JawaPos.com-Kehidupan modern dipenuhi dengan berbagai tuntutan yang seringkali membuat kita kewalahan.

Kehidupan modern seolah terus bergerak dengan kecepatan luar biasa. Bahkan sejak anda bangun tidur sampai kembali terlelap.

Kehidupan harus selalu dibebani dengan berbagai tuntutan tiada habisnya terhadap waktu, perhatian, dan energi yang harus anda berikan setiap saat.

Akibatnya, banyak orang yang mengalami burnout dan rasa cemas karena merasa selalu dikejar-kejar berbagai tuntutan yang mendesak.

Melansir informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (23/11) ada beberapa cara untuk meminimalisir perasaan lelah tersebut.

Termasuk menerapkan kebiasaan sederhana yang dapat menjadi langkah awal supaya anda bisa menghadapi tekanan di kehidupan modern ini.

Matikan HP di jam penting

Menerima pesan atau notifikasi dari belasan aplikasi dapat membuat anda merasa kewalahan dan kehabisan energi.

Oleh karena itu, anda wajib menentukan waktu-waktu tertentu yang ingin anda gunakan untuk diri sendiri.

Pertahankan waktu tersebut dengan membiasakan diri mematikan ponsel atau membuatnya tidak dapat dihubungi untuk sementara waktu.

Manfaatkan waktu tersebut untuk fokus pada kegiatan pribadi, termasuk berbagai aktivitas yang dapat membantu menurunkan kadar kortisol.

Prioritaskan aktivitas pribadi

Setiap orang membutuhkan waktu untuk diri sendiri dan menjalani berbagai kegiatan yang disukai,

Oleh karena itu, anda perlu menjaga waktu, minat, dan kegiatan pribadi dengan lebih disiplin. Bahkan jika harus mengabaikan orang-orang yang tiba-tiba datang.

Buat daftar prioritas

Setiap hari, buatlah daftar pekerjaan yang harus benar-benar diselesaikan. Setelah itu, tambahkan tugas-tugas sekunder yang akan lebih baik jika dapat dikerjakan.

Serta tanggung jawab lain yang memang perlu diselesaikan suatu saat nanti, tetapi masih bisa ditunda. Cara ini dapat membantu anda untuk tidak harus memaksakan diri untuk menyelesaikan 15 pekerjaan sehari.

Cukup fokus pada 3-5 tugas penting. Pendekatan ini dapat diterapkan dalam kehidupan profesional maupun urusan rumah tangga.

Disiplin

Setiap hari orang lain mungkin akan meminta waktu dan energi anda. Namun, bukan berarti anda harus langsung bertindak setiap saat mereka membutuhkan sesuatu.

Anda mungkin memang akan memenuhi permintaan tersebut, tetapi bukan berarti harus mengikuti jadwal atau keinginan mereka.

Jika permintaan seseorang tidak termasuk dalam kategori tersebut, pertimbangkan terlebih dahulu apakah anda benar-benar ingin membantu atau memenuhi keinginannya.

Dorong orang lain untuk mandiri

Sebisa mungkin dorong orang-orang yang sering minta bantuan anda untuk menyelesaikan sendiri berbagai hal yang sebenarnya mampu mereka kerjakan.

Bersiaplah menghadapi penolakan, jangan merasa bersalah. Tetaplah berpegang pada boundaries yang sudah ditetapkan.

Tidak bergantung dengan teknologi

Kebiasaan menggunakan HP membuat anda kehilangan kesempatan untuk menikmati fokus yang mendalam dan relaksasi yang sebenarnya bisa diperoleh.

Cobalah membaca buku daripada melalui tablet. Perangkat digital sering mendorong anda untuk melakukan aktivitas multitasking.

Lakukan kegiatan secara langsung tanpa bergantung pada teknologi digital. Dengan demikian tekanan akibat perasaan harus selalu terburu-buru perlahan bisa berkurang.

Sediakan waktu tambahan

Tidurlah sedikit lebih awal supaya bisa bangun 10-15 menit lebih cepat. Waktu tambahan tersebut dapat digunakan untuk mempersiapkan diri sebelum memulai aktivitas harian.

Sediakan waktu yang cukup untuk merawat diri. Jangan terburu-buru saat menghabiskan waktu bersama anak.

Jangan memberi tahu rencana anda

Bagikan informasi kepada orang lain hanya saat diperlukan, kecuali jika ada alasan penting yang mengharuskan mereka mengetahui rencana anda.

Sebaiknya, tetap jaga kehidupan pribadi supaya tidak semua orang mengetahui detailnya.

Jangan biarkan orang lain menambahkan berbagai tuntutan yang mereka anggap mendesak ke dalam daftar tanggung jawab anda.

Jangan terburu-buru berkomitmen

Banyak orang memiliki kecenderungan untuk selalu menyenangkan orang lain (people pleaser) sampai mengorbankan waktu dan energinya sendiri.