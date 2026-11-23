JawaPos.com - Acara kantor sering kali dianggap sebagai kegiatan tambahan yang tidak selalu berkaitan langsung dengan pekerjaan. Sebagian orang menganggapnya sebagai kesempatan untuk bersantai, sementara sebagian lainnya justru merasa enggan mengikutinya karena ingin menghabiskan waktu di luar pekerjaan bersama keluarga atau menikmati waktu pribadi.

Ada pula karyawan yang merasa canggung ketika harus menghadiri acara kantor. Mereka mungkin tidak terlalu mengenal rekan kerja dari divisi lain, kurang nyaman berada di tengah keramaian, atau tidak tahu harus membicarakan apa ketika bertemu orang-orang di luar lingkungan kerja sehari-hari.

Namun, keterlibatan dalam acara kantor sebenarnya dapat memberikan manfaat yang lebih luas daripada sekadar hiburan. Jika dirancang dan dijalankan dengan baik, kegiatan seperti makan bersama, perayaan pencapaian tim, olahraga bersama, pelatihan informal, kegiatan sosial, hingga pertemuan antardivisi dapat membantu membangun hubungan sosial dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif.

Dalam psikologi, manusia memiliki kebutuhan untuk merasa diterima, terhubung, dihargai, dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan tersebut tidak hanya muncul dalam kehidupan keluarga atau pertemanan, tetapi juga dapat memengaruhi pengalaman seseorang di tempat kerja.

Lantas, mengapa keterlibatan dalam acara kantor bisa bermanfaat bagi kehidupan kita?

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (23/11), terdapat enam alasannya menurut sudut pandang psikologi.

1. Membantu Membangun Hubungan Sosial yang Lebih Kuat dengan Rekan Kerja

Salah satu manfaat terbesar dari keterlibatan dalam acara kantor adalah kesempatan untuk membangun hubungan sosial yang lebih dekat dengan rekan kerja.

Dalam rutinitas pekerjaan sehari-hari, komunikasi sering kali hanya berfokus pada tugas. Kita berbicara mengenai laporan, tenggat waktu, target, rapat, dan berbagai tanggung jawab profesional lainnya. Akibatnya, hubungan dengan rekan kerja terkadang hanya terbatas pada urusan pekerjaan.

Acara kantor memberikan kesempatan untuk mengenal orang lain dalam suasana yang lebih santai. Kita dapat berbicara mengenai hobi, pengalaman hidup, keluarga, perjalanan, atau hal-hal sederhana yang tidak selalu muncul dalam percakapan profesional.

Dalam psikologi sosial, hubungan yang terbentuk melalui interaksi berulang dapat meningkatkan rasa kedekatan dan keakraban. Semakin sering seseorang memiliki pengalaman interaksi yang positif dengan orang lain, semakin besar peluang terbentuknya rasa percaya dan hubungan interpersonal yang baik.

Misalnya, seorang karyawan yang biasanya hanya berkomunikasi dengan anggota timnya mungkin berkesempatan mengenal rekan kerja dari divisi pemasaran saat menghadiri acara makan bersama. Percakapan sederhana dapat membuka peluang untuk membangun hubungan yang sebelumnya tidak pernah terjadi.

Hubungan semacam ini juga dapat membuat suasana kerja terasa lebih nyaman. Seseorang mungkin akan merasa lebih mudah meminta bantuan, bertukar pendapat, atau bekerja sama dengan rekan yang sudah dikenalnya secara lebih personal.

Tentu saja, membangun hubungan baik tidak berarti kita harus menjadi teman dekat dengan semua orang di kantor. Setiap orang memiliki batasan sosial yang berbeda. Namun, memiliki hubungan profesional yang hangat dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih manusiawi.

Dengan demikian, acara kantor bukan hanya kesempatan untuk berkumpul, melainkan juga ruang untuk membangun hubungan yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.

