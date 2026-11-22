JawaPos.com – Dalam sebuah percakapan, seseorang tidak hanya menyampaikan pesan melalui kata-kata. Ekspresi wajah, gerakan tangan, tatapan mata, hingga cara duduk juga menjadi bagian dari komunikasi yang terkadang memberikan gambaran mengenai kondisi emosional seseorang. Ketika berusaha menyembunyikan sesuatu, sebagian orang mungkin menunjukkan perubahan perilaku yang berbeda dari kebiasaannya. Hal tersebut dapat membuat lawan bicara merasa ada sesuatu yang tidak sesuai antara perkataan dan sikap yang ditampilkan. Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh bentuk bahasa tubuh yang kerap dikaitkan dengan perilaku seseorang ketika merasa gugup, tidak nyaman, atau berusaha menyembunyikan sesuatu. Meski demikian, isyarat tersebut tidak bisa dijadikan bukti mutlak bahwa seseorang sedang berbohong. 1. Ekspresi Wajah Terlihat Berlebihan atau Tidak Alami Wajah merupakan salah satu bagian tubuh yang paling mudah diamati ketika seseorang sedang berbicara. Perubahan ekspresi dapat memberikan petunjuk mengenai emosi yang sedang dirasakan. Sebagian orang mungkin berusaha mengendalikan ekspresi wajah agar terlihat meyakinkan ketika menyampaikan sesuatu. Akibatnya, senyum, tatapan, atau ekspresi lainnya terkadang tampak kurang alami. Hal yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian antara ekspresi dan situasi pembicaraan. Misalnya, seseorang mengatakan sedang merasa senang, tetapi wajahnya justru memperlihatkan ketegangan. Namun, perbedaan ekspresi tidak otomatis menunjukkan kebohongan. Bisa saja orang tersebut sedang gugup, malu, atau kesulitan mengungkapkan perasaannya. 2. Gerakan Tubuh Terlihat Gelisah Perubahan gerakan tubuh juga sering menjadi perhatian ketika seseorang sedang berbicara. Orang yang merasa tidak nyaman mungkin terlihat sering mengubah posisi duduk, menggerakkan tangan tanpa tujuan, atau memainkan benda yang berada di dekatnya. Gerakan tersebut bisa muncul karena adanya tekanan emosional maupun rasa gugup ketika menghadapi pertanyaan tertentu. Jika perilaku tersebut berbeda jauh dari kebiasaan normal seseorang, perubahan itu bisa menjadi alasan untuk memperhatikan situasi percakapan dengan lebih cermat. Meski begitu, kebiasaan bergerak saat berbicara juga bisa disebabkan oleh karakter pribadi atau kondisi lingkungan. 3. Sering Menyentuh Area Mulut Salah satu gerakan yang kerap dikaitkan dengan rasa tidak nyaman adalah menyentuh bibir atau menutup mulut ketika berbicara. Perilaku ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari menempelkan jari pada bibir, mengusap area sekitar mulut, hingga menutup sebagian wajah menggunakan tangan. Dalam komunikasi nonverbal, gerakan tersebut terkadang dianggap sebagai respons terhadap ketegangan atau keraguan saat menyampaikan sesuatu. Namun, kebiasaan menyentuh mulut juga bisa terjadi karena alasan sederhana, seperti bibir kering, rasa gatal, atau kebiasaan pribadi. Karena itu, gerakan ini sebaiknya tidak digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk menilai kejujuran seseorang. 4. Frekuensi Kedipan Mata Mengalami Perubahan Mata juga menjadi bagian yang sering diperhatikan ketika seseorang sedang berbicara. Dalam situasi tertentu, rasa gugup atau tekanan dapat memengaruhi pola kedipan mata. Ada orang yang berkedip lebih sering ketika merasa tegang, sementara sebagian lainnya justru berusaha mengurangi gerakan mata. Perubahan tersebut terkadang terlihat ketika seseorang menghadapi pertanyaan yang membuatnya tidak nyaman. Meski demikian, frekuensi kedipan mata tidak memiliki pola khusus yang dapat memastikan seseorang sedang berbohong. Faktor seperti kelelahan, kondisi mata, pencahayaan, hingga kecemasan juga dapat memengaruhi gerakan tersebut. 5. Senyum Terlihat Kaku dan Kurang Alami Senyum biasanya menjadi bentuk ekspresi yang menunjukkan keramahan atau perasaan senang. Namun, dalam situasi tertentu, seseorang juga bisa tersenyum untuk menutupi rasa canggung dan ketidaknyamanan. Senyum yang terlihat kaku terkadang hanya melibatkan bagian mulut tanpa diikuti perubahan ekspresi lain pada wajah. Berbeda dengan senyum spontan yang umumnya melibatkan otot di sekitar mata dan pipi. Ketidaksesuaian ekspresi tersebut dapat menjadi petunjuk bahwa seseorang sedang merasakan emosi tertentu yang berbeda dari apa yang ditampilkan. Akan tetapi, tidak semua senyum yang terlihat kaku berarti palsu. Ada orang yang memang tidak terbiasa mengekspresikan perasaan melalui wajah. 6. Terlalu Sering Menganggukkan Kepala Menganggukkan kepala merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal untuk menunjukkan perhatian, pemahaman, atau persetujuan. Namun, jika dilakukan secara berlebihan dalam situasi tertentu, gerakan tersebut bisa memberikan kesan bahwa seseorang sedang berusaha terlalu keras menunjukkan persetujuan. Misalnya, seseorang terus menganggukkan kepala ketika menjawab pertanyaan meskipun belum benar-benar memahami pembicaraan. Perilaku ini mungkin berkaitan dengan rasa gugup, keinginan menyenangkan lawan bicara, atau kebutuhan untuk mendapatkan penerimaan. Oleh karena itu, penting memperhatikan konteks percakapan dan kebiasaan orang tersebut sebelum menarik kesimpulan. 7. Terlalu Lama Terdiam Sebelum Menjawab Cara seseorang memberikan respons juga dapat menjadi bagian dari komunikasi yang menarik untuk diamati. Ketika mendapatkan pertanyaan, sebagian orang mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk menyusun jawaban. Hal ini bisa terlihat melalui jeda yang panjang, keraguan, atau perubahan tempo bicara. Dalam kondisi tertentu, seseorang yang merasa tertekan mungkin kesulitan menyampaikan jawaban secara spontan karena sedang memikirkan banyak hal. Namun, jeda sebelum menjawab bukan berarti seseorang sedang menyusun kebohongan. Bisa saja ia sedang mengingat informasi, mencari kata yang tepat, atau berusaha menjawab dengan hati-hati. Karena itu, memahami isi jawaban dan konsistensi informasi jauh lebih penting daripada sekadar memperhatikan lamanya seseorang terdiam. Pada akhirnya, bahasa tubuh memang dapat membantu kita memahami kondisi emosional seseorang ketika berkomunikasi. Namun, tidak ada satu gerakan tubuh yang secara akurat dapat membuktikan bahwa seseorang sedang berbohong. Cara terbaik untuk menilai kejujuran adalah memperhatikan keseluruhan konteks, membandingkan informasi yang disampaikan, serta mengajukan pertanyaan secara tenang tanpa terburu-buru memberikan tuduhan.