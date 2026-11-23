JawaPos.com - Menjadi orang yang berhati-hati sebenarnya bukan sesuatu yang buruk. Kamu mungkin terbiasa memikirkan konsekuensi sebelum bertindak, mempertimbangkan berbagai kemungkinan, menghindari keputusan impulsif, dan memastikan bahwa sesuatu benar-benar aman sebelum melakukannya. Sikap ini sering kali membantu seseorang terhindar dari kesalahan yang tidak perlu.

Namun, ada kalanya kehati-hatian berubah menjadi penghalang.

Kamu mungkin terlalu lama memikirkan sebuah keputusan sampai kesempatan berlalu. Kamu ingin memulai sesuatu yang baru, tetapi terus menunggu sampai merasa benar-benar siap. Kamu tertarik mencoba pengalaman berbeda, tetapi pikiranmu lebih sibuk membayangkan kegagalan daripada kemungkinan keberhasilan.

Bahkan, kamu mungkin sudah mengetahui apa yang ingin dilakukan, tetapi selalu menemukan alasan untuk menundanya.

"Aku belum cukup siap."

"Bagaimana kalau hasilnya buruk?"

"Bagaimana kalau aku kehilangan apa yang sudah kumiliki?"

"Bagaimana kalau orang lain menganggapku tidak kompeten?"

Pertanyaan-pertanyaan tersebut terdengar masuk akal. Namun, ketika muncul secara terus-menerus, pertanyaan itu dapat membuat kamu menjalani kehidupan yang terlalu sempit, seolah-olah satu-satunya cara untuk merasa aman adalah dengan tidak melakukan apa pun yang belum pernah dicoba.

Dalam psikologi, kecenderungan ini dapat berkaitan dengan sensitivitas terhadap ancaman, intoleransi terhadap ketidakpastian, kecemasan antisipatif, perfeksionisme, atau penghindaran pengalaman yang menimbulkan ketidaknyamanan.

Orang yang terlalu berhati-hati tidak selalu kekurangan kemampuan. Terkadang, mereka justru memiliki kemampuan yang cukup, tetapi terlalu sulit memberikan izin kepada dirinya sendiri untuk memulai.

Mengambil risiko bukan berarti menjadi ceroboh, mengabaikan konsekuensi, atau mempertaruhkan segala sesuatu yang telah dibangun. Mengambil risiko secara sehat berarti bersedia menghadapi ketidakpastian yang wajar demi sesuatu yang dianggap bernilai, sambil tetap menggunakan pertimbangan dan persiapan yang matang.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (23/11), terdapat tujuh tips mengambil risiko bagi orang yang terlalu berhati-hati menurut psikologi.

1. Berhenti Menunggu Sampai Kamu Merasa Benar-Benar Siap

Orang yang terlalu berhati-hati sering kali memiliki keinginan untuk memulai sesuatu dalam kondisi yang sempurna. Mereka ingin memiliki pengetahuan yang cukup, keterampilan yang memadai, perencanaan yang matang, keyakinan yang kuat, dan jaminan bahwa mereka tidak akan melakukan kesalahan.

Masalahnya, perasaan siap sepenuhnya sering kali tidak datang sebelum seseorang mengambil tindakan.

Dalam psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan kecemasan antisipatif, yaitu kecemasan terhadap sesuatu yang belum terjadi, tetapi sudah dibayangkan akan membawa konsekuensi buruk. Pikiran mulai menciptakan berbagai skenario negatif, sehingga seseorang merasa perlu mempersiapkan diri lebih banyak lagi untuk mencegah kemungkinan tersebut.

Semakin banyak yang dipikirkan, semakin besar pula rasa takutnya.

Kamu mungkin ingin memulai bisnis kecil, tetapi terus menunda karena merasa belum memahami semuanya. Kamu ingin melamar pekerjaan yang lebih baik, tetapi merasa pengalamanmu belum cukup. Kamu ingin mempelajari keterampilan baru, tetapi takut terlihat bodoh ketika masih berada di tahap awal.

Akhirnya, persiapan yang awalnya bertujuan membantu berubah menjadi cara untuk menghindari ketidaknyamanan.