2. Meningkatkan Rasa Memiliki dan Menjadi Bagian dari Lingkungan Kerja

Manusia memiliki kebutuhan psikologis untuk merasa diterima dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini sering disebut sebagai need to belong atau kebutuhan untuk memiliki keterikatan sosial.

Ketika seseorang merasa menjadi bagian dari lingkungan kerja, ia cenderung memiliki pengalaman yang lebih positif terhadap tempatnya bekerja. Ia tidak hanya melihat kantor sebagai tempat untuk menyelesaikan tugas dan memperoleh penghasilan, tetapi juga sebagai lingkungan sosial tempat dirinya dihargai dan diterima.

Acara kantor dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut karena memberikan pengalaman kebersamaan di luar rutinitas pekerjaan.

Contohnya, ketika seluruh anggota tim berkumpul untuk merayakan keberhasilan sebuah proyek, setiap orang memiliki kesempatan untuk merasakan bahwa kontribusinya merupakan bagian dari pencapaian bersama.

Pengalaman tersebut dapat memperkuat perasaan bahwa mereka tidak bekerja sendirian. Ada orang lain yang memiliki tujuan serupa, menghadapi tantangan yang sama, dan ikut berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi.

Dalam psikologi organisasi, rasa memiliki terhadap kelompok dapat berkaitan dengan identifikasi organisasi, yaitu sejauh mana seseorang merasa dirinya menjadi bagian dari organisasi tempat ia bekerja.

Ketika rasa memiliki berkembang secara sehat, karyawan mungkin lebih mudah memahami tujuan bersama, menghargai kontribusi rekan kerja, dan merasa memiliki hubungan emosional yang lebih positif dengan lingkungan kerjanya.

Namun, penting untuk diingat bahwa rasa memiliki tidak dapat dibangun hanya melalui satu acara. Organisasi juga perlu menciptakan budaya yang menghargai perbedaan, memberikan kesempatan yang adil, dan memperlakukan karyawan dengan baik dalam aktivitas sehari-hari.

Acara kantor akan lebih bermakna ketika kebersamaan yang dibangun di dalamnya juga tercermin dalam cara orang bekerja dan berinteraksi setiap hari.

3. Membantu Mengurangi Stres dan Memberikan Kesempatan untuk Melepaskan Ketegangan

Pekerjaan dapat menjadi sumber tekanan psikologis, terutama ketika seseorang menghadapi tenggat waktu, beban tugas yang tinggi, konflik interpersonal, atau tuntutan untuk mencapai target tertentu.

Jika tekanan berlangsung terus-menerus tanpa kesempatan untuk beristirahat, seseorang bisa mengalami kelelahan emosional dan kehilangan motivasi.

Keterlibatan dalam acara kantor yang menyenangkan dapat menjadi salah satu kesempatan untuk mengambil jeda dari rutinitas tersebut.

Misalnya, kegiatan olahraga bersama, permainan kelompok, makan siang bersama, atau perayaan sederhana dapat memberikan pengalaman positif yang berbeda dari aktivitas kerja sehari-hari.

Dalam psikologi, pengalaman menyenangkan dan interaksi sosial yang positif dapat membantu mendukung pemulihan dari tekanan. Tertawa bersama, berbicara dengan orang lain, dan melakukan aktivitas yang tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan dapat membantu seseorang mengalihkan perhatian sementara dari tuntutan yang sedang dihadapi.

Selain itu, teori broaden-and-build yang dikembangkan oleh psikolog Barbara Fredrickson menjelaskan bahwa emosi positif dapat memperluas cara seseorang berpikir dan bertindak. Dalam jangka panjang, pengalaman emosi positif juga dapat membantu membangun sumber daya pribadi, termasuk hubungan sosial dan kemampuan menghadapi tantangan.

Sebagai contoh, seorang karyawan yang sedang mengalami minggu kerja yang melelahkan mungkin merasa lebih segar setelah mengikuti kegiatan santai bersama rekan-rekannya. Percakapan ringan dan suasana yang menyenangkan dapat memberikan pengalaman emosional yang berbeda.

