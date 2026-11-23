JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menunjukkan perilaku yang berbeda ketika berhadapan dengan orang lain. Ada kalanya kita memilih mengikuti keinginan seseorang meskipun sebenarnya tidak setuju.

Pada kesempatan lain, kita justru merasa terdorong untuk menolak, melawan, atau mempertahankan pendapat sendiri.

Ada pula momen ketika sebuah pertemuan membuat kita menyadari sesuatu tentang diri sendiri, mengubah cara pandang, atau mulai berani mengambil keputusan yang sebelumnya terasa sulit.

Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mengapa kita terkadang tunduk kepada orang lain, memberontak terhadap mereka, atau justru mengalami perubahan kesadaran ketika berinteraksi dengan seseorang?

Dalam psikologi, perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, kebutuhan emosional, lingkungan sosial, serta cara seseorang memandang dirinya sendiri. Hubungan dengan orang lain tidak hanya memengaruhi apa yang kita lakukan, tetapi juga dapat membentuk keyakinan, harga diri, dan keputusan hidup.

Ketika bertemu seseorang yang dianggap lebih berkuasa, misalnya, kita mungkin merasa perlu menyesuaikan diri. Ketika merasa dikendalikan, kita bisa menunjukkan perlawanan. Sementara itu, ketika bertemu orang yang memberikan perspektif baru, kita mungkin mulai mempertanyakan keyakinan lama dan melihat kehidupan dengan cara berbeda.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (23/11), terdapat tujuh alasan mengapa kita bisa tunduk, memberontak, atau terbangun di hadapan orang lain menurut sudut pandang psikologi.

1. Kita Memiliki Kebutuhan untuk Diterima dan Diakui oleh Orang Lain

Salah satu alasan seseorang memilih tunduk dalam hubungan sosial adalah karena manusia memiliki kebutuhan mendasar untuk diterima. Kita ingin merasa menjadi bagian dari kelompok, dihargai, dan tidak dikucilkan oleh orang-orang di sekitar.

Kebutuhan ini dikenal dalam psikologi sebagai need to belong, yaitu kebutuhan untuk membangun hubungan sosial yang bermakna dan mempertahankan keterikatan dengan orang lain.

Keinginan untuk diterima dapat memengaruhi cara kita berbicara, mengambil keputusan, bahkan menentukan sikap terhadap sesuatu.

Sebagai contoh, seseorang mungkin sebenarnya tidak setuju dengan pendapat teman-temannya. Namun, ia memilih mengangguk dan mengikuti keputusan kelompok karena takut dianggap berbeda atau tidak lagi diterima.

Hal serupa juga dapat terjadi dalam hubungan romantis, keluarga, dan lingkungan pekerjaan. Seseorang mungkin mengorbankan keinginannya sendiri demi menjaga hubungan atau menghindari konflik.

Dalam psikologi sosial, fenomena ini dapat berkaitan dengan konformitas, yaitu kecenderungan seseorang menyesuaikan sikap atau perilakunya dengan norma dan tekanan kelompok.

Konformitas tidak selalu buruk. Dalam situasi tertentu, menyesuaikan diri dapat membantu kerja sama dan menciptakan keteraturan. Namun, masalah muncul ketika seseorang terus-menerus mengabaikan kebutuhan dan nilai pribadinya hanya demi mendapatkan persetujuan orang lain.

Lama-kelamaan, ia mungkin kesulitan membedakan antara keputusan yang benar-benar diinginkan dan keputusan yang diambil karena takut mengecewakan orang lain.

Di sisi lain, ketika kebutuhan untuk diterima tidak terpenuhi, seseorang bisa berubah menjadi lebih defensif atau memberontak. Ia mungkin menolak kelompok yang dianggap tidak menghargai keberadaannya.

Dengan demikian, keinginan untuk diterima dapat membuat kita tunduk, tetapi pengalaman merasa ditolak juga dapat memunculkan perlawanan.

2. Kita Cenderung Tunduk kepada Orang yang Dianggap Memiliki Kekuasaan atau Otoritas

Tidak semua orang memiliki pengaruh yang sama dalam hubungan sosial. Ada orang yang dianggap lebih berpengalaman, memiliki jabatan lebih tinggi, lebih kaya, atau memiliki kekuasaan untuk menentukan keputusan.

