JawaPos.com - Rumah seharusnya menjadi tempat seseorang merasa aman, beristirahat, dan menjadi dirinya sendiri tanpa harus terus-menerus merasa terancam. Setelah menghadapi berbagai tekanan di luar, kita biasanya berharap bisa pulang ke rumah dan menemukan ketenangan.

Namun, kenyataannya tidak semua orang memiliki pengalaman seperti itu.

Ada orang yang justru merasa cemas ketika mendengar suara langkah kaki di rumahnya sendiri. Ada yang selalu berhati-hati saat berbicara karena takut memicu kemarahan seseorang. Ada pula yang merasa harus mengawasi setiap gerak-geriknya, menyembunyikan perasaan, atau berpura-pura baik-baik saja agar suasana rumah tidak berubah menjadi menegangkan.

Ketakutan di rumah sendiri bisa muncul dalam berbagai bentuk. Bisa karena sering dimarahi, direndahkan, diancam, dikontrol secara berlebihan, mengalami kekerasan, atau hidup bersama seseorang yang perilakunya sulit diprediksi.

Situasi seperti ini dapat membuat seseorang kehilangan rasa aman, bahkan ketika tidak sedang terjadi pertengkaran. Tubuh dan pikirannya seolah selalu bersiap menghadapi sesuatu yang buruk.

Dalam psikologi, pengalaman tersebut dapat berkaitan dengan respons stres, kecemasan, kewaspadaan berlebihan (hypervigilance), serta dampak lingkungan yang tidak aman secara emosional maupun fisik.

Jika kamu sedang mengalami keadaan seperti ini, ada beberapa hal penting yang perlu dipegang. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, melainkan untuk membantu memahami keadaan, menjaga keselamatan, dan mengingat bahwa kamu tetap memiliki hak untuk hidup dengan tenang.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (23/11), terdapat sepuluh hal yang perlu kamu pegang jika hidup dalam ketakutan di rumah sendiri menurut perspektif psikologi.

1. Kamu Berhak Merasa Aman di Tempat Tinggalmu Sendiri

Hal pertama yang perlu kamu ingat adalah bahwa rasa aman bukanlah sesuatu yang harus kamu dapatkan setelah berhasil menyenangkan semua orang.

Kamu tidak seharusnya merasa harus selalu patuh, diam, mengalah, atau menyembunyikan kepribadian hanya agar bisa menjalani hari tanpa dimarahi atau diancam.

Rumah idealnya menjadi tempat seseorang dapat beristirahat secara fisik dan emosional. Ketika rumah justru menjadi sumber ketakutan, kebutuhan dasar untuk merasa aman bisa terganggu.

Dalam psikologi, rasa aman merupakan salah satu unsur penting bagi kesejahteraan manusia. Ketika seseorang terus-menerus merasa terancam, pikirannya mungkin lebih banyak digunakan untuk mendeteksi bahaya daripada menikmati kehidupan.

Misalnya, seseorang yang tinggal bersama anggota keluarga yang mudah meledak emosinya mungkin terbiasa memperhatikan ekspresi wajah, nada suara, atau langkah kaki orang tersebut. Ia melakukan semua itu untuk memperkirakan apakah situasi akan menjadi berbahaya.

Padahal, seharusnya ia tidak perlu menghabiskan seluruh energinya untuk mengantisipasi kemarahan orang lain.

Ingatlah bahwa kamu tidak harus mendapatkan izin dari siapa pun untuk menginginkan lingkungan yang aman. Kamu berhak mendapatkan perlakuan yang menghormati martabat dan keselamatanmu.

2. Jangan Menganggap Semua yang Terjadi Adalah Kesalahanmu

Ketika hidup dalam lingkungan yang penuh tekanan, seseorang terkadang mulai menyalahkan dirinya sendiri.

Ia mungkin berpikir bahwa rumah menjadi tidak nyaman karena dirinya terlalu sensitif, terlalu banyak bicara, kurang patuh, atau tidak mampu memenuhi harapan orang lain.

Pikiran seperti ini bisa berkembang ketika seseorang berulang kali disalahkan, dipermalukan, atau dibuat merasa bertanggung jawab atas emosi orang lain.

Dalam psikologi, pola tersebut dapat berkaitan dengan self-blame atau kecenderungan menyalahkan diri sendiri.

Memang benar bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab atas perilakunya. Kita perlu mengakui kesalahan ketika melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain. Namun, tanggung jawab tersebut berbeda dengan memikul kesalahan atas seluruh perilaku orang lain.