Meskipun demikian, acara kantor bukan pengganti pengelolaan beban kerja yang sehat. Jika sumber stres berasal dari jam kerja berlebihan, kepemimpinan yang buruk, atau tuntutan yang tidak realistis, perusahaan tetap perlu memperbaiki penyebab utamanya.

Kegiatan kebersamaan seharusnya menjadi pelengkap yang mendukung kesejahteraan karyawan, bukan cara untuk menutupi masalah di lingkungan kerja.

4. Membuka Kesempatan untuk Mengembangkan Kemampuan Komunikasi dan Kerja Sama

Tidak semua kemampuan penting dalam pekerjaan dapat berkembang hanya melalui tugas rutin. Ada keterampilan interpersonal yang membutuhkan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang dalam berbagai situasi.

Acara kantor dapat menjadi ruang latihan yang relatif santai untuk mengembangkan kemampuan tersebut.

Ketika menghadiri kegiatan bersama, kita mungkin perlu memperkenalkan diri kepada orang baru, memulai percakapan, mendengarkan pendapat orang lain, menyampaikan ide, atau bekerja sama dalam sebuah permainan kelompok.

Hal-hal sederhana tersebut dapat membantu seseorang mengembangkan keterampilan komunikasi yang bermanfaat dalam kehidupan profesional.

Dalam psikologi, kemampuan memahami perspektif orang lain, mengelola interaksi sosial, dan bekerja sama berkaitan dengan berbagai aspek kompetensi sosial dan kecerdasan emosional.

Misalnya, seseorang yang biasanya hanya berkomunikasi dengan anggota timnya mungkin mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan karyawan dari divisi berbeda dalam sebuah kegiatan kelompok.

Melalui pengalaman tersebut, ia dapat belajar memahami cara berpikir orang lain, menyesuaikan gaya komunikasi, dan menghadapi perbedaan pendapat dengan lebih baik.

Kegiatan semacam ini juga dapat membantu seseorang menjadi lebih percaya diri dalam situasi sosial, terutama jika ia sebelumnya merasa canggung ketika harus berinteraksi dengan orang yang belum dikenal.

Namun, perkembangan kemampuan komunikasi tidak harus dilakukan dengan memaksakan diri menjadi orang yang paling aktif dalam setiap acara. Menjadi pendengar yang baik, ikut membantu kegiatan, atau berbicara dengan satu atau dua orang juga merupakan bentuk keterlibatan yang berarti.

Yang terpenting adalah menggunakan kesempatan tersebut untuk membangun interaksi yang positif dan saling menghargai.

5. Membantu Membangun Kepercayaan dan Memperkuat Kerja Sama Antardivisi

Dalam sebuah organisasi, pekerjaan jarang benar-benar dilakukan secara terpisah. Banyak tugas membutuhkan koordinasi antara beberapa orang atau divisi yang memiliki tanggung jawab berbeda.

Sayangnya, komunikasi antardivisi terkadang hanya terjadi ketika ada kebutuhan mendesak, masalah, atau pekerjaan yang harus segera diselesaikan.

Kondisi tersebut dapat membuat hubungan kerja terasa kaku. Bahkan, kesalahpahaman bisa muncul karena seseorang tidak memahami tantangan dan tanggung jawab yang dihadapi oleh divisi lain.

Acara kantor dapat membantu menciptakan kesempatan untuk mengenal rekan kerja di luar batasan struktur organisasi.

Ketika karyawan dari berbagai bagian berkumpul, mereka memiliki kesempatan untuk memahami karakter, kebiasaan, dan sudut pandang satu sama lain.

Dalam psikologi organisasi, kepercayaan merupakan salah satu unsur penting dalam hubungan kerja. Kepercayaan membantu orang merasa lebih nyaman untuk berbagi informasi, meminta bantuan, menyampaikan pendapat, dan mengandalkan kontribusi orang lain.

