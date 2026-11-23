JawaPos.com - Kita hidup di zaman ketika berkomunikasi dengan orang lain menjadi jauh lebih mudah. Kita bisa mengirim pesan dalam hitungan detik, menelepon kapan saja, membagikan pengalaman melalui media sosial, atau bertemu seseorang tanpa harus berada di tempat yang sama. Namun, kemudahan berkomunikasi ternyata tidak selalu membuat manusia merasa lebih dekat secara emosional.

Banyak orang memiliki teman, pasangan, keluarga, bahkan rekan kerja yang bisa mereka hubungi setiap hari, tetapi tetap merasa kesepian, tidak dipahami, atau seperti tidak benar-benar memiliki hubungan yang mendalam dengan siapa pun.

Mereka mungkin sering berbicara, tetapi jarang merasa didengarkan. Mereka mungkin berbagi cerita, tetapi tidak merasa dipahami. Mereka mungkin berusaha menjelaskan apa yang sedang dirasakan, tetapi percakapan justru berakhir dengan kesalahpahaman, konflik, atau keheningan yang semakin panjang.

Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan sekadar pertukaran kata-kata. Komunikasi juga melibatkan emosi, perhatian, interpretasi, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan psikologis yang sering kali tidak disampaikan secara langsung.

Dalam psikologi, kualitas hubungan interpersonal sangat dipengaruhi oleh bagaimana seseorang mendengarkan, memahami perspektif orang lain, mengelola emosi, menyampaikan kebutuhan, serta merespons kerentanan yang muncul dalam percakapan.

Ketika hal-hal tersebut tidak berjalan dengan baik, hubungan yang sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi dekat justru dapat terasa semakin jauh.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (23/11), terdapat lima alasan mengapa begitu banyak orang merasa terputus hubungan karena kekeliruan saat berkomunikasi menurut psikologi.

1. Banyak Orang Mendengarkan untuk Membalas, Bukan untuk Memahami

Salah satu kekeliruan komunikasi yang paling umum adalah mendengarkan seseorang sambil sibuk memikirkan apa yang akan kita katakan selanjutnya.

Ketika seseorang bercerita tentang masalahnya, kita mungkin langsung memikirkan solusi, menyiapkan pembelaan, membandingkan pengalaman kita, atau mencari bagian yang bisa kita bantah. Secara fisik kita berada di sana, tetapi secara emosional kita belum benar-benar hadir.

Akibatnya, orang yang berbicara mungkin merasa bahwa ceritanya tidak pernah mendapatkan ruang yang cukup.

Misalnya, seorang teman mengatakan bahwa ia merasa sangat lelah dengan pekerjaannya. Ia bercerita tentang tekanan, tuntutan, dan perasaan bahwa usahanya tidak dihargai.

Namun, sebelum ia selesai berbicara, kita langsung mengatakan:

"Kalau kamu tidak suka, ya, cari pekerjaan lain."

"Semua orang juga punya masalah pekerjaan."

"Kamu harusnya lebih bersyukur masih punya pekerjaan."

Meskipun kalimat-kalimat tersebut mungkin dimaksudkan untuk membantu, orang yang sedang bercerita bisa merasa bahwa emosinya tidak dipahami. Ia sebenarnya tidak sedang meminta keputusan tentang masa depan kariernya. Ia mungkin hanya membutuhkan seseorang yang bersedia mendengarkan tanpa membuatnya merasa bahwa perasaannya berlebihan.

Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan active listening atau mendengarkan aktif, yaitu keterampilan memberikan perhatian, memahami pesan, dan menunjukkan bahwa kita berusaha menangkap pengalaman orang lain.

Mendengarkan aktif bukan berarti kita harus selalu setuju dengan orang yang berbicara. Kita tetap boleh memiliki pendapat berbeda. Namun, memahami pengalaman seseorang perlu dilakukan sebelum kita mencoba mengoreksi atau memberikan saran.

Ketika seseorang merasa didengarkan, ia cenderung lebih nyaman untuk mengungkapkan pikirannya secara terbuka. Hal ini dapat membantu membangun kepercayaan dan kedekatan emosional.

Sebaliknya, jika setiap cerita selalu direspons dengan nasihat, kritik, perbandingan, atau pembelaan diri, seseorang mungkin mulai mengurangi keterbukaannya.

