JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa bahwa kehilangan kontak dengan seseorang yang sebenarnya sering menyakitimu justru terasa jauh lebih menyakitkan daripada ketika kamu masih bersamanya? Secara logika, menjauh dari orang yang toxic seharusnya membuat hidup lebih tenang. Tidak ada lagi pertengkaran, manipulasi, ucapan yang menyakitkan, atau perilaku yang membuat pikiran terus-menerus lelah. Namun, kenyataannya tidak selalu sesederhana itu.

Ada kalanya seseorang justru merasa lebih kesepian setelah memutuskan hubungan dengan orang yang selama ini menjadi sumber stresnya. Bahkan, muncul keinginan untuk kembali menghubungi orang tersebut, meskipun sudah mengetahui bahwa hubungan itu tidak sehat.

Fenomena ini sebenarnya dapat dijelaskan melalui beberapa konsep dalam psikologi. Perasaan kehilangan tidak selalu berkaitan dengan seberapa baik seseorang memperlakukan kita. Terkadang, perasaan tersebut muncul karena keterikatan emosional, kebiasaan, harapan, dan pola hubungan yang sudah terbentuk dalam waktu lama.

Menariknya, hubungan yang tidak sehat pun bisa menciptakan ikatan emosional yang sangat kuat. Inilah salah satu alasan mengapa melepaskan seseorang yang toxic terkadang terasa lebih sulit daripada bertahan dalam hubungan tersebut.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (23/11), terdapat enam alasan psikologis mengapa hilang kontak dengan orang toxic bisa terasa jauh lebih menyakitkan daripada tetap bersamanya.

1. Otak Sudah Terbiasa dengan Kehadiran Orang Tersebut

Salah satu alasan paling mendasar mengapa hilang kontak terasa menyakitkan adalah karena otak manusia terbiasa dengan pola kehadiran seseorang.

Ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang dalam waktu lama, otak mulai memasukkan keberadaan orang tersebut ke dalam rutinitas sehari-hari. Ada kebiasaan mengirim pesan sebelum tidur, berbagi cerita setelah menjalani aktivitas, menunggu kabar, hingga memeriksa ponsel hanya untuk mengetahui apakah ada pesan baru darinya.

Semua hal tersebut perlahan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Menurut psikologi perilaku, kebiasaan terbentuk melalui pengulangan dan penguatan. Ketika suatu tindakan dilakukan secara konsisten dan memberikan pengalaman emosional tertentu, otak akan semakin terbiasa mengulanginya.

Masalahnya, ketika hubungan berakhir atau komunikasi tiba-tiba terputus, kebiasaan tersebut tidak langsung menghilang.

Kamu mungkin sudah tidak lagi berbicara dengannya, tetapi pikiran masih terbiasa mencarinya. Ketika menemukan sesuatu yang menarik, kamu masih ingin menceritakannya. Ketika mengalami hari yang buruk, kamu masih teringat untuk menghubunginya.

Inilah yang membuat hilang kontak terasa seperti kehilangan bagian dari rutinitas hidup.

Bahkan, terkadang yang sebenarnya dirindukan bukanlah orangnya, melainkan kebiasaan yang pernah terbentuk bersamanya.

Kita sering salah mengartikan kehilangan rutinitas sebagai kehilangan seseorang yang benar-benar kita butuhkan. Padahal, otak hanya sedang menyesuaikan diri dengan perubahan besar dalam kehidupan emosional.

Karena itu, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa kamu masih harus kembali kepadanya hanya karena belum terbiasa menjalani hari tanpa kehadirannya.

2. Hubungan Toxic Bisa Menciptakan Trauma Bonding

Alasan kedua yang cukup kuat adalah kemungkinan terbentuknya trauma bonding atau ikatan emosional yang berkembang dalam hubungan dengan pola perlakuan menyakitkan dan ketidakseimbangan kekuasaan.

Dalam hubungan seperti ini, seseorang bisa mengalami siklus perlakuan buruk yang diselingi perhatian, kasih sayang, permintaan maaf, atau janji untuk berubah.

Misalnya, seseorang bisa saja bersikap sangat kasar hari ini, mengabaikan perasaan pasangannya, atau membuatnya merasa tidak berharga. Namun, beberapa waktu kemudian, orang yang sama tiba-tiba berubah menjadi sangat perhatian, meminta maaf, dan memberikan kasih sayang yang selama ini diharapkan.

Perubahan tersebut dapat menciptakan kebingungan emosional.

Seseorang mulai berpikir bahwa mungkin hubungan itu masih bisa diperbaiki. Ia kembali mengingat sisi baik orang tersebut dan berharap perlakuan buruk sebelumnya tidak akan terulang.