Interaksi informal yang positif dapat menjadi salah satu cara untuk mendukung terbentuknya kepercayaan tersebut.

Sebagai contoh, seorang staf keuangan yang mengenal anggota tim operasional melalui kegiatan kantor mungkin akan lebih mudah berkomunikasi dengannya ketika membutuhkan informasi tertentu. Sebaliknya, anggota tim operasional juga dapat memahami alasan di balik prosedur yang diterapkan oleh bagian keuangan.

Hubungan yang lebih baik dapat mengurangi jarak sosial dan membantu komunikasi menjadi lebih terbuka.

Selain itu, kegiatan kelompok yang melibatkan kerja sama juga dapat memberikan pengalaman bahwa setiap orang memiliki peran penting untuk mencapai tujuan bersama.

Namun, kepercayaan tidak terbentuk secara otomatis hanya karena seseorang menghadiri acara kantor. Konsistensi, keterbukaan, keadilan, dan tanggung jawab dalam pekerjaan sehari-hari tetap menjadi faktor yang sangat penting.

Acara kantor dapat menjadi awal yang baik, tetapi hubungan profesional yang kuat perlu dibangun melalui tindakan nyata.

6. Memberikan Kesempatan untuk Menemukan Potensi Diri dan Mendapatkan Pengalaman Baru

Alasan terakhir mengapa keterlibatan dalam acara kantor bermanfaat adalah karena kegiatan tersebut dapat membuka kesempatan untuk mengenali kemampuan diri yang mungkin belum pernah digunakan dalam pekerjaan sehari-hari.

Dalam rutinitas profesional, seseorang biasanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup spesifik. Seorang akuntan mungkin lebih sering berurusan dengan angka, staf administrasi mengelola dokumen, sementara anggota tim pemasaran berfokus pada komunikasi dan strategi promosi.

Namun, acara kantor dapat menghadirkan situasi yang berbeda dari pekerjaan rutin.

Misalnya, seseorang mungkin diminta menjadi pembawa acara, mengatur kegiatan kelompok, menyampaikan presentasi singkat, atau membantu mengoordinasikan sebuah acara sosial.

Pengalaman tersebut dapat memberikan kesempatan untuk mencoba peran baru dan mengenali kemampuan yang sebelumnya tidak disadari.

Dalam psikologi, pengalaman mencoba hal baru dapat berkaitan dengan pengembangan efikasi diri, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melakukan tindakan tertentu dan menghadapi tantangan.

Ketika seseorang berhasil menyelesaikan tugas yang awalnya terasa sulit, pengalaman tersebut dapat meningkatkan keyakinannya bahwa ia mampu menghadapi situasi serupa pada kesempatan berikutnya.

Sebagai contoh, seorang karyawan yang awalnya merasa takut berbicara di depan banyak orang mungkin mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan sambutan singkat dalam acara kantor. Setelah berhasil melakukannya, ia bisa merasa lebih percaya diri untuk mencoba pengalaman komunikasi lainnya.

Acara kantor juga dapat memperluas wawasan. Kita mungkin bertemu orang-orang dengan latar belakang, pengalaman, dan keahlian yang berbeda. Percakapan dengan mereka dapat memberikan ide baru yang berguna untuk pekerjaan maupun kehidupan pribadi.

Meskipun tidak setiap kegiatan akan menghasilkan pengalaman yang besar, keterlibatan dalam aktivitas yang berbeda dapat membantu seseorang keluar dari rutinitas dan melihat kemampuan dirinya dari sudut pandang yang lebih luas.

Dengan demikian, acara kantor dapat menjadi kesempatan untuk belajar, mencoba, dan berkembang tanpa harus selalu berada dalam suasana pekerjaan yang formal.

Bagaimana Cara Terlibat dalam Acara Kantor tanpa Merasa Terbebani?

