JawaPos.com - Di dunia yang semakin sibuk, banyak orang merasa harus selalu menjadi lebih baik, lebih sukses, lebih menarik, dan lebih sempurna. Kita terbiasa membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain, mengejar standar yang terus berubah, serta merasa kecewa ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Tanpa disadari, keinginan untuk memiliki kehidupan yang sempurna justru dapat membuat kita sulit menikmati kehidupan yang sedang dijalani.

Kita sering menganggap bahwa kebahagiaan baru akan datang ketika semua masalah selesai, pekerjaan sudah mapan, penampilan semakin menarik, hubungan berjalan ideal, dan segala sesuatu berada dalam kendali. Padahal, kehidupan tidak pernah benar-benar sempurna. Selalu ada perubahan, kehilangan, kesalahan, ketidakpastian, dan hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana.

Di sinilah filosofi Jepang bernama Wabi-Sabi menawarkan sudut pandang yang menarik.

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Wabi-Sabi merupakan cara memandang kehidupan yang menghargai kesederhanaan, ketidaksempurnaan, kefanaan, dan keindahan yang muncul dari sesuatu yang alami. Filosofi ini mengajarkan bahwa sesuatu tidak harus sempurna untuk memiliki nilai. Sebuah cangkir yang memiliki retakan, rumah sederhana yang penuh kenangan, rambut yang mulai memutih, atau kehidupan yang tidak berjalan sesuai rencana tetap bisa memiliki keindahannya sendiri.

Jika dilihat melalui perspektif psikologi, beberapa prinsip Wabi-Sabi memiliki hubungan dengan penerimaan diri, kesadaran saat ini, fleksibilitas psikologis, dan kemampuan menghadapi perubahan. Filosofi ini bukan berarti kita harus berhenti berkembang atau membiarkan segala sesuatu berjalan tanpa usaha. Sebaliknya, kita diajak untuk tetap bertumbuh tanpa terus-menerus membenci keadaan diri sendiri.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (23/11), terdapat delapan alasan mengapa Wabi-Sabi dapat menjadi salah satu filosofi hidup yang bermanfaat bagi kesehatan psikologis dan kualitas kehidupan kita.

1. Wabi-Sabi Mengajarkan Kita untuk Berhenti Mengejar Kesempurnaan

Salah satu sumber tekanan psikologis yang sering dialami manusia adalah keinginan untuk menjadi sempurna.

Kita ingin selalu membuat keputusan yang benar, tidak melakukan kesalahan, memiliki penampilan menarik, mendapatkan pekerjaan terbaik, dan menjalani hubungan tanpa konflik. Ketika kenyataan tidak memenuhi standar tersebut, kita sering merasa gagal.

Dalam psikologi, pola ini dapat berkaitan dengan perfectionism atau perfeksionisme. Perfeksionisme yang kaku dapat membuat seseorang menetapkan standar yang terlalu tinggi dan menghubungkan harga dirinya dengan pencapaian. Akibatnya, keberhasilan kecil terasa tidak cukup, sedangkan kesalahan sederhana bisa menjadi sumber rasa malu yang berlebihan.

Wabi-Sabi menawarkan cara pandang yang berbeda. Filosofi ini mengingatkan bahwa ketidaksempurnaan bukanlah sesuatu yang harus selalu disembunyikan. Justru, ketidaksempurnaan merupakan bagian alami dari kehidupan.

Bayangkan seseorang yang sedang belajar keterampilan baru. Ia mungkin melakukan banyak kesalahan, mengalami kegagalan, dan membutuhkan waktu lebih lama daripada orang lain. Dengan pola pikir perfeksionis, pengalaman tersebut bisa dianggap sebagai bukti bahwa dirinya tidak berbakat. Namun, dengan sudut pandang Wabi-Sabi, proses belajar yang tidak rapi tetap memiliki nilai.

Dalam psikologi, pendekatan ini sejalan dengan gagasan bahwa seseorang dapat mengembangkan hubungan yang lebih sehat dengan kesalahan. Kita bisa mengevaluasi kekurangan tanpa menjadikan kekurangan tersebut sebagai identitas diri.

Kita tidak harus menjadi manusia sempurna untuk merasa cukup berharga. Kita hanya perlu berusaha menjadi lebih baik tanpa kehilangan kemampuan untuk menerima diri sendiri.