Ketika pola ini berlangsung berulang kali, keterikatan emosional dapat menjadi semakin rumit.

Salah satu mekanisme yang dapat berperan adalah intermittent reinforcement atau penguatan berselang. Dalam psikologi perilaku, imbalan yang diberikan secara tidak terduga dapat membuat seseorang terus mengulangi perilaku tertentu karena ia tidak pernah tahu kapan imbalan berikutnya akan datang.

Dalam konteks hubungan, perhatian yang muncul sesekali setelah periode pengabaian dapat membuat seseorang terus menunggu momen ketika pasangannya kembali bersikap baik.

Akibatnya, ketika hubungan benar-benar terputus, yang hilang bukan hanya sosok seseorang, tetapi juga harapan akan datangnya kembali perlakuan baik tersebut.

Kamu mungkin tidak hanya merindukan dirinya. Kamu juga merindukan momen ketika dia membuatmu merasa dicintai, meskipun momen itu hanya muncul sesekali.

Namun, penting dipahami bahwa tidak semua hubungan toxic otomatis merupakan trauma bonding. Istilah tersebut lebih tepat digunakan untuk pola keterikatan dalam hubungan yang melibatkan perlakuan menyakitkan, manipulasi, atau penyalahgunaan kekuasaan.

3. Tidak Adanya Kepastian Membuat Pikiran Terus Mencari Jawaban

Pernahkah kamu merasa sulit berhenti memikirkan seseorang karena hubungan kalian berakhir tanpa penjelasan yang jelas?

Tidak ada percakapan terakhir yang benar-benar menyelesaikan masalah. Tidak ada penjelasan mengapa semuanya berubah. Bahkan, terkadang komunikasi hanya berhenti begitu saja tanpa kesempatan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi.

Dalam psikologi, pengalaman seperti ini berkaitan dengan kebutuhan manusia terhadap kepastian dan penyelesaian emosional.

Manusia cenderung ingin memahami pengalaman yang dialaminya. Ketika suatu hubungan berakhir tanpa kejelasan, pikiran sering kali terus berusaha menyusun kembali kejadian-kejadian sebelumnya untuk menemukan jawaban.

Kamu mungkin mulai bertanya-tanya:

Apakah aku melakukan kesalahan?

Apakah dia sebenarnya masih peduli?

Mengapa dia bisa berubah begitu cepat?

Apakah suatu hari nanti dia akan menghubungiku lagi?

Apakah hubungan kami benar-benar sudah selesai?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat muncul berulang kali, bahkan ketika kamu sedang berusaha menjalani aktivitas seperti biasa.

Kondisi ini juga berkaitan dengan rumination, yaitu kecenderungan memikirkan suatu pengalaman atau masalah secara berulang tanpa menghasilkan penyelesaian yang berarti.

Semakin sering seseorang mengulang pertanyaan yang sama di dalam pikirannya, semakin sulit pula ia mengalihkan perhatian dari pengalaman tersebut.

Inilah mengapa hilang kontak terkadang terasa lebih menyakitkan daripada tetap bersama seseorang yang toxic.

Ketika masih bersama, setidaknya kamu mengetahui keberadaannya. Kamu masih bisa melihat aktivitasnya, mengetahui kabarnya, atau mendapatkan respons meskipun respons tersebut tidak selalu menyenangkan.

Namun, ketika komunikasi terputus, banyak hal berubah menjadi tanda tanya.

Penting untuk menyadari bahwa tidak semua hubungan memberikan penjelasan atau penutupan yang kita harapkan. Terkadang, proses menerima kenyataan harus dimulai tanpa mendapatkan jawaban dari orang yang meninggalkan kita.

4. Kamu Kehilangan Harapan, Bukan Hanya Kehilangan Orangnya

Salah satu hal paling menyakitkan dalam hubungan toxic adalah kehilangan masa depan yang pernah dibayangkan bersama seseorang.

Ketika menjalin hubungan, kita biasanya tidak hanya mencintai keadaan saat ini. Kita juga membangun berbagai harapan mengenai masa depan.

Kita membayangkan hubungan yang lebih baik, perubahan sikap, kehidupan yang lebih bahagia, dan kemungkinan bahwa suatu hari orang tersebut akan memperlakukan kita sebagaimana mestinya.

Sayangnya, harapan tersebut terkadang jauh lebih kuat daripada kenyataan yang sedang dijalani.

Seseorang bisa terus bertahan dalam hubungan yang menyakitkan karena percaya bahwa pasangannya akan berubah. Ia mengingat janji-janji yang pernah diberikan dan membayangkan bahwa semua masalah yang terjadi hanyalah bagian dari proses menuju hubungan yang lebih baik.