Meskipun memiliki banyak manfaat, tidak semua orang merasa nyaman menghadiri acara kantor. Ada yang lebih menyukai kegiatan kecil, ada yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi, dan ada pula yang memiliki tanggung jawab pribadi di luar pekerjaan.

Karena itu, keterlibatan sebaiknya tidak dipandang sebagai kewajiban untuk selalu hadir dalam setiap kegiatan. Manfaatnya akan lebih terasa ketika seseorang dapat berpartisipasi secara sukarela dan sesuai dengan kenyamanannya.

Berikut beberapa cara agar keterlibatan dalam acara kantor terasa lebih menyenangkan.

1. Mulailah dengan kegiatan yang paling nyaman.

Jika tidak terlalu menyukai keramaian, cobalah menghadiri kegiatan dalam kelompok kecil terlebih dahulu. Makan siang bersama beberapa rekan kerja bisa menjadi langkah sederhana untuk membangun kedekatan.

2. Jangan memaksakan diri untuk selalu menjadi pusat perhatian.

Kita tidak harus menjadi orang yang paling banyak berbicara atau paling aktif dalam setiap kegiatan. Mendengarkan percakapan dan membantu kegiatan juga merupakan bentuk partisipasi.

3. Gunakan kesempatan untuk mengenal orang baru.

Cobalah berbicara dengan rekan kerja dari divisi lain. Pertanyaan sederhana mengenai pekerjaan atau pengalaman mereka dapat menjadi awal percakapan yang menarik.

4. Pilih kegiatan yang benar-benar memberikan nilai positif.

Jika memiliki kesempatan, ikutlah dalam acara yang sesuai dengan minat, seperti olahraga, kegiatan sosial, pelatihan, atau aktivitas kreatif.

5. Tetap jaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Menghadiri acara kantor tidak berarti harus mengorbankan seluruh waktu istirahat. Keseimbangan tetap penting agar kegiatan sosial tidak berubah menjadi sumber tekanan baru.

6. Hargai perbedaan karakter dan kebutuhan orang lain.

Setiap orang memiliki cara berbeda untuk menikmati interaksi sosial. Jangan menganggap rekan kerja yang tidak terlalu aktif sebagai orang yang tidak peduli terhadap lingkungan kerja.

Acara kantor yang baik seharusnya memberikan ruang bagi berbagai karakter dan gaya interaksi, bukan hanya mengakomodasi orang-orang yang ekstrover.

Kesimpulan

Keterlibatan dalam acara kantor dapat memberikan berbagai manfaat psikologis dan sosial bagi kehidupan kita. Kegiatan tersebut dapat membantu membangun hubungan yang lebih kuat dengan rekan kerja, meningkatkan rasa memiliki terhadap lingkungan kerja, mengurangi ketegangan, mengembangkan kemampuan komunikasi, memperkuat kepercayaan antardivisi, serta membuka kesempatan untuk mengenali potensi diri.

Namun, manfaat tersebut tidak hanya ditentukan oleh seberapa sering seseorang menghadiri acara kantor. Kualitas interaksi, suasana yang inklusif, dan kebebasan untuk berpartisipasi sesuai kenyamanan juga memiliki peran penting.

Pada akhirnya, tempat kerja bukan hanya ruang untuk menyelesaikan tugas dan mencapai target. Tempat kerja juga merupakan lingkungan sosial tempat manusia berinteraksi, belajar, dan membangun hubungan dengan orang lain.

Karena itu, sesekali meluangkan waktu untuk terlibat dalam kegiatan bersama dapat menjadi investasi sederhana bagi hubungan profesional dan kesejahteraan psikologis.

Kita tidak harus menghadiri setiap acara atau menjadi orang yang paling aktif. Terkadang, hadir, menyapa rekan kerja, mendengarkan cerita mereka, dan berbagi pengalaman sederhana sudah cukup untuk membangun hubungan yang lebih baik.