Ketika berhadapan dengan sosok seperti itu, sebagian orang cenderung mengikuti arahan mereka meskipun sebenarnya memiliki pendapat berbeda.

Dalam psikologi sosial, perilaku ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap otoritas atau obedience to authority.

Penelitian psikolog Stanley Milgram pada tahun 1960-an menjadi salah satu eksperimen terkenal yang menunjukkan bagaimana keberadaan figur otoritas dapat memengaruhi keputusan seseorang. Penelitiannya memperlihatkan bahwa dalam kondisi eksperimental tertentu, sebagian peserta bersedia mengikuti instruksi yang bertentangan dengan kenyamanan moral mereka.

Temuan tersebut membantu menunjukkan bahwa perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh keyakinan pribadi, tetapi juga oleh situasi sosial dan persepsi terhadap otoritas.

Dalam kehidupan sehari-hari, pengaruh otoritas dapat terlihat ketika seorang karyawan enggan mempertanyakan keputusan atasannya, seorang anak takut berbeda pendapat dengan orang tua, atau seseorang mengikuti arahan tokoh yang dianggap lebih berpengetahuan.

Terkadang, kepatuhan memang diperlukan. Kita membutuhkan aturan, koordinasi, dan kepemimpinan agar kehidupan bersama dapat berjalan dengan baik.

Namun, kepatuhan yang tidak disertai pertimbangan kritis dapat membuat seseorang mengabaikan penilaian pribadinya.

Di sinilah pentingnya membangun kemampuan untuk menghormati otoritas tanpa kehilangan kemandirian berpikir. Kita dapat menghargai pengalaman seseorang sekaligus tetap memiliki hak untuk bertanya, mempertimbangkan, dan menyampaikan keberatan secara sehat.

3. Kita Memberontak Ketika Merasa Kebebasan dan Kendali Diri Terancam

Pernahkah kita merasa sangat ingin melakukan sesuatu justru ketika seseorang melarangnya?

Misalnya, seseorang terus-menerus mengatur keputusan pribadi kita. Semakin besar tekanan yang diberikan, semakin kuat pula keinginan untuk melakukan hal yang berlawanan.

Reaksi tersebut dapat dijelaskan melalui konsep psychological reactance atau reaktansi psikologis.

Teori ini dikembangkan oleh psikolog Jack Brehm. Secara sederhana, reaktansi merupakan respons emosional dan motivasional yang muncul ketika seseorang merasa kebebasan memilihnya sedang dibatasi atau diancam.

Manusia umumnya ingin memiliki kendali atas keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Ketika kebebasan itu terasa dirampas, seseorang dapat terdorong untuk memulihkannya.

Contohnya, seseorang mungkin tidak keberatan menerima saran dari pasangannya. Namun, ketika saran tersebut berubah menjadi larangan dan perintah yang terus-menerus, ia bisa merasa marah dan mulai menolak.

Hal serupa dapat terjadi dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan pertemanan.

Pemberontakan dalam situasi seperti ini tidak selalu berarti seseorang memiliki kepribadian yang sulit diatur. Bisa jadi, ia sedang bereaksi terhadap perasaan bahwa dirinya tidak memiliki kesempatan untuk menentukan pilihan.

Namun, tidak semua bentuk perlawanan otomatis sehat. Seseorang juga dapat menolak masukan yang sebenarnya bermanfaat hanya karena merasa kebebasannya terancam.

Karena itu, penting untuk membedakan antara mempertahankan otonomi diri dan menolak semua bentuk arahan.

Hubungan yang sehat memberikan ruang bagi seseorang untuk mengambil keputusan, menyampaikan ketidaksetujuan, dan tetap bertanggung jawab atas pilihannya.

4. Pengalaman Masa Lalu Membentuk Cara Kita Merespons Orang Lain

Cara kita menghadapi orang lain sering kali tidak hanya ditentukan oleh situasi saat ini. Pengalaman masa lalu juga dapat memengaruhi bagaimana kita menafsirkan perkataan, tindakan, dan sikap seseorang.

