan mengapa menunggu sebuah kabar penting terkadang terasa sangat melelahkan secara mental.

Kita bukan hanya menunggu hasilnya, tetapi juga terus-menerus berhadapan dengan berbagai kemungkinan yang diciptakan oleh pikiran sendiri.

4. Waktu Terasa Lebih Lama Ketika Perhatian Kita Tertuju pada Penantian

Pernahkah kamu memperhatikan bahwa waktu terasa berjalan sangat lambat ketika sedang menunggu, tetapi tiba-tiba terasa cepat ketika sedang menikmati sesuatu?

Fenomena ini berkaitan dengan cara otak manusia mempersepsikan waktu.

Kita tidak selalu merasakan waktu secara objektif. Persepsi terhadap durasi dapat berubah tergantung pada perhatian, emosi, dan aktivitas yang sedang dilakukan.

Ketika sedang menikmati film, bermain gim, berbicara dengan teman, atau mengerjakan sesuatu yang menarik, perhatian kita terserap oleh aktivitas tersebut.

Akibatnya, kita tidak terlalu memperhatikan berjalannya waktu.

Namun, ketika sedang menunggu, perhatian justru sering tertuju pada waktu itu sendiri.

Kita melihat jam berulang kali, menghitung menit yang sudah berlalu, dan berharap sesuatu segera terjadi.

Semakin sering kita memeriksa waktu, semakin besar kemungkinan kita menyadari betapa lambatnya penantian tersebut terasa.

Dalam psikologi kognitif, perhatian terhadap durasi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi persepsi waktu.

Ketika perhatian lebih banyak diarahkan pada berjalannya waktu, durasi yang sama dapat terasa lebih panjang dibandingkan ketika perhatian terserap oleh aktivitas lain.

Itulah mengapa menunggu selama 15 menit tanpa melakukan apa pun bisa terasa sangat lama.

Sebaliknya, 15 menit ketika sedang berbincang dengan seseorang mungkin terasa berlalu begitu saja.

Menariknya, waktu tidak benar-benar berjalan lebih lambat. Yang berubah adalah cara otak kita mengalami dan mempersepsikan waktu tersebut.

5. Menunggu Bisa Memunculkan Perasaan Tidak Dihargai

Tidak semua pengalaman menunggu hanya berkaitan dengan waktu. Dalam hubungan sosial, menunggu terkadang memiliki makna emosional yang jauh lebih dalam.

Misalnya, kamu sudah membuat janji dengan seseorang, tetapi dia datang terlambat tanpa memberikan kabar. Atau kamu mengirim pesan penting, tetapi orang tersebut terus mengabaikannya tanpa penjelasan.

Dalam situasi seperti ini, rasa kesal yang muncul mungkin bukan hanya disebabkan oleh durasi menunggu.

Kamu juga bisa merasa bahwa waktu dan keberadaanmu tidak dianggap penting.

Dalam psikologi sosial, pengalaman semacam ini dapat berkaitan dengan persepsi terhadap penghargaan, keadilan, dan rasa dihormati dalam hubungan interpersonal.

Manusia memiliki kebutuhan untuk merasa diperhatikan dan diperlakukan secara layak oleh orang lain.

Ketika seseorang membuat kita menunggu tanpa memberikan informasi atau penjelasan, kita bisa menafsirkan perilakunya sebagai tanda bahwa kebutuhan dan kepentingan kita tidak menjadi prioritas.

Tentu saja, tidak setiap keterlambatan berarti seseorang tidak menghargai kita. Ada berbagai alasan yang mungkin menyebabkan seseorang terlambat atau belum bisa memberikan respons.

Namun, ketika perilaku tersebut terjadi berulang kali dan tidak disertai komunikasi yang baik, rasa frustrasi bisa semakin besar.

Inilah mengapa menunggu seseorang yang kita anggap penting terkadang terasa lebih menyakitkan daripada menunggu dalam situasi biasa.

Kita tidak hanya sedang menunggu kehadirannya. Kita juga sedang menunggu sebuah bentuk perhatian dan kepastian bahwa keberadaan kita berarti.

6. Harapan yang Terlalu Besar Membuat Penantian Semakin Menyiksa

Alasan terakhir adalah karena semakin besar harapan kita terhadap sesuatu, semakin besar pula keterlibatan emosional selama proses menunggu.

Bayangkan dua situasi berikut.

Pertama, kamu sedang menunggu pesanan makanan biasa yang tidak terlalu penting.

Kedua, kamu sedang menunggu pengumuman hasil seleksi pekerjaan yang sangat kamu inginkan.

Meskipun durasi menunggunya sama, pengalaman emosionalnya tentu berbeda.

Pada situasi pertama, kamu mungkin tidak terlalu memikirkannya. Namun, pada situasi kedua, pikiranmu bisa terus tertuju pada hasil yang akan diumumkan.