Kamu tidak bertanggung jawab atas keputusan seseorang untuk mengancam, menghina, mengintimidasi, atau melakukan kekerasan kepadamu.

Contohnya, jika seseorang marah secara berlebihan hanya karena kamu menyampaikan pendapat dengan sopan, bukan berarti kamu pantas mendapatkan perlakuan buruk.

Belajarlah membedakan antara introspeksi dan menyalahkan diri sendiri.

Introspeksi membantu kita memperbaiki perilaku. Sebaliknya, menyalahkan diri secara berlebihan membuat kita merasa bahwa semua masalah harus diselesaikan dengan mengubah diri sendiri.

Kamu boleh belajar menjadi pribadi yang lebih baik tanpa harus menerima perlakuan yang menyakitkan.

3. Perasaan Takutmu Tidak Perlu Dianggap Berlebihan

Ada kalanya seseorang yang hidup dalam lingkungan menakutkan mulai meragukan perasaannya sendiri.

Ia mungkin berkata kepada dirinya, "Mungkin aku terlalu sensitif," "Mungkin semua keluarga memang seperti ini," atau "Mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir."

Hal ini dapat terjadi ketika pengalaman emosional seseorang terus-menerus diremehkan oleh lingkungan sekitarnya.

Dalam psikologi, pengalaman ketika seseorang merasa emosinya tidak diakui atau dianggap tidak valid dapat disebut emotional invalidation.

Jika berlangsung terus-menerus, seseorang mungkin kesulitan mempercayai penilaiannya sendiri. Ia menjadi ragu apakah dirinya benar-benar terluka atau hanya membesar-besarkan keadaan.

Penting untuk dipahami bahwa perasaan takut merupakan sinyal yang layak diperhatikan. Perasaan tersebut tidak selalu menggambarkan bahaya secara akurat, tetapi juga tidak boleh otomatis diabaikan.

Cobalah memperhatikan apa yang membuatmu merasa tidak aman.

Apakah kamu takut karena pernah mengalami kekerasan? Apakah ada ancaman yang terus diulang? Apakah seseorang sering merusak barang, mengintimidasi, atau mengontrol kehidupanmu?

Memahami sumber ketakutan dapat membantu menentukan langkah yang tepat.

Jangan memaksa diri untuk menganggap sesuatu normal hanya karena sudah terjadi berkali-kali.

Jika sebuah keadaan membuatmu terus merasa terancam, kamu berhak mencari bantuan dan mempertimbangkan cara untuk melindungi diri.

4. Kamu Tidak Harus Selalu Menjaga Perasaan Orang yang Menyakiti Dirimu

Orang yang hidup dalam rumah penuh konflik terkadang terbiasa menjadi penenang suasana.

Ia berusaha memastikan semua orang bahagia, menghindari topik tertentu, meminta maaf meskipun tidak bersalah, dan mengalah agar tidak terjadi pertengkaran.

Kebiasaan ini kadang berkembang sebagai strategi untuk mengurangi risiko konflik.

Dalam psikologi, perilaku menyenangkan orang lain secara berlebihan sering dibahas melalui istilah people-pleasing. Dalam situasi tertentu, respons ini juga dapat menyerupai pola fawning, yaitu kecenderungan berusaha menyenangkan pihak yang dianggap mengancam demi mengurangi kemungkinan bahaya.

Namun, penting untuk tidak langsung menganggap semua perilaku mengalah sebagai tanda trauma. Orang bisa mengalah karena berbagai alasan.

Yang perlu diperhatikan adalah ketika kamu merasa tidak punya pilihan selain mengorbankan kebutuhan dan perasaan sendiri agar orang lain tidak marah.

Kamu boleh bersikap sopan tanpa harus selalu menyetujui orang lain.

Kamu boleh memiliki batasan tanpa harus merasa menjadi anak, pasangan, atau anggota keluarga yang buruk.

Jika menyampaikan batasan secara langsung berpotensi membuat keadaan semakin berbahaya, kamu tidak harus memaksakan konfrontasi. Menjaga keselamatan jauh lebih penting daripada membuktikan bahwa kamu berani.

Ingatlah bahwa kedamaian yang hanya bisa dipertahankan dengan menghilangkan seluruh kebutuhanmu sendiri bukanlah kedamaian yang sehat.

5. Perhatikan Dampak Ketakutan terhadap Kesehatan Mental dan Tubuhmu

Ketakutan yang berlangsung terus-menerus bukan hanya memengaruhi pikiran. Tubuh juga dapat ikut merasakan dampaknya.