Seseorang yang pernah mengalami hubungan penuh kritik mungkin menjadi sangat sensitif ketika menerima masukan. Ia bisa langsung merasa diserang, meskipun orang yang memberikan masukan sebenarnya tidak bermaksud menyakitinya.

Sebaliknya, seseorang yang tumbuh dalam lingkungan yang memberikan kebebasan dan penghargaan terhadap pendapat mungkin lebih mudah menyampaikan ketidaksetujuan tanpa merasa terancam.

Dalam psikologi, pengalaman awal dalam hubungan dapat berkaitan dengan pola keterikatan atau attachment. Teori keterikatan menjelaskan bagaimana pengalaman hubungan, terutama dengan pengasuh utama pada masa awal kehidupan, dapat berkontribusi terhadap cara seseorang membangun kedekatan dan merespons hubungan di kemudian hari.

Namun, pola keterikatan bukanlah takdir yang tidak bisa berubah. Hubungan yang aman, pengalaman positif, refleksi diri, dan bantuan profesional dapat membantu seseorang mengembangkan cara berhubungan yang lebih sehat.

Pengalaman masa lalu juga dapat membentuk keyakinan tertentu tentang diri sendiri.

Misalnya:

Orang yang sering diremehkan mungkin merasa harus selalu membuktikan kemampuannya.

Orang yang terbiasa dimarahi mungkin cenderung menghindari konflik.

Orang yang sering dikendalikan mungkin sangat sensitif terhadap aturan.

Orang yang pernah dikhianati mungkin kesulitan mempercayai orang baru.

Keyakinan tersebut dapat membuat seseorang tunduk karena takut mengalami penolakan, memberontak karena tidak ingin dikendalikan, atau mulai terbangun ketika bertemu orang yang memperlakukannya dengan cara berbeda.

Itulah sebabnya, memahami reaksi kita terhadap orang lain terkadang membutuhkan keberanian untuk melihat kembali pengalaman yang membentuk diri kita.

5. Kita Berusaha Melindungi Harga Diri ketika Merasa Diremehkan

Harga diri atau self-esteem merupakan salah satu aspek psikologis yang memengaruhi cara seseorang memandang dan menilai dirinya sendiri.

Ketika merasa dihargai, seseorang biasanya lebih mudah menerima perbedaan pendapat. Namun, ketika merasa direndahkan, ia mungkin menunjukkan reaksi yang lebih emosional.

Sebagian orang memilih diam dan mengalah karena takut memperburuk keadaan. Sebagian lainnya langsung membela diri, membantah, atau menunjukkan perlawanan.

Kedua respons tersebut dapat menjadi cara seseorang menghadapi ancaman terhadap harga dirinya.

Misalnya, dalam sebuah rapat, seorang karyawan menerima kritik dari atasannya. Jika kritik disampaikan dengan cara yang menghormati dirinya, ia mungkin bisa menerimanya sebagai masukan. Namun, jika kritik disampaikan dengan mempermalukan atau merendahkan, ia mungkin merasa perlu membela diri.

Dalam psikologi, pengalaman merasa terancam secara sosial dapat memicu respons emosional seperti marah, malu, takut, atau sedih.

Reaksi tersebut dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir jernih. Ia mungkin lebih sibuk melindungi harga dirinya daripada memahami inti persoalan.

Di sisi lain, ada orang yang justru tunduk ketika harga dirinya terancam. Mereka memilih menyetujui orang lain karena takut mendapatkan kritik tambahan atau kehilangan hubungan.

Penting untuk memahami bahwa mempertahankan harga diri tidak harus dilakukan dengan menyerang orang lain. Kita dapat menyampaikan keberatan secara tegas tanpa merendahkan lawan bicara.

Salah satu keterampilan yang membantu adalah komunikasi asertif, yaitu kemampuan mengungkapkan kebutuhan, pendapat, dan batasan diri dengan jelas sekaligus tetap menghormati orang lain.