Ketika akhirnya memutuskan untuk hilang kontak, bukan hanya hubungan yang harus dilepaskan, melainkan juga seluruh gambaran masa depan yang sudah dibangun dalam pikiran.

Dalam psikologi, pengalaman kehilangan seperti ini dapat berkaitan dengan anticipatory attachment terhadap masa depan yang diharapkan. Seseorang terikat bukan hanya pada realitas hubungan, tetapi juga pada kemungkinan tentang apa yang mungkin terjadi.

Itulah sebabnya seseorang bisa merasa sangat sedih meskipun sebenarnya ia tahu bahwa hubungan tersebut tidak sehat.

Ia tidak hanya berduka karena kehilangan orang yang pernah dicintai, tetapi juga karena harus menerima bahwa masa depan yang selama ini diimpikan mungkin tidak akan pernah terwujud.

Ada satu hal penting yang perlu dipahami: seseorang bisa memiliki potensi untuk berubah, tetapi potensi tersebut tidak sama dengan perubahan yang benar-benar terjadi.

Jangan sampai kamu terus mengorbankan ketenangan diri demi mempertahankan harapan terhadap seseorang yang tidak menunjukkan usaha nyata untuk memperbaiki perilakunya.

5. Rasa Kesepian Membuat Kenangan Buruk Terlihat Lebih Ringan

Ketika seseorang masih berada dalam hubungan toxic, ia mungkin sangat menyadari berbagai perlakuan buruk yang diterimanya.

Ia mengingat pertengkaran, rasa kecewa, manipulasi, pengabaian, dan berbagai pengalaman yang membuatnya merasa tidak dihargai.

Namun, setelah hubungan berakhir, ingatan tersebut terkadang berubah.

Ketika rasa kesepian datang, pikiran justru lebih sering menghadirkan kenangan menyenangkan. Kita mulai mengingat percakapan lucu, perhatian kecil, perjalanan bersama, atau momen ketika orang tersebut pernah membuat kita merasa bahagia.

Sementara itu, pengalaman buruk perlahan terasa seperti sesuatu yang tidak terlalu penting.

Fenomena ini berkaitan dengan selective memory atau ingatan selektif. Ingatan manusia tidak selalu bekerja seperti rekaman video yang memutar seluruh kejadian secara objektif. Emosi dan kondisi saat ini dapat memengaruhi bagaimana kita mengingat pengalaman masa lalu.

Ketika sedang kesepian, seseorang mungkin lebih mudah berfokus pada kenangan yang memberikan rasa nyaman.

Akibatnya, muncul pemikiran seperti:

"Mungkin sebenarnya dia tidak seburuk itu."

"Setidaknya dulu aku punya seseorang untuk diajak bicara."

"Bagaimana kalau aku mencoba menghubunginya sekali lagi?"

Pikiran seperti ini dapat membuat seseorang melupakan alasan utama mengapa hubungan tersebut harus diakhiri.

Padahal, merindukan momen baik tidak berarti kamu harus menerima kembali keseluruhan hubungan yang pernah menyakitimu.

Kamu boleh mengakui bahwa ada kenangan indah tanpa harus menyangkal bahwa ada banyak pengalaman buruk di dalamnya.

Hubungan yang tidak sehat tidak selalu berisi penderitaan setiap saat. Justru keberadaan momen-momen menyenangkan itulah yang terkadang membuat seseorang semakin sulit melepaskannya.

6. Harga Diri dan Identitas Diri Ikut Terpengaruh

Alasan terakhir adalah karena hubungan toxic terkadang secara perlahan memengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri.

Ketika terlalu lama berada dalam hubungan yang penuh kritik, manipulasi, pengabaian, atau perlakuan merendahkan, seseorang dapat mulai meragukan nilai dirinya.

Ia mungkin merasa tidak cukup baik, tidak cukup menarik, tidak cukup layak dicintai, atau selalu menjadi penyebab masalah.

Jika kondisi tersebut berlangsung lama, seseorang bisa mulai menghubungkan harga dirinya dengan bagaimana orang tersebut memperlakukannya.

Ketika mendapatkan perhatian, ia merasa berharga. Namun, ketika diabaikan, ia mulai merasa tidak berarti.

Dalam psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan self-esteem atau harga diri, serta ketergantungan terhadap validasi eksternal.

Ketika hubungan berakhir, seseorang tidak hanya kehilangan tempat untuk berbagi cerita, tetapi juga kehilangan sumber validasi yang selama ini secara tidak sehat menjadi bagian dari kehidupannya.

