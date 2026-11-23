JawaPos.com - Kematian merupakan salah satu kenyataan yang tidak bisa dihindari oleh setiap manusia. Kita mengetahui bahwa suatu hari kehidupan akan berakhir, tetapi anehnya, banyak orang justru merasa tidak nyaman ketika harus membicarakannya.

Ada orang yang langsung mengalihkan pembicaraan ketika topik kematian muncul. Ada yang memilih bercanda untuk mencairkan suasana. Bahkan, sebagian orang merasa takut hanya dengan membayangkan bahwa dirinya atau orang-orang yang dicintainya suatu hari tidak akan ada lagi.

Padahal, kematian adalah bagian alami dari kehidupan. Namun, memahami bahwa kematian pasti terjadi ternyata tidak membuat manusia mudah membicarakannya.

Mengapa demikian?

Menurut psikologi, ketakutan terhadap kematian tidak hanya berkaitan dengan rasa takut kehilangan nyawa. Ada banyak lapisan emosional dan pemikiran yang membuat topik ini terasa begitu berat. Mulai dari ketakutan terhadap sesuatu yang tidak diketahui, kehilangan orang tercinta, hilangnya kendali, hingga kecemasan mengenai makna kehidupan.

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Menariknya, seseorang tidak harus memiliki pengalaman buruk untuk merasa takut membicarakan kematian. Bahkan, orang yang terlihat tenang, rasional, dan tidak mudah panik pun bisa merasa gelisah ketika menghadapi pembicaraan mengenai akhir kehidupan.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (23/11), terdapat enam alasan psikologis mengapa kebanyakan orang merasa takut atau tidak nyaman ketika membicarakan kematian.

1. Manusia Takut terhadap Sesuatu yang Tidak Diketahui

Salah satu alasan terbesar mengapa manusia takut membicarakan kematian adalah karena kematian merupakan sesuatu yang tidak bisa diketahui secara langsung sebelum mengalaminya.

Kita bisa mempelajari berbagai hal tentang kehidupan, memahami bagaimana tubuh bekerja, dan mengetahui proses biologis yang terjadi ketika seseorang meninggal. Namun, pertanyaan mengenai apa yang terjadi setelah kematian masih menjadi sesuatu yang tidak dapat dipastikan melalui pengalaman langsung orang yang masih hidup.

Ketidakpastian seperti ini dapat menimbulkan kecemasan.

Dalam psikologi, terdapat konsep intolerance of uncertainty, yaitu kecenderungan seseorang merasa tidak nyaman ketika menghadapi situasi yang tidak pasti.

Otak manusia pada dasarnya senang membuat prediksi. Kita ingin mengetahui apa yang akan terjadi, bagaimana sesuatu berlangsung, dan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi kemungkinan tersebut.

Namun, kematian menghadirkan batas terhadap kemampuan manusia untuk memprediksi masa depan.

Kita tidak mengetahui secara pasti kapan kehidupan akan berakhir. Kita juga tidak memiliki kendali penuh terhadap berbagai keadaan yang bisa menyebabkan kematian.

Akibatnya, pikiran dapat menghasilkan berbagai pertanyaan yang sulit dijawab.

Apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang meninggal? Apakah ada sesuatu setelah kehidupan? Bagaimana rasanya kehilangan kesadaran untuk selamanya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut terkadang membuat seseorang merasa tidak nyaman karena tidak semuanya memiliki jawaban yang dapat dibuktikan secara ilmiah.

Inilah mengapa sebagian orang lebih memilih menghindari pembicaraan tentang kematian.

Bukan karena mereka tidak memahami bahwa kematian merupakan kenyataan, melainkan karena mereka tidak nyaman menghadapi sesuatu yang begitu besar tetapi tidak sepenuhnya dapat mereka pahami.

2. Takut Kehilangan Orang-Orang yang Dicintai

Bagi banyak orang, ketakutan terbesar ketika membicarakan kematian bukanlah membayangkan dirinya sendiri meninggal, melainkan membayangkan kehilangan orang-orang yang sangat berarti dalam kehidupannya.

Coba bayangkan bagaimana rasanya jika suatu hari kamu tidak lagi bisa berbicara dengan orang tua, pasangan, saudara, atau sahabat yang selama ini selalu hadir dalam kehidupanmu.

Tidak ada lagi kesempatan untuk mendengar suaranya, bertukar cerita, meminta nasihat, atau sekadar menghabiskan waktu bersama.

Pikiran seperti itu saja sudah cukup membuat sebagian orang merasa sedih.

Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan attachment theory atau teori keterikatan, yang menjelaskan bagaimana ikatan emosional dengan orang-orang terdekat menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia.

Sejak kecil, manusia membangun hubungan emosional dengan orang-orang yang memberikan rasa aman, perhatian, dan perlindungan.

Seiring bertambahnya usia, ikatan tersebut berkembang menjadi hubungan yang memiliki arti sangat besar.

Kehadiran orang-orang terdekat bukan hanya memberikan kebahagiaan, tetapi juga membantu kita merasa aman secara emosional.

Karena itu, membayangkan kematian seseorang yang dicintai bisa memunculkan kecemasan yang mendalam.

Kita takut kehilangan bukan hanya sosoknya, tetapi juga seluruh pengalaman yang selama ini dibangun bersama.

Kita mungkin takut tidak sempat meminta maaf, tidak sempat mengucapkan terima kasih, atau tidak sempat menyampaikan betapa berharganya seseorang bagi kehidupan kita.

Inilah sebabnya pembicaraan tentang kematian sering kali terasa begitu emosional.

Bagi sebagian orang, membicarakan kematian berarti harus membayangkan kemungkinan berpisah dengan orang-orang yang paling mereka sayangi.

3. Kematian Mengingatkan Kita Bahwa Kita Tidak Memiliki Kendali Penuh atas Kehidupan

Manusia cenderung menyukai keadaan yang bisa dikendalikan.

Kita membuat rencana, menentukan tujuan, mengatur pekerjaan, menjaga kesehatan, dan berusaha mempersiapkan masa depan sebaik mungkin.

Semua itu memberikan perasaan bahwa kehidupan berada dalam kendali kita.

Namun, kematian mengingatkan bahwa ada batas dari segala bentuk kendali tersebut.

Kita bisa menjaga kesehatan, menjalani pola hidup yang baik, dan menghindari berbagai risiko. Akan tetapi, tidak ada manusia yang bisa menjamin bahwa dirinya akan hidup selamanya.

Kesadaran ini terkadang terasa menakutkan.

Dalam psikologi, kebutuhan untuk memiliki kendali berkaitan dengan konsep perceived control, yaitu keyakinan seseorang bahwa dirinya mampu memengaruhi keadaan atau hasil yang terjadi dalam kehidupannya.

Ketika seseorang menghadapi sesuatu yang berada di luar kendalinya, ia bisa mengalami perasaan tidak berdaya.

Kematian merupakan salah satu kenyataan yang memperlihatkan keterbatasan manusia dalam mengendalikan kehidupan.

Kita tidak bisa mengatur seluruh kejadian yang akan datang. Kita juga tidak bisa memastikan bahwa semua rencana yang sudah disusun akan benar-benar terwujud.

Akibatnya, pembicaraan tentang kematian dapat memunculkan perasaan rentan.

Seseorang yang biasanya merasa mampu mengatur hidupnya mungkin tiba-tiba menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak bisa ia kendalikan.

Bahkan, terkadang bukan kematiannya sendiri yang paling menakutkan, melainkan kesadaran bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana.

Karena itulah, sebagian orang memilih menghindari topik tersebut agar tidak perlu berhadapan dengan perasaan kehilangan kendali.

4. Takut Kehilangan Kesempatan untuk Menjalani Kehidupan

Pernahkah kamu memikirkan berapa banyak hal yang masih ingin kamu lakukan dalam hidup?

Mungkin ada tempat yang ingin dikunjungi, impian yang belum tercapai, hubungan yang ingin diperbaiki, atau pengalaman yang masih ingin dirasakan.

Banyak orang memiliki daftar panjang tentang hal-hal yang ingin mereka capai.

Namun, ketika kematian dibicarakan, semua harapan tersebut tiba-tiba terasa memiliki batas waktu.

Kita mulai menyadari bahwa kesempatan untuk menjalani kehidupan tidak berlangsung selamanya.

Dalam psikologi, kesadaran mengenai keterbatasan waktu dapat memengaruhi cara seseorang memandang tujuan, prioritas, dan hubungan sosialnya.

Konsep socioemotional selectivity theory yang dikembangkan oleh Laura Carstensen menjelaskan bahwa persepsi seseorang mengenai sisa waktu kehidupannya dapat memengaruhi tujuan sosial dan emosional yang diprioritaskan.

Ketika seseorang merasa memiliki banyak waktu di masa depan, ia mungkin lebih berorientasi pada eksplorasi, pengetahuan, dan pencapaian jangka panjang.

