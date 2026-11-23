JawaPos.com - Tidak semua orang yang terlihat tenang benar-benar sedang merasa damai. Ada sebagian orang yang mampu tersenyum, berbicara dengan santai, menyelesaikan pekerjaan, bahkan bercanda dengan orang lain, meskipun di dalam dirinya sedang berhadapan dengan kecemasan yang cukup besar.

Mereka mungkin terlihat tidak mudah panik, jarang mengeluh, dan selalu tampak mampu mengendalikan keadaan. Namun, di balik sikap tersebut, bisa saja terdapat pikiran yang terus bekerja, kekhawatiran yang sulit dihentikan, atau ketakutan yang tidak pernah mereka ungkapkan.

Fenomena ini menarik untuk dipahami karena kecemasan tidak selalu terlihat dari perilaku seseorang. Dalam psikologi, pengalaman emosional seseorang tidak selalu tercermin secara langsung melalui ekspresi wajah, nada bicara, atau tindakannya.

Ada orang yang menunjukkan kecemasannya secara terbuka, sementara orang lain justru berusaha menyembunyikannya melalui sikap yang terlihat stabil.

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Bahkan, sebagian orang sudah terbiasa menjalani kehidupan sambil membawa kecemasan. Mereka tetap bekerja, berinteraksi, memenuhi tanggung jawab, dan menjalankan rutinitas seperti biasa. Orang-orang di sekitarnya mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang berjuang menghadapi pikiran yang melelahkan.

Lantas, mengapa sebagian orang bisa terlihat begitu tenang padahal sebenarnya sedang merasa cemas?

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (23/11), terdapat enam alasan yang dapat membantu menjelaskannya menurut sudut pandang psikologi.

1. Mereka Terbiasa Menyembunyikan Emosi agar Tidak Terlihat Lemah

Salah satu alasan seseorang terlihat tenang ketika sedang cemas adalah karena mereka terbiasa menyembunyikan perasaan. Mereka mungkin merasa bahwa menunjukkan ketakutan, kegelisahan, atau ketidakpastian akan membuat orang lain menganggap mereka lemah.

Dalam psikologi, kebiasaan ini berkaitan dengan regulasi emosi, khususnya strategi yang disebut expressive suppression. Strategi tersebut terjadi ketika seseorang berusaha menahan atau menyembunyikan ekspresi emosinya setelah emosi itu muncul.

Misalnya, seseorang sedang menghadapi masalah pekerjaan yang membuatnya sangat khawatir. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan buruk, tetapi ketika bertemu rekan kerja, ia tetap berbicara seperti biasa. Ia tidak menunjukkan kegelisahan karena merasa harus menjaga citra sebagai pribadi yang kuat dan profesional.

Kebiasaan menyembunyikan emosi bisa terbentuk dari berbagai pengalaman. Mungkin sejak kecil seseorang diajarkan untuk tidak mudah menangis, tidak mengeluh, atau selalu terlihat tegar di hadapan orang lain. Bisa juga mereka pernah mengalami situasi ketika keterbukaan emosional justru mendapatkan respons negatif, seperti diremehkan, dihakimi, atau dianggap berlebihan.

Akibatnya, mereka belajar bahwa memperlihatkan perasaan bukanlah sesuatu yang aman. Mereka lebih memilih menyimpan kecemasan sendiri daripada mengambil risiko tidak dipahami oleh orang lain.

Namun, menyembunyikan emosi tidak selalu berarti seseorang berhasil mengatasi kecemasannya. Perasaan tersebut mungkin tetap ada meskipun ekspresinya tidak terlihat. Dalam beberapa situasi, menekan emosi secara terus-menerus juga dapat menambah beban psikologis.

Penting untuk dipahami bahwa menjadi kuat bukan berarti harus selalu terlihat baik-baik saja. Seseorang tetap bisa menjadi pribadi yang tangguh meskipun sesekali mengakui bahwa dirinya sedang takut, lelah, atau membutuhkan dukungan.

2. Mereka Terlalu Banyak Berpikir, tetapi Pandai Menutupinya

Sebagian orang yang terlihat tenang sebenarnya memiliki pikiran yang sangat aktif. Mereka memikirkan banyak kemungkinan, mempertimbangkan berbagai risiko, dan sering membayangkan hal-hal yang belum tentu terjadi.

Kebiasaan ini berkaitan dengan overthinking dan kekhawatiran berulang atau worry. Mereka mungkin terlihat santai ketika sedang duduk bersama orang lain, tetapi pikirannya terus mempertanyakan berbagai hal.

Apakah keputusan yang diambil sudah benar? Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi? Apakah orang lain kecewa terhadap dirinya? Bagaimana jika rencana yang sudah disusun ternyata gagal?