Dengan cara tersebut, kita tidak perlu selalu tunduk untuk menjaga hubungan, tetapi juga tidak harus memberontak secara berlebihan untuk mempertahankan martabat.

6. Kita Bisa Terbangun ketika Bertemu Orang yang Memberikan Perspektif Baru

Tidak semua pertemuan dengan orang lain membuat kita tunduk atau memberontak. Ada pula pertemuan yang membuat kita mulai memahami sesuatu tentang diri sendiri dan kehidupan.

Terkadang, seseorang hadir dengan pengalaman, pemikiran, atau sikap yang membuat kita mempertanyakan keyakinan lama.

Misalnya, seseorang yang selalu merasa harus menyenangkan semua orang bertemu dengan teman yang mampu menetapkan batasan secara sehat. Melihat cara temannya menjalani hubungan mungkin membuat ia menyadari bahwa menolak permintaan bukan berarti menjadi orang yang egois.

Contoh lainnya, seseorang yang takut mengambil risiko bertemu dengan mentor yang mengajarkannya untuk membedakan antara kehati-hatian dan ketakutan yang berlebihan.

Pengalaman seperti ini dapat mendorong perubahan cara berpikir.

Dalam psikologi, perubahan tersebut dapat berkaitan dengan pembelajaran sosial, refleksi diri, dan restrukturisasi kognitif. Kita dapat mempelajari perilaku baru dengan mengamati orang lain, mengevaluasi keyakinan yang selama ini dipegang, dan mempertimbangkan sudut pandang alternatif.

Konsep self-efficacy yang diperkenalkan oleh psikolog Albert Bandura juga relevan. Self-efficacy merupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melakukan tindakan tertentu atau menghadapi situasi tertentu.

Ketika melihat orang lain berhasil menghadapi tantangan yang sebelumnya kita anggap mustahil, keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri bisa ikut berkembang.

Namun, terbangun bukan berarti seseorang harus mengikuti seluruh pemikiran orang lain. Justru, perubahan yang sehat terjadi ketika kita mampu mempertimbangkan pengalaman baru secara kritis dan menentukan sendiri apa yang sesuai dengan nilai kehidupan kita.

Orang lain dapat membuka pintu kesadaran, tetapi keputusan untuk berubah tetap berada di tangan kita.

7. Kita Mengikuti atau Melawan Orang Lain untuk Menjaga Rasa Aman secara Emosional

Alasan terakhir berkaitan dengan kebutuhan manusia untuk merasa aman, baik secara fisik maupun emosional.

Dalam hubungan sosial, kita tidak hanya mencari penerimaan dan penghargaan. Kita juga ingin merasa bahwa diri kita tidak sedang berada dalam ancaman.

Ketika seseorang merasa aman, ia biasanya lebih mudah berbicara terbuka, mengungkapkan pendapat, dan menunjukkan kepribadian yang sebenarnya.

Sebaliknya, ketika merasa terancam, ia mungkin memilih tunduk, menghindar, atau melawan.

Sebagai contoh, seseorang yang berada dalam lingkungan kerja dengan budaya komunikasi yang keras mungkin memilih diam meskipun memiliki ide bagus. Ia takut pendapatnya akan ditertawakan atau dianggap tidak kompeten.

Di lingkungan yang lebih terbuka, orang yang sama mungkin menjadi jauh lebih aktif karena merasa aman untuk berbicara.

Dalam psikologi organisasi, konsep psychological safety atau keamanan psikologis menjelaskan sejauh mana anggota kelompok merasa aman untuk mengambil risiko interpersonal, seperti bertanya, menyampaikan kesalahan, mengakui ketidaktahuan, atau mengemukakan pendapat tanpa takut dipermalukan.

Keamanan psikologis dapat membantu membangun komunikasi dan pembelajaran dalam kelompok.

Namun, rasa aman juga berkaitan dengan pengalaman pribadi. Seseorang yang pernah mengalami penolakan atau perlakuan buruk mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk mempercayai orang lain.

Ketika merasa tidak aman, ia bisa menjadi sangat patuh demi menghindari masalah. Sebaliknya, ia mungkin memberontak karena menganggap perlawanan sebagai satu-satunya cara untuk melindungi dirinya.