Cobalah mengubah standar kesiapanmu. Daripada bertanya, "Apakah aku sudah benar-benar siap?", tanyakan, "Apakah aku sudah cukup siap untuk mengambil langkah pertama yang aman?"

Kamu tidak perlu menguasai seluruh perjalanan untuk mulai bergerak. Kamu hanya perlu memahami langkah pertama, risiko utama, dan cara menghadapi kemungkinan kesalahan.

Misalnya, jika kamu ingin mulai menulis, tidak perlu menunggu sampai merasa menjadi penulis yang hebat. Mulailah dengan menulis satu halaman. Jika kamu ingin belajar berbicara di depan umum, mulailah dengan berbicara dalam kelompok kecil sebelum tampil di hadapan banyak orang.

Cara menerapkannya:

Tentukan batas waktu untuk persiapan.

Bedakan kebutuhan nyata untuk belajar dengan alasan menunda.

Ambil langkah pertama ketika kamu sudah memiliki informasi dasar yang cukup.

Terima bahwa rasa gugup mungkin tetap ada meskipun kamu sudah mempersiapkan diri.

Keberanian bukan selalu berarti merasa siap. Terkadang, keberanian adalah kesediaan untuk memulai meskipun sebagian dirimu masih merasa ragu.

2. Mulailah dengan Risiko Kecil agar Otak Belajar bahwa Ketidakpastian Tidak Selalu Berbahaya

Jika kamu terbiasa menghindari situasi yang tidak pasti, mengambil risiko besar secara tiba-tiba mungkin terasa terlalu menakutkan. Kamu bisa merasa kewalahan, kehilangan kendali, atau justru kembali ke kebiasaan lama karena tekanan yang terlalu besar.

Karena itu, kamu tidak perlu memaksa diri untuk melakukan perubahan ekstrem.

Dalam psikologi perilaku, prinsip paparan bertahap atau graded exposure digunakan untuk membantu seseorang menghadapi situasi yang menimbulkan ketakutan secara bertahap, khususnya dalam konteks kecemasan. Dengan menghadapi situasi secara terencana, seseorang dapat memperoleh pengalaman baru dan mengurangi penghindaran.

Prinsip ini juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kamu ingin menjadi lebih berani menghadapi ketidakpastian.

Jika kamu takut menyampaikan pendapat, jangan langsung memaksakan diri untuk berbicara di hadapan ratusan orang. Mulailah menyampaikan pendapat dalam percakapan kecil.

Jika kamu takut mencoba hal baru, pilih aktivitas yang relatif mudah dan tidak memiliki konsekuensi besar.

Jika kamu ingin lebih mandiri, mulailah membuat keputusan sederhana tanpa terus-menerus meminta persetujuan orang lain.

Tujuan dari risiko kecil bukan sekadar menyelesaikan tugas. Tujuannya adalah memberikan pengalaman langsung kepada dirimu bahwa menghadapi ketidakpastian tidak selalu berakhir buruk.

Kamu mulai mengumpulkan bukti bahwa meskipun sesuatu terasa tidak nyaman, kamu tetap mampu menghadapinya.

Cara menerapkannya:

Buat daftar hal yang kamu takutkan tetapi sebenarnya ingin dilakukan.

Urutkan dari yang paling ringan hingga yang paling menantang.

Mulailah dengan satu tindakan kecil setiap minggu.

Tingkatkan kesulitannya secara bertahap ketika kamu sudah cukup nyaman.

Contohnya, jika kamu takut berkenalan dengan orang baru, kamu bisa memulai dengan menyapa seseorang, kemudian melakukan percakapan singkat, lalu mencoba mengikuti kegiatan sosial yang lebih luas.

Jangan meremehkan langkah kecil. Bagi seseorang yang terbiasa menghindari risiko, langkah kecil dapat menjadi latihan psikologis yang sangat berarti.

3. Belajar Membedakan Risiko Nyata dari Risiko yang Hanya Dibesar-besarkan oleh Pikiran

Orang yang terlalu berhati-hati terkadang sulit membedakan antara bahaya yang benar-benar perlu diwaspadai dan kemungkinan buruk yang hanya dibayangkan secara berlebihan.