Ia belajar bahwa berbicara tidak selalu membuatnya merasa lebih dekat. Bahkan, terkadang berbicara justru membuatnya semakin merasa sendirian.

Apa yang bisa dilakukan?

Berikan kesempatan kepada orang lain untuk menyelesaikan ceritanya.

Jangan terburu-buru menawarkan solusi jika mereka belum memintanya.

Tanyakan, "Kamu ingin aku mendengarkan saja atau membantu mencari solusi?"

Coba ulangi inti cerita mereka untuk memastikan kamu memahami.

Tunjukkan perhatian melalui respons yang relevan, bukan sekadar menunggu giliran berbicara.

Terkadang, seseorang tidak membutuhkan jawaban yang sempurna. Ia hanya membutuhkan pengalaman bahwa ada orang lain yang benar-benar mendengarkan.

2. Orang Sering Menganggap Perasaannya sebagai Fakta tentang Orang Lain

Komunikasi menjadi rumit ketika seseorang tidak hanya merasakan emosi, tetapi juga langsung menyimpulkan bahwa emosinya membuktikan sesuatu mengenai niat orang lain.

Misalnya, seseorang merasa diabaikan karena pasangannya tidak segera membalas pesan. Ia kemudian menyimpulkan bahwa pasangannya sudah tidak peduli.

Seseorang merasa tersinggung karena temannya berbicara dengan nada datar. Ia langsung berpikir bahwa temannya sedang marah atau tidak menyukainya.

Seseorang merasa tidak dihargai ketika pendapatnya tidak digunakan dalam sebuah diskusi. Ia kemudian menganggap orang lain sengaja merendahkan dirinya.

Perasaan yang muncul memang nyata. Namun, interpretasi terhadap penyebab perasaan tersebut belum tentu akurat.

Dalam psikologi kognitif, manusia cenderung membuat interpretasi terhadap situasi berdasarkan pengalaman, keyakinan, harapan, dan kondisi emosional yang sedang dialami. Ketika sedang cemas, seseorang mungkin lebih mudah melihat situasi ambigu sebagai ancaman. Ketika merasa tidak aman dalam hubungan, keterlambatan respons dapat ditafsirkan sebagai tanda penolakan.

Pola ini terkadang berkaitan dengan cognitive distortions atau distorsi kognitif, yaitu pola berpikir yang dapat membuat seseorang menafsirkan situasi secara tidak seimbang.

Salah satu bentuknya adalah membaca pikiran orang lain atau mind reading. Seseorang merasa yakin mengetahui apa yang dipikirkan orang lain, padahal belum memiliki bukti yang cukup.

Misalnya, ketika temanmu tidak menyapa saat bertemu, kamu mungkin berpikir:

"Dia sengaja menghindariku."

"Sepertinya dia sudah tidak ingin berteman."

"Dia pasti membicarakan sesuatu yang buruk tentangku."

Padahal, mungkin temanmu sedang memikirkan masalah lain, tidak melihatmu, sedang terburu-buru, atau bahkan tidak menyadari bahwa kamu berada di sana.

Jika interpretasi negatif tersebut tidak diperiksa, kamu mungkin mulai bersikap dingin, menghindari percakapan, atau membalas dengan perilaku yang sama. Akhirnya, kesalahpahaman yang awalnya hanya berasal dari asumsi berubah menjadi jarak hubungan yang nyata.

Apa yang bisa dilakukan?

Pisahkan apa yang kamu rasakan dari apa yang benar-benar terjadi.

Jangan langsung menyimpulkan niat orang lain berdasarkan satu perilaku.

Gunakan pertanyaan klarifikasi daripada tuduhan.

Berikan ruang bagi penjelasan yang berbeda.

Perhatikan apakah pengalaman masa lalu membuatmu lebih sensitif terhadap situasi tertentu.

Kamu bisa mengatakan, "Aku merasa agak diabaikan ketika tadi kamu tidak merespons. Aku ingin memastikan, apakah ada sesuatu yang sedang terjadi?"

Kalimat semacam ini membuka ruang dialog. Kamu menyampaikan perasaan tanpa menganggap interpretasimu sebagai fakta yang pasti.

3. Banyak Orang Menggunakan Kritik dan Sikap Defensif untuk Melindungi Diri

Ketika komunikasi mulai menyentuh hal-hal sensitif, sebagian orang secara otomatis menjadi defensif.

