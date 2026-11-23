JawaPos.com - Pernahkah kamu menyadari bahwa sikapmu bisa berubah ketika sedang bersama orang yang benar-benar dekat denganmu?

Di hadapan orang lain, kamu mungkin terlihat dewasa, tenang, mandiri, dan mampu mengendalikan diri. Kamu terbiasa menjaga ucapan, memikirkan tindakan, serta berusaha menunjukkan bahwa kamu bisa menghadapi berbagai situasi dengan baik.

Namun, ketika bersama seseorang yang kamu percaya, semuanya bisa terasa berbeda.

Kamu mungkin menjadi lebih manja, suka bercanda tanpa alasan, berbicara dengan nada yang lebih lucu, meminta perhatian, atau menunjukkan sisi kekanak-kanakan yang jarang terlihat di depan orang lain. Bahkan, terkadang kamu sengaja bersikap sedikit menyebalkan hanya untuk mendapatkan respons darinya.

Hal yang menarik adalah perubahan tersebut tidak selalu berarti kamu belum dewasa. Bisa jadi, kamu justru merasa cukup aman untuk menunjukkan sisi diri yang selama ini kamu sembunyikan.

Dalam psikologi, perilaku seperti ini dapat berkaitan dengan rasa aman emosional, kelekatan, regulasi emosi, dan kebutuhan manusia untuk diterima tanpa harus selalu mempertahankan citra tertentu.

Ketika berada bersama orang yang kita anggap dekat, kita sering tidak merasa perlu terus-menerus terlihat kuat, serius, atau sempurna. Kita bisa tertawa lebih lepas, mengungkapkan perasaan dengan lebih spontan, dan menunjukkan kebutuhan emosional yang biasanya ditahan.

Lalu, mengapa seseorang bisa bersikap seperti anak kecil ketika berada di hadapan orang yang dianggap dekat?

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (23/11), terdapat enam alasan yang dapat menjelaskan fenomena tersebut menurut perspektif psikologi.

1. Kamu Merasa Aman untuk Menunjukkan Sisi Dirimu yang Sebenarnya

Salah satu alasan utama seseorang bisa bersikap seperti anak kecil di hadapan orang terdekat adalah karena ia merasa aman secara emosional.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyesuaikan perilaku berdasarkan lingkungan sosial. Ketika berada di tempat kerja, sekolah, atau lingkungan yang belum terlalu dikenal, kita cenderung lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertindak.

Kita mungkin menyembunyikan kebiasaan tertentu karena takut dianggap aneh, terlalu berlebihan, tidak profesional, atau kekanak-kanakan.

Namun, ketika bersama orang yang dipercaya, kebutuhan untuk terus menjaga citra tersebut bisa berkurang.

Kamu mungkin berani menunjukkan ekspresi wajah yang lucu, berbicara dengan suara yang berbeda, mengungkapkan rasa kesal secara spontan, atau menceritakan hal-hal kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting.

Dalam psikologi, pengalaman ini memiliki hubungan dengan konsep psychological safety atau rasa aman secara psikologis. Istilah ini menggambarkan keadaan ketika seseorang merasa cukup aman untuk mengekspresikan diri tanpa terus-menerus takut dipermalukan atau dihukum.

Rasa aman tersebut juga dapat muncul dalam hubungan pribadi yang penuh kepercayaan.

Misalnya, kamu mungkin terlihat sangat serius ketika berada di kantor. Namun, begitu pulang dan bertemu pasangan, kamu berubah menjadi pribadi yang suka bercanda, meminta ditemani, atau menunjukkan sisi manja.

Perubahan tersebut bisa terjadi karena kamu tidak merasa harus selalu mempertahankan penampilan yang kuat.

Kamu tahu bahwa orang tersebut mengenal dirimu lebih dalam dan kemungkinan besar tidak akan langsung menjauh hanya karena kamu menunjukkan sisi yang berbeda.

Dengan kata lain, kamu tidak selalu menjadi lebih kekanak-kanakan. Bisa jadi, kamu hanya merasa tidak perlu terus-menerus menjadi orang dewasa yang terlihat sempurna.

2. Hubungan Dekat Membuatmu Merasa Bisa Menurunkan Pertahanan Diri

Tidak semua orang mudah memperlihatkan perasaan yang sebenarnya.

Ada orang yang terbiasa terlihat mandiri, tidak pernah meminta bantuan, jarang mengeluh, dan selalu berusaha menyelesaikan masalah sendiri. Mereka mungkin merasa bahwa menunjukkan kelemahan akan membuat orang lain meremehkannya.

Namun, ketika bertemu seseorang yang benar-benar dipercaya, pertahanan diri tersebut perlahan bisa menurun.