Karena itu, penting untuk membangun hubungan yang memungkinkan setiap orang menyampaikan pendapat tanpa rasa takut yang berlebihan.

Hubungan yang sehat tidak menuntut seseorang untuk selalu setuju. Hubungan yang sehat justru memberikan ruang bagi perbedaan, batasan, dan komunikasi yang saling menghormati.

Bagaimana Cara Menemukan Keseimbangan antara Tunduk, Memberontak, dan Mempertahankan Diri?

Tunduk dan memberontak sebenarnya bukan satu-satunya pilihan yang tersedia ketika kita berhadapan dengan orang lain. Ada pilihan ketiga yang sering kali lebih sehat, yaitu bersikap mandiri, sadar, dan asertif.

Kita dapat menghormati orang lain tanpa harus mengorbankan semua keinginan pribadi. Kita juga dapat menolak sesuatu tanpa harus menciptakan konflik yang tidak perlu.

Berikut beberapa cara untuk mengembangkan keseimbangan tersebut.

1. Kenali alasan di balik keputusan kita.

Sebelum menyetujui atau menolak sesuatu, tanyakan kepada diri sendiri apakah keputusan tersebut benar-benar sesuai dengan keyakinan kita atau hanya muncul karena takut mengecewakan orang lain.

2. Belajar mengatakan tidak secara sehat.

Menolak permintaan bukan berarti tidak menghargai orang lain. Kita dapat menyampaikan penolakan dengan sopan, jelas, dan tanpa perlu memberikan penjelasan yang berlebihan.

3. Bedakan kritik dengan serangan pribadi.

Tidak semua kritik bertujuan merendahkan. Belajarlah menilai isi masukan dan cara penyampaiannya agar kita tidak langsung bersikap defensif.

4. Jangan menganggap perbedaan pendapat sebagai ancaman.

Orang lain dapat memiliki pandangan yang berbeda tanpa berarti mereka sedang menentang atau tidak menghargai kita.

5. Bangun harga diri yang tidak bergantung sepenuhnya pada persetujuan orang lain.

Semakin kita memahami nilai dan kemampuan diri, semakin mudah bagi kita untuk mengambil keputusan tanpa selalu mencari pengakuan dari lingkungan.

6. Pilih hubungan yang memberikan ruang untuk menjadi diri sendiri.

Hubungan yang sehat memungkinkan kita menyampaikan pendapat, mengakui kesalahan, dan menetapkan batasan tanpa terus-menerus merasa takut.

7. Berani mengevaluasi keyakinan lama.

Tidak semua hal yang kita pelajari pada masa lalu harus terus dipertahankan. Kita dapat berkembang dengan mempertimbangkan pengalaman baru dan mengubah pola pikir yang sudah tidak membantu kehidupan.

Kesimpulan

Alasan mengapa kita tunduk, memberontak, atau terbangun di hadapan orang lain sangat berkaitan dengan kebutuhan psikologis, pengalaman masa lalu, harga diri, kebebasan pribadi, dan rasa aman dalam hubungan sosial.

Kita mungkin tunduk karena ingin diterima, menghormati otoritas, atau menghindari konflik. Kita mungkin memberontak ketika merasa kebebasan terancam, harga diri direndahkan, atau pengalaman lama kembali muncul. Sementara itu, kita dapat terbangun ketika bertemu orang yang memberikan perspektif baru dan membantu kita melihat potensi diri.

Hal terpenting adalah menyadari bahwa tidak semua bentuk kepatuhan merupakan kelemahan dan tidak semua perlawanan merupakan keberanian. Begitu pula, perubahan pandangan bukan berarti kita harus mengikuti pemikiran orang lain tanpa pertimbangan.

Kedewasaan emosional justru terlihat ketika kita mampu menentukan kapan perlu mendengarkan, kapan perlu menolak, dan kapan perlu membuka diri terhadap sesuatu yang baru.

Pada akhirnya, hubungan dengan orang lain seharusnya tidak membuat kita kehilangan kendali atas kehidupan sendiri. Kita dapat menghormati orang lain sekaligus menghormati diri sendiri.