Sebaliknya, ketika waktu terasa semakin terbatas, seseorang cenderung lebih menghargai pengalaman yang bermakna dan hubungan emosional yang dekat.

Kesadaran seperti ini menunjukkan bahwa kematian tidak hanya membuat manusia takut kehilangan kehidupan, tetapi juga membuatnya memikirkan berbagai hal yang belum sempat dilakukan.

Seseorang mungkin takut meninggal sebelum berhasil membahagiakan orang tuanya, sebelum mewujudkan impiannya, atau sebelum menikmati kehidupan yang selama ini diperjuangkan.

Ada pula yang merasa takut karena menyadari bahwa terlalu banyak waktu telah dihabiskan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting.

Karena itu, pembicaraan tentang kematian terkadang memunculkan penyesalan bahkan sebelum sesuatu benar-benar terjadi.

Kita takut kehilangan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang selama ini kita inginkan.

5. Kematian Membuat Manusia Mempertanyakan Makna dan Tujuan Hidup

Salah satu alasan yang cukup mendalam mengapa manusia merasa takut membicarakan kematian adalah karena topik tersebut sering membuat kita mempertanyakan arti kehidupan.

Jika suatu hari semua orang akan meninggal, untuk apa kita bekerja begitu keras?

Jika kekayaan dan pencapaian tidak bisa dibawa setelah kematian, apa sebenarnya yang membuat kehidupan bermakna?

Jika waktu kita terbatas, apakah selama ini kita sudah menjalani kehidupan yang benar-benar kita inginkan?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini dapat membuat seseorang merasa gelisah.

Dalam psikologi eksistensial, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki kesadaran terhadap keberadaannya sendiri, termasuk kesadaran bahwa kehidupannya memiliki batas.

Kesadaran tersebut dapat memunculkan kecemasan eksistensial, yaitu kegelisahan yang berkaitan dengan keberadaan, kebebasan, tanggung jawab, makna, dan kematian.

Salah satu teori yang banyak membahas ketakutan manusia terhadap kematian adalah Terror Management Theory atau TMT.

Teori ini menjelaskan bahwa kesadaran manusia mengenai kematian dapat menimbulkan kecemasan eksistensial. Untuk mengelolanya, manusia mengembangkan sistem keyakinan, nilai budaya, identitas, dan berbagai bentuk makna yang membantu kehidupan terasa lebih terarah.

Misalnya, seseorang menemukan makna hidup melalui keluarga, pekerjaan, pencapaian, karya, hubungan sosial, atau keyakinan spiritual.

Hal-hal tersebut dapat memberikan perasaan bahwa kehidupannya memiliki arti yang lebih besar daripada sekadar keberadaan fisik.

Namun, ketika kematian dibicarakan, seseorang mungkin kembali mempertanyakan apakah kehidupan yang dijalaninya selama ini sudah sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya.

Tidak semua orang siap menghadapi pertanyaan semacam itu.

Terkadang, lebih mudah membicarakan pekerjaan, uang, hiburan, atau rencana masa depan daripada membicarakan kenyataan bahwa suatu hari semuanya akan berakhir.

Padahal, memikirkan kematian tidak selalu harus menghasilkan ketakutan. Dalam kondisi yang sehat, kesadaran mengenai keterbatasan hidup justru bisa membantu seseorang menentukan apa yang benar-benar penting.

6. Takut Menghadapi Kesedihan, Kecemasan, dan Emosi yang Muncul

Alasan terakhir adalah karena membicarakan kematian sering kali membuka pintu menuju emosi yang tidak mudah dihadapi.

Seseorang mungkin terlihat tenang ketika membicarakan banyak persoalan kehidupan. Namun, ketika topik kematian muncul, ia tiba-tiba menjadi diam, mengubah pembicaraan, atau bahkan merasa ingin menangis.

Hal tersebut dapat terjadi karena kematian memiliki hubungan erat dengan pengalaman kehilangan, kesedihan, dan kecemasan.

Bagi seseorang yang pernah kehilangan anggota keluarga atau orang terdekat, pembicaraan mengenai kematian mungkin mengingatkan kembali pada pengalaman yang menyakitkan.

Ingatan mengenai rumah sakit, pemakaman, perpisahan terakhir, atau momen ketika menerima kabar duka bisa muncul kembali.

Dalam psikologi, pengalaman seperti ini dapat berkaitan dengan proses berduka atau grief.

Berduka merupakan respons emosional yang dapat muncul ketika seseorang kehilangan individu atau sesuatu yang memiliki arti penting dalam kehidupannya.