Kamu mungkin mulai berani mengatakan bahwa kamu sedang sedih, merasa kesepian, ingin diperhatikan, atau sekadar membutuhkan seseorang untuk menemani.

Bahkan, terkadang kamu menunjukkan perilaku yang lebih spontan daripada biasanya.

Dalam psikologi, hal ini dapat dikaitkan dengan konsep attachment atau kelekatan. Teori kelekatan menjelaskan bagaimana pengalaman hubungan dengan orang-orang penting dalam kehidupan dapat memengaruhi cara seseorang mencari kedekatan, memberikan kepercayaan, dan merespons dukungan emosional.

Hubungan yang terasa aman dapat membuat seseorang lebih nyaman untuk menunjukkan kebutuhan emosionalnya.

Contohnya, seseorang yang biasanya tidak suka meminta bantuan mungkin tiba-tiba meminta pasangannya membantunya melakukan hal sederhana. Ia mungkin juga ingin ditemani ketika sedang menghadapi masalah, meskipun sebenarnya mampu menghadapinya sendiri.

Hal tersebut tidak otomatis menunjukkan ketergantungan yang tidak sehat.

Manusia memang memiliki kebutuhan untuk merasa terhubung dengan orang lain. Menjadi mandiri bukan berarti harus selalu melakukan semuanya sendirian.

Ada kalanya kita membutuhkan tempat untuk berhenti berpura-pura kuat.

Dan bagi sebagian orang, tempat tersebut adalah kehadiran seseorang yang benar-benar mereka percaya.

3. Kamu Sedang Mengekspresikan Kebutuhan Emosional yang Biasanya Ditahan

Ada kemungkinan bahwa sikap kekanak-kanakan yang muncul di hadapan orang terdekat merupakan cara untuk mengekspresikan kebutuhan emosional yang selama ini jarang diperlihatkan.

Misalnya, kamu ingin diperhatikan, ingin didengarkan, ingin dipeluk, atau ingin diyakinkan bahwa seseorang tetap menyayangimu.

Namun, kamu mungkin tidak terbiasa mengungkapkan kebutuhan tersebut secara langsung.

Akibatnya, kebutuhan emosional itu muncul melalui perilaku yang lebih spontan.

Kamu mungkin berpura-pura ngambek ketika tidak diperhatikan, meminta ditemani meskipun tidak ada keperluan penting, atau sengaja membuat lelucon agar orang tersebut tertawa.

Dalam psikologi, kebutuhan untuk mendapatkan perhatian, kedekatan, dan respons emosional merupakan bagian dari kebutuhan manusia untuk terhubung dengan orang lain.

Salah satu konsep yang berkaitan adalah emotional responsiveness, yaitu pengalaman merasa bahwa orang lain memperhatikan, memahami, dan merespons kebutuhan emosional kita.

Ketika seseorang merasa mendapatkan respons seperti itu, ia mungkin semakin nyaman untuk mengekspresikan perasaannya.

Sebagai contoh, seseorang yang sedang lelah setelah menjalani hari yang berat mungkin tidak ingin membahas masalahnya secara serius. Ia hanya ingin duduk bersama orang yang disayangi, bercanda, atau mendapatkan perhatian sederhana.

Perilaku tersebut bisa menjadi cara untuk mendapatkan kenyamanan emosional.

Namun, penting untuk memahami bahwa kebutuhan emosional sebaiknya tetap dikomunikasikan dengan sehat.

Tidak semua orang bisa memahami kode, rengekan, atau perubahan suasana hati kita. Terkadang, mengatakan secara langsung bahwa kita sedang membutuhkan perhatian justru menjadi cara yang lebih baik untuk membangun hubungan.

4. Kamu Tidak Takut Terlihat Konyol di Hadapan Orang Tersebut

Salah satu hal yang menarik dari hubungan dekat adalah kemampuan untuk melakukan hal-hal yang mungkin terasa memalukan jika dilakukan di depan orang lain.

Kamu mungkin tertawa terlalu keras, membuat suara aneh, melakukan gerakan lucu, menyanyikan lagu secara asal-asalan, atau mengeluarkan lelucon yang hanya dipahami oleh kalian berdua.

Di hadapan orang lain, kamu mungkin tidak akan melakukan hal tersebut karena khawatir mendapatkan penilaian negatif.

Namun, di hadapan orang terdekat, rasa malu itu terasa berkurang.

Dalam psikologi sosial, perilaku manusia dapat dipengaruhi oleh evaluation apprehension, yaitu kekhawatiran terhadap bagaimana orang lain akan menilai dirinya.

