JawaPos.com – Daya tarik seorang pria ternyata tidak selalu ditentukan oleh wajah, penampilan, ataupun materi yang dimilikinya. Kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari juga bisa memperlihatkan karakter dan sisi maskulin yang menarik perhatian perempuan. Menariknya, sejumlah perilaku tersebut sering dilakukan secara spontan tanpa disadari. Mulai dari cara berjalan, merespons cerita orang lain, hingga bagaimana seseorang mengendalikan emosinya ketika menghadapi situasi tertentu. Dilansir dari Geediting.com, terdapat delapan perilaku maskulin yang kerap menjadi perhatian perempuan, meskipun banyak pria tidak menyadari bahwa kebiasaan tersebut dapat memengaruhi cara orang lain memandang dirinya. 1. Memiliki Gerakan Tubuh yang Cenderung Cepat Sebagian pria terbiasa melakukan berbagai aktivitas dengan tempo yang relatif cepat. Kebiasaan tersebut bisa terlihat ketika berjalan, menyantap makanan, hingga mempersiapkan diri sebelum berangkat bekerja. Gerakan yang cepat terkadang mencerminkan karakter aktif dan terbiasa menyelesaikan sesuatu secara efisien. Namun, jika dilakukan secara berlebihan, seseorang bisa terlihat terburu-buru atau kurang menikmati keadaan di sekitarnya. Karena itu, memperlambat gerakan dalam situasi tertentu dapat membantu menciptakan suasana yang lebih nyaman ketika berinteraksi dengan orang lain. 2. Terbiasa Mencari Jalan Keluar daripada Sekadar Mendengarkan Ketika perempuan menceritakan persoalan yang sedang dihadapi, sebagian pria secara spontan berusaha menawarkan solusi. Mereka biasanya langsung memikirkan langkah praktis untuk menyelesaikan masalah tanpa menyadari bahwa lawan bicaranya mungkin hanya membutuhkan tempat untuk bercerita. Kemampuan mencari jalan keluar memang menjadi kelebihan tersendiri. Akan tetapi, tidak semua persoalan harus segera diselesaikan dengan nasihat. Terkadang, mendengarkan secara penuh perhatian justru menjadi bentuk kepedulian yang paling dibutuhkan seseorang. 3. Memiliki Kebiasaan Mengambil Ruang Lebih Luas Cara seseorang duduk, berdiri, maupun menempatkan tubuh ketika berada di tengah keramaian dapat memberikan kesan tertentu. Sebagian pria terbiasa duduk dengan posisi kaki terbuka atau menggunakan ruang lebih luas ketika berada di tempat umum. Bahasa tubuh seperti ini terkadang diasosiasikan dengan rasa percaya diri dan dominasi. Namun, tanpa disadari, kebiasaan tersebut juga bisa membuat orang lain merasa kurang nyaman apabila mengganggu ruang personal mereka. Memahami batasan ruang pribadi menjadi bagian penting dalam menunjukkan sikap dewasa dan menghargai orang lain. 4. Tidak Merasa Canggung Ketika Berada dalam Keheningan Bagi sebagian pria, menghabiskan waktu bersama teman tanpa banyak percakapan bukanlah sesuatu yang aneh. Mereka bisa duduk bersama, menikmati suasana, atau melakukan aktivitas masing-masing tanpa merasa harus terus membuka pembicaraan. Kebiasaan tersebut menunjukkan bahwa seseorang tidak selalu membutuhkan percakapan untuk menikmati kebersamaan. Meski demikian, dalam hubungan romantis, komunikasi tetap diperlukan. Sesekali memulai percakapan yang lebih mendalam dapat membantu pasangan merasa diperhatikan dan semakin dekat secara emosional. 5. Cenderung Menyimpan Perasaan Sendiri Banyak pria terbiasa menghadapi persoalan pribadi tanpa menceritakan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Kebiasaan ini bisa dipengaruhi oleh pola asuh maupun lingkungan sosial yang menganggap bahwa laki-laki harus selalu terlihat kuat dan tidak boleh memperlihatkan kelemahan. Namun, terlalu sering menyembunyikan emosi dapat menciptakan jarak dalam hubungan. Perempuan mungkin merasa kesulitan memahami apa yang sedang dipikirkan atau dirasakan pasangannya. Padahal, mengungkapkan kesedihan, kekhawatiran, maupun ketakutan kepada orang yang dipercaya bukan berarti kehilangan sisi maskulin. Sebaliknya, kemampuan mengenali dan menyampaikan perasaan secara sehat merupakan bagian dari kedewasaan emosional. 6. Sering Menggunakan Humor Sarkastik Bercanda merupakan salah satu cara pria membangun kedekatan dengan teman maupun orang-orang di sekitarnya. Tidak sedikit yang menggunakan sindiran atau humor sarkastik untuk mencairkan suasana dan menunjukkan keakraban. Namun, tidak semua orang memiliki selera humor yang sama. Candaan yang dianggap lucu oleh seseorang bisa saja terasa menyakitkan atau merendahkan bagi orang lain. Perempuan mungkin memperhatikan bagaimana seorang pria memperlakukan orang lain melalui cara bercandanya. Karena itu, kemampuan menempatkan humor sesuai situasi menjadi hal penting agar suasana tetap menyenangkan tanpa membuat siapa pun merasa tersinggung. 7. Tidak Selalu Melakukan Kontak Mata Ketika Berbicara Kontak mata merupakan salah satu bagian penting dalam komunikasi sehari-hari. Namun, kebiasaan setiap orang dalam menatap lawan bicara bisa berbeda-beda. Sebagian pria tidak terlalu sering melakukan kontak mata ketika sedang berbincang. Mereka mungkin lebih nyaman melihat ke arah lain sambil menyampaikan pendapat atau mendengarkan cerita. Dalam situasi tertentu, perilaku tersebut dapat disalahartikan sebagai kurang tertarik atau tidak memperhatikan pembicaraan. Padahal, ada banyak alasan seseorang menghindari tatapan langsung, termasuk rasa malu, kebiasaan pribadi, maupun ketidaknyamanan sosial. Menjaga kontak mata secara wajar dapat membantu menunjukkan perhatian sekaligus membuat komunikasi terasa lebih hangat. 8. Lebih Mengandalkan Logika ketika Menghadapi Masalah Ketika berhadapan dengan persoalan, sebagian pria cenderung mengutamakan analisis dan pemikiran rasional untuk menemukan penyelesaian. Mereka biasanya berusaha memahami penyebab masalah, mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kemudian menentukan tindakan yang dianggap paling masuk akal. Pendekatan tersebut tentu memiliki manfaat, terutama ketika menghadapi persoalan yang membutuhkan keputusan praktis. Namun, hubungan antarmanusia tidak selalu bisa diselesaikan hanya dengan logika. Ada perasaan, kebutuhan emosional, dan sudut pandang yang juga perlu diperhatikan. Menggabungkan pemikiran rasional dengan empati dapat membantu pria membangun komunikasi yang lebih baik sekaligus menciptakan hubungan yang sehat. Pada akhirnya, maskulinitas bukan sekadar tentang kekuatan fisik, sikap dominan, atau kemampuan mengambil keputusan. Cara menghargai orang lain, mengelola emosi, serta memahami kebutuhan orang di sekitar juga merupakan bagian penting dari karakter seorang pria.