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu dapat muncul berulang kali, bahkan ketika tidak ada masalah nyata yang sedang dihadapi.

Menariknya, orang yang banyak berpikir belum tentu memperlihatkan kegelisahannya secara jelas. Mereka mungkin sudah terbiasa memproses kekhawatiran di dalam kepala tanpa menceritakannya kepada siapa pun.

Dalam situasi sosial, mereka bisa tetap tersenyum dan mengikuti percakapan. Mereka juga mungkin mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Namun, ketika sedang sendirian, pikiran yang sebelumnya tertahan dapat kembali muncul dan membuat mereka sulit beristirahat.

Ada pula orang yang menganggap bahwa memikirkan semua kemungkinan merupakan cara untuk mempersiapkan diri. Mereka merasa bahwa semakin banyak hal yang dipertimbangkan, semakin kecil kemungkinan mereka melakukan kesalahan.

Padahal, memikirkan sesuatu secara berlebihan tidak selalu menghasilkan solusi. Terkadang, hal tersebut justru membuat seseorang terjebak dalam lingkaran kekhawatiran yang tidak produktif.

Mereka mungkin tampak tenang karena sudah terbiasa menghadapi pikirannya sendiri. Akan tetapi, ketenangan yang terlihat dari luar belum tentu mencerminkan ketenangan yang benar-benar mereka rasakan.

3. Mereka Merasa Bertanggung Jawab untuk Selalu Menjadi Orang yang Bisa Diandalkan

Ada orang yang selalu berusaha menjadi tempat bergantung bagi orang lain. Mereka ingin terlihat dapat diandalkan, mampu menyelesaikan masalah, dan tidak mudah goyah ketika menghadapi kesulitan.

Dalam keluarga, mereka mungkin menjadi orang yang selalu mengurus berbagai kebutuhan. Di tempat kerja, mereka dikenal sebagai sosok yang bisa menyelesaikan tugas dalam situasi sulit. Di lingkungan pertemanan, mereka sering menjadi tempat orang lain bercerita dan meminta bantuan.

Namun, di balik peran tersebut, mereka juga bisa mengalami kecemasan yang tidak sedikit.

Mereka mungkin merasa tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kelemahan karena terlalu banyak orang yang bergantung kepada mereka. Ada kekhawatiran bahwa jika mereka terlihat tidak sanggup, orang lain akan kehilangan kepercayaan atau keadaan menjadi semakin rumit.

Dalam psikologi, pengalaman ini dapat berkaitan dengan tekanan peran dan keyakinan mengenai tanggung jawab pribadi. Seseorang mungkin merasa bahwa dirinya harus selalu mampu mengendalikan keadaan, bahkan ketika situasinya sebenarnya berada di luar kendalinya.

Sebagai contoh, seorang anak tertua mungkin merasa harus selalu kuat demi membantu keluarganya. Seorang pemimpin tim mungkin merasa tidak boleh menunjukkan kepanikan karena ingin menjaga semangat anggotanya. Seseorang yang terbiasa menjadi pendengar bagi teman-temannya mungkin merasa tidak pantas membicarakan masalah pribadi.

Lama-kelamaan, mereka bisa terbiasa mengabaikan kebutuhan emosional sendiri. Mereka lebih mudah memperhatikan kesulitan orang lain daripada menyadari bahwa dirinya juga membutuhkan pertolongan.

Padahal, menjadi orang yang bisa diandalkan bukan berarti harus memikul semuanya sendirian. Meminta bantuan, membicarakan kekhawatiran, dan mengakui keterbatasan bukanlah tanda kegagalan.

Orang yang kuat juga membutuhkan ruang untuk beristirahat dan merasa aman.

4. Mereka Menggunakan Kesibukan untuk Mengalihkan Perhatian dari Kecemasan

Alasan lainnya adalah sebagian orang menggunakan kesibukan sebagai cara untuk menghindari perasaan cemas. Mereka terus bekerja, membersihkan rumah, berolahraga, mengatur jadwal, atau mencari aktivitas baru agar tidak memiliki terlalu banyak waktu untuk memikirkan hal-hal yang mengganggu pikiran.

Pada pandangan pertama, kebiasaan tersebut terlihat positif. Mereka tampak produktif, disiplin, dan selalu memiliki sesuatu untuk dilakukan. Bahkan, orang lain mungkin menganggap mereka sebagai pribadi yang sangat terorganisasi.

Namun, dalam beberapa kasus, kesibukan bisa menjadi bentuk pengalihan perhatian dari emosi yang belum terselesaikan.

Dalam psikologi, pengalihan perhatian atau distraction dapat menjadi strategi regulasi emosi. Strategi ini tidak selalu buruk. Mengalihkan perhatian sejenak bisa membantu seseorang mengurangi intensitas emosi ketika sedang menghadapi tekanan.