2. Wabi-Sabi Membantu Kita Lebih Menerima Diri Sendiri

Banyak orang sebenarnya tidak terlalu membenci kehidupannya. Mereka lebih sering membenci bagian-bagian tertentu dari dirinya sendiri.

Ada yang tidak menyukai bentuk tubuhnya, merasa malu dengan masa lalunya, menyesali keputusan yang pernah dibuat, atau menganggap dirinya tertinggal dibandingkan orang lain. Perasaan seperti ini dapat membuat seseorang terus-menerus berperang dengan dirinya sendiri.

Wabi-Sabi mengajarkan bahwa sesuatu tetap memiliki keindahan meskipun tidak sempurna. Prinsip tersebut dapat diterapkan pada cara kita memperlakukan diri sendiri.

Dalam psikologi, gagasan ini memiliki kedekatan dengan self-acceptance atau penerimaan diri. Penerimaan diri berarti mampu mengakui keadaan diri secara realistis, termasuk kelebihan, keterbatasan, pengalaman, dan kesalahan yang pernah terjadi.

Penerimaan diri bukan berarti kita harus menyukai semua hal tentang diri sendiri. Bukan pula berarti kita tidak boleh memperbaiki kebiasaan buruk. Artinya, kita tidak perlu menunggu sampai seluruh kekurangan menghilang untuk memperlakukan diri sendiri dengan hormat.

Misalnya, seseorang mungkin belum mencapai target karier yang diinginkan. Ia boleh merasa kecewa, tetapi tidak harus menyimpulkan bahwa dirinya tidak berguna. Ia bisa mengakui bahwa ada hal yang perlu diperbaiki sambil tetap menghargai usaha yang telah dilakukan.

Ketika kita mulai menerima diri sendiri, energi yang sebelumnya habis untuk menyalahkan diri dapat digunakan untuk melakukan perubahan yang lebih sehat.

Kita tidak harus menjadi versi terbaik setiap hari. Ada kalanya kita hanya perlu menjadi manusia biasa yang sedang belajar menjalani kehidupan.

3. Wabi-Sabi Mengajarkan Kita Menikmati Kehidupan Saat Ini

Salah satu kebiasaan yang membuat manusia sulit merasa bahagia adalah terlalu sering hidup di masa depan atau terjebak di masa lalu.

Kita memikirkan pekerjaan yang belum didapatkan, uang yang belum terkumpul, hubungan yang belum dimiliki, atau kehidupan yang belum sesuai harapan. Pada saat yang sama, kita juga menghabiskan banyak waktu menyesali keputusan masa lalu.

Akibatnya, perhatian kita sering tidak benar-benar hadir dalam kehidupan yang sedang berlangsung.

Wabi-Sabi mengajak kita menghargai momen sederhana yang sering terlewatkan. Misalnya, menikmati secangkir kopi pada pagi hari, mendengarkan hujan, berjalan santai, berbincang dengan orang terdekat, atau menikmati rumah sederhana yang kita miliki.

Dalam psikologi, kebiasaan memberikan perhatian pada pengalaman saat ini berkaitan dengan mindfulness. Mindfulness membantu seseorang menyadari pikiran, emosi, dan sensasi yang sedang dialami tanpa harus langsung menghakiminya.

Ketika kita lebih sadar terhadap momen sekarang, kehidupan tidak selalu terasa seperti perlombaan menuju sesuatu yang belum dimiliki.

Kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak hanya ditemukan dalam pencapaian besar. Ada kepuasan yang bisa muncul dari pengalaman kecil, sederhana, dan tampaknya tidak istimewa.

Tentu saja, merencanakan masa depan tetap penting. Namun, jangan sampai kita terlalu sibuk mempersiapkan kehidupan yang diinginkan hingga lupa menikmati kehidupan yang sedang dimiliki.

4. Wabi-Sabi Membantu Kita Berdamai dengan Perubahan

Tidak ada sesuatu yang benar-benar bertahan selamanya.

Tubuh berubah seiring bertambahnya usia. Hubungan bisa mengalami perubahan. Pekerjaan dapat berakhir. Orang-orang yang dahulu dekat mungkin memiliki jalan hidup masing-masing. Bahkan tempat yang menyimpan banyak kenangan suatu hari bisa terlihat berbeda.

