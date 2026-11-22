JawaPos.com - Cara seseorang bersikap dalam kehidupan sehari-hari ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kesan yang ditinggalkan kepada orang lain. Tidak hanya tindakan besar, kebiasaan sederhana dalam berkomunikasi maupun berinteraksi juga dapat menentukan apakah kehadiran seseorang terasa menyenangkan atau justru membuat orang lain kurang nyaman. Sayangnya, tidak semua perilaku yang mengganggu mudah disadari oleh pelakunya. Bahkan, ada kebiasaan yang kerap dianggap wajar, padahal bisa membuat orang di sekitarnya merasa risih. Banyak orang memilih diam daripada menegur secara langsung karena khawatir dianggap tidak sopan atau menyinggung perasaan. Padahal, mengenali kebiasaan buruk dalam bersosialisasi merupakan langkah awal untuk membangun hubungan yang lebih sehat. Dilansir dari laman Geediting, terdapat sejumlah perilaku yang sering membuat orang lain merasa tidak nyaman, tetapi jarang disampaikan secara terbuka. Berikut ulasannya. 1. Gemar Memotong Pembicaraan Orang Lain Ketika sedang asyik berbincang, seseorang terkadang terlalu bersemangat hingga tidak sabar menunggu lawan bicara menyelesaikan kalimatnya. Akibatnya, pembicaraan orang lain sering terpotong sebelum maksudnya tersampaikan. Meskipun tidak selalu dilakukan dengan niat buruk, kebiasaan ini dapat menimbulkan kesan bahwa seseorang tidak menghargai pendapat orang lain. Agar komunikasi berjalan lebih baik, biasakan memberi kesempatan kepada lawan bicara untuk menyelesaikan ucapannya sebelum mulai merespons. 2. Selalu Membandingkan Pengalaman dengan Cerita Orang Lain Tidak sedikit orang yang merasa perlu menceritakan pengalaman pribadinya setiap kali mendengar orang lain berbagi cerita. Misalnya, ketika seseorang mengeluhkan pekerjaannya yang melelahkan, lawan bicara justru membalas dengan menceritakan kesulitan yang dianggap lebih berat. Kebiasaan tersebut dapat membuat seseorang merasa bahwa masalahnya tidak dianggap penting. Daripada sibuk membandingkan pengalaman, cobalah memberikan perhatian dan menunjukkan empati terlebih dahulu. 3. Terlalu Cepat Menceritakan Masalah Pribadi Bersikap terbuka memang dapat membantu membangun kedekatan. Namun, membagikan persoalan pribadi yang terlalu mendalam kepada orang yang baru dikenal terkadang justru menciptakan suasana canggung. Setiap hubungan membutuhkan proses untuk membangun rasa percaya. Karena itu, sebaiknya kenali situasi dan karakter lawan bicara sebelum membagikan cerita yang bersifat sangat pribadi. 4. Selalu Menggunakan Humor untuk Menghindari Pembicaraan Serius Candaan memang bisa membuat suasana lebih santai. Namun, terlalu sering menjadikan humor sebagai cara untuk menghindari pembicaraan serius dapat membuat hubungan terasa kurang mendalam. Ada kalanya seseorang membutuhkan jawaban yang jujur dan respons yang tulus, bukan sekadar lelucon. Belajarlah menyampaikan perasaan secara terbuka agar orang lain dapat memahami apa yang sebenarnya sedang dirasakan. 5. Terus Mengeluh Tanpa Berusaha Mencari Jalan Keluar Mengungkapkan keluh kesah kepada orang terdekat merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, jika setiap percakapan selalu dipenuhi keluhan yang sama tanpa adanya usaha untuk memperbaiki keadaan, orang lain bisa merasa kehabisan energi untuk mendengarkannya. Bukan berarti seseorang tidak boleh bercerita tentang kesulitannya. Namun, penting untuk memahami apakah kita hanya membutuhkan tempat bercerita atau sebenarnya sedang mencari jalan keluar. Kesadaran tersebut dapat membuat komunikasi menjadi lebih nyaman bagi kedua belah pihak. 6. Terlihat Mendengarkan, Padahal Tidak Benar-Benar Memperhatikan Salah satu hal yang sering membuat orang kecewa adalah ketika ceritanya tidak mendapatkan perhatian penuh. Seseorang mungkin terlihat mengangguk, tetapi sebenarnya sedang sibuk memikirkan jawaban atau melakukan aktivitas lain. Perilaku seperti ini bisa membuat lawan bicara merasa tidak dihargai. Untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar mendengarkan, cobalah menjaga kontak mata, memahami inti pembicaraan, dan memberikan tanggapan yang sesuai. 7. Menganggap Remeh Perasaan Orang Lain Tidak semua orang memiliki cara yang sama dalam menghadapi masalah. Sesuatu yang terlihat sederhana bagi seseorang belum tentu terasa ringan bagi orang lain. Ucapan seperti terlalu berlebihan atau terlalu sensitif justru dapat membuat seseorang merasa tidak dipahami. Daripada langsung memberikan penilaian, cobalah mendengarkan dan mengakui perasaan mereka. Menghargai emosi orang lain bukan berarti harus selalu menyetujui pendapatnya. 8. Terlalu Sering Merendahkan Diri Sendiri Bercanda mengenai kekurangan diri sendiri terkadang dapat mencairkan suasana. Namun, jika dilakukan secara berlebihan, kebiasaan tersebut justru bisa membuat orang lain merasa bingung atau tidak nyaman. Terus-menerus menyebut diri sendiri tidak pintar, tidak mampu, atau selalu melakukan kesalahan dapat menciptakan kesan kurang percaya diri. Lebih baik mengakui kekurangan dengan cara yang positif, misalnya mengatakan bahwa kita masih perlu banyak belajar. 9. Membicarakan Orang Lain dengan Alasan Sekadar Peduli Gosip terkadang disampaikan dengan kedok perhatian, misalnya mengaku sedang mengkhawatirkan seseorang. Padahal, pembicaraan tersebut justru berisi hal pribadi atau kekurangan orang yang sedang dibicarakan. Jika terus dilakukan, kebiasaan ini dapat membuat orang lain meragukan ketulusan dan menjaga jarak karena takut menjadi bahan pembicaraan berikutnya. Sebelum membicarakan seseorang, pikirkan terlebih dahulu apakah hal tersebut pantas disampaikan ketika orang yang bersangkutan berada di hadapan kita. 10. Terlalu Bergantung pada Pengakuan Orang Lain Mendapatkan apresiasi dari orang lain memang menyenangkan. Namun, jika seseorang selalu membutuhkan persetujuan untuk setiap keputusan atau tindakan, kebiasaan tersebut bisa membuat orang di sekitarnya merasa terbebani. Pertanyaan seperti apakah tindakan yang dilakukan sudah benar atau apakah orang lain menyukainya mungkin sesekali diperlukan. Akan tetapi, terlalu sering mencari kepastian dari orang lain dapat menunjukkan bahwa seseorang belum cukup yakin terhadap dirinya sendiri. Mulailah membangun kepercayaan diri dengan menghargai kemampuan dan menerima kekurangan pribadi. Dengan begitu, kita tidak harus selalu menggantungkan kebahagiaan maupun keputusan pada penilaian orang lain.