Mereka merasa harus menjelaskan diri, membuktikan bahwa mereka tidak salah, atau melindungi harga diri dari kemungkinan kritik.

Misalnya, pasangan mengatakan:

"Aku merasa akhir-akhir ini kita jarang menghabiskan waktu bersama."

Namun, respons yang muncul adalah:

"Memangnya aku kurang kerja keras? Aku sibuk juga untuk masa depan kita."

Percakapan yang awalnya membahas kebutuhan akan kedekatan berubah menjadi pembelaan terhadap tanggung jawab dan usaha.

Orang yang menyampaikan keluhan mungkin merasa tidak didengarkan. Sementara orang yang menerima keluhan merasa dirinya tidak dihargai.

Keduanya kemudian semakin fokus melindungi diri daripada memahami masalah yang sedang terjadi.

Dalam psikologi, respons defensif dapat berkaitan dengan ancaman terhadap harga diri, rasa malu, ketakutan akan penolakan, atau kesulitan menerima bahwa perilaku kita mungkin telah menyakiti orang lain.

Kritik yang menyerang karakter juga dapat memperburuk situasi.

Contohnya, daripada mengatakan:

"Kamu memang egois dan tidak pernah peduli dengan orang lain."

Seseorang dapat menyampaikan masalah secara lebih spesifik:

"Aku merasa kecewa ketika rencana kita dibatalkan tanpa dibicarakan terlebih dahulu. Aku ingin kita bisa saling memberi tahu sebelum mengambil keputusan."

Perbedaan antara menyerang karakter dan membicarakan perilaku sangat penting. Serangan terhadap karakter membuat orang merasa harus membela identitasnya. Sementara pembicaraan mengenai perilaku tertentu lebih memungkinkan adanya evaluasi dan perubahan.

Ketika setiap keluhan disambut dengan pembelaan dan setiap kesalahan dibalas dengan serangan, hubungan dapat terjebak dalam pola yang berulang.

Satu orang mengkritik. Orang lainnya membela diri. Kritik menjadi semakin keras. Pembelaan berubah menjadi penolakan. Pada akhirnya, keduanya merasa tidak dimengerti.

Apa yang bisa dilakukan?

Hindari kata-kata absolut seperti "selalu", "tidak pernah", atau "memang kamu begitu".

Fokus pada perilaku spesifik yang ingin dibicarakan.

Jika merasa tersinggung, beri waktu untuk menenangkan diri sebelum merespons.

Cobalah memahami bagian dari keluhan yang mungkin benar, meskipun penyampaiannya tidak sempurna.

Sampaikan kebutuhan tanpa merendahkan karakter orang lain.

Komunikasi yang sehat tidak menuntut seseorang kehilangan harga dirinya. Komunikasi yang sehat membantu seseorang merasa cukup aman untuk mengakui kesalahan tanpa menganggap kesalahan itu sebagai bukti bahwa dirinya tidak berharga.

4. Orang Mengharapkan Dipahami, tetapi Tidak Berani Menunjukkan Kerentanannya

Banyak orang ingin memiliki hubungan yang dekat, tetapi merasa takut ketika harus menunjukkan sisi dirinya yang paling rentan.

Mereka ingin orang lain mengetahui bahwa mereka sedang sedih, tetapi tidak berani mengatakan bahwa mereka membutuhkan dukungan.

Mereka ingin merasa dicintai, tetapi takut terlihat terlalu bergantung.

Mereka ingin meminta maaf, tetapi merasa permintaan maaf akan membuat mereka terlihat lemah.

Mereka ingin mengungkapkan kekecewaan, tetapi takut konflik akan merusak hubungan.

Akhirnya, mereka menggunakan komunikasi tidak langsung. Mereka memberi kode, menyindir, diam, menarik diri, atau berharap orang lain memahami perubahan perilakunya.

Sayangnya, orang lain mungkin tidak memahami pesan tersebut.

Dalam psikologi hubungan, kerentanan emosional berkaitan dengan kesediaan untuk mengungkapkan perasaan, kebutuhan, ketakutan, dan pengalaman pribadi yang dapat membuat seseorang merasa terekspos secara emosional.