Ketika seseorang merasa sedang dinilai, ia cenderung lebih berhati-hati dalam menunjukkan perilaku tertentu. Sebaliknya, ketika berada di lingkungan yang terasa menerima, ia mungkin lebih bebas mengekspresikan dirinya.

Hal ini juga berkaitan dengan konsep authenticity atau keaslian diri, yaitu kemampuan untuk bertindak dan mengekspresikan diri dengan cara yang lebih sesuai dengan pengalaman serta perasaan pribadi.

Misalnya, kamu mungkin memiliki kebiasaan berbicara dengan nada lucu ketika sedang senang. Namun, kamu hanya melakukannya di depan orang-orang yang benar-benar dekat karena tidak ingin disalahpahami oleh orang lain.

Kamu tidak sedang berusaha menjadi seseorang yang berbeda. Kamu hanya memperlihatkan sisi yang biasanya tidak mendapatkan kesempatan untuk muncul.

Terkadang, hubungan yang nyaman bukanlah hubungan yang membuat kita selalu terlihat mengesankan, melainkan hubungan yang memungkinkan kita terlihat konyol tanpa merasa kehilangan harga diri.

5. Kamu Mengasosiasikan Orang Tersebut dengan Kenyamanan dan Ketenangan

Pernahkah kamu merasa bahwa kehadiran seseorang saja sudah cukup membuat suasana hatimu membaik?

Kamu mungkin sedang lelah, kesal, atau mengalami hari yang buruk. Namun, setelah bertemu orang tersebut, kamu mulai tertawa, bercanda, dan menunjukkan perilaku yang jauh lebih santai.

Hal ini bisa terjadi karena otak kita belajar menghubungkan orang-orang tertentu dengan pengalaman emosional yang positif.

Jika seseorang berulang kali memberikan perhatian, dukungan, dan rasa nyaman, kehadirannya dapat menjadi sesuatu yang diasosiasikan dengan keamanan emosional.

Dalam teori kelekatan, hal ini memiliki hubungan dengan konsep safe haven atau tempat berlindung emosional. Seseorang yang dipercaya dapat menjadi sumber kenyamanan ketika kita sedang menghadapi tekanan.

Ada pula konsep co-regulation, yaitu proses ketika kondisi emosional seseorang dapat terbantu oleh interaksi dengan orang lain. Misalnya, nada bicara yang menenangkan, perhatian, sentuhan yang disetujui, atau sekadar kehadiran seseorang dapat membantu kita merasa lebih tenang.

Bayangkan kamu sedang mengalami hari yang melelahkan. Kamu tidak ingin membicarakan pekerjaan, masalah keuangan, atau berbagai tanggung jawab yang harus diselesaikan.

Ketika bertemu orang terdekat, kamu justru ingin melakukan hal-hal sederhana: bercanda, bermain, menonton sesuatu bersama, atau meminta ditemani.

Bisa jadi, kamu sedang menikmati pengalaman bahwa tidak semua waktu harus diisi dengan tanggung jawab dan keseriusan.

Kehadiran orang tersebut memberikan ruang bagimu untuk melepaskan ketegangan.

Namun, penting juga untuk membangun kemampuan menenangkan diri sendiri. Hubungan yang sehat sebaiknya menjadi sumber dukungan, bukan satu-satunya tempat seseorang bisa merasa aman.

6. Kamu Merindukan Pengalaman Diterima Tanpa Harus Selalu Menjadi Dewasa

Alasan terakhir yang mungkin menjelaskan perilaku tersebut adalah keinginan untuk diterima tanpa harus selalu memenuhi tuntutan menjadi orang dewasa.

Ketika bertambah usia, kita semakin banyak menghadapi tanggung jawab.

Kita dituntut untuk mandiri, bekerja, mengambil keputusan, mengendalikan emosi, menjaga hubungan, dan menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan.

Tidak jarang, seseorang merasa harus selalu terlihat kuat meskipun sebenarnya sedang lelah.

Ia mungkin tidak ingin dianggap manja ketika meminta bantuan. Ia juga tidak ingin dianggap lemah ketika sedang sedih atau membutuhkan perhatian.

Namun, ketika berada bersama seseorang yang sangat dekat, tuntutan tersebut mungkin terasa lebih ringan.

Kamu bisa mengatakan bahwa kamu takut, mengakui bahwa kamu tidak tahu harus melakukan apa, atau meminta bantuan tanpa merasa terlalu malu.

Dalam psikologi, pengalaman ini dapat berkaitan dengan unconditional positive regard, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Carl Rogers dalam pendekatan humanistik. Konsep ini merujuk pada penerimaan dan penghargaan terhadap seseorang tanpa menjadikan penilaian atas dirinya bergantung pada kesempurnaan atau perilaku tertentu.

