JawaPos.com – Memperhatikan pendapat orang lain merupakan hal yang wajar dalam kehidupan sosial. Setiap orang tentu ingin dihargai, diterima, dan mendapatkan kesan positif dari lingkungan sekitarnya. Namun, kebiasaan tersebut bisa menjadi tidak sehat ketika seseorang mulai menjadikan penilaian orang lain sebagai patokan utama dalam menjalani kehidupan. Bahkan, tanpa disadari, kekhawatiran terhadap pandangan orang lain dapat memengaruhi keputusan, mengurangi rasa percaya diri, hingga membuat seseorang kesulitan menunjukkan jati dirinya. Dalam sudut pandang psikologi, perilaku ini berkaitan dengan kebutuhan akan penerimaan sosial dan ketakutan terhadap penilaian negatif. Dilansir dari Geediting, terdapat sejumlah tanda yang bisa menunjukkan bahwa seseorang terlalu memikirkan bagaimana dirinya dipandang oleh orang lain. Berikut tujuh di antaranya. 1. Sering Meragukan Keputusan yang Sudah Dibuat Setiap orang tentu pernah merasa ragu ketika harus menentukan pilihan. Akan tetapi, jika hampir semua keputusan selalu dipertanyakan kembali, hal tersebut bisa menjadi tanda kurangnya keyakinan terhadap diri sendiri. Anda mungkin terus memikirkan apakah pilihan yang diambil sudah tepat atau justru membuat orang lain kecewa. Bahkan, keputusan sederhana sekalipun dapat terasa berat karena terlalu sibuk membayangkan tanggapan orang sekitar. Kebiasaan ini bisa membuat seseorang sulit merasa puas dengan pilihannya sendiri. Cobalah belajar mempercayai pertimbangan pribadi dan memahami bahwa tidak semua keputusan harus mendapatkan persetujuan orang lain. 2. Tidak Enak Hati untuk Menolak Permintaan Apakah Anda sering mengatakan iya meskipun sebenarnya ingin menolak? Jika demikian, bisa jadi Anda terlalu khawatir mengecewakan orang lain. Orang dengan kebiasaan ini biasanya lebih mengutamakan kenyamanan orang di sekitarnya daripada kebutuhan diri sendiri. Mereka takut dianggap egois, tidak peduli, atau tidak menyenangkan apabila berani mengatakan tidak. Jika terus dibiarkan, kebiasaan tersebut dapat membuat seseorang merasa kelelahan karena terlalu banyak memenuhi harapan orang lain. Padahal, menolak sesuatu yang memang tidak sanggup dilakukan bukan berarti bersikap buruk. Belajar menetapkan batasan merupakan bagian penting untuk menjaga hubungan yang sehat sekaligus menghargai diri sendiri. 3. Terus Memikirkan Percakapan yang Sudah Berlalu Pernahkah Anda mengingat kembali percakapan yang sebenarnya sudah selesai, lalu memikirkan apakah ada perkataan yang terdengar aneh atau menyinggung orang lain? Kebiasaan mengulang interaksi sosial dalam pikiran bisa menjadi salah satu tanda bahwa Anda terlalu memikirkan penilaian orang. Anda mungkin sibuk menganalisis ekspresi wajah, nada bicara, hingga respons lawan bicara. Akibatnya, percakapan sederhana justru berubah menjadi sumber kecemasan. Padahal, belum tentu orang lain memikirkan kejadian tersebut sedalam yang Anda bayangkan. Cobalah mengurangi kebiasaan menafsirkan setiap detail interaksi. Tidak semua percakapan harus berjalan sempurna agar hubungan tetap terjalin dengan baik. 4. Sering Membandingkan Kehidupan dengan Orang Lain Melihat pencapaian orang lain terkadang bisa menjadi motivasi untuk berkembang. Namun, jika kebiasaan membandingkan diri terus dilakukan, hal tersebut justru dapat mengurangi rasa percaya diri. Anda mungkin merasa tertinggal ketika melihat teman memiliki pekerjaan lebih baik, kehidupan lebih mapan, atau pencapaian yang tampak mengesankan di media sosial. Tanpa disadari, penilaian terhadap diri sendiri akhirnya bergantung pada keberhasilan orang lain. Kondisi ini dapat memunculkan rasa tidak puas dan membuat seseorang sulit menghargai pencapaian pribadinya. Ingatlah bahwa setiap orang mempunyai perjalanan hidup dan waktu keberhasilan yang berbeda. Fokus pada perkembangan diri sendiri jauh lebih bermanfaat daripada terus mengejar standar kehidupan orang lain. 5. Sering Mengubah Sikap agar Diterima Lingkungan Menyesuaikan perilaku dengan situasi sosial merupakan hal yang normal. Namun, menjadi persoalan ketika seseorang merasa harus mengubah hampir seluruh sikap dan pendapatnya agar disukai oleh orang yang sedang bersamanya. Misalnya, Anda selalu mengikuti opini teman meskipun sebenarnya memiliki pandangan berbeda. Atau, Anda sengaja menyembunyikan kesukaan dan kepribadian asli karena takut dianggap aneh. Jika berlangsung terus-menerus, kebiasaan tersebut bisa membuat seseorang kehilangan kesempatan untuk mengenali dirinya sendiri. Hubungan yang terjalin pun berisiko terasa kurang tulus karena terlalu banyak hal yang disembunyikan. Tidak ada salahnya menyesuaikan diri, tetapi tetap penting untuk mempertahankan prinsip dan nilai pribadi. 6. Selalu Merasa Harus Membuktikan Kemampuan Berprestasi dan berusaha menjadi lebih baik merupakan hal positif. Namun, dorongan tersebut bisa berubah menjadi tekanan ketika seluruh pencapaian hanya bertujuan mendapatkan pengakuan dari orang lain. Anda mungkin merasa harus selalu menjadi yang terbaik agar tidak dipandang sebelah mata. Bahkan, ketika sudah mencapai sesuatu, rasa puas hanya bertahan sebentar sebelum muncul keinginan untuk membuktikan kemampuan sekali lagi. Kondisi ini dapat membuat seseorang sulit menikmati hasil kerja kerasnya sendiri. Alih-alih berkembang karena keinginan pribadi, setiap pencapaian justru menjadi cara untuk memenuhi ekspektasi lingkungan. Cobalah menentukan tujuan berdasarkan hal-hal yang benar-benar penting bagi diri sendiri, bukan semata-mata demi mendapatkan pujian. 7. Terlalu Takut Mendapat Penilaian Negatif Rasa khawatir terhadap penilaian orang lain sebenarnya merupakan pengalaman yang umum. Namun, jika ketakutan tersebut sampai menghalangi seseorang melakukan hal yang disukai, ada baiknya mulai melakukan evaluasi diri. Anda mungkin mengurungkan niat untuk menyampaikan pendapat, mencoba pengalaman baru, atau mengejar impian karena takut ditertawakan maupun dianggap tidak mampu. Akibatnya, banyak kesempatan terlewat hanya karena terlalu sibuk membayangkan kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Belajar menerima bahwa tidak semua orang akan menyukai atau menyetujui setiap tindakan kita merupakan langkah penting untuk membangun kepercayaan diri. Pada akhirnya, memperhatikan pendapat orang lain memang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, jangan sampai keinginan untuk diterima justru membuat Anda kehilangan kebebasan menjadi diri sendiri. Menghargai masukan, menerima kritik, dan memperbaiki kekurangan merupakan hal yang baik. Akan tetapi, kebahagiaan serta keputusan hidup tetap perlu didasarkan pada nilai dan kebutuhan pribadi, bukan semata-mata penilaian orang lain.