Kerentanan tidak berarti menceritakan semua hal kepada semua orang. Tidak setiap hubungan cukup aman untuk menerima keterbukaan yang mendalam. Namun, dalam hubungan yang saling menghormati, kemampuan mengungkapkan kebutuhan secara jujur dapat membantu memperkuat kedekatan.

Misalnya, seseorang merasa kesepian tetapi berkata:

"Tidak apa-apa, aku bisa sendiri."

Ia berharap pasangannya menyadari bahwa sebenarnya ia sedang membutuhkan perhatian.

Ketika pasangan tidak memahami kode tersebut, ia semakin kecewa dan berpikir bahwa pasangannya tidak peduli.

Padahal, pesan yang sebenarnya tidak pernah disampaikan secara jelas.

Mengungkapkan kerentanan dapat terdengar sederhana, tetapi bagi seseorang yang terbiasa menjaga diri, hal itu membutuhkan keberanian.

"Aku sedang merasa kesepian."

"Aku takut kita semakin jauh."

"Aku sebenarnya ingin kamu meluangkan waktu untukku."

"Aku kesulitan membicarakan ini karena takut kamu salah paham."

Kalimat-kalimat tersebut mungkin terasa tidak nyaman, tetapi dapat membuka ruang komunikasi yang lebih jujur.

Apa yang bisa dilakukan?

Mulailah mengungkapkan perasaan secara sederhana dan bertahap.

Gunakan kalimat yang berfokus pada pengalamanmu sendiri.

Jangan mengharapkan orang lain memahami semua kode emosional.

Pilih orang yang menunjukkan sikap aman, menghargai, dan dapat dipercaya.

Belajar menerima bahwa meminta dukungan bukan tanda kelemahan.

Ketika seseorang berani mengungkapkan apa yang sebenarnya dirasakan, hubungan memiliki kesempatan untuk berkembang melampaui percakapan yang hanya membahas hal-hal permukaan.

5. Orang Tidak Menyadari bahwa Komunikasi yang Buruk Dapat Menumpuk Menjadi Jarak Emosional

Tidak semua hubungan menjadi jauh karena satu pertengkaran besar.

Terkadang, jarak emosional terbentuk melalui banyak kejadian kecil yang tidak pernah benar-benar diselesaikan.

Sebuah cerita yang diabaikan. Perasaan yang diremehkan. Permintaan maaf yang tidak pernah diberikan. Janji yang terus dilanggar. Percakapan yang selalu berakhir dengan salah paham.

Setiap kejadian mungkin terlihat tidak terlalu penting jika berdiri sendiri. Namun, ketika terus berulang, seseorang dapat mulai merasa bahwa hubungan tersebut tidak lagi memberikan tempat yang aman untuk menjadi dirinya sendiri.

Dalam psikologi hubungan, kedekatan emosional sering berkaitan dengan pengalaman merasa dipahami, diterima, dan mendapatkan respons yang sesuai dari pasangan atau orang-orang terdekat.

Ketika pengalaman ini semakin jarang terjadi, seseorang mungkin mulai menarik diri.

Ia tidak lagi menceritakan hal-hal kecil. Ia berhenti membagikan kegembiraannya. Ia tidak lagi membicarakan masalah yang sebenarnya penting. Ia mulai berpikir bahwa berbicara hanya akan menimbulkan konflik baru.

Secara fisik, hubungan tersebut mungkin masih berjalan. Mereka masih bertemu, makan bersama, bekerja, atau membicarakan kebutuhan sehari-hari.

Namun, secara emosional, mereka mulai hidup dalam dunia yang terpisah.

Hal yang membuat jarak ini berbahaya adalah terkadang kedua orang tidak menyadari bahwa hubungan mereka sedang berubah. Mereka menganggap diam sebagai tanda bahwa masalah sudah selesai, padahal diam bisa berarti seseorang telah lelah mencoba menjelaskan.

Karena itu, komunikasi yang sehat tidak hanya penting ketika konflik terjadi. Komunikasi juga perlu dibangun ketika keadaan sedang baik-baik saja.

Pasangan, teman, dan keluarga membutuhkan percakapan yang tidak selalu berorientasi pada masalah. Mereka perlu berbagi pengalaman, cerita sehari-hari, harapan, humor, dan hal-hal sederhana yang membuat hubungan terasa hidup.

Apa yang bisa dilakukan?

Jangan hanya berbicara ketika ada masalah.