Seseorang mungkin mengalami sulit tidur, mudah terkejut, sakit kepala, ketegangan otot, jantung berdebar, sulit berkonsentrasi, atau merasa lelah meskipun tidak melakukan aktivitas berat.

Ada juga yang merasa sulit bersantai karena pikirannya terus memikirkan kemungkinan terjadinya pertengkaran.

Dalam psikologi dan ilmu saraf, kondisi seperti ini dapat berkaitan dengan aktivasi respons stres tubuh. Ketika seseorang merasa terancam, sistem tubuh dapat mempersiapkan dirinya untuk menghadapi bahaya.

Jika tekanan berlangsung lama, tubuh mungkin membutuhkan waktu dan dukungan untuk kembali merasa tenang.

Salah satu pengalaman yang dapat muncul adalah hypervigilance, yaitu keadaan ketika seseorang terlalu waspada terhadap kemungkinan ancaman.

Contohnya, suara pintu tertutup mungkin langsung membuat seseorang tegang. Nada bicara yang sedikit meninggi bisa membuatnya merasa akan terjadi sesuatu yang buruk.

Jika kamu mengalami hal seperti ini, jangan langsung menganggap dirimu lemah.

Respons tersebut bisa menjadi cara tubuh berusaha melindungi diri setelah menghadapi situasi yang menekan.

Kamu dapat mulai memperhatikan pola tidur, ketegangan tubuh, dan perubahan emosional. Jika gejalanya mengganggu aktivitas sehari-hari, pertimbangkan untuk berbicara dengan psikolog atau tenaga kesehatan mental yang kompeten.

6. Kamu Boleh Mencari Dukungan dari Orang di Luar Rumah

Salah satu hal yang membuat hidup dalam ketakutan semakin berat adalah perasaan bahwa kamu harus menghadapi semuanya sendirian.

Ada orang yang tidak berani menceritakan keadaan rumahnya karena takut tidak dipercaya. Ada yang khawatir dianggap membuka aib keluarga. Ada pula yang merasa malu karena menganggap masalah rumah tangga seharusnya diselesaikan secara pribadi.

Namun, keselamatan dan kesehatan mental seseorang jauh lebih penting daripada mempertahankan penampilan bahwa semuanya baik-baik saja.

Dalam psikologi, social support atau dukungan sosial merupakan salah satu faktor yang dapat membantu seseorang menghadapi stres.

Dukungan dapat berasal dari teman tepercaya, saudara, guru, konselor, psikolog, komunitas pendamping, atau pihak berwenang jika terdapat ancaman keselamatan.

Kamu tidak harus menceritakan seluruh pengalaman sekaligus. Mulailah dengan seseorang yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi dan menghormati privasimu.

Kamu bisa mengatakan:

"Aku sedang mengalami keadaan yang membuatku tidak nyaman di rumah. Aku belum siap menceritakan semuanya, tetapi aku membutuhkan seseorang yang bisa mendengarkan dan membantuku berpikir."

Memiliki satu orang yang dapat dipercaya bisa menjadi langkah awal yang berarti.

Jika perangkat komunikasimu diawasi oleh orang yang mengancam, utamakan cara menghubungi bantuan yang aman dan tidak meningkatkan risiko bagimu.

7. Kamu Tidak Harus Mengambil Keputusan Besar dalam Keadaan Panik

Ketika merasa tidak aman di rumah, seseorang mungkin ingin segera mengubah seluruh kehidupannya.

Ada yang ingin pergi tanpa persiapan, memutus seluruh hubungan, atau melakukan konfrontasi besar agar semua masalah segera berakhir.

Keinginan untuk keluar dari situasi yang menekan dapat dipahami. Namun, keputusan besar yang diambil ketika sedang panik terkadang membuat seseorang kesulitan mempertimbangkan risiko dan kebutuhan praktis.

Dalam psikologi, stres yang intens dapat memengaruhi konsentrasi, penilaian, dan kemampuan mengambil keputusan.

Karena itu, jika tidak sedang menghadapi bahaya langsung, cobalah memberikan ruang bagi diri sendiri untuk menyusun langkah yang lebih aman.

Pertimbangkan beberapa hal:

Siapa orang yang bisa dihubungi ketika keadaan memburuk?

Ke mana kamu bisa pergi jika harus meninggalkan rumah?

Apakah kamu memiliki akses ke dokumen penting, obat-obatan, uang, dan kebutuhan dasar?

Apakah ada cara komunikasi yang aman untuk meminta bantuan?

Siapa yang dapat membantumu menyusun rencana tanpa menghakimi?