Masalah muncul ketika seseorang hanya mengandalkan kesibukan untuk menghindari semua perasaan tidak nyaman.

Misalnya, seseorang merasa cemas mengenai masa depan hubungannya. Namun, daripada mencoba memahami apa yang sebenarnya ia takutkan, ia memilih bekerja lebih lama, mengisi seluruh waktu luangnya, atau terus mencari aktivitas agar tidak sempat memikirkan masalah tersebut.

Ketika sedang sibuk, kecemasannya mungkin terasa berkurang. Akan tetapi, saat aktivitas berhenti, pikiran yang dihindari bisa kembali muncul.

Hal ini dapat menciptakan pola yang melelahkan. Seseorang merasa harus terus bergerak karena diam berarti harus berhadapan dengan pikirannya sendiri.

Produktivitas memang dapat memberikan rasa pencapaian dan membantu membangun rutinitas yang sehat. Namun, seseorang juga perlu belajar membedakan antara kesibukan yang memang bermakna dan kesibukan yang digunakan untuk melarikan diri dari emosi.

Terkadang, beristirahat dan memberikan ruang untuk memahami perasaan jauh lebih membantu daripada terus memaksakan diri melakukan sesuatu.

5. Mereka Takut Membebani Orang Lain dengan Masalah Pribadinya

Tidak semua orang merasa nyaman menceritakan kecemasan kepada orang lain. Sebagian justru memilih diam karena tidak ingin membuat orang di sekitarnya ikut khawatir.

Mereka mungkin berpikir bahwa setiap orang sudah memiliki masalah masing-masing. Mereka tidak ingin menambah beban keluarga, pasangan, atau teman dengan menceritakan kesulitan yang sedang dialami.

Ada juga yang khawatir ceritanya tidak akan dipahami. Mereka takut dianggap terlalu sensitif, terlalu banyak mengeluh, atau tidak mampu menghadapi kehidupan seperti orang dewasa pada umumnya.

Pola ini dapat berkaitan dengan keyakinan interpersonal, pengalaman masa lalu, dan rasa takut terhadap penilaian sosial.

Sebagai contoh, seseorang pernah mencoba menceritakan masalahnya, tetapi justru mendapatkan respons seperti, "Kamu terlalu memikirkan hal kecil," atau "Orang lain punya masalah yang lebih berat."

Pengalaman tersebut dapat membuatnya enggan membuka diri lagi. Ia kemudian memilih menjawab bahwa semuanya baik-baik saja, meskipun sebenarnya sedang mengalami tekanan emosional.

Akibatnya, orang-orang di sekitarnya mungkin mengira bahwa ia tidak memiliki masalah. Mereka melihatnya sebagai pribadi yang mandiri dan tidak membutuhkan bantuan.

Padahal, kebutuhan untuk didengarkan merupakan bagian yang wajar dari kehidupan manusia. Seseorang tidak harus menunggu sampai berada dalam kondisi sangat buruk untuk mulai mencari dukungan.

Menceritakan perasaan kepada orang yang dipercaya dapat membantu seseorang melihat masalah dari sudut pandang berbeda. Dukungan emosional juga dapat mengurangi perasaan terisolasi.

Tentu saja, tidak semua orang harus mengetahui masalah pribadi kita. Memilih orang yang tepat untuk diajak bicara merupakan hal yang penting.

Namun, menyimpan semuanya sendirian bukan satu-satunya cara untuk menjaga orang lain agar tidak terbebani.

6. Mereka Sudah Terbiasa Hidup dengan Kecemasan sehingga Terlihat Normal

Alasan terakhir adalah seseorang mungkin sudah terlalu terbiasa mengalami kecemasan sehingga kondisi tersebut menjadi bagian dari rutinitas sehari-harinya.

Mereka tidak selalu menunjukkan kepanikan yang jelas. Sebaliknya, kecemasan mungkin hadir melalui kebiasaan memeriksa sesuatu berulang kali, sulit mengambil keputusan, selalu mempersiapkan kemungkinan terburuk, atau merasa tidak nyaman ketika sesuatu berjalan di luar rencana.

Karena sudah berlangsung cukup lama, mereka mungkin menganggap semua itu sebagai bagian biasa dari kepribadian.

Misalnya, seseorang selalu memeriksa pintu berkali-kali sebelum tidur. Orang lain mungkin melihatnya sebagai sikap teliti. Namun, bagi orang tersebut, tindakan itu mungkin didorong oleh kekhawatiran berlebihan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi jika ia tidak memastikan semuanya berulang kali.

Contoh lain adalah seseorang yang selalu datang sangat awal ke suatu tempat karena takut terlambat. Sikap disiplin tentu tidak bermasalah. Akan tetapi, jika keterlambatan kecil saja membuatnya mengalami ketakutan yang sangat besar, ada kemungkinan kecemasan turut memengaruhi perilakunya.