Dalam hubungan sehari-hari, kita mungkin merasa nyaman ketika mengetahui bahwa seseorang tetap menghargai kita meskipun kita sedang tidak berada dalam kondisi terbaik.

Kita tidak harus selalu pintar, produktif, serius, atau berhasil untuk mendapatkan perhatian.

Ada kalanya kita hanya ingin menjadi diri sendiri.

Namun, bersikap seperti anak kecil bukan berarti kita harus menghindari tanggung jawab atau mengharapkan orang lain selalu memenuhi semua keinginan kita.

Kedewasaan justru terlihat ketika kita mampu menggabungkan dua hal: berani menunjukkan kebutuhan emosional sekaligus tetap menghormati kebutuhan dan batasan orang lain.

Kamu boleh manja, tetapi tetap perlu memahami bahwa orang terdekatmu juga memiliki perasaan dan tanggung jawabnya sendiri.

Apakah Bersikap Seperti Anak Kecil di Hadapan Orang Terdekat Termasuk Hal yang Sehat?

Pada dasarnya, menunjukkan sisi manja, spontan, lucu, atau kekanak-kanakan di hadapan orang terdekat tidak otomatis merupakan tanda ketidakdewasaan.

Perilaku tersebut bisa menjadi bagian dari hubungan yang nyaman dan penuh kepercayaan.

Ada beberapa tanda bahwa perilaku tersebut masih berada dalam batas yang sehat:

Kamu tetap bisa bertanggung jawab. Kamu boleh bersikap manja, tetapi tetap mampu mengambil keputusan dan menjalankan kewajiban.

Kamu menghormati batasan orang lain. Kamu tidak memaksa seseorang memberikan perhatian setiap saat.

Kamu bisa mengungkapkan kebutuhan secara langsung. Kamu tidak selalu menggunakan sikap ngambek atau manipulasi untuk mendapatkan sesuatu.

Kamu tetap bisa mengatur emosi. Kamu mungkin merasa kecewa, tetapi tidak menggunakan kemarahan untuk mengendalikan orang lain.

Kamu tetap memiliki kemandirian. Kehadiran orang terdekat membuatmu nyaman, tetapi kamu tidak sepenuhnya kehilangan kemampuan menjalani kehidupan sendiri.

Sebaliknya, jika perilaku tersebut membuat hubungan menjadi penuh tuntutan, ketergantungan ekstrem, atau konflik karena salah satu pihak harus terus-menerus mengalah, mungkin ada pola hubungan yang perlu dievaluasi.

Kedekatan yang sehat bukan berarti dua orang harus selalu memenuhi seluruh kebutuhan satu sama lain. Kedekatan yang sehat memberikan ruang bagi keduanya untuk tetap menjadi individu yang mandiri.

Kesimpulan

Bersikap seperti anak kecil di hadapan orang yang kamu anggap dekat tidak selalu berarti kamu belum dewasa.

Bisa jadi, perilaku tersebut muncul karena kamu merasa aman untuk menunjukkan sisi diri yang jarang diperlihatkan kepada orang lain. Kamu tidak harus selalu menjaga citra, terlihat kuat, atau menyembunyikan kebutuhan emosional.

Dalam perspektif psikologi, fenomena ini dapat berkaitan dengan rasa aman secara emosional, teori kelekatan, kebutuhan untuk mendapatkan perhatian, penerimaan diri, dan kemampuan mengatur emosi melalui hubungan yang suportif.

Kamu mungkin terlihat sangat mandiri di luar, tetapi menjadi lebih manja ketika bersama orang yang dipercaya. Kamu mungkin jarang meminta bantuan kepada orang lain, tetapi tidak keberatan meminta ditemani oleh seseorang yang membuatmu nyaman.

Hal tersebut merupakan salah satu sisi manusia yang menarik: kita tidak selalu membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan masalah. Terkadang, kita hanya membutuhkan seseorang yang membuat kita merasa tidak harus menghadapi semuanya sendirian.

Namun, ingatlah bahwa hubungan yang sehat tetap membutuhkan rasa hormat, komunikasi, tanggung jawab, dan batasan yang jelas.

Menjadi dewasa bukan berarti kamu harus selalu bersikap serius. Terkadang, kedewasaan justru terlihat dari kemampuan untuk tetap bertanggung jawab sambil berani menunjukkan sisi dirimu yang paling spontan, sederhana, dan apa adanya.

Dan mungkin, salah satu bentuk kenyamanan terbesar dalam sebuah hubungan adalah ketika kamu tidak perlu selalu terlihat dewasa untuk tetap merasa diterima.