Jika ada risiko kekerasan, membuat rencana keselamatan bersama orang tepercaya atau pendamping profesional dapat membantu.

Namun, jika kamu sedang menghadapi ancaman langsung, jangan menunggu sampai semua rencana sempurna. Segera menuju tempat yang lebih aman dan hubungi layanan darurat setempat atau pihak yang dapat memberikan perlindungan.

Kamu tidak harus menyelesaikan seluruh persoalan dalam satu malam. Yang terpenting adalah mengambil langkah yang melindungi keselamatanmu.

8. Belajar Membuat Batasan, tetapi Jangan Memaksakan Diri Jika Situasinya Berbahaya

Batasan pribadi atau personal boundaries merupakan bagian penting dari hubungan yang sehat.

Batasan membantu kita memahami perilaku apa yang dapat diterima, kebutuhan apa yang perlu dihormati, dan bagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain.

Misalnya, kamu berhak meminta seseorang tidak membentak, tidak memasuki ruang pribadimu tanpa izin, atau tidak memeriksa barang-barang pribadimu secara berlebihan.

Namun, membuat batasan tidak selalu mudah, terutama ketika berhadapan dengan orang yang tidak menghormatinya.

Ada orang yang merespons batasan dengan kemarahan, ancaman, manipulasi, atau tindakan intimidasi.

Karena itu, batasan tidak selalu harus disampaikan melalui percakapan langsung.

Dalam keadaan yang relatif aman, kamu bisa menyampaikan kebutuhan secara jelas dan tenang. Namun, jika menyampaikan batasan dapat memicu kekerasan, kamu boleh memilih strategi lain, seperti menjaga jarak, mengurangi interaksi, mencari pendamping, atau membuat rencana untuk berada di tempat yang lebih aman.

Dalam psikologi, kemampuan menetapkan batasan berkaitan dengan keterampilan asertif, yaitu menyampaikan kebutuhan dan hak pribadi secara jelas tanpa merendahkan orang lain.

Namun, bersikap asertif bukan berarti harus menghadapi orang yang mengancam secara langsung.

Kamu tidak perlu membuktikan keberanian dengan mempertaruhkan keselamatan.

9. Masa Lalu yang Menyakitkan Tidak Harus Menentukan Seluruh Masa Depanmu

Jika kamu sudah lama hidup dalam ketakutan, mungkin sulit membayangkan kehidupan yang berbeda.

Kamu bisa terbiasa menganggap kecemasan sebagai sesuatu yang normal. Bahkan ketika berada di lingkungan yang lebih aman, tubuh masih mungkin mudah terkejut, pikiran tetap waspada, dan perasaan takut belum sepenuhnya hilang.

Pengalaman seperti ini dapat terjadi karena respons stres tidak selalu berhenti tepat ketika sumber ancaman sudah tidak ada.

Dalam psikologi, pemulihan dari pengalaman yang menekan sering membutuhkan waktu. Seseorang mungkin perlu membangun kembali rasa aman, kepercayaan, dan kemampuan mengatur emosinya.

Jangan memaksa diri untuk langsung pulih hanya karena situasi mulai membaik.

Kamu boleh membutuhkan waktu untuk memahami pengalamanmu. Kamu juga boleh mencari bantuan profesional untuk memproses emosi yang sulit.

Salah satu hal yang penting adalah mengingat bahwa pengalaman buruk bukanlah keseluruhan identitasmu.

Kamu bukan hanya seseorang yang pernah ketakutan. Kamu juga memiliki keinginan, kemampuan, harapan, hubungan, dan masa depan yang masih dapat dibangun.

Masa lalu mungkin memengaruhi cara kamu memandang dunia, tetapi tidak harus menentukan seluruh pilihan hidupmu.

Pemulihan bukan berarti melupakan semuanya. Pemulihan dapat berarti belajar menjalani kehidupan tanpa harus terus-menerus dikendalikan oleh pengalaman yang menyakitkan.

10. Kamu Layak Memiliki Kehidupan yang Tidak Dipenuhi Rasa Takut

Hal terakhir yang perlu kamu pegang adalah bahwa kehidupan yang sehat tidak seharusnya membuatmu terus-menerus merasa terancam.

Kamu layak memiliki tempat untuk beristirahat tanpa takut dimarahi. Kamu layak menyampaikan pendapat tanpa khawatir akan diancam. Kamu layak membuat kesalahan tanpa dipermalukan secara berlebihan.

Tentu saja, tidak ada rumah atau hubungan yang selalu bebas dari konflik. Perbedaan pendapat merupakan bagian normal dari kehidupan bersama.

