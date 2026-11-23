JawaPos.com-Ada beberapa perilaku orang lain yang harus ditoleransi, sebab anda seolah-olah tidak memiliki pilihan lain.

Sayangnya, hal tersebut kebanyakan sangat merugikan diri sendiri. Mungkin anda sudah terlalu lama merasa lelah membiarkan perilaku buruk karena anda merasa memiliki kewajiban untuk menerimanya.

Namun, menurut informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (23/11) sebenarnya anda memiliki kendali penuh untuk menghentikan perilaku buruk tersebut.

Berikut beberapa perlakuan buruk yang kerap dianggap wajar, padahal sebenarnya dapat menyakiti diri sendiri dan seharusnya tidak terus anda toleransi.

Meremehkan keberadaan anda

Banyak orang yang sudah memiliki pasangan, namun justru keberadaan anda dianggap remeh oleh mereka.

Anda mungkin sudah mencoba membicarakan ketidakseimbangan dalam hubungan tersebut. Namun, pada akhirnya dinamika itu tidak kembali seperti semula.

Anda perlu berhenti melakukan berbagai hal yang selama ini menguntungkan mereka, tetapi justru menguras energi anda.

Mereka mungkin akan mencoba membujuk anda supaya kembali melakukan hal yang sama karena sudah terbiasa.

Kritik yang tak berdasar dari keluarga

Banyak anggota keluarga yang sering melontarkan komentar yang menyakitkan dengan dalih menasehati.

Perilaku ini sering terjadi karena mereka memproyeksikan rasa tidak aman atau impian yang belum tercapai kepada anak, pasangan, bahkan saudaranya sendiri.

Anda bisa menyampaikan secara tegas kepada anggota keluarga bahwa topik tertentu tidak lagi boleh dibahas. Jika mereka tetap mengungkitnya, anda dapat mengurangi atau menghentikan komunikasi sampai mereka belajar memperlakukan anda dengan hormat dan semestinya.

Kekerasan dari pasangan

Kekerasan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya, saat mereka menganggap pasangan sedang mengalami burnout karena pekerjaan, memiliki banyak masalah, atau dibesarkan dalam lingkungan yang membentuk perilaku demikian.

Jika anda memiliki teman atau anggota keluarga yang dapat dipercaya, ceritakan kepada mereka situasi ini.

Anda tidak berkewajiban untuk menerima perilaku buruk terhadap diri sendiri. Memutus hubungan atau meminta pasangan meninggalkan anda memang tidak mudah. Namun, langkah tersebut dapat menjadi jalan untuk membebaskan diri dari perlakuan buruk yang menimpa anda selama ini.

Pengabaian

Pengabaian juga dapat muncul dalam berbagai bentuk. Sebagai manusia, kita perlu mendukung orang terdekat dalam menghadapi hal-hal yang sulit.

Akan tetapi, penting untuk memahami kapan suatu kondisi benar-benar menjadi penjelasan dan kapan justru digunakan sebagai alasan untuk menghindar dari tanggung jawab.

Anda berhak meninggalkan orang atau situasi yang terus mengabaikan kebutuhan anda. Terutama saat pihak lain tidak memiliki kemauan untuk berubah.

Sikap kasar

Setiap orang tentu pernah bersikap kasar dan mudah tersinggung pada orang-orang disekitarnya.

Meski demikian, saat hal tersebut terjadi, penting untuk menjelaskan situasinya dan meminta maaf.

Namun, anda tidak perlu mentoleransi sikap kasar yang bertubi-tubi. Anda tetap punya pilihan untuk menjauh dan membatasi interaksi dengan orang tersebut.

Candaan yang merendahkan

Banyak orang merasa harus menerima candaan yang menjadikan dirinya sebagai bahan lelucon.

Akibatnya, mereka diharapkan ikut tertawa meskipun sebenarnya tidak nyaman. Jika mereka terus melakukannya meskipun anda sudah menjelaskan bahwa candaan tersebut tidak menyenangkan, mungkin sudah waktunya untuk berhenti.

Pilihan lain, anda bisa berhenti dengan mengakhiri hubungan pertemanan tersebut.

Perlakuan buruk dari tetangga

Banyak orang memilih mentoleransi perilaku tetangga yang buruk karena tidka menyukai konflik.

Jika mereka memiliki kedewasaan emosional yang cukup, saat menyadari bahwa anda tidak akan terus mengalah dan mereka harus bertanggung jawab atas perbuatannya, biasanya mereka akan mengendalikan sikap.