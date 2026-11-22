JawaPos.com – Pilihan pakaian ternyata tidak selalu berkaitan dengan urusan penampilan. Bagi sebagian orang, warna busana yang dikenakan juga menjadi bentuk ekspresi diri sekaligus mencerminkan kenyamanan dan preferensi pribadi. Ada individu yang senang mengenakan pakaian berwarna terang karena terlihat ceria dan mudah menarik perhatian. Namun, tidak sedikit pula yang lebih menyukai warna hitam, abu-abu, cokelat, atau biru tua karena dianggap sederhana dan mudah dipadukan. Dilansir dari Geediting, kebiasaan menghindari pakaian berwarna mencolok kerap dikaitkan dengan tujuh karakter kepribadian tertentu. Mulai dari kecenderungan introvert hingga sikap mandiri, berikut sejumlah sifat yang sering diasosiasikan dengan orang yang lebih nyaman mengenakan warna-warna kalem. 1. Cenderung Memiliki Sifat Introvert Orang yang lebih menyukai pakaian berwarna gelap atau netral terkadang dikaitkan dengan karakter introvert. Mereka biasanya merasa lebih nyaman berada dalam suasana yang tidak terlalu ramai dan tidak selalu ingin menjadi pusat perhatian. Dalam kehidupan sosial, individu introvert cenderung menikmati interaksi yang lebih personal dibandingkan harus tampil menonjol di tengah banyak orang. Pilihan busana sederhana bisa menjadi salah satu cara mereka mengekspresikan kenyamanan tersebut. Mereka tidak selalu ingin menarik perhatian melalui penampilan. Sebaliknya, mereka lebih mengutamakan rasa nyaman dan kesesuaian pakaian dengan karakter diri. 2. Memiliki Kesan Stabil dan Dapat Diandalkan Warna-warna seperti hitam, abu-abu, dan biru tua sering diasosiasikan dengan kesan serius, tenang, serta profesional. Karena itu, orang yang gemar mengenakan warna tersebut terkadang dipersepsikan sebagai pribadi yang matang dan dapat dipercaya. Dalam konteks psikologi warna, pilihan warna tertentu memang dapat memengaruhi kesan pertama seseorang terhadap orang lain. Pakaian berwarna gelap, misalnya, sering memberikan tampilan yang lebih formal dan berwibawa. Tidak mengherankan jika warna-warna tersebut banyak digunakan dalam lingkungan kerja maupun acara resmi. Meski begitu, kesan yang muncul dari pakaian tentu tidak selalu menggambarkan kepribadian seseorang secara keseluruhan. 3. Lebih Peka terhadap Rangsangan di Sekitar Sebagian orang merasa nyaman dengan warna yang lembut karena tidak terlalu menarik perhatian secara visual. Sebaliknya, warna yang sangat terang dan mencolok terkadang terasa terlalu dominan bagi mereka. Individu yang memiliki kepekaan tinggi terhadap lingkungan biasanya lebih memperhatikan berbagai rangsangan di sekitarnya. Hal tersebut dapat membuat mereka memilih suasana maupun penampilan yang terasa lebih tenang. Warna netral menjadi pilihan karena memberikan kesan sederhana dan tidak berlebihan. Dengan begitu, mereka dapat menikmati aktivitas sehari-hari tanpa merasa perlu tampil terlalu mencolok. 4. Menyukai Pemikiran Mendalam dan Introspeksi Orang yang tidak terlalu menyukai pakaian berwarna cerah juga sering digambarkan sebagai pribadi yang senang merenung dan memahami berbagai hal secara lebih mendalam. Mereka cenderung menikmati percakapan yang memiliki makna dibandingkan pembicaraan ringan yang hanya berlangsung sesaat. Dalam membangun hubungan, kualitas interaksi biasanya lebih penting daripada banyaknya orang yang dikenal. Kebiasaan melakukan introspeksi membuat mereka lebih sering mengevaluasi diri dan mempertimbangkan keputusan dengan matang. Mereka juga cenderung menghargai hubungan yang dibangun berdasarkan kejujuran dan rasa saling memahami. 5. Mengutamakan Kenyamanan daripada Mengikuti Tren Bagi sebagian orang, pakaian merupakan sesuatu yang harus membuat pemakainya merasa nyaman. Mereka tidak terlalu memikirkan apakah warna atau model tertentu sedang populer di kalangan masyarakat. Selama busana yang dikenakan sesuai dengan selera dan kebutuhan, mereka tidak merasa harus menggantinya hanya demi mengikuti perkembangan tren fashion. Sikap ini dapat menunjukkan bahwa seseorang mempunyai preferensi pribadi yang cukup kuat. Mereka lebih memilih menjadi diri sendiri daripada terus menyesuaikan penampilan demi mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitar. 6. Mempunyai Pola Pikir Praktis Warna pakaian yang sederhana sering menjadi pilihan orang-orang yang mengutamakan kepraktisan. Hitam, putih, abu-abu, dan biru tua relatif mudah dipadukan dengan berbagai model busana lainnya. Selain itu, warna gelap biasanya tidak terlalu memperlihatkan noda ringan dibandingkan beberapa warna terang. Hal ini membuatnya dianggap lebih praktis untuk digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Mereka juga tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan kombinasi pakaian. Kesederhanaan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa warna netral tetap menjadi favorit banyak orang. 7. Memiliki Sikap Mandiri Orang yang jarang mengenakan pakaian berwarna cerah terkadang digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah terpengaruh oleh penilaian orang lain. Mereka mempunyai kebebasan dalam menentukan gaya berpakaian tanpa harus mengikuti pilihan mayoritas. Selama merasa cocok dengan penampilannya, mereka tidak terlalu mempersoalkan apakah gaya tersebut mendapatkan perhatian atau pujian. Sikap ini juga berkaitan dengan kemampuan memahami kebutuhan dan preferensi diri sendiri. Mereka lebih nyaman mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan pribadi daripada sekadar mengikuti tekanan lingkungan. Pada akhirnya, pilihan warna pakaian memang dapat menjadi salah satu bentuk ekspresi kepribadian. Namun, seseorang tidak bisa dinilai hanya berdasarkan warna busana yang dikenakannya karena karakter manusia jauh lebih kompleks daripada sekadar pilihan fashion.