JawaPos.com - Menemukan passion dalam hidup terkadang bukanlah hal yang mudah. Ada kalanya seseorang merasa memiliki banyak ketertarikan, tetapi masih bingung menentukan hal apa yang benar-benar disukai dan ingin ditekuni.

Passion sendiri berkaitan dengan sesuatu yang membuat seseorang merasa tertarik, bersemangat, dan terdorong untuk terus melakukannya. Hal ini tidak selalu berhubungan dengan pekerjaan atau cita-cita, tetapi juga bisa berasal dari hobi, kegiatan sehari-hari, maupun bidang yang ingin dipelajari.

Tidak sedikit orang yang menganggap passion harus ditemukan sejak usia muda. Padahal, ketertarikan seseorang dapat berkembang seiring bertambahnya pengalaman dan bertemunya dengan berbagai hal baru.

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Oleh karena itu, menemukan passion membutuhkan proses mengenali diri sendiri sekaligus mencoba berbagai pengalaman. Dengan begitu, seseorang dapat mengetahui kegiatan yang benar-benar disukai dan berpotensi untuk dikembangkan.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengenali passion dalam kehidupan sehari-hari. Berikut langkah-langkah yang bisa dicoba.

1. Ingat Kembali Hal yang Disukai Sejak Kecil

Salah satu cara untuk menemukan passion adalah mengingat kembali kegiatan yang disukai ketika masih kecil. Coba pikirkan aktivitas apa yang dahulu sering dilakukan karena memang menyenangkan, bukan karena tuntutan atau keharusan.

Misalnya, senang menggambar, menulis cerita, menari, bermain musik, atau membuat kerajinan tangan. Ketertarikan tersebut bisa menjadi petunjuk untuk mengenali hal-hal yang sebenarnya disukai.

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2. Perhatikan Kegiatan yang Membuat Lupa Waktu

Coba perhatikan aktivitas apa yang membuat seseorang begitu asyik hingga tidak menyadari berapa lama waktu telah berlalu. Kondisi ini dikenal sebagai flow, yaitu keadaan ketika seseorang benar-benar tenggelam dan fokus dalam melakukan suatu kegiatan.

Misalnya, seseorang bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk menulis, menggambar, memasak, atau memainkan alat musik tanpa merasa bosan. Aktivitas tersebut dapat menjadi petunjuk untuk mengenali hal yang benar-benar diminati.

3. Perhatikan Hal yang Membuat Tertarik

Rasa penasaran terhadap suatu hal juga bisa menjadi petunjuk untuk menemukan passion. Perhatikan topik, aktivitas, atau pengalaman apa yang sering menarik perhatian dan membuat diri sendiri ingin mengetahui lebih banyak.

Misalnya, seseorang tertarik dengan dunia fotografi, kuliner, musik, atau kegiatan sosial. Ketertarikan tersebut bisa menjadi awal untuk mengeksplorasi bidang yang mungkin sesuai dengan minatnya.

Psychology Today menyarankan untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan terbuka terhadap berbagai hal baru yang dapat memberikan inspirasi. Dengan begitu, seseorang memiliki lebih banyak kesempatan untuk menemukan aktivitas yang benar-benar disukai.

4. Perhatikan Hal yang Menyita Waktu dan Uang

Cara lain untuk menemukan passion adalah memperhatikan bagaimana waktu dan uang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Coba lihat kembali kegiatan yang paling sering dilakukan, barang yang dibeli, hingga konten yang dikonsumsi.

Misalnya, seseorang sering membeli buku tentang psikologi, mengikuti siniar seputar kesehatan mental, atau menghabiskan waktu untuk mempelajari dunia fotografi. Kebiasaan tersebut bisa menunjukkan adanya ketertarikan terhadap bidang tertentu.

5. Kenali Kelebihan dan Kemampuan Diri

Selain mengetahui hal yang disukai, penting juga untuk mengenali kemampuan yang dimiliki. Setiap orang mempunyai kelebihan berbeda, baik dalam berkomunikasi, berpikir kreatif, memecahkan masalah, maupun melakukan pekerjaan tertentu.

Cobalah mengingat aktivitas yang selama ini terasa lebih mudah dilakukan atau kemampuan yang sering mendapatkan apresiasi dari orang lain. Hal tersebut dapat menjadi petunjuk untuk menemukan bidang yang sesuai dengan potensi diri.

Namun, bukan berarti passion harus selalu berasal dari kemampuan yang sudah dikuasai. Seseorang juga bisa mengembangkan kemampuan baru melalui proses belajar dan latihan.

6. Berani Mencoba Hal Baru

Terkadang, seseorang sulit menemukan passion karena belum memiliki cukup pengalaman untuk mengetahui apa yang benar-benar disukai. Oleh karena itu, jangan ragu mencoba berbagai kegiatan baru, seperti mengikuti organisasi, bergabung dalam komunitas, mengambil kelas keterampilan, atau mempelajari bidang yang sebelumnya belum pernah dicoba.