Pikiran dapat membuat sebuah risiko terlihat jauh lebih besar daripada kenyataan. Satu kemungkinan kegagalan dapat terasa seolah-olah pasti terjadi. Satu kesalahan dapat dibayangkan menghancurkan seluruh masa depan. Satu penolakan dapat terasa seperti bukti bahwa diri kita tidak cukup baik.

Dalam psikologi kognitif, pola seperti ini dapat berkaitan dengan catastrophizing, yaitu kecenderungan membayangkan hasil terburuk dan memperlakukannya seolah-olah sangat mungkin terjadi.

Ketika pikiran seperti ini muncul, kamu tidak harus langsung mempercayainya.

Cobalah memeriksa kekhawatiranmu secara lebih objektif.

Misalnya, kamu ingin mengajukan ide dalam rapat, tetapi takut ide tersebut ditolak. Pikiranmu kemudian mengatakan bahwa jika ide itu ditolak, orang lain akan menganggapmu tidak kompeten dan kamu tidak akan lagi dihargai.

Padahal, ada banyak kemungkinan lain. Ide tersebut mungkin memang belum sesuai dengan kebutuhan tim. Orang lain mungkin memiliki alternatif yang lebih baik. Atau mereka mungkin hanya tidak setuju dengan satu bagian dari usulanmu.

Penolakan terhadap satu ide tidak sama dengan penolakan terhadap seluruh dirimu.

Kamu dapat menggunakan beberapa pertanyaan untuk menguji pikiranmu:

Apa bukti konkret bahwa hasil buruk ini akan terjadi?

Apakah aku sedang menganggap kemungkinan sebagai kepastian?

Jika hasilnya tidak sesuai harapan, apakah benar aku tidak mampu mengatasinya?

Apa kemungkinan hasil yang netral atau positif?

Apa yang akan aku katakan kepada teman jika ia menghadapi ketakutan yang sama?

Latihan ini membantu kamu mengambil keputusan berdasarkan fakta, bukan hanya berdasarkan intensitas rasa takut.

Namun, penting untuk tidak mengabaikan risiko yang memang nyata. Jika sebuah keputusan melibatkan keselamatan, utang besar, kesehatan, atau konsekuensi hukum, evaluasi serius tetap dibutuhkan.

Cara menerapkannya: setiap kali kamu ingin menghindari sesuatu, tuliskan ketakutanmu, kemungkinan terburuk, kemungkinan yang lebih realistis, dan langkah yang dapat kamu lakukan untuk mengurangi risiko.

Kamu tidak perlu meyakinkan diri bahwa semuanya pasti baik-baik saja. Kamu hanya perlu melihat situasi dengan lebih seimbang.

4. Jangan Jadikan Kesempurnaan sebagai Syarat untuk Bertindak

Perfeksionisme sering membuat seseorang terlihat sangat berhati-hati, padahal di baliknya terdapat ketakutan akan penilaian, kesalahan, atau kegagalan.

Kamu mungkin ingin hasil pekerjaanmu selalu sempurna. Kamu ingin setiap keputusan benar. Kamu ingin orang lain melihat bahwa kamu kompeten. Akibatnya, kamu merasa tidak boleh memulai sesuatu sebelum mampu melakukannya dengan baik.

Padahal, hampir semua kemampuan berkembang melalui proses mencoba, melakukan kesalahan, menerima umpan balik, dan memperbaiki diri.

Dalam psikologi, perfeksionisme yang maladaptif sering dikaitkan dengan kekhawatiran berlebihan terhadap kesalahan, evaluasi diri yang keras, dan standar yang sulit dipenuhi. Hal ini dapat menghambat seseorang untuk mengambil tindakan, bahkan ketika ia sebenarnya memiliki potensi.

Misalnya, seseorang ingin membuat konten, tetapi tidak pernah mengunggahnya karena merasa hasilnya belum cukup bagus. Ia terus mengedit, mengganti konsep, mempelajari teknik baru, dan menunggu sampai semuanya sempurna.

Sementara itu, orang yang berani membuat karya sederhana mungkin sudah mendapatkan pengalaman, umpan balik, dan kesempatan untuk berkembang.

Kamu perlu memahami bahwa kualitas tidak selalu muncul sebelum tindakan. Sering kali, kualitas justru muncul karena tindakan dilakukan berkali-kali.