Ia mungkin bertanya-tanya apakah dirinya masih menarik, apakah dirinya masih layak dicintai, atau apakah orang tersebut akan merasa kehilangan setelah pergi.

Bahkan, ada kalanya seseorang ingin kembali bukan karena benar-benar bahagia bersama orang tersebut, melainkan karena ingin membuktikan bahwa dirinya masih diinginkan.

Inilah salah satu perangkap emosional yang perlu diwaspadai.

Nilai dirimu tidak ditentukan oleh seberapa besar seseorang menginginkanmu, seberapa sering dia menghubungimu, atau apakah dia memilih untuk tetap tinggal.

Kamu tetap berharga meskipun seseorang tidak mampu memperlakukanmu dengan baik.

Membangun kembali harga diri setelah keluar dari hubungan yang tidak sehat memang membutuhkan waktu. Namun, proses tersebut penting agar kamu tidak lagi menjadikan perlakuan orang lain sebagai ukuran utama kebahagiaan dan nilai dirimu.

Bagaimana Cara Mengatasi Perasaan Kehilangan Setelah Hilang Kontak?

Setelah memahami berbagai alasan psikologis di atas, penting untuk mengetahui bahwa perasaan kehilangan bukan sesuatu yang harus dilawan dengan membenci diri sendiri.

Kamu tidak lemah hanya karena masih merindukan seseorang yang pernah menyakitimu. Kamu juga tidak gagal move on hanya karena sesekali masih mengingatnya.

Ada beberapa langkah yang dapat membantu proses pemulihan emosional.

1. Bedakan antara merindukan seseorang dan ingin kembali menjalin hubungan.

Keduanya merupakan hal yang berbeda. Kamu bisa merindukan kehadiran seseorang tanpa harus menginginkan kembali hubungan yang pernah membuatmu terluka.

2. Ingat kembali alasan mengapa kamu memilih untuk pergi.

Ketika kesepian membuat kenangan indah terasa lebih dominan, cobalah mengingat keseluruhan pengalaman hubungan tersebut. Jangan hanya mengingat momen ketika semuanya terasa baik-baik saja.

3. Berikan waktu kepada diri sendiri untuk beradaptasi.

Kehilangan rutinitas dan keterikatan emosional membutuhkan proses penyesuaian. Jangan memaksakan diri untuk langsung merasa baik-baik saja.

4. Bangun kembali kehidupan di luar hubungan tersebut.

Mulailah melakukan aktivitas yang sempat terabaikan, menjalin hubungan dengan teman, mengembangkan minat, dan membangun rutinitas baru.

5. Berhenti mencari validasi dari orang yang sama.

Jika seseorang selama ini menjadi sumber luka emosional, jangan terus menjadikan respons dan perhatiannya sebagai penentu kebahagiaanmu.

6. Cari bantuan profesional jika dampaknya terlalu berat.

Jika pengalaman hubungan tersebut menimbulkan kecemasan berkepanjangan, mengganggu aktivitas sehari-hari, atau membuatmu sulit merasa aman, berbicara dengan psikolog dapat membantu proses pemulihan.

Kesimpulan

Hilang kontak dengan orang toxic terkadang terasa jauh lebih menyakitkan daripada tetap bersamanya karena manusia tidak hanya terikat pada seseorang melalui perasaan cinta. Ada kebiasaan, pola keterikatan emosional, harapan, kenangan, kebutuhan akan kepastian, dan harga diri yang ikut terlibat di dalamnya.

Kita bisa mengetahui bahwa suatu hubungan tidak sehat, tetapi tetap merasa kehilangan ketika hubungan tersebut berakhir.

Hal itu bukan berarti keputusan untuk pergi adalah keputusan yang salah.

Terkadang, rasa sakit setelah meninggalkan seseorang merupakan bagian dari proses melepaskan sesuatu yang sudah terlalu lama menjadi bagian dari kehidupan kita.

Jangan mengukur kualitas keputusanmu berdasarkan seberapa besar rasa kehilangan yang muncul setelahnya. Sebab, sesuatu yang terasa sulit dilepaskan belum tentu merupakan sesuatu yang baik untuk dipertahankan.

Ada kalanya kamu tidak benar-benar merindukan orang yang pernah menyakitimu. Kamu hanya sedang merindukan kebiasaan, perhatian sesekali, harapan, dan versi dirinya yang dahulu kamu impikan.

Pada akhirnya, belajar hidup tanpa seseorang yang toxic bukan tentang membuktikan bahwa kamu tidak membutuhkannya. Ini tentang menyadari bahwa kamu tetap bisa menjalani kehidupan yang utuh, bahagia, dan bermakna tanpa harus terus-menerus mengorbankan ketenangan diri demi mempertahankan seseorang.