Dalam psikologi, kecemasan dapat muncul dalam berbagai bentuk dan tingkat intensitas. Tidak semua orang mengalaminya dengan cara yang sama. Ada yang merasakan gejala fisik seperti jantung berdebar, ketegangan otot, atau gangguan tidur. Ada pula yang lebih banyak mengalami kekhawatiran dan pikiran berulang.

Seseorang juga bisa tetap menjalankan tanggung jawab sehari-hari meskipun sedang merasa cemas. Kemampuan untuk bekerja atau berinteraksi secara normal tidak otomatis berarti seseorang tidak mengalami tekanan psikologis.

Jika kecemasan berlangsung terus-menerus, sulit dikendalikan, mengganggu tidur, hubungan, pekerjaan, atau kualitas hidup, ada baiknya mempertimbangkan bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater.

Mencari bantuan bukan berarti seseorang tidak mampu menghadapi kehidupan. Justru, hal itu bisa menjadi langkah penting untuk memahami diri sendiri dan memperoleh cara menghadapi kecemasan yang lebih sehat.

Bagaimana Cara Memahami Orang yang Terlihat Tenang tetapi Sebenarnya Cemas?

Memahami seseorang yang menyembunyikan kecemasan membutuhkan empati. Kita tidak bisa selalu mengetahui apa yang sedang dirasakan seseorang hanya berdasarkan ekspresi wajah atau perilakunya.

Orang yang jarang mengeluh belum tentu tidak memiliki masalah. Orang yang selalu tersenyum belum tentu sedang bahagia. Begitu pula orang yang terlihat mandiri belum tentu tidak membutuhkan dukungan.

Ada beberapa hal sederhana yang dapat dilakukan ketika berhadapan dengan seseorang yang mungkin sedang menyimpan kecemasan.

Pertama, jangan langsung menganggap mereka baik-baik saja. Berikan ruang untuk berbicara tanpa memaksa mereka menceritakan sesuatu yang belum siap diungkapkan.

Kedua, dengarkan tanpa terburu-buru memberikan penilaian. Terkadang, seseorang tidak membutuhkan nasihat panjang. Mereka hanya ingin didengarkan dan dipahami.

Ketiga, hindari meremehkan perasaan mereka. Kalimat seperti "Jangan terlalu dipikirkan" mungkin terdengar sederhana, tetapi bisa membuat seseorang merasa bahwa kecemasannya tidak dianggap penting.

Keempat, tawarkan dukungan secara wajar. Misalnya, dengan mengatakan bahwa kita bersedia mendengarkan jika mereka ingin bercerita.

Kelima, hargai batasan pribadi mereka. Tidak semua orang siap terbuka pada waktu yang sama. Dukungan yang baik tidak dilakukan dengan memaksa seseorang untuk mengungkapkan perasaannya.

Sementara itu, jika kita sendiri termasuk orang yang sering terlihat tenang meskipun sedang cemas, cobalah mulai mengenali emosi tanpa menghakimi diri sendiri. Mengakui bahwa kita sedang merasa khawatir bukan berarti kita gagal mengendalikan hidup.

Kita juga dapat mencoba menuliskan hal-hal yang membuat cemas, membedakan antara kemungkinan dan kenyataan, menjaga pola tidur, melakukan aktivitas fisik, serta berbicara dengan orang yang dipercaya.

Jika kecemasan terasa berat atau terus mengganggu kehidupan sehari-hari, bantuan profesional dapat menjadi pilihan yang tepat.

Kesimpulan

Sebagian orang terlihat tenang padahal sebenarnya sedang merasa cemas karena berbagai alasan. Mereka mungkin terbiasa menyembunyikan emosi, terlalu banyak berpikir, merasa harus selalu bisa diandalkan, menggunakan kesibukan sebagai pengalihan, takut membebani orang lain, atau sudah terbiasa hidup dengan kecemasan.

Hal yang perlu dipahami adalah bahwa ketenangan yang terlihat dari luar tidak selalu menggambarkan keadaan emosional seseorang yang sebenarnya. Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapi tekanan, dan tidak semua perjuangan dapat dikenali melalui ekspresi wajah atau perilaku sehari-hari.

Oleh karena itu, kita perlu lebih berhati-hati dalam menilai orang lain. Jangan menganggap seseorang tidak memiliki masalah hanya karena ia jarang mengeluh atau selalu tampak kuat.

Pada saat yang sama, kita juga perlu memberikan perhatian kepada diri sendiri. Tidak perlu terus-menerus berpura-pura baik-baik saja hanya demi mempertahankan citra sebagai pribadi yang kuat.