Cobalah mengubah tujuan dari "aku harus melakukannya dengan sempurna" menjadi "aku akan melakukannya dengan cukup baik dan belajar dari hasilnya."

Cara menerapkannya:

Tentukan standar minimum yang cukup baik untuk memulai.

Batasi waktu untuk memperbaiki pekerjaan.

Berikan ruang bagi kesalahan yang tidak berbahaya.

Evaluasi hasil setelah tindakan, bukan sebelum bertindak tanpa henti.

Fokus pada kemajuan daripada kesempurnaan.

Kamu tidak harus membuktikan bahwa kamu hebat sejak awal. Kamu hanya perlu memberikan kesempatan kepada dirimu untuk berkembang.

5. Berhenti Menganggap Setiap Keputusan sebagai Penentu Seluruh Masa Depanmu

Orang yang terlalu berhati-hati sering memperlakukan keputusan seolah-olah semuanya memiliki konsekuensi permanen.

Memilih pekerjaan, memulai hubungan, mencoba bisnis, mengikuti pendidikan, atau pindah ke lingkungan baru dapat terasa seperti keputusan yang menentukan seluruh masa depan.

Ketika kamu memandang setiap keputusan dengan cara seperti itu, tekanan psikologisnya menjadi sangat besar. Kamu merasa harus menemukan pilihan terbaik, bukan sekadar pilihan yang cukup baik untuk situasi saat ini.

Akibatnya, kamu bisa mengalami analysis paralysis, yaitu keadaan ketika terlalu banyak menganalisis kemungkinan membuat seseorang sulit mengambil keputusan dan bertindak.

Salah satu cara mengurangi tekanan ini adalah memahami bahwa banyak keputusan dalam kehidupan bersifat dapat dievaluasi dan disesuaikan.

Kamu tidak selalu harus mengetahui apakah sebuah pilihan akan menjadi pilihan terbaik selamanya. Terkadang, kamu hanya perlu menentukan apakah pilihan tersebut masuk akal untuk kondisi saat ini.

Misalnya, kamu ingin mencoba pekerjaan baru. Daripada berpikir bahwa kamu harus memilih karier yang akan kamu jalani seumur hidup, kamu dapat melihatnya sebagai kesempatan untuk memperoleh pengalaman, mengembangkan keterampilan, dan memahami minatmu lebih jauh.

Jika setelah beberapa waktu ternyata pilihan itu tidak sesuai, kamu dapat mengevaluasi langkah selanjutnya.

Ini bukan berarti semua keputusan mudah dibatalkan. Ada keputusan yang melibatkan biaya besar, tanggung jawab terhadap orang lain, atau konsekuensi jangka panjang. Namun, banyak pilihan dapat dilakukan dengan pendekatan bertahap, percobaan terbatas, atau rencana cadangan.

Cara menerapkannya:

Tanyakan apakah keputusan ini benar-benar permanen.

Cari cara untuk mencoba sebelum berkomitmen penuh.

Buat rencana cadangan jika hasilnya tidak sesuai harapan.

Tentukan kapan kamu akan mengevaluasi keputusan tersebut.

Ingat bahwa mengubah arah tidak selalu berarti gagal.

Kamu akan lebih berani ketika memahami bahwa hidup tidak selalu menuntut keputusan sempurna. Banyak hal dapat dipelajari dan diperbaiki sepanjang perjalanan.

6. Latih Diri untuk Menoleransi Ketidaknyamanan, Bukan Selalu Menghindarinya

Salah satu alasan seseorang terlalu berhati-hati adalah karena ia ingin menghindari rasa tidak nyaman.

Ia tidak ingin merasa malu, gugup, kecewa, ditolak, atau tidak kompeten. Ia menginginkan pengalaman yang memberikan kepastian dan ketenangan.

Namun, hampir semua pertumbuhan melibatkan ketidaknyamanan dalam tingkat tertentu.

Belajar keterampilan baru membuatmu merasa tidak mampu pada awalnya. Memulai hubungan baru membuatmu rentan. Menyampaikan pendapat membuatmu berisiko disalahpahami. Mengambil peluang membuatmu menghadapi kemungkinan gagal.

