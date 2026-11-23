JawaPos.com - Terkadang, anda bisa merasa frustasi saat seseorang tidak memenuhi ekspektasi yang telah anda terapkan.

Kebiasaan ini memang terlihat wajar,namun sebenarnya sikap ini tidak realistis dan tidak adil. Sebab, ekspektasi berasal dari diri sendiri, sementara setiap manusia memiliki keterbatasan dalam memenuhi harapan orang lain.

Menurut informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (23/11) saat anda kesulitan menerima kenyataan bahwa orang lain tidak selalu memenuhi ekspektasi anda, ada beberapa pendekatan yang dapat membantu anda untuk memperluas pemahaman.

Cara ini dapat membantu anda memahami sudut pandang orang lain serta mengarahkan keinginan pribadi dengan cara yang lebih realistis.

Ingat kembali pengalaman anda

Saat merasa kesal karena seseorang tidak memenuhi ekspektasi, atau mencapai standar anda. Maka anda seharusnya berhenti sejenak dan mengingat kembali bagaimana rasanya berada di posisi mereka saat itu.

Mereka hanyalah manusia yang sedang berusaha memahami cara menjalani kehidupan yang penuh tantangan.

Sadari orang lain bukan pembaca pikiran

Setiap orang perlu bersedia berkomunikasi secara jelas dan langsung untuk menyampaikan ekspektasi, perasaan, dan preferensinya. Bersikap menjauh justru akan menunjukkan perilaku pasif-agresif.

Penerimaan diri

Menerima kenyataan sebagaimana adanya, bukan berarti anda harus menyukainya, tetapi anda perlu mengakui bahwa hal tersebut memang merupakan realita.

Sebagian besar rasa sakit dan ketidakpuasan justru muncul karena anda terus berusaha melawan kenyataan, bukan semata-mata karena kenyataan itu sendiri.

Hindari membuat narasi berdasarkan asumsi

Kenyataannya mereka mungkin sedang menghadapi kesulitan yang tidak anda ketahui, karena memilih untuk menyimpannya sendiri.

Bisa jadi, mereka sedang mengalami masalah yang cukup berat dan belum siap menceritakannya pada anda, atau justru sedang depresi yang membuat mereka kesulitan untuk menjalankan aktivitas.

Inilah alasan mengapa penting untuk bertanya daripada langsung membuat asumsi. Jika seseorang tidak memberikan perhatian dan dukungan seperti yang anda harapkan, bisa jadi mereka sedang tidak mampu melakukannya saat ini.

Jangan berharap

Banyak orang yang merasa frustasi saat kesulitan yang dialami justru dianggap remeh oleh orang lain.

Mereka berharap anda mampu melakukan sesuatu dengan cara yang sama. Cobalah untuk tidak mudah frustasi saat orang lain tidak memenuhi ekspektasi mengenai hal-hal yang seharusnya mereka ketahui.

Jangan melihat orang lain mengekspresikan diri sama seperti anda

Mengharapkan orang lain memberikan perlakuan yang sama seperti yang anda berikan pada mereka merupakan hal yang tidak realistis.

Tidak semua orang memiliki tingkat energi, bakat alami, dan minat yang sama dengan anda.

Ubah keinginan menjadi rencana realistis

Daripada hanya duduk diam dan berharap seseorang menjadi sosok sempurna, maka anda bisa untuk mengalihkan perhatian secara aktif.