Proses tersebut tidak selalu berlangsung dengan pola yang sama pada setiap orang.

Ada yang mampu membicarakan kehilangan dengan cukup terbuka. Ada pula yang membutuhkan waktu lama sebelum merasa nyaman mengingat atau membicarakan pengalaman tersebut.

Selain itu, sebagian orang menghindari pembicaraan tentang kematian karena tidak tahu bagaimana harus merespons emosi yang muncul.

Mereka takut terlihat lemah, takut menangis, atau takut membuat orang lain merasa sedih.

Padahal, membicarakan kematian tidak selalu berarti kita harus tenggelam dalam kesedihan.

Kita bisa membicarakannya secara tenang, terbuka, dan penuh penghormatan.

Terkadang, keberanian untuk membicarakan kematian justru membantu seseorang mengungkapkan perasaan yang selama ini dipendam.

Bagaimana Cara Mengurangi Ketakutan Ketika Membicarakan Kematian?

Merasa takut ketika membicarakan kematian bukanlah sesuatu yang aneh. Hal tersebut merupakan respons manusiawi terhadap kenyataan yang memiliki banyak ketidakpastian dan konsekuensi emosional.

Namun, jika topik ini selalu menimbulkan kecemasan, ada beberapa cara yang dapat membantu kita menghadapinya dengan lebih sehat.

1. Akui bahwa rasa takut merupakan hal yang manusiawi.

Jangan langsung menganggap dirimu lemah hanya karena merasa takut membicarakan kematian. Perasaan tersebut tidak perlu disangkal atau dipermalukan.

2. Belajar membicarakannya secara bertahap.

Kamu tidak harus langsung membahas hal-hal yang paling menakutkan. Mulailah dengan percakapan sederhana mengenai kehidupan, kehilangan, kenangan, atau nilai-nilai yang ingin diwariskan.

3. Fokus pada kehidupan yang sedang dijalani.

Daripada terus-menerus memikirkan sesuatu yang belum terjadi, cobalah memberikan perhatian pada hal-hal yang masih bisa kamu lakukan hari ini.

4. Bangun hubungan yang bermakna.

Jika kamu takut kehilangan orang-orang tercinta, gunakan kesadaran tersebut untuk lebih menghargai waktu bersama mereka. Jangan menunggu kehilangan untuk mulai menunjukkan perhatian.

5. Temukan makna dalam kehidupan sehari-hari.

Makna hidup tidak harus selalu berasal dari pencapaian besar. Menolong orang lain, menjaga keluarga, berkarya, belajar, dan menikmati pengalaman sederhana juga dapat memberikan arti bagi kehidupan.

6. Jangan ragu mencari bantuan profesional.

Jika pikiran mengenai kematian menimbulkan kecemasan berlebihan, serangan panik, gangguan tidur, atau mengganggu aktivitas sehari-hari, berkonsultasi dengan psikolog dapat membantu memahami dan mengelola perasaan tersebut.

Kesimpulan

Kebanyakan orang merasa takut membicarakan kematian bukan hanya karena kematian itu sendiri, tetapi karena ada banyak hal emosional dan psikologis yang menyertainya.

Kita takut terhadap sesuatu yang tidak diketahui, takut kehilangan orang-orang yang dicintai, takut kehilangan kendali, takut tidak sempat menjalani kehidupan yang diinginkan, takut mempertanyakan makna keberadaan, dan takut menghadapi kesedihan yang mungkin muncul.

Semua ketakutan tersebut menunjukkan bahwa manusia memiliki hubungan emosional yang sangat kuat dengan kehidupan.

Kita ingin terus hidup, ingin melihat orang-orang tercinta bahagia, ingin mencapai impian, dan ingin memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan berbagai hal yang berarti.

Namun, mungkin ada satu hal penting yang perlu kita pahami: menyadari bahwa kehidupan memiliki batas bukan berarti kita harus menjalani hari-hari dengan ketakutan.

Justru, kesadaran tersebut bisa menjadi pengingat agar kita tidak terus menunda hal-hal yang sebenarnya penting.

Jangan terlalu sibuk mengejar sesuatu sampai lupa menikmati kehidupan. Jangan menunggu kehilangan untuk menghargai kehadiran seseorang. Jangan pula terus menunda mengungkapkan kasih sayang kepada orang-orang yang berarti.

Kita memang tidak bisa memastikan berapa lama waktu yang dimiliki, tetapi kita masih memiliki kesempatan untuk menentukan bagaimana menjalani waktu yang ada.