Dalam psikologi, kemampuan menerima pengalaman emosional yang tidak menyenangkan tanpa harus segera menghindarinya berkaitan dengan distress tolerance atau toleransi terhadap tekanan emosional.

Toleransi ini tidak berarti kamu harus memaksakan diri menghadapi situasi yang merusak. Artinya, kamu belajar bahwa rasa tidak nyaman tidak selalu merupakan tanda bahwa kamu harus berhenti.

Misalnya, kamu merasa gugup ketika harus melakukan presentasi. Tubuhmu berdebar, tanganmu berkeringat, dan pikiranmu ingin mencari alasan untuk membatalkan.

Kamu dapat belajar mengakui sensasi tersebut tanpa langsung melarikan diri.

"Aku sedang gugup. Ini memang tidak nyaman, tetapi aku masih bisa mencoba menyampaikan beberapa hal yang sudah kupersiapkan."

Dengan cara ini, kamu tidak menunggu kecemasan hilang sepenuhnya untuk bertindak.

Kamu mulai memahami bahwa keberanian dapat hadir bersamaan dengan rasa takut.

Cara menerapkannya:

Kenali sensasi fisik ketika kamu merasa takut.

Gunakan pernapasan perlahan untuk membantu menenangkan diri.

Fokus pada tindakan yang sedang dilakukan, bukan pada semua kemungkinan hasil.

Berikan waktu kepada diri sendiri untuk beradaptasi.

Rayakan keberhasilan menghadapi ketidaknyamanan, bukan hanya keberhasilan mendapatkan hasil.

Semakin kamu terbiasa menghadapi ketidaknyamanan yang wajar, semakin kamu memahami bahwa perasaan tersebut dapat ditoleransi dan tidak selalu harus menjadi penghalang.

7. Evaluasi Keberanianmu dari Pengalaman, Bukan Hanya dari Hasil Akhir

Orang yang terlalu berhati-hati sering mengukur keberhasilan berdasarkan hasil.

Jika keputusan menghasilkan sesuatu yang baik, mereka merasa keputusan itu benar. Jika keputusan menghasilkan kegagalan, mereka menganggap dirinya bodoh karena telah mengambil risiko.

Cara berpikir seperti ini dapat membuat seseorang semakin takut mencoba hal baru.

Padahal, sebuah keputusan yang dibuat dengan pertimbangan matang tetap dapat menghasilkan sesuatu yang tidak sesuai harapan. Hasil dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk keadaan, waktu, orang lain, dan hal-hal yang berada di luar kendali.

Karena itu, kamu perlu belajar menilai keberanian dan kualitas keputusan berdasarkan proses, bukan hanya hasil.

Dalam psikologi pembelajaran, pengalaman dan umpan balik membantu seseorang mengembangkan keterampilan serta memperbarui strategi. Kesalahan dapat menjadi sumber informasi ketika dievaluasi secara konstruktif.

Misalnya, kamu mencoba menawarkan jasa baru, tetapi tidak mendapatkan pelanggan. Daripada langsung menyimpulkan bahwa kamu tidak berbakat atau keputusanmu bodoh, cobalah mengevaluasi apa yang telah kamu pelajari.

Apakah target pasarmu tepat? Apakah cara kamu menawarkan jasa sudah jelas? Apakah harga sesuai? Apakah kamu membutuhkan keterampilan tambahan?

Dengan cara ini, kegagalan tidak lagi menjadi identitas. Kegagalan menjadi pengalaman yang dapat digunakan untuk menentukan langkah berikutnya.

Kamu juga perlu menghargai dirimu ketika berhasil mengambil tindakan yang selama ini kamu hindari, meskipun hasilnya belum sesuai keinginan.

Jika kamu berani berbicara, mencoba, memulai, atau mengambil keputusan setelah mempertimbangkan risiko, itu sudah merupakan kemajuan.

Cara menerapkannya:

Catat risiko yang telah kamu ambil.

Evaluasi apa yang berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki.

Pisahkan hasil buruk dari penilaian terhadap harga dirimu.

Jadikan pengalaman sebagai bahan untuk mengambil keputusan berikutnya.

Hargai keberanian untuk bertindak secara bertanggung jawab.