Biasakan menanyakan keadaan emosional orang-orang terdekat.

Perbaiki kesalahpahaman sebelum berubah menjadi kebencian yang terpendam.

Luangkan waktu untuk percakapan yang tidak terganggu oleh ponsel atau pekerjaan.

Jangan menganggap keheningan sebagai bukti bahwa hubungan sedang baik-baik saja.

Kedekatan emosional sering kali dipelihara melalui interaksi sederhana yang dilakukan secara konsisten. Tidak selalu membutuhkan percakapan yang mendalam, tetapi membutuhkan perhatian yang nyata.

Bagaimana Memperbaiki Komunikasi agar Hubungan Tidak Semakin Jauh?

Memperbaiki komunikasi tidak harus dimulai dengan percakapan besar atau perubahan kepribadian yang drastis. Kamu dapat memulainya dari kebiasaan sederhana yang membuat interaksi sehari-hari terasa lebih aman dan bermakna.

1. Dengarkan sampai selesai sebelum memberikan respons. Jangan buru-buru mengoreksi atau membela diri. Pastikan kamu memahami maksud orang lain.

2. Gunakan kalimat yang menjelaskan perasaanmu. Daripada menyerang, katakan apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu butuhkan.

3. Berhenti menganggap asumsi sebagai fakta. Jika tidak memahami perilaku seseorang, tanyakan dengan tenang.

4. Berikan respons emosional sebelum solusi. Terkadang, orang membutuhkan pengakuan bahwa pengalaman mereka memang sulit sebelum mereka siap menerima saran.

5. Berani memperbaiki percakapan yang gagal. Kamu dapat mengatakan, "Sepertinya tadi kita saling salah paham. Aku ingin mencoba menjelaskan dengan lebih baik."

6. Belajar meminta maaf tanpa pembenaran berlebihan. Permintaan maaf yang tulus mengakui dampak perilaku, bukan hanya menjelaskan niat.

7. Berikan perhatian ketika hubungan sedang baik. Jangan menunggu konflik untuk mulai membangun kedekatan.

Komunikasi yang sehat bukan keterampilan yang langsung sempurna. Ia merupakan kemampuan yang terus berkembang melalui latihan, pengalaman, dan kesediaan untuk memperbaiki diri.

Penutup: Hubungan yang Dekat Tidak Selalu Dibangun oleh Banyak Kata, tetapi oleh Pemahaman

Begitu banyak orang merasa terputus dari orang-orang di sekitarnya bukan karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk berbicara, tetapi karena percakapan yang terjadi tidak selalu menghasilkan pemahaman, rasa aman, atau kedekatan emosional.

Kita sering mendengarkan sambil menyiapkan jawaban. Kita menganggap perasaan sebagai bukti bahwa orang lain memiliki niat buruk. Kita melindungi diri melalui kritik dan sikap defensif. Kita mengharapkan dipahami tanpa berani mengungkapkan kebutuhan. Dan kita membiarkan kesalahpahaman kecil menumpuk hingga hubungan terasa semakin jauh.

Padahal, komunikasi yang sehat membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar kemampuan berbicara.

Ia membutuhkan kesediaan untuk hadir, memahami, mendengarkan, mengakui ketidakpastian, dan melihat bahwa orang lain memiliki pengalaman batin yang mungkin berbeda dari pengalaman kita sendiri.

Kamu tidak harus selalu memiliki kata-kata yang tepat. Kamu tidak harus mampu menyelesaikan setiap persoalan. Bahkan, kamu mungkin masih akan melakukan kesalahan dalam berkomunikasi.

Namun, ketika kamu bersedia memperbaiki kesalahan, belajar mendengarkan tanpa menghakimi, dan mengungkapkan perasaan dengan lebih jujur, kamu memberikan kesempatan kepada hubungan untuk berkembang.

Terkadang, seseorang tidak membutuhkan penjelasan panjang tentang mengapa kamu bertindak demikian. Ia hanya ingin mengetahui bahwa perasaannya tidak diabaikan.

Terkadang, hubungan tidak membutuhkan solusi yang rumit. Ia hanya membutuhkan dua orang yang bersedia berhenti saling menyerang dan mulai memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi.

Dan terkadang, kedekatan yang selama ini terasa hilang dapat dimulai kembali dari satu percakapan sederhana yang dilakukan dengan tulus.