Kamu mulai membayangkan kemungkinan diterima, memikirkan apa yang akan dilakukan jika berhasil, sekaligus merasa takut jika ternyata gagal.

Semakin besar arti sebuah hasil bagi kehidupan kita, semakin besar pula perhatian dan emosi yang terlibat di dalamnya.

Dalam psikologi motivasi, harapan dan nilai yang diberikan seseorang terhadap suatu hasil dapat memengaruhi intensitas usaha serta keterlibatan emosionalnya.

Ketika sesuatu dianggap sangat penting, penantian tidak lagi terasa seperti sekadar menunggu waktu berlalu.

Penantian berubah menjadi proses menghadapi harapan, ketakutan, dan kemungkinan kehilangan sesuatu yang sangat diinginkan.

Inilah sebabnya seseorang bisa merasa sangat gelisah ketika menunggu kabar pekerjaan, hasil pemeriksaan, keputusan penting, atau pesan dari orang yang dicintai.

Terkadang, hal yang membuat kita paling tersiksa bukanlah waktu yang dibutuhkan untuk menunggu, melainkan besarnya harapan yang kita letakkan pada sesuatu yang belum tentu terjadi.

Kita ingin hasilnya segera datang karena ingin segera mengetahui apakah semua harapan tersebut akan menjadi kenyataan.

Bagaimana Cara Agar Tidak Mudah Kesal Saat Menunggu?

Meskipun menunggu merupakan bagian yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan, kita tetap bisa belajar mengelola respons emosional ketika menghadapinya.

Berikut beberapa cara yang dapat membantu.

1. Alihkan perhatian pada aktivitas lain.

Daripada terus-menerus memeriksa jam atau ponsel, lakukan aktivitas sederhana seperti membaca, mendengarkan musik, berjalan sebentar, atau menyelesaikan pekerjaan kecil. Mengalihkan perhatian dapat membantu mengurangi fokus berlebihan terhadap waktu.

2. Berhenti membuat asumsi yang belum tentu benar.

Jika seseorang belum membalas pesan, jangan langsung menyimpulkan bahwa dirinya sengaja mengabaikanmu. Berikan ruang bagi kemungkinan lain sebelum mengambil kesimpulan.

3. Tetapkan batas waktu yang realistis.

Jika sedang menunggu seseorang atau sebuah keputusan, tentukan batas waktu yang masuk akal. Dengan begitu, kamu tidak perlu terus-menerus menggantungkan seluruh perhatian pada sesuatu yang belum pasti.

4. Belajar menerima hal-hal yang berada di luar kendali.

Tidak semua hal bisa dipercepat sesuai keinginan kita. Terkadang, menerima bahwa ada sesuatu yang memang membutuhkan waktu justru membuat pikiran lebih tenang.

5. Jangan menggantungkan seluruh kebahagiaan pada satu hasil.

Ketika menunggu sesuatu yang penting, tetap jalani kehidupan seperti biasa. Jangan sampai seluruh suasana hatimu ditentukan oleh satu kabar atau keputusan yang belum datang.

6. Latih kesabaran melalui pengalaman sederhana.

Mulailah dengan membiasakan diri menghadapi situasi kecil tanpa langsung merasa gelisah. Misalnya, tidak terus-menerus memeriksa ponsel atau belajar menikmati waktu tanpa harus selalu melakukan sesuatu.

Kesimpulan

Manusia cenderung membenci aktivitas menunggu bukan hanya karena waktu yang terasa berjalan lambat, tetapi karena ada berbagai proses psikologis yang terjadi selama penantian.

Ketidakpastian membuat kita gelisah. Kehilangan kendali memunculkan frustrasi. Pikiran yang terlalu aktif menciptakan berbagai kemungkinan. Perhatian terhadap waktu membuat durasi terasa lebih panjang. Dalam hubungan sosial, menunggu bahkan bisa memunculkan perasaan tidak dihargai. Sementara itu, harapan yang terlalu besar membuat kita semakin sulit menikmati prosesnya.

Namun, ada satu hal yang perlu kita pahami: tidak semua hal dalam kehidupan bisa datang sesuai dengan waktu yang kita inginkan.

Ada kabar yang membutuhkan waktu untuk sampai. Ada keputusan yang membutuhkan proses. Ada orang yang tidak bisa selalu hadir ketika kita mengharapkannya. Dan ada hal-hal yang memang harus kita tunggu tanpa mengetahui secara pasti bagaimana akhirnya.

Kita mungkin tidak bisa mengendalikan seberapa cepat sesuatu terjadi, tetapi kita bisa belajar mengendalikan bagaimana diri kita merespons penantian tersebut.

Sebab, terkadang yang paling melelahkan bukanlah menunggu sesuatu datang, melainkan menghabiskan seluruh waktu dan pikiran untuk memikirkan sesuatu yang belum tentu bisa kita kendalikan.