Orang yang berani bukan orang yang selalu berhasil. Orang yang berani adalah orang yang mampu belajar dari hasil yang tidak sesuai harapan tanpa kehilangan kepercayaan bahwa ia masih dapat berkembang.

Mengapa Orang yang Terlalu Berhati-hati Sering Sulit Mengambil Risiko?

Ada beberapa alasan psikologis yang dapat menjelaskan mengapa seseorang lebih memilih keamanan daripada mencoba sesuatu yang baru.

Pertama, takut kehilangan. Manusia sering merasakan kemungkinan kehilangan sesuatu yang dimiliki lebih kuat daripada kemungkinan memperoleh sesuatu yang baru. Karena itu, peluang yang sebenarnya menarik bisa terasa terlalu berbahaya.

Kedua, kebutuhan akan kepastian. Sebagian orang merasa lebih tenang ketika segala sesuatu dapat diprediksi. Ketidakpastian membuat mereka terus mencari informasi, memeriksa ulang, dan menunda keputusan.

Ketiga, pengalaman masa lalu. Pernah dipermalukan, dikritik keras, gagal, atau mengalami konsekuensi yang menyakitkan dapat membuat seseorang lebih berhati-hati dalam situasi serupa.

Keempat, takut dinilai orang lain. Seseorang mungkin tidak terlalu takut gagal, tetapi sangat takut jika kegagalannya diketahui orang lain. Ia khawatir akan dianggap tidak kompeten, bodoh, atau tidak layak.

Kelima, mengaitkan harga diri dengan keberhasilan. Jika seseorang percaya bahwa dirinya hanya berharga ketika berhasil, mencoba hal baru akan terasa mengancam. Kegagalan bukan sekadar hasil yang buruk, melainkan seolah-olah bukti bahwa dirinya tidak cukup baik.

Memahami alasan di balik kehati-hatian dapat membantu kamu berhenti menyalahkan diri sendiri. Kamu tidak perlu membenci sisi dirimu yang ingin melindungi diri. Kamu hanya perlu mengajarkan sisi tersebut bahwa hidup juga membutuhkan ruang untuk mencoba, belajar, dan berkembang.

Penutup: Kamu Tidak Harus Menjadi Ceroboh untuk Menjadi Berani

Menjadi orang yang berhati-hati bukan kelemahan. Kemampuan mempertimbangkan risiko, merencanakan sesuatu, dan memikirkan konsekuensi merupakan kualitas yang berharga.

Namun, ketika kehati-hatian membuat kamu terus menunda kehidupan, menghindari semua kemungkinan gagal, dan menolak kesempatan yang sebenarnya penting, mungkin sudah waktunya untuk belajar mengambil risiko secara lebih sehat.

Kamu tidak harus langsung membuat keputusan besar. Kamu tidak perlu berhenti memikirkan konsekuensi. Kamu juga tidak perlu memaksa diri menjadi seseorang yang selalu percaya diri dan tidak pernah takut.

Mulailah dengan langkah kecil. Ambil keputusan yang selama ini kamu tunda. Coba sesuatu yang baru. Berikan kesempatan kepada dirimu untuk mengalami situasi yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan.

Belajar membedakan risiko yang masuk akal dari ketakutan yang dibesar-besarkan. Kurangi tuntutan untuk sempurna. Berikan ruang bagi kesalahan. Dan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, gunakan pengalaman tersebut untuk memahami apa yang dapat kamu lakukan dengan lebih baik.

Kamu mungkin tidak pernah memiliki kepastian penuh tentang masa depan. Tidak ada orang yang benar-benar memilikinya.

Namun, kamu dapat belajar membangun kepercayaan terhadap kemampuan dirimu untuk menghadapi berbagai kemungkinan.

Pada akhirnya, kehidupan yang berkembang bukan selalu kehidupan yang paling aman dari kesalahan. Terkadang, kehidupan yang berkembang adalah kehidupan di mana seseorang berani keluar dari batas yang selama ini dibuat oleh ketakutannya, mengambil langkah dengan pertimbangan yang matang, dan menyadari bahwa ia tidak harus menunggu sampai rasa takut hilang untuk mulai menjalani sesuatu yang bermakna.