Namun, konflik yang sehat berbeda dengan intimidasi, penghinaan, ancaman, kontrol yang merusak, atau kekerasan.

Dalam hubungan yang sehat, setiap orang tetap memiliki hak untuk dihormati meskipun sedang berbeda pendapat.

Jika rumahmu tidak memberikan rasa aman, bukan berarti kamu harus menghabiskan seluruh hidup untuk menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut.

Mungkin kamu belum bisa mengubah situasi sekarang. Mungkin ada ketergantungan finansial, tanggung jawab keluarga, keterbatasan tempat tinggal, atau alasan lain yang membuat pilihanmu terasa sempit.

Namun, kamu tetap boleh mulai mencari informasi, membangun dukungan, menyusun rencana, dan mempertimbangkan kemungkinan untuk hidup dalam lingkungan yang lebih aman.

Jangan menganggap keinginan untuk hidup tenang sebagai sesuatu yang egois.

Kamu tidak meminta terlalu banyak ketika menginginkan kehidupan yang bebas dari ancaman dan kekerasan.

Langkah Praktis Jika Kamu Merasa Tidak Aman di Rumah

Selain memahami sepuluh hal di atas, ada beberapa langkah yang bisa dipertimbangkan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan mental.

1. Kenali tanda bahaya.

Perhatikan apakah terdapat ancaman, kekerasan fisik, perusakan barang, penguntitan, pemaksaan, atau perilaku yang membuatmu merasa terancam.

2. Tentukan orang yang dapat dipercaya.

Pilih seseorang yang bisa dihubungi ketika keadaan memburuk. Jika memungkinkan, sepakati cara meminta bantuan yang tidak mencolok.

3. Siapkan rencana keselamatan.

Jika ada risiko kekerasan, pertimbangkan tempat aman untuk dituju, akses transportasi, dokumen penting, obat-obatan, uang, dan kebutuhan dasar.

4. Cari bantuan profesional.

Psikolog atau konselor dapat membantu memahami dampak tekanan yang dialami dan mempertimbangkan langkah pemulihan. Jika ada kekerasan atau ancaman, layanan perlindungan dan bantuan hukum juga dapat menjadi pilihan.

5. Utamakan keselamatan ketika situasi memburuk.

Jika kamu menghadapi bahaya langsung, segera menjauh ke tempat yang lebih aman dan hubungi layanan darurat setempat atau orang yang dapat memberikan perlindungan. Jangan memaksakan percakapan atau konfrontasi ketika hal itu dapat meningkatkan risiko.

6. Jangan merasa harus menyelesaikan semuanya sendirian.

Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Itu merupakan langkah yang masuk akal ketika keselamatan dan kesejahteraanmu sedang terancam.

Kesimpulan

Hidup dalam ketakutan di rumah sendiri merupakan pengalaman yang dapat menguras energi fisik dan emosional. Tempat yang seharusnya memberikan ketenangan justru bisa menjadi sumber kecemasan ketika seseorang terus menghadapi ancaman, intimidasi, penghinaan, atau tekanan psikologis.

Dalam perspektif psikologi, keadaan seperti ini dapat memengaruhi rasa aman, kepercayaan diri, kemampuan mengelola emosi, dan respons tubuh terhadap stres.

Karena itu, ada beberapa hal yang perlu terus kamu pegang: kamu berhak merasa aman, tidak semua yang terjadi merupakan kesalahanmu, perasaan takutmu layak diperhatikan, dan kamu tidak harus menghadapi semuanya sendirian.

Jangan memaksakan diri untuk selalu mengalah demi menjaga suasana rumah. Jangan pula menganggap bahwa menerima perlakuan buruk merupakan bagian yang wajib dijalani hanya karena seseorang adalah anggota keluarga.

Menerima kenyataan bukan berarti membenarkan kekerasan. Menjaga hubungan bukan berarti harus mengorbankan keselamatan. Dan menjadi pribadi yang baik bukan berarti membiarkan orang lain memperlakukanmu sesuka hati.

Jika saat ini kamu belum bisa mengubah keadaan, mulailah dengan mencari dukungan dan menyusun langkah yang paling aman.

Ingatlah satu hal: rumah seharusnya menjadi tempat kamu bisa bernapas dengan lega, bukan tempat kamu harus terus-menerus takut untuk menjadi dirimu sendiri.

Kamu layak dihormati. Kamu layak dilindungi. Dan kamu layak menjalani kehidupan yang tidak dipenuhi rasa takut.