Bagi sebagian orang, perubahan seperti ini menimbulkan kecemasan karena mereka ingin mempertahankan keadaan yang sudah terasa nyaman.

Wabi-Sabi mengingatkan bahwa perubahan dan kefanaan merupakan bagian alami dari kehidupan. Sesuatu tidak harus bertahan selamanya agar tetap bermakna.

Dalam psikologi, kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan berkaitan dengan psychological flexibility atau fleksibilitas psikologis. Konsep ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk tetap bertindak sesuai nilai-nilai penting dalam hidupnya meskipun sedang menghadapi pikiran, perasaan, atau keadaan yang tidak nyaman.

Contohnya, ketika seseorang kehilangan pekerjaan, ia tentu boleh merasa sedih dan takut. Namun, ia juga dapat perlahan menerima bahwa situasinya telah berubah dan mulai mencari kemungkinan baru.

Menerima perubahan bukan berarti menyukai semua yang terjadi. Ada kehilangan yang memang menyakitkan dan membutuhkan waktu untuk diproses.

Namun, ketika kita memahami bahwa kehidupan selalu bergerak, kita tidak perlu menghabiskan seluruh energi untuk mempertahankan sesuatu yang memang sudah berubah.

Kadang-kadang, kedewasaan bukan tentang membuat semuanya tetap sama, melainkan belajar melanjutkan kehidupan ketika keadaan tidak lagi sama.

5. Wabi-Sabi Membuat Kita Tidak Terlalu Bergantung pada Penilaian Orang Lain

Di era media sosial, membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain menjadi semakin mudah.

Kita melihat rumah yang lebih besar, pekerjaan yang terlihat lebih bergengsi, hubungan yang tampak romantis, liburan yang menyenangkan, dan pencapaian yang mengesankan. Tanpa sadar, kita mulai menilai kehidupan sendiri berdasarkan apa yang ditampilkan orang lain.

Kita mungkin merasa harus terlihat sukses, selalu bahagia, memiliki barang bagus, atau menjalani kehidupan yang mengagumkan agar dianggap berhasil.

Wabi-Sabi menawarkan prinsip yang bertolak belakang dengan tuntutan tersebut. Keindahan tidak selalu harus terlihat mewah, mahal, atau mengesankan bagi orang lain.

Sesuatu yang sederhana tetap bisa bernilai meskipun tidak mendapatkan perhatian publik.

Dalam psikologi, kebiasaan membandingkan diri secara terus-menerus dapat berkaitan dengan social comparison. Perbandingan sosial merupakan proses ketika seseorang mengevaluasi dirinya dengan menjadikan orang lain sebagai acuan.

Perbandingan tidak selalu buruk. Kita bisa belajar dan mendapatkan motivasi dari keberhasilan orang lain. Namun, perbandingan yang berlebihan dapat membuat kita merasa tidak pernah cukup.

Dengan menerapkan prinsip Wabi-Sabi, kita dapat mulai bertanya: Apakah kehidupan yang sedang saya jalani benar-benar sesuai dengan nilai-nilai yang saya anggap penting, atau saya hanya berusaha memenuhi standar orang lain?

Pertanyaan tersebut membantu kita membedakan antara keinginan pribadi dan tuntutan sosial.

Kita tidak harus memiliki kehidupan yang terlihat luar biasa untuk memiliki kehidupan yang bermakna.

6. Wabi-Sabi Mengajarkan Kita Menghargai Kesederhanaan

Banyak orang menganggap bahwa kehidupan yang lebih baik selalu berarti memiliki lebih banyak hal.

Lebih banyak uang, lebih banyak barang, lebih banyak pengakuan, lebih banyak pencapaian, dan lebih banyak pengalaman yang bisa dipamerkan. Namun, semakin banyak hal yang dikejar, semakin banyak pula tuntutan yang mungkin muncul.

Kita bisa memiliki banyak barang tetapi tetap merasa kurang. Kita bisa mendapatkan pengakuan dari banyak orang tetapi masih merasa tidak dihargai. Kita juga bisa memiliki jadwal yang penuh aktivitas tetapi tidak memiliki waktu untuk menikmati kehidupan.

Wabi-Sabi mengajarkan bahwa kesederhanaan bukanlah tanda kegagalan. Kehidupan yang sederhana tetap dapat memberikan ketenangan dan kepuasan.

Dalam psikologi, gagasan ini dapat dikaitkan dengan kemampuan membedakan kebutuhan dan keinginan serta memahami sumber kepuasan yang lebih bermakna.

Kepuasan hidup tidak hanya ditentukan oleh jumlah barang yang dimiliki. Hubungan yang sehat, waktu istirahat, rasa aman, aktivitas yang bermakna, dan kesempatan melakukan hal yang disukai juga dapat berkontribusi pada kesejahteraan.

Misalnya, seseorang mungkin memiliki rumah kecil, tetapi ia merasa nyaman karena rumah tersebut menjadi tempat beristirahat dan berkumpul dengan orang-orang yang disayangi.

Orang lain mungkin memiliki rumah besar, tetapi terus merasa tertekan karena harus memenuhi tuntutan finansial yang tinggi.

Tentu saja, kondisi ekonomi dan kebutuhan dasar tetap penting. Kesederhanaan bukan alasan untuk mengabaikan kebutuhan hidup. Namun, kita bisa belajar bahwa semakin banyak belum tentu selalu berarti semakin bahagia.

Terkadang, kehidupan terasa lebih ringan ketika kita mulai menghargai apa yang sudah cukup.

7. Wabi-Sabi Membantu Kita Menghadapi Kegagalan dengan Lebih Bijaksana

Kegagalan sering dianggap sebagai sesuatu yang memalukan.

Ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan, kita mungkin merasa tidak kompeten, kehilangan kepercayaan diri, atau takut mencoba kembali. Bahkan, ada orang yang lebih memilih tidak melakukan sesuatu daripada mengambil risiko melakukan kesalahan.

Wabi-Sabi mengajak kita melihat ketidaksempurnaan sebagai bagian dari perjalanan. Sebuah benda yang memiliki bekas pemakaian tidak otomatis kehilangan nilainya. Demikian pula, seseorang tidak kehilangan seluruh nilai dirinya hanya karena pernah mengalami kegagalan.

Dalam psikologi, cara pandang ini memiliki hubungan dengan self-compassion, yaitu kemampuan memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan dan pengertian ketika menghadapi kesulitan.

Self-compassion bukan berarti membenarkan semua kesalahan. Kita tetap perlu bertanggung jawab, mengevaluasi tindakan, dan memperbaiki hal yang memang perlu diperbaiki.

Perbedaannya terletak pada cara kita berbicara kepada diri sendiri.

Daripada berkata, "Saya selalu gagal dan tidak pernah bisa melakukan apa pun," kita bisa mencoba mengatakan, "Kali ini hasilnya belum sesuai harapan. Saya bisa mempelajari apa yang salah dan mencoba pendekatan berbeda."

Kalimat kedua tidak menghapus kegagalan, tetapi membuat kita memiliki ruang untuk belajar.

Kegagalan memang dapat menyakitkan. Namun, pengalaman tersebut tidak harus menjadi alasan untuk berhenti menghargai diri sendiri.

Terkadang, bagian paling berharga dari sebuah perjalanan bukanlah hasil akhirnya, melainkan kemampuan kita untuk tetap melangkah setelah mengalami kesulitan.

8. Wabi-Sabi Mengingatkan Kita bahwa Hidup Tidak Harus Selalu Berjalan Sesuai Rencana

Manusia menyukai kepastian karena kepastian memberikan rasa aman.

Kita ingin tahu apa yang akan terjadi besok, bagaimana masa depan berjalan, apakah hubungan akan bertahan, dan apakah usaha yang dilakukan akan menghasilkan sesuatu.

Namun, kehidupan tidak pernah memberikan seluruh jawaban tersebut.

Ada rencana yang gagal, kesempatan yang hilang, pertemuan yang tidak terduga, dan perubahan yang datang tanpa pemberitahuan. Jika kita hanya bisa merasa tenang ketika semua hal berjalan sesuai keinginan, kehidupan akan terasa melelahkan.

Wabi-Sabi mengajarkan kita untuk tidak menuntut kehidupan agar selalu mengikuti gambaran ideal yang telah dibuat.

Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan kemampuan menghadapi ketidakpastian dan mengelola kebutuhan untuk mengendalikan segala sesuatu.

Kita perlu memahami perbedaan antara hal yang bisa dikendalikan dan hal yang berada di luar kendali.

Kita dapat mengendalikan usaha, pilihan, sikap, dan sebagian respons terhadap keadaan. Namun, kita tidak selalu bisa mengendalikan keputusan orang lain, perubahan situasi, atau hasil akhir dari setiap usaha.

Menerima kenyataan tersebut dapat membantu mengurangi perjuangan yang tidak perlu.

Misalnya, seseorang telah berusaha mempersiapkan wawancara kerja dengan baik, tetapi tetap tidak diterima. Ia tidak bisa mengubah keputusan perusahaan, tetapi masih bisa mengevaluasi persiapannya dan mencari kesempatan lain.

Hidup mungkin tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Namun, kita tetap memiliki kesempatan untuk menentukan bagaimana akan meresponsnya.

Ketenangan bukan berarti semua hal berjalan sesuai rencana. Kadang-kadang, ketenangan muncul ketika kita berhenti menuntut kehidupan untuk selalu berjalan sesuai keinginan.

Cara Menerapkan Filosofi Wabi-Sabi dalam Kehidupan Sehari-hari

Memahami Wabi-Sabi tidak cukup hanya dengan mengetahui maknanya. Filosofi ini akan lebih terasa manfaatnya ketika diterapkan melalui kebiasaan sederhana.

Berikut beberapa cara yang bisa mulai dilakukan:

1. Berhenti menuntut diri sendiri untuk selalu sempurna.

Ketika melakukan kesalahan, cobalah mengevaluasinya tanpa langsung menghina diri sendiri. Ingat bahwa proses belajar memang melibatkan ketidaksempurnaan.

2. Nikmati hal-hal sederhana setiap hari.

Luangkan waktu untuk menikmati makanan, udara pagi, percakapan, atau aktivitas kecil tanpa harus selalu memikirkan hal berikutnya.

3. Kurangi kebiasaan membandingkan kehidupan.

Media sosial hanya menunjukkan sebagian pengalaman seseorang. Jangan menjadikan potongan kehidupan orang lain sebagai ukuran untuk menilai seluruh kehidupan sendiri.

4. Terima bahwa perubahan merupakan bagian dari kehidupan.

Tidak semua hal harus dipertahankan. Ada pengalaman yang perlu disyukuri, ada yang perlu diperbaiki, dan ada pula yang harus dilepaskan.

5. Berlatih berbicara lebih baik kepada diri sendiri.

Ketika mengalami kegagalan, gunakan bahasa yang lebih manusiawi. Perlakukan diri sendiri sebagaimana kamu akan memperlakukan teman yang sedang mengalami kesulitan.

6. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan.

Daripada terus memikirkan sesuatu yang tidak dapat diubah, arahkan perhatian pada tindakan kecil yang masih bisa dilakukan hari ini.

7. Hargai proses, bukan hanya hasil akhir.

Jangan menunggu sampai mencapai tujuan besar untuk mengakui usaha sendiri. Kemajuan kecil juga layak dihargai.

Kesimpulan

Wabi-Sabi menawarkan cara pandang yang sederhana tetapi mendalam tentang kehidupan. Filosofi ini mengajarkan bahwa ketidaksempurnaan bukanlah sesuatu yang harus selalu diperbaiki, perubahan bukanlah sesuatu yang harus selalu ditakuti, dan kesederhanaan bukanlah tanda bahwa kehidupan kita kurang berharga.

Melalui perspektif psikologi, beberapa prinsip Wabi-Sabi dapat membantu kita mengembangkan penerimaan diri, mengurangi tekanan perfeksionisme, meningkatkan kesadaran terhadap kehidupan saat ini, dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan kegagalan serta perubahan.

Namun, menerima ketidaksempurnaan bukan berarti berhenti berkembang. Kita tetap boleh memiliki impian, memperbaiki kebiasaan, mengejar tujuan, dan menginginkan kehidupan yang lebih baik.

Perbedaannya adalah kita tidak lagi menjadikan kesempurnaan sebagai syarat untuk menghargai diri sendiri.

Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari kehidupan yang sempurna hingga lupa bahwa kehidupan yang sedang kita jalani juga memiliki keindahannya sendiri.

Kita tidak harus memiliki segalanya. Kita tidak harus selalu berhasil. Kita tidak harus terlihat mengagumkan di mata semua orang.

Terkadang, hidup yang baik adalah hidup yang bisa kita terima, nikmati, dan jalani dengan penuh kesadaran.