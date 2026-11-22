JawaPos.com – Memulai pagi dengan suasana hati yang menyenangkan bisa memberikan pengaruh positif terhadap aktivitas sepanjang hari. Sayangnya, tidak semua orang mampu merasakan hal tersebut. Ada yang langsung bersemangat setelah bangun tidur, tetapi ada pula yang masih merasa lelah, malas, bahkan kurang siap menghadapi berbagai kesibukan. Perbedaan tersebut tidak selalu berkaitan dengan banyak atau sedikitnya pekerjaan yang harus diselesaikan. Kebiasaan setelah bangun tidur juga dapat memengaruhi kesiapan fisik dan mental seseorang dalam menjalani hari. Rutinitas sederhana yang dilakukan secara konsisten bisa membantu membangun suasana hati lebih baik. Dilansir dari Expert Editor, orang-orang yang terbiasa bangun dengan perasaan positif umumnya memiliki sejumlah kebiasaan pagi yang mendukung keseimbangan emosional. Ada enam aktivitas sederhana yang bisa dilakukan sebelum pukul 08.00 untuk membantu memulai hari dengan lebih tenang dan terarah. 1. Tidak Langsung Memeriksa Ponsel Setelah Bangun Tidur Salah satu kebiasaan yang patut dicontoh adalah memberikan waktu bagi diri sendiri sebelum berhadapan dengan berbagai informasi dari ponsel. Alih-alih langsung membuka media sosial atau membaca pesan yang masuk, mereka biasanya mengawali pagi dengan duduk sejenak, mengatur napas, dan melakukan peregangan ringan. Kebiasaan ini memberikan kesempatan bagi tubuh dan pikiran untuk beradaptasi setelah beristirahat sepanjang malam. Dalam pendekatan psikologi, aktivitas tersebut berkaitan dengan grounding atau kesadaran terhadap kondisi diri dan lingkungan sekitar. Dengan begitu, seseorang tidak langsung disibukkan oleh berbagai informasi yang berpotensi memicu stres. Meluangkan beberapa menit tanpa layar juga membantu menciptakan suasana pagi yang lebih tenang sebelum memulai kesibukan. 2. Membiasakan Diri Minum Air Putih Setelah tidur selama beberapa jam, tubuh membutuhkan asupan cairan untuk menggantikan cairan yang hilang selama beristirahat. Karena itu, minum air putih setelah bangun tidur bisa menjadi kebiasaan sederhana yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kebutuhan cairan yang terpenuhi membantu menjaga fungsi tubuh, termasuk konsentrasi dan kemampuan berpikir. Sebaliknya, kekurangan cairan dapat membuat seseorang merasa lebih mudah lelah dan kurang nyaman menjalani aktivitas. Orang yang memiliki rutinitas pagi teratur biasanya tidak langsung mengandalkan kopi atau minuman berkafein untuk mendapatkan energi. Mereka lebih dahulu memperhatikan kebutuhan dasar tubuh, termasuk memastikan asupan air tercukupi sebelum melanjutkan aktivitas lainnya. 3. Menyelesaikan Pekerjaan Kecil Sejak Pagi Melakukan aktivitas sederhana setelah bangun tidur ternyata dapat membantu membangun semangat untuk menjalani hari. Contohnya seperti merapikan tempat tidur, membersihkan kamar, membuka jendela, atau menyiapkan perlengkapan yang akan digunakan untuk bekerja. Meskipun terlihat sederhana, keberhasilan menyelesaikan tugas kecil dapat memberikan perasaan puas karena seseorang sudah melakukan sesuatu yang bermanfaat sejak awal hari. Dalam konsep pengembangan diri, pencapaian sederhana seperti ini sering dikaitkan dengan small wins atau kemenangan kecil. Kebiasaan tersebut dapat membantu membangun rasa percaya diri dan mendorong seseorang menyelesaikan pekerjaan berikutnya. 4. Menggerakkan Tubuh dengan Olahraga Ringan Orang yang memiliki suasana hati positif di pagi hari biasanya tidak mengabaikan aktivitas fisik. Mereka tidak harus melakukan olahraga berat atau menghabiskan waktu berjam-jam di pusat kebugaran. Berjalan kaki sebentar, melakukan yoga, atau peregangan selama beberapa menit sudah bisa menjadi pilihan. Aktivitas fisik membantu meningkatkan aliran darah dan mendukung pelepasan zat kimia dalam otak yang berhubungan dengan pengaturan suasana hati, seperti endorfin. Selain memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh, olahraga ringan juga dapat membantu mengurangi ketegangan dan membuat pikiran terasa lebih segar. Jika dilakukan secara rutin, kebiasaan ini bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk meningkatkan energi sebelum menghadapi pekerjaan maupun aktivitas lainnya. 5. Menentukan Prioritas dan Menyiapkan Pikiran untuk Hari Itu Memulai hari tanpa rencana terkadang membuat seseorang mudah merasa kewalahan ketika berbagai pekerjaan datang bersamaan. Untuk menghindari kondisi tersebut, orang yang terbiasa menjaga suasana hati positif biasanya menyempatkan diri mengatur agenda harian. Caranya tidak harus rumit. Kamu bisa menuliskan beberapa pekerjaan yang perlu diselesaikan, menentukan mana yang paling penting, atau mencatat target sederhana yang ingin dicapai. Selain itu, menyebutkan tiga hal yang patut disyukuri juga bisa menjadi latihan untuk membangun pola pikir lebih positif. Kebiasaan tersebut membantu seseorang memiliki gambaran mengenai apa yang perlu dilakukan sehingga waktu dan energi dapat digunakan dengan lebih terarah. Dengan perencanaan sederhana, aktivitas sehari-hari pun terasa lebih mudah dijalani. 6. Mengisi Pikiran dengan Hal-Hal Positif Hal terakhir yang tidak kalah penting adalah memperhatikan informasi dan suasana yang diterima pikiran pada pagi hari. Sebagian orang memilih mendengarkan musik favorit, membaca buku inspiratif, menikmati suasana rumah, atau melakukan afirmasi positif sebelum memulai aktivitas. Kebiasaan tersebut dapat menjadi alternatif untuk mengawali hari tanpa langsung dibebani berbagai kabar negatif maupun informasi yang belum tentu penting. Bukan berarti seseorang harus menghindari berita atau mengabaikan persoalan yang terjadi di sekitarnya. Namun, memberikan ruang bagi pikiran untuk beristirahat sebelum menerima banyak informasi bisa membantu menjaga kenyamanan emosional. Memilih aktivitas yang menyenangkan dan menenangkan juga dapat membuat pagi terasa lebih berkualitas. Pada akhirnya, kebahagiaan saat bangun tidur tidak selalu ditentukan oleh seberapa sempurna kehidupan seseorang. Rutinitas sederhana, perhatian terhadap kebutuhan tubuh, serta kemampuan mengatur pikiran dapat membantu menciptakan awal hari yang lebih menyenangkan. Keenam kebiasaan tersebut tidak harus dilakukan sekaligus. Kamu bisa memulainya secara bertahap dan memilih aktivitas yang paling sesuai dengan kondisi